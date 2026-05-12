Goldman Sachs warnt – Europas Reserven brechen dramatisch ein

Während sich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf Raketen, Hormus und Ölpreise richtet, zeichnet sich im Hintergrund bereits die nächste kritische Front der globalen Energiekrise ab: Flugtreibstoff.

Eine Analyse von Goldman Sachs zeigt ein alarmierendes Szenario für Europa. Die veröffentlichten Daten zu den kommerziellen Kerosinreserven („Jet fuel commercial stocks“) deuten darauf hin, dass mehrere europäische Länder im Verlauf des Jahres 2026 gefährlich nahe an einen Versorgungszusammenbruch geraten könnten.

Die Grafik trägt den Titel „Hard landing“ – harte Landung.

Und genau das beschreibt sie.

Multiple European countries are rapidly running out of jet fuel. There is not enough oil coming from the middle east to refineries to maintain current jet fuel consumption rates.



20% of all flights will need to be cancelled to halt the decline in jet fuel supplies. pic.twitter.com/PGNWbjy62z — Wall Street Mav (@WallStreetMav) May 11, 2026

Die Grafik: Europas Reserven brechen dramatisch ein

Die Darstellung zeigt die verbleibenden „Tage Versorgung“ bei Flugtreibstoff in mehreren europäischen Ländern:

Großbritannien

Deutschland

Frankreich

Spanien

Dänemark

Irland

Norwegen

Zu Jahresbeginn lagen manche Staaten noch bei:

30 bis 45 Tagen Reserven

Doch laut dem Goldman-Sachs-Szenario kollabieren die Bestände im Laufe des Jahres regelrecht.

Besonders dramatisch:

Großbritannien fällt bis Sommer praktisch auf Null

Frankreich verliert innerhalb weniger Monate den Großteil seiner Reserven

Irland bricht bereits früh massiv ein

mehrere Länder nähern sich bis Herbst kritischen Minimalwerten

Die Linien in der Grafik verlaufen fast wie ein kontrollierter Absturz.

Das eigentliche Problem: Nicht Rohöl – sondern raffinierter Treibstoff

Der entscheidende Punkt:

Es geht nicht primär um fehlendes Rohöl.

Das eigentliche Problem sind raffinierte Produkte:

Kerosin

Diesel

LNG

Naphtha

Denn selbst wenn Öl gefördert wird, braucht Europa funktionierende:

Raffinerien

Transportwege

Tanker

Versicherungen

stabile Lieferketten

Und genau diese Infrastruktur gerät durch die Eskalation rund um den Iran und die Straße von Hormus zunehmend unter Druck.

Hormus wird zum globalen Nadelöhr

Rund 20 % des weltweiten Ölhandels laufen normalerweise durch die Straße von Hormus.

Doch die Krise hat:

Tankerströme gestört

Versicherungsprämien explodieren lassen

Lieferzeiten verlängert

Raffinerieplanung destabilisiert

Gleichzeitig zehren viele Länder bereits massiv ihre Reserven auf.

Laut Goldman Sachs werden die globalen Lagerbestände derzeit so schnell abgebaut wie selten zuvor in der modernen Energiegeschichte.

Was droht Europa?

Sollte sich die Krise fortsetzen, könnten laut Analysten reale Konsequenzen folgen:

Flugausfälle

Rationierungen von Kerosin

explodierende Ticketpreise

Einschränkungen im Güterverkehr

Lieferprobleme bei Industrie und Handel

Besonders kritisch:

Der moderne Luftverkehr ist hochgradig abhängig von kontinuierlichen Just-in-Time-Lieferungen. Bereits kleine Unterbrechungen können Flughäfen und Airlines massiv destabilisieren.

Die stille Gefahr hinter der Ölkrise

Die Grafik macht sichtbar, worüber bislang kaum gesprochen wird:

Die Welt könnte nicht zuerst an fehlendem Rohöl scheitern – sondern an fehlender Verarbeitung und Verteilung.

Denn eine Energiekrise beginnt oft nicht an der Bohrinsel, sondern:

in Raffinerien

Häfen

Tanklagern

Lieferketten

Genau dort entstehen jetzt die ersten sichtbaren Brüche.

Die größere geopolitische Dimension

Die Analyse zeigt zudem, wie fragil Europas Energiesystem geworden ist.

Nach Jahren:

sinkender Raffineriekapazitäten

geopolitischer Spannungen

Sanktionen

Abhängigkeit von globalen Lieferketten

reicht inzwischen ein regionaler Krieg im Persischen Golf, um Europas Versorgungssystem an kritische Grenzen zu bringen.

Die eigentliche Warnung der Goldman-Sachs-Grafik lautet deshalb:

Europa verfügt möglicherweise nicht mehr über genügend strategische Puffer, um eine länger anhaltende Energieunterbrechung abzufangen.

Quellen:

Iran War Is Draining World’s Oil Buffer at an Unprecedented Pace

Goldman Sachs Warns Europe Is Sleepwalking Into Jet Fuel Rationing

Goldman says global oil stocks approaching eight-year low, depletion speed a concern

The world has plenty of oil, but a different shortage is emerging