Harry Dent: “In den nächsten Wochen könnte es sogar zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch kommen…”!

“Die entscheidende Frage ist nicht, ob wir eine Rezession haben werden, sondern ob wir eine finanzielle Depression haben werden.

In den letzten Tagen häufen sich die Analysen, die für das laufende Jahr ein sehr schlechtes Wirtschaftsjahr voraussagen, gipfelnd in der Prognose des bekannten Ökonomen Harry Dent, dass es in den nächsten Wochen sogar zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch kommen könnte!

Er bezeichnete sogar den Mai als Schlüsselmonat!

Laut Harry Dent haben wir wahrscheinlich den Höhepunkt der längsten und aufgeblähtesten Blase in der Geschichte des Aktienmarktes erreicht.

“Diese Hausse, die 2009 begann und mit einigen Unterbrechungen bis April 2024 andauern wird, wird in die Wirtschaftsgeschichtsbücher eingehen”, sagt der Ökonom und fügt hinzu, dass die Ära in jeder Hinsicht an die Wirtschaftsperiode der 1970er Jahre erinnere:

Vom Vermögen zur Immobilie.

Die entscheidende Frage ist nicht, ob es eine Rezession geben wird, sondern ob es eine finanzielle Depression geben wird, die vor allem die Generation der Millennials negativ beeinflussen wird.

“Die Wahrheit ist”, so Harry Dent, “dass die Regierung die Wirtschaft aus der Bahn geworfen hat, und wir werden dafür mit niedrigem Wachstum und sinkender Produktivität teuer bezahlen.

Ein Zusammenbruch ist sehr wahrscheinlich aufgrund der Überalterung und Unteralterung der Bevölkerung, des technologischen Zyklus, des geopolitischen Zyklus und ganz allgemein des Konjunkturzyklus, der sich wie Ende 1982 oder Ende 2008 zu verlangsamen beginnt.

Dent sagt: “Wenn man von diesem Abschwung betroffen ist und die Zinsen auf einem historischen Tiefstand zwischen 5,25 und 5,5 Prozent sind, wird man leiden.

Ein Index ist Bitcoin, der mehr als 20 % von seinem historischen Höchststand entfernt ist und die 10.000-Dollar-Marke erreichen könnte. Der Leitindex Nasdaq wird die größte Blase sein, gefolgt von den anderen Indizes.

Und obwohl es schwierig ist, die Entwicklung vorherzusagen, ist es sicher, dass die Straffung der Geldpolitik den Markt bis 2025 negativ beeinflussen wird.

Deshalb ist es besser, draußen zu bleiben.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Harry Dent düster über die Zukunft der Märkte äußert.

“Seit 2009 erleben wir eine zu 100 Prozent künstliche Realität, die durch die beispiellose quantitative Lockerung der US-Notenbank und die sehr verschwenderische US-Finanzpolitik, die zu einem ausufernden Defizit geführt hat, entstanden ist:

27 Billionen Dollar in 15 Jahren”, sagte der Ökonom Harry Dent vor einigen Wochen gegenüber Fox Business.

“Ich glaube, dass 2024 das Jahr des großen Konflikts sein wird, des größten, den wir zu unseren Lebzeiten erleben werden. Wir müssen zur Normalität zurückkehren und eine Botschaft an die Zentralbanken senden”, sagte Dent und fügte hinzu:

“Wir werden eine beispiellose Lektion lernen. Die Dinge werden sich nicht in ein paar Jahren wieder normalisieren”.

Und dieser bevorstehende Absturz wird nicht nur eine Korrektur sein.

Er wird auf dem Niveau von ’29 oder ’32 liegen”, sagte Dent in Anspielung auf den Börsencrash von 1929, der in den 1930er-Jahren die Große Depression auslöste, und fügte hinzu:

“Wenn ich recht habe, werden wir den größten Zusammenbruch unseres Lebens erleben, und im Großen und Ganzen werden die Ereignisse, die ich beschreibe, im Jahr 2024 stattfinden. Sie werden sehen, sie werden in kurzer Zeit beginnen, mit Mai als Schlüsselmonat…”.

“Nun, wenn sechs bis zwölf Monate vergehen und die Dinge bleiben, wie sie sind, d.h. wir erleben weiterhin die größte Blase des Jahrhunderts, könnten Sie etwas mehr Gewinn verlieren”.

“Aber wenn ich recht habe, werden Sie keine großen Verluste erleiden und Ihr Geld in anderthalb Jahren zu unglaublich niedrigen Preisen wieder anlegen können. Sie werden Ihre Gewinne ins Unermessliche steigern”.

Die Vorhersage des Ökonomen reiht sich ein in die Prognosen von Gold Schweiz (“Der Dollar wird schmelzen wie ein Eiswürfel, arme USA”) und Universa Investments (“Ein epischer Absturz steht bevor! Es wird der schlimmste seit 1929”).

Sie alle gehen von zwei einfachen Annahmen aus:

Die Verschuldung der USA hat “galaktische” Ausmaße und das ständige Drucken von Dollars aus dem Nichts bedroht den Planeten mit dem finanziellen Kollaps.