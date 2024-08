Goldpreis: Wochenausblick vom 26. August 2024

Die neue Handelswoche ist mit einer ganzen Reihe potenziell marktbewegender Termine gespickt. Wie wird der Goldpreis nun regieren.

Goldpreis zum Wochenstart

Am Montagvormittag um 10 Uhr notierte der Goldpreis am Spotmarkt mit 2.524 US-Dollar pro Unze. Das entsprach 2.257 Euro. Damit startete Gold mit leichten Gewinnen von jeweils 0,5 Prozent in die neue Handelswoche. Silber legte um etwas mehr als 1 Prozent zu auf 30,15 US-Dollar oder 26,95 Euro pro Unze.

In dem Jerome Powell in der vergangenen Woche Erwartungen an eine Zinssenkung im