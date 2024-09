Goldpreis-Rally: Kursdynamik nimmt weiter zu

Die Goldpreis setzte seine dynamische Rally zuletzt eindrucksvoll fort. Dabei mehren sich aber die Signale einer kurzfristigen Kursüberhitzung.

Goldpreis-Hausse

Am gestrigen Dienstag ging der Goldpreis auf Basis der US-Futures (Dezember-Kontrakt) mit 2.677 US-Dollar pro Unze aus dem Handel. Das entsprach 2.392 Euro. In beiden Fällen erzielte Gold einen weiteren Rekordpreis, mittlerweile Nummer 38 in diesem Jahr.

Gegenüber Vorwoche stiegen die Notierungen noch einmal um 3,3 Prozent beziehungsweise 2,7 Prozent (in Euro). Vergangenen Dienstag stellten wir noch die Frage, ob die nächste Rally