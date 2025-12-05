Hast du Gold für die kommende Abrechnung?

„China hat seine Goldreserven möglicherweise um den Faktor 10 zu niedrig angegeben. Ich glaube, das ist die größte Geschichte in der globalen Finanzwelt. Der Westen schläft entweder am Steuer oder ignoriert es.“ – Dominic Frisby

Die Financial Times berichtete, dass China seine Goldreserven unterberichtet und subversiv verschleiert, dass es das Zehnfache der offiziell gemeldeten Menge angehäuft hat. Die unten stehenden Diagramme und Daten von Visual Capitalist basieren auf „offiziell“ gemeldeten Zahlen. Selbst diese gefälschten Zahlen zeigen, dass China in den letzten fünf Jahren in rasendem Tempo Gold akkumuliert hat. Den Diagrammen zufolge besitzen die USA angeblich 8.133 Tonnen Gold, aber Trumps unerfülltes Versprechen, Fort Knox zu prüfen, stellt diese Zahl infrage. Offiziell verfügt China über die sechstgrößte Goldmenge mit 2.280 Tonnen. Inoffiziell liegen Chinas Reserven bei mindestens 5.000 Tonnen, manche Schätzungen übertreffen sogar das Niveau der USA.

Der Anstieg des Goldpreises um 140 % in den letzten drei Jahren erzählt eine Geschichte, die die Propagandakanäle der Legacy-Medien nicht erzählen wollen. Der Niedergang des Dollars und der westlichen Zivilisation spiegelt sich im rasanten Anstieg des Goldpreises wider. Und das ist keine neue Entwicklung. Der Anfang vom Ende begann zu Beginn dieses Jahrhunderts. Die Claqueure und Blondchen bei CNBC schwafeln endlos über Aktien für die Langfrist, ohne jemals diese Fakten preiszugeben:

Der Goldpreis lag am 1. Januar 2000 bei 289 Dollar pro Unze. Der aktuelle Preis beträgt 4.256 Dollar pro Unze. Gold ist also im ersten Viertel dieses Jahrhunderts um den Faktor 14,7 gestiegen.

Der S&P 500 lag am 1. Januar 2000 bei 1.469 Punkten. Heute steht er bei 6.849 Punkten – ein Anstieg um den Faktor 4,7.

Der NASDAQ lag am 1. Januar 2000 bei 4.131 Punkten. Heute liegt er bei 23.365 Punkten. Selbst mit einer KI-Blase auf Allzeithoch beträgt der Anstieg nur den Faktor 5,7.

Aktien haben sich ziemlich gut entwickelt, aber Gold war ohne Frage die Anlageklasse des Jahrhunderts. Dieser Wertzuwachs hängt in Wirklichkeit mit dem 47%igen Rückgang der Kaufkraft des USD laut dem lächerlichen CPI des BLS zusammen. In Wirklichkeit ist der USD seit 2000 um mindestens 70 % gefallen. Ich bin sicher, dass der 14,7-fache Anstieg des Goldpreises nichts mit dem 6,7-fachen Anstieg der Staatsverschuldung (von 5,7 Billionen auf 38,3 Billionen Dollar) oder dem 11,1-fachen Anstieg der Bilanz der Federal Reserve (von 592 Milliarden auf 6,58 Billionen Dollar) zu tun hat. Der Goldpreis spiegelt die Realität eines zügellosen Imperiums der Schulden wider, das unaufhaltsam seinem Schicksal entgegenrast – dem Zusammenbruch.

China, Russland und die übrigen BRICS-Staaten positionieren sich für den finalen wirtschaftlichen Schlagabtausch mit dem amerikanischen Imperium. Sie haben in rasantem Tempo US-Staatsanleihen verkauft und sie durch Gold und jetzt auch Silber ersetzt. Die beiden weltweit größten Goldproduzenten sind China und Russland, die zusammen rund 20 % der globalen Produktion stellen. Das amerikanische Schuldenimperium liegt in seinen Todeszuckungen, droht, schikaniert und blafft Länder an, die sich nicht der Dominanz des USD unterordnen. Zentralbanken weltweit erkennen, was die Stunde geschlagen hat – und deshalb horten sie Gold.

Diejenigen, die das System lenken (auch bekannt als unsichtbare Regierung), haben in den letzten fünfzehn Jahren jeden denkbaren Derivattrick ihrer Wall-Street-Kamarilla genutzt, um den Gold- und Silberpreis zu drücken. Doch die Realität beginnt, ihre falschen Narrative und betrügerischen Marktschemata zu überrollen. Die Scheiße trifft bereits den Ventilator, und die Kontrolleure werden zunehmend verzweifelt. Sie können das Metall nicht liefern, weil sie es nicht haben. Die Frage, die alle Gold- und Silberhalter beantwortet haben wollen, lautet: WAS PASSIERT ALS NÄCHSTES?

Kurzfristig (1 bis 2 Jahre) kann niemand verlässlich vorhersagen, was passiert – aber langfristig (3 bis 8 Jahre) ist es sicher, dass eine wirtschaftliche Katastrophe durch hunderte Billionen an globalen, nicht rückzahlbaren Schulden die Welt überrollen wird. Trump und seine neokonservativen Strippenzieher versuchen, Venezuelas 300 Milliarden Barrel Ölreserven unter dem Vorwand des „Kampfes gegen Drogenhändler“ zu beschlagnahmen, um diesen wackligen Jenga-Turm aus Schulden noch ein weiteres Jahr vor dem Einsturz zu bewahren.

Für verzweifelte Oligarchen stehen alle Optionen auf dem Tisch, darunter: ein Dritter Weltkrieg, ein Bürgerkrieg, ein künstlich herbeigeführter Börsencrash, eine neue gefälschte Pandemie oder eine Vielzahl anderer Methoden, um der ahnungslosen Masse Angst einzujagen. Der steigende Goldpreis hat den Vorhang für die Zauberer der Wall Street weggezogen und ihre Schwäche und Verwundbarkeit offengelegt. Die Oligarchen müssen ein riesiges False-Flag-Ereignis inszenieren, um ihren Great Reset durchzuzwingen – mit der obligatorischen Einführung von CBDCs, wodurch ein digitaler Gulag entsteht, aus dem die verängstigten Massen nicht mehr entkommen können. Sparkonten und 401(k)s würden zur Rettung der Wall Street beschlagnahmt (alias gestohlen). Der Besitz von physischem Gold und Silber würde für illegal erklärt – genauso wie Gold 1933 durch FDR – und die Regierung würde mit der Beschlagnahmung beauftragt.

Ihre schuldenbasierte Welt bricht zusammen. Eine finale Katastrophe für den US-Dollar ist unvermeidlich, es sei denn, die herrschende Elite schafft es mithilfe von Angstkampagnen, ihr Ziel eines globalen digitalen Gulags durchzusetzen. Es gibt jedoch mehrere Weltführer, die ihre Pläne durchkreuzen könnten, und Millionen kritisch denkender, freiheitsliebender Patrioten, die sich weigern werden, sich diesen Psychopathen im Anzug zu beugen. Der finanzielle Zusammenbruch ist in dieser Katastrophe vorprogrammiert – aber was danach kommt, ist ungewiss. Falls oder wenn aus den Trümmern dieses Imperiums ein neues Land entsteht, wäre es für die eigene Zukunft wahrscheinlich ratsam, Gold und Silber zu besitzen.