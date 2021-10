Harvard-Studie bestätigt, dass Covid-19 unter den Geimpften am stärksten angestiegen ist!

Eine von Harvard-Forschern durchgeführte Studie zeigt, dass Länder mit einem höheren Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung mehr COVID-19-Fälle pro 1 Million Menschen haben.

Die Studie mit dem Titel „Zunahmen von COVID-19 stehen in keinem Zusammenhang mit dem Impfniveau in 68 Ländern und 2.947 Landkreisen in den Vereinigten Staaten“