Great Reset in den Niederlanden: Regierung startet Aufkaufprogramm für Landwirte, da Tausenden die Schließung droht

Die niederländische Regierung hat am Montag ihr lang erwartetes Programm zum Aufkauf von Landwirten im Stil des „Great Reset“ auf den Weg gebracht, das dazu führen könnte, dass mehr als zehntausend Bauernhöfe für immer geschlossen werden, um der grünen Agenda der Europäischen Union zu entsprechen.

Nach jahrelangem politischen Gerangel hat die niederländische Regierung ihr Programm zum Aufkauf von Landwirtschaftsbetrieben gestartet, die sich nicht an das Natura-2000-Programm der EU halten, das eigentlich dem Schutz ökologisch sensibler Gebiete dienen soll. Das Aufkaufprogramm wird zunächst etwa 3 000 private landwirtschaftliche Betriebe betreffen, die zu viel Stickstoff ausstoßen.

Ab nächstem Monat können die Landwirte einen Antrag auf Rückkauf stellen, der sich auf 120 Prozent des Wertes des Betriebs beläuft. Neben den größten Stickstoffverursachern wird die Regierung auch Milch-, Schweine- und Geflügelhaltern ermöglichen, ihre Betriebe gegen eine Auszahlung von 100 % des Betriebswerts aufzugeben. Es wird erwartet, dass etwa 8.000 Landwirte für das zweite Programm infrage kommen, berichtet der niederländische öffentlich-rechtliche Rundfunk NOS.

Insgesamt hat die Regierung 1,4 Milliarden Euro für die beiden Programme bereitgestellt. Das Aufkaufprogramm, das bis April nächsten Jahres laufen wird, bleibt vorerst freiwillig. Die niederländische Regierung hat jedoch bereits angedeutet, dass sie bei unzureichender Inanspruchnahme gezwungen sein könnte, obligatorische Aufkäufe vorzuschreiben.

Die Landwirtevereinigung Agractie äußerte sich besorgt über den Start des Programms und erklärte, dass zwar eine Website eingerichtet wurde, auf der die Landwirte sehen können, ob sie für einen Rückkauf infrage kommen, dass aber die anderen Optionen, wie z. B. die Verringerung der Emissionen, derzeit nicht erläutert werden, was bedeutet, dass die Landwirte nicht genau beurteilen können, welchen Weg sie einschlagen sollen.

Die mögliche Stilllegung Tausender Betriebe in den Niederlanden, trotz der anhaltenden Nahrungsmittelkrise, könnte bedeutende Auswirkungen auf andere Länder haben, insbesondere angesichts des Status des Landes als Europas größter Fleischexporteur und einer der größten Milchexporteure der Welt.

Die grüne Agenda der Regierung stößt jedoch auf breite Ablehnung. In den vergangenen zwei Jahren haben Landwirte im ganzen Land großangelegte Traktorproteste organisiert, die Autobahnen und wichtige Infrastrukturen lahmgelegt haben.

Der Unmut gegen die globalistische Regierung hat auch dazu geführt, dass die populistische Bauern-Bürger-Bewegung (BBB) bei den Senats- und Kommunalwahlen Anfang des Jahres zur größten Partei des Landes aufgestiegen ist, nachdem sie zuvor null Sitze hatte. Dennoch konnte die neoliberale Koalitionsregierung von Ministerpräsident Mark Rutte genug Unterstützung zusammenschustern, um vorerst an der Macht zu bleiben.

Einige Landwirte haben bereits geäußert, dass sie nicht vor haben, sich an dem Aufkaufprogramm zu beteiligen und ihren Besitz zu behalten. Ein Milch- und Geflügelzüchter, Elton van Ginkel, sagte gegenüber der Tageszeitung Nieuwsuur: „Nur über meine Leiche. Ich werde weiterziehen, und wenn es nur mit zwei Kühen ist“.

Ein anderer Landwirt aus der Provinz Gelderland – dem Hauptzielgebiet der Regelung -, Kalverboer Ben Apeldoorn, sagte: „Der Sektor selbst hat bereits 8 % seines Bedarfs reduziert: „Der Sektor selbst hat in den vergangenen Jahren 8 Prozent Stickstoff reduziert, obwohl es keine Politik gibt. Wir befürchten, dass dies niemals ausreichen wird. Auch wenn wir den Stickstoff um die Hälfte reduzieren würden, ist das nicht gut genug.“

Er sagte, dass die politischen Eliten in Den Haag erst zufrieden sein werden, „wenn der letzte Landwirt weg ist“, und fügte hinzu: „Während der Rest der Wirtschaft weiter wachsen kann. Warum sollten wir uns an diesem Prozess beteiligen? Man muss uns nur das Recht anbieten, zu existieren.“

