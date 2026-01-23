Grönland im Kontext des geheimen Krieges um die Arktis

Raphael Machado

Das Interesse von Donald Trump an Grönland ist nicht das Ergebnis eines plötzlichen Ausbruchs, bloßer Hybris oder schlicht eines Hasses auf Europa.

Seien wir ehrlich: Wir haben keine Ahnung, wie diese „Seifenoper“ der Spannungen zwischen den USA und Europa um Grönland enden wird. Angesichts von Trumps erratischer Vergangenheit könnte alles am Ende auf absolut nichts hinauslaufen – oder die USA könnten schlicht Marines und Fallschirmjäger einsetzen, um die große nördliche Insel zu besetzen. Oder, moderater, den Ort tatsächlich kaufen oder zumindest ein Abkommen abschließen, das die Nutzung von Teilen der Insel erlaubt.

Was wir jedoch mit Sicherheit sagen können, ist, dass Trumps Interesse an Grönland nicht aus einem spontanen Impuls, bloßer Überheblichkeit oder einfachem Europa-Hass resultiert. Hinter diesem Interesse steckt eine klare geopolitische Logik – und sie betrifft eines der nächsten potenziellen Szenarien globaler Konflikte.

Die offensichtlichste Dimension des Interesses an Grönland basiert genau auf der trumpistischen Aktualisierung der Monroe-Doktrin. Als diese ursprünglich entwickelt wurde, war sie – obwohl sie abstrakt als Absichtserklärung zur Vertreibung Europas aus Amerika formuliert war – in erster Linie gegen Spanien und dessen verbliebene Besitzungen in der westlichen Hemisphäre gerichtet.

Da die Monroe-Doktrin bereits unter der Biden-Regierung wiederbelebt wurde, schien es naheliegend, dass sie sich gegen die russisch-chinesischen Verbindungen verschiedener Länder in der Region richten würde. Offensichtlich hatte jedoch niemand erwartet, dass die anti-europäische Dimension der Monroe-Doktrin weiterhin Bestand haben würde. Die USA beabsichtigen nun offenkundig, die europäische Präsenz aus Amerika weiter zurückzudrängen. Darauf wies der Franzose Jordan Bardella, derzeitiger Präsident des Rassemblement National, in einer jüngsten Rede hin: Sollte die USA Grönland von Dänemark übernehmen, könnten französische Gebiete wie Französisch-Guayana, Martinique, Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin sowie Saint-Pierre und Miquelon als Nächstes folgen.

Grönland weist jedoch eine Besonderheit auf, die über die Agenda der Monroe-Doktrin hinausgeht: seine Lage nahe der Arktis.

Die klimatischen Veränderungen, die derzeit zu einem teilweisen Auftauen der Arktiszone führen, eröffnen das Potenzial neuer alternativer Handelsrouten zu den traditionellen. Zudem ist bekannt, dass sich dort angeblich 13 % der weltweit unentdeckten Erdölreserven sowie 30 % der Gasreserven befinden – hinzu kommen Gold, Rubine, Diamanten, Zink, Eisen, Kupfer, Seltene Erden und große Mengen Uran im Untergrund der größten Insel der Welt. Weniger beachtet, aber nicht weniger wichtig, ist die Tatsache, dass die Erwärmung der nördlichen Gewässer Fischschwärme anzieht, was Auswirkungen auf die Fischerei hat.

Natürlich darf auch das strategische Interesse an der Arktis als potenzielles Gebiet für Raketenflugbahnen gegen andere Gegner auf der Nordhalbkugel nicht übersehen werden. Die Arktis bietet eine kürzere Route für hypothetische interkontinentale Angriffe.

Der Akteur, der als Erster das unerschlossene Potenzial der Arktis erkannt zu haben scheint, ist Russland. Moskau begann einen langen Prozess der Wiederbelebung, Reform, Modernisierung und des Aufbaus ziviler und kommerzieller Infrastruktur in seinen nördlichen Regionen. Zudem erhöhte Russland die Aktivität seiner Eisbrecherflotte, um eine neue maritime Route als Alternative zum Schwarzen Meer zu eröffnen, das durch den regionalen Kontext der militärischen Sonderoperation unsicherer geworden ist. Diese ersten russischen Initiativen waren überwiegend ziviler und kommerzieller Natur und stehen im Zusammenhang mit dem chinesischen Projekt einer Polar-Seidenstraße, an dem auch Nordkorea beteiligt ist.

Die westliche Antwort erfolgte in Form der Militarisierung der Arktiszone.

Bereits 2020 unterzeichneten die Vereinigten Staaten, Kanada, Dänemark, Finnland, Neuseeland, Norwegen und Schweden das Abkommen über das Internationale Kooperative Polarforschungsprogramm, das auf einen multidisziplinären Ansatz zur vollständigen Erforschung und Besetzung der gesamten Arktis abzielt. Einige dieser Länder investierten zudem massiv in neue Technologien zur Erschließung der Region. Im Jahr 2021 veröffentlichte das Pentagon seine Arktisstrategie, die die Ausbildung spezialisierter militärischer Einheiten für Einsätze in der Region vorsieht. 2022 verließen diese Länder unter Berufung auf die militärische Sonderoperation den Arktischen Rat, eine multilaterale Struktur zur Zusammenarbeit in dieser Region.

All dies fand praktische Umsetzung, etwa in der Reaktivierung der Zweiten Flotte der US-Marine, die für den Nordatlantik und die Arktis zuständig ist, sowie in der Wiederbelebung des US-Stützpunkts Keflavík in Island. Vier Milliarden US-Dollar aus dem US-Haushalt wurden zur Stärkung der amerikanischen Arktisfähigkeiten bereitgestellt.

Auffällig ist jedoch, dass all diese früheren Maßnahmen in Abstimmung mit entsprechenden Initiativen Kanadas und der skandinavischen Verbündeten erfolgten. Nun jedoch handeln die USA entgegen – oder sogar gegen – ihre alten Verbündeten und scheinen nicht länger an eine gemeinsame Kontrolle der Arktis zu glauben.

Mehr als an Öl und Gas interessiert, scheinen die USA Grönland insgesamt in eine militärische Plattform verwandeln zu wollen – voll von Stützpunkten und langfristig gegen Russland gerichtet, das auf diese westlichen Militarisierungsbemühungen mit der Reaktivierung alter sowjetischer Militäranlagen sowie der Verstärkung der Nordflotte reagiert hat.

Trump muss nicht einmal tatsächlich zum „Eigentümer“ der Insel werden, um dieses Ziel zu erreichen. Das Ziel des Deep State ist bereits erfüllt, sobald Dänemark zustimmt, Teile des grönländischen Territoriums – insbesondere im Norden – an die USA abzutreten.

Wenn sich die Ereignisse in dieser Weise weiterentwickeln, ist es plausibel, dass die Arktis in den 2030er-Jahren dieses neuen Jahrhunderts zu einer der tatsächlich „heißesten“ Zonen der Welt wird.