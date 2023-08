Great Reset: „Eine solche Diktatur wird auch in anderen Bereichen vorbereitet“

Harrie Salman gibt in seinem Buch „The Great Reset. The Plan for the World after Corona‘ einen Überblick über das, was Klaus Schwab und sein WEF planen und wollen.

Die attraktiv formulierten Pläne aus Davos zielen angeblich darauf ab, die Welt zu retten und die Menschheit glücklicher zu machen. Salman durchbricht die Propaganda und bringt es auf den Punkt: Eine wohlhabende Elite von Menschen, die sich für überlegen halten und auserwählt sind, den Rest der Welt zu unterwerfen, schreibt der emeritierte Professor Philip Vermoortel in seiner Buchbesprechung.

Der internationale Kontext des orchestrierten Corona-Wahnsinns ist der des Great Reset. „Während die Welt in Angst versinkt, hat die globale Wirtschaft den Reset-Knopf gedrückt. Sie schafft die Demokratie ab und versorgt die Welt mit modernen Technologien, deren Anwendung große Profite verspricht“, schreibt Salman.

In dem Kapitel, in dem er erklärt, wie die Corona-Gesundheitsdiktatur vorbereitet wurde, weist er darauf hin, dass „eine solche Diktatur […] auch in anderen Bereichen vorbereitet wird“.

Salman beweist in seinem Buch, dass eine Diktatur errichtet wird: „Überall haben wir gesehen, dass das Parlament wegen der enormen Bedrohung der öffentlichen Gesundheit an den Rand gedrängt wurde und ohne jegliche demokratische Kontrolle regieren durfte“. Einsperrungen, Ausgangssperren, Quasi-Impfpflicht, Verteufelung der Ungeimpften, Hetze gegen die sogenannten Impfgegner, Überwachung und Denunziation der Bürger, Verhängung hoher Geldstrafen gegen Straftäter, Razzien in Häusern, in denen sich Gesunde aufhalten, Reiseverbote, Restaurantverbote, obligatorische Gesundheitspässe, obligatorische (und völlig wertlose) Tests“.

Er geht weiter auf die enge Verbindung zwischen der Errichtung einer globalen Diktatur und der Kontrolle unserer Nahrungskette und sogar unserer Ausbildung ein, die „internationalen technokratischen Standards“ und den Beschlüssen der am 26. März 2020 gegründeten Global Education Coalition unterworfen wird.

Zu den Gründern gehören die größten Nutznießer der Blockade (Microsoft, Google und Facebook), die BBC, McKinsey, IBM und das Johns Hopkins Institute for Education Policy, so Salman.

Lesen Sie hier die vollständige Buchbesprechung.