Hantavirus? Wirklich? — Die Hondius-Kreuzfahrt-Geschichte fällt beim ersten kritischen Blick auseinander

Was der Fall mit Ihrem nächsten Krankenhausaufenthalt zu tun hat — und warum die WHO eine ordentliche Differentialdiagnose nicht stellt.

Eine kurze Vorbemerkung: Aus aktuellem Anlass unterbreche ich meine Religions-Serie und schiebe diesen medizinischen Artikel ein. Bei genauerem Hinsehen handelt auch er von einer modernen pseudowissenschaftlichen Religion — ganz ähnlich dem Kommunismus aus Teil 6 — nämlich der Virologie. Sie behauptet, einen bösen Einfluss auf uns Menschen zu beschreiben, den noch nie jemand gesehen hat, nicht einmal unter dem Elektronenmikroskop.

Der eine Arzt vor Ort, der frei sprechen kann

Es gibt nur eine ärztliche Stimme aus dem ganzen Hondius-Erkrankungs-Cluster, die ohne Anstellungs-Verpflichtung gegenüber der Reederei spricht. Es ist Dr. Stephen