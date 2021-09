Harvard-Epidemiologe sagt, dass die Argumente für COVID-Impfpässe soeben entkräftet wurden

Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass die natürliche Immunität exponentiell mehr Schutz bietet als COVID-19-Impfstoffe.

Eine neu veröffentlichte medizinische Studie ergab, dass eine Infektion mit COVID-19 einen wesentlich länger anhaltenden und stärkeren Schutz gegen die Delta-Variante des Virus bietet als Impfstoffe.

„Der natürliche Immunschutz, der sich nach einer SARS-CoV-2-Infektion entwickelt, bietet einen wesentlich stärkeren Schutz gegen die Delta-Variante des pandemischen Coronavirus als zwei Dosen des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech. Dies geht aus einer großen israelischen Studie hervor, von der sich einige Wissenschaftler wünschen, dass sie mit dem Aufkleber ‚Don’t try this at home‘ versehen ist“, berichtete der Scientific American am Donnerstag. „Die neu veröffentlichten Daten zeigen, dass Menschen, die einmal eine SARS-CoV-2-Infektion hatten, viel seltener als Geimpfte an Delta erkranken, Symptome entwickeln oder mit einer schweren COVID-19-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden.“

Anders ausgedrückt: Geimpfte Personen hatten eine 27-mal höhere Wahrscheinlichkeit, eine symptomatische COVID-Infektion zu bekommen, als Personen mit einer natürlichen Immunität gegen COVID.

In Israel hatten geimpfte Personen ein 27-mal höheres Risiko einer symptomatischen COVID-Infektion als Personen mit natürlicher Immunität nach einer früheren COVID-Erkrankung [95%CI:13-57, bereinigt um den Zeitpunkt der Impfung/Erkrankung]. Keine COVID-Todesfälle in beiden Gruppen. https://t.co/hopImCD1D0

– Martin Kulldorff (@MartinKulldorff) August 25, 2021

Ein Todesstoß für Impfpässe?

Die Ergebnisse kommen zu einem Zeitpunkt, an dem viele Regierungen auf der ganzen Welt von ihren Bürgern den Erwerb von Impfpässen“ für Reisen fordern. New York City, Frankreich und die kanadischen Provinzen Quebec und British Columbia gehören zu den Ländern, die sich kürzlich für Impfpässe entschieden haben.

Unterdessen hat Australien die Idee geäußert, höhere Impfraten zur Bedingung für die Aufhebung der Sperrung von Gerichtsbarkeiten zu machen, während Präsident Joe Biden erwägt, Menschen, die nicht gegen COVID-19 geimpft sind, das Reisen zwischen den Bundesstaaten zu verbieten.

Impfpässe sind aus vielen Gründen moralisch bedenklich, nicht zuletzt deshalb, weil die Freizügigkeit ein grundlegendes Menschenrecht ist. In Anbetracht der neuen Erkenntnisse aus Israel und der Enthüllungen der CDC werden Impfpässe jedoch noch sinnloser, meinen einige.

Martin Kulldorff, Professor für Medizin an der Harvard Medical School, sagte, dass Forschungsergebnisse, die zeigen, dass die natürliche Immunität exponentiell mehr Schutz bietet als Impfstoffe, bedeuten, dass Impfpässe sowohl unwissenschaftlich als auch diskriminierend sind, da sie unverhältnismäßig viele Menschen aus der Arbeiterklasse betreffen.

„Frühere COVID-Erkrankungen (viele aus der Arbeiterklasse) bieten eine bessere Immunität als Impfstoffe (viele Berufstätige), daher sind Impfpässe nicht nur wissenschaftlicher Unsinn, sondern auch diskriminierend und unethisch“, so Kulldorff, Biostatistiker und Epidemiologe, auf Twitter.

Vorherige COVID-Krankheit (viele aus der Arbeiterklasse) bietet bessere Immunität als Impfstoffe (viele Fachleute), daher sind Impfvorschriften nicht nur wissenschaftlicher Unsinn, sie sind auch diskriminierend und unethisch https://t.co/d14kTPnCWk- Martin Kulldorff (@MartinKulldorff) August 27, 2021

Auch die Studie aus Israel ist kein Einzelfall. Medienberichten zufolge haben nicht weniger als 15 wissenschaftliche Studien ergeben, dass die natürliche Immunität einen immensen Schutz vor COVID-19 bietet.

„Eine der betrügerischsten Botschaften der CDC-Kampagne der Täuschung ist es, den Impfstoff denjenigen aufzuzwingen, die bereits infiziert sind, die aber einen höheren Grad an Schutz gegen alle Versionen des Virus haben als diejenigen, die einen der Impfstoffe haben.“ 15 Studien zeigen…https://t.co/oXaI3L0Y3S

– Thomas Massie (@RepThomasMassie) August 26, 2021

Darüber hinaus zeigen Untersuchungen der CDC, dass geimpfte Personen sich immer noch mit COVID-19 infizieren und genauso viel von dem Virus in ihrem Rachen und Nasengang tragen wie ungeimpfte Personen

„Hohe Viruslasten deuten auf ein erhöhtes Übertragungsrisiko hin und geben Anlass zur Sorge, dass im Gegensatz zu anderen Varianten geimpfte Personen, die mit Delta infiziert sind, das Virus übertragen können“, erklärte CDC-Direktor Walensky nach einem Ausbruch in Cape Cod, an dem überwiegend geimpfte Personen beteiligt waren.

Diese Daten deuten darauf hin, dass geimpfte Personen das Virus immer noch genauso verbreiten wie ungeimpfte Personen.

Die Quintessenz

Impfpässe wären auch ohne diese Erkenntnisse unmoralisch und eine massive staatliche Übervorteilung. Es gibt einfach keine historische Parallele für den Versuch von Regierungen, die Bewegungsfreiheit gesunder Menschen wegen eines Atemwegsvirus auf diese Weise einzuschränken.

Doch die Rechtfertigung für Impfpässe wird angesichts dieser neuen Enthüllungen nicht nur falsch, sondern absurd.

Menschen, die an COVID erkrankt sind, haben bereits einen deutlich höheren Schutz vor dem Virus als Menschen, die geimpft wurden. In der Zwischenzeit können Menschen, die nicht an COVID erkrankt sind und sich nicht impfen lassen wollen, eine unkluge Entscheidung treffen oder auch nicht. Aber wenn sie es tun, dann gefährden sie im Prinzip nur sich selbst.

Freiheit vs. Angst: Auf welcher Seite stehen Sie?