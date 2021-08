Haftung für Impfstoffe

armstrongeconomics.com: In den Vereinigten Staaten haben die Pharmaunternehmen ihren Einfluss genutzt, um von der Haftung befreit zu werden, selbst wenn sie wissentlich den Tod einer bestimmten Gruppe von Patienten verursacht haben. Das Gesetz besagt, dass bei einer „impfstoffbedingten Verletzung oder einem Todesfall“ eine Klage bei einem Verwaltungsprogramm – dem National Vaccine Injury Compensation Program (NVICP oder VICP, manchmal auch als Vaccine Court bezeichnet) – eingereicht werden muss, bevor man einen Hersteller oder einen Anbieter verklagen kann. (42 U.S.C. 300aa-11(2)(A)). Erst nachdem eine solche Petition eingereicht wurde, haben die Petenten (Antragsteller im Programm werden als „Petenten“ bezeichnet) zwei Möglichkeiten, ein ordentliches Gericht anzurufen, wenn sie dies wünschen. Erstens können sie das Programm durchlaufen, bis ein Urteil ergeht, und dann das Urteil ablehnen und vor Gericht gehen – unabhängig davon, ob sie entschädigt wurden oder nicht. Können Sie sich vorstellen, dass ein Autohersteller weiß, dass sein Auto unter bestimmten Bedingungen in die Luft fliegt, und deshalb Politiker besticht, um zu verhindern, dass er verklagt wird?

In Kanada hat die Regierung ein Hilfsprogramm verabschiedet, das im Falle eines Impftodes die Kosten für die Beerdigung übernimmt, aber man kann trotzdem niemanden verklagen. In Spanien weigern sich die Versicherungsgesellschaften, die Anwaltsrechnungen von Ärzten zu bezahlen, die wegen Impfschäden verklagt werden. In den USA schrieben der Arzt Joseph Lapado von der UCLA Geffen School of Medicine und der Arzt Harvey Risch von der Yale School of Public Health in einem Meinungsartikel im Wall Street Journal, dass der politische Druck auf die Impfstoffe auch dazu führen kann, dass die Öffentlichkeit nicht über die Gefahren informiert wird, weil die Politiker jetzt mitmischen. Es gibt eindeutig Forderungen, die aufgrund von Menschen, die durch die Impfstoffe gestorben sind, bezahlt wurden. Big Tech versucht nun verzweifelt, diese Informationen zu verbergen.

Unser größtes Problem ist, dass dieses Mal die Politiker involviert sind und das bedeutet, dass die Wahrheit entbehrlich ist. Wir haben das unabhängige Gremium verloren, das die Gesellschaft schützen sollte. Sie haben Bill Gates erlaubt, alle Gesundheitsorganisationen mit Finanzmitteln zu infiltrieren, wodurch ein Interessenkonflikt entstanden ist. Es sollte NIEMALS eine private Finanzierung für eine Gesundheitsorganisation erlaubt sein. Das geht bis hin zur FDA-Zulassung für Impfstoffe. Wie können wir irgendetwas vertrauen, wenn sie öffentlich zugeben, dass sie Geld von Gates annehmen?