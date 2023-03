Gut für die Nieren: 10 natürliche Heilmittel bei Nierensteinen

Unsere Nieren gehören mitunter zu den wichtigsten Organen im menschlichen Körper. So helfen sie beispielsweise dabei, Abfallprodukte, überschüssige Mineralien und Toxine aus dem Blut zu filtern.

Darüber hinaus nehmen die Reinigungsorgane auch eine sehr wichtige Rolle für die Regulierung des so wichtigen Flüssigkeitshaushalts ein.

Kommt es zu Problemen mit den Nieren, sind oftmals schmerzhafte Beschwerden – ausgelöst durch sogenannte Nierensteine – die Folge.

Nierensteine bilden sich immer dann, wenn unsere Nieren nicht mehr in der Lage sind, überschüssige und toxische Stoffe auszuleiten, was dann leider zu starken Schmerzen und in einigen Fällen sogar zu einer Blockade des Urinflusses führen kann. [1]