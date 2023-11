Google tritt der OpenWallet-Foundation bei, um interoperable digitale Geldbörse zu entwickeln

Google ist der OpenWallet Foundation (OWF) als Premium-Mitglied beigetreten. OWF ist ein Open-Source-Projekt zur Förderung von digitaler Identität, Zugang und Zahlungen mit Geschäftsführer Daniel Goldscheider (ehemals GF YES). Google ist jetzt also Premium-Mitglied bei der OpenWallet Foundation (Website). Mit diesem Schwergewicht will OWF Interoperabilität und Innovation im Bereich digitaler Geldbörsen und Zahlungen vorantreiben. Die OWF, gehostet von der Linux Foundation Europe, biete Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen und dem öffentlichen Sektor eine Plattform, um gemeinsam Open-Source-Software für interoperable digitale Geldbörsen zu entwickeln.