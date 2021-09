Hat Biden jetzt Saudi-Arabien verloren?

Von F. William Engdahl: Er ist strategischer Risikoberater und Dozent, er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestseller-Autor über Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“

Der schmachvolle Rückzug der USA aus Afghanistan hat ein globales Loch in das System der ausgeklügelten Weltherrschaft des amerikanischen Jahrhunderts nach 1945 gerissen, ein Machtvakuum, das wahrscheinlich zu irreversiblen Folgen führen wird. Der unmittelbare Fall ist die Frage, ob Bidens Strategen in Washington – er macht eindeutig keine Politik – es bereits geschafft haben, die Unterstützung des größten Waffenkäufers und regionalen strategischen Verbündeten, des Königreichs Saudi-Arabien, zu verlieren. Seit den ersten Tagen von Bidens Amtsantritt Ende Januar treibt die US-Politik die saudische Monarchie zu einem dramatischen Wechsel in der Außenpolitik. Die längerfristigen Folgen könnten enorm sein.

Bereits in der ersten Woche ihrer Amtszeit deutete die Regierung Biden einen dramatischen Wandel in den Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien an. Sie kündigte einen Stopp der Waffenverkäufe an das Königreich an, während sie die Waffengeschäfte von Trump überprüfte. Ende Februar veröffentlichten die US-Geheimdienste einen Bericht, in dem sie die saudische Regierung für die Ermordung des saudischen Washington-Post-Journalisten Adnan Khashoggi in Istanbul im Oktober 2018 verurteilten, was die Trump-Regierung abgelehnt hatte. Hinzu kam, dass Washington die antisaudische jemenitische Houthi-Führung von der US-Terrorliste strich und gleichzeitig die militärische Unterstützung der USA für Saudi-Arabien im Jemen-Krieg gegen die vom Iran unterstützten Houthi-Truppen beendete – ein Schritt, der die Houthis ermutigte, Raketen- und Drohnenangriffe auf saudische Ziele durchzuführen.

Die Politik des Pentagons nach dem 11. September 2011

Obwohl der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman bisher darauf bedacht war, einen Bruch mit Washington zu vermeiden, hat er seit dem Regimewechsel von Biden im Januar einiges in Bewegung gesetzt. Im Mittelpunkt stehen eine Reihe von Geheimverhandlungen mit dem ehemaligen Erzfeind Iran und dessen neuem Präsidenten. Im April begannen in Bagdad Gespräche zwischen Riad und Teheran, um eine mögliche Annäherung auszuloten.

Die geopolitische Strategie Washingtons bestand in den letzten zwei Jahrzehnten darin, die Konflikte anzuheizen und den gesamten Nahen Osten ins Chaos zu stürzen, und zwar im Rahmen einer Doktrin, die erstmals von Cheney und Rumsfeld nach dem 11. September 2001 befürwortet und von der Regierung George W. Bush gelegentlich als „Greater Middle East“ bezeichnet wurde. Sie wurde von dem verstorbenen US-Admiral Arthur Cebrowski formuliert, der in Rumsfelds Pentagon-Büro für Streitkräftetransformation nach dem 11. September 2001 tätig war. Cebrowskis Assistent, Thomas Barnett, beschrieb die neue Strategie des absichtlichen Chaos in seinem 2004 erschienenen Buch The Pentagon’s New Map: War and Peace in the Twenty-first Century, kurz nach der grundlosen US-Invasion im Irak. Es sei daran erinnert, dass niemand jemals Beweise für Saddams Massenvernichtungswaffen gefunden hat.

Barnett war Professor am US Naval War College und später Stratege für das israelische Beratungsunternehmen Wikistrat. Wie er es beschrieb, sollten die gesamten nationalen Grenzen des post-osmanischen Nahen Ostens, die von den Europäern nach dem Ersten Weltkrieg gezogen worden waren, einschließlich Afghanistans, aufgelöst und die derzeitigen Staaten in sunnitische, kurdische, schiitische und andere ethnische oder religiöse Einheiten balkanisiert werden, um Jahrzehnte des Chaos und der Instabilität zu gewährleisten, die eine „starke“ US-Militärpräsenz zur Kontrolle erforderten. So kam es zu den zwei Jahrzehnten der katastrophalen US-Besatzung in Afghanistan und im Irak und darüber hinaus. Es war ein absichtliches Chaos. Außenministerin Condi Rice sagte 2006, dass der „Greater Middle East“ oder auch „New Middle East“ durch „konstruktives Chaos“ erreicht werden würde. Aufgrund der massiven Gegenreaktion von Saudi-Arabien und anderen Ländern in der Region wurde der Name begraben, aber die Chaos-Strategie bleibt bestehen.

Die Farbrevolutionen des „Arabischen Frühlings“ unter Obama, die im Dezember 2010 mit der Destabilisierung Tunesiens, Ägyptens und Libyens durch von den USA unterstützte Netzwerke der Muslimbruderschaft durch die CIA und das Clinton-Außenministerium eingeleitet wurden, waren eine weitere Umsetzung der neuen US-Politik des Chaos und der Destabilisierung. Es folgten die stellvertretende US-Invasion in Syrien und der Jemen mit der verdeckt von den USA unterstützten Houthi-Revolution gegen den jemenitischen Präsidenten Ali Abdullah Saleh im Jahr 2012.

Der aktuelle Konflikt zwischen Teheran und Riad hat seine Wurzeln in dieser Cebrowski-Barnett-Strategie von Pentagon und CIA. Sie hat die Spaltung zwischen dem für die Muslimbruderschaft eintretenden Katar und dem gegen die Muslimbruderschaft eintretenden Riad im Jahr 2016 geprägt und genährt, woraufhin Katar Unterstützung durch den Iran und die Türkei suchte. Sie hat den erbitterten Stellvertreterkrieg in Syrien zwischen den von Saudi-Arabien unterstützten Kräften und den vom Iran unterstützten Kräften geprägt. Er hat den Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und Teheran im Jemen und die politische Pattsituation im Libanon geprägt. Nun scheint das saudische Regime unter MBS eine Abkehr von diesem schiitisch-sunnitischen Krieg um die Vorherrschaft in der islamischen Welt einzuleiten, indem es Frieden mit seinen Feinden, einschließlich Iran, sucht.

Teheran ist der Schlüssel

Unter der Trump-Administration hat sich die Politik von einer offensichtlichen Unterstützung des Irans durch die USA unter Obama mit dem Atomabkommen von 2015 zum Nachteil der Saudis und Israels zu einer einseitigen Unterstützung Saudi-Arabiens und Israels durch Trump und Kushner gewandelt, die aus dem Abkommen aussteigen und drakonische Wirtschaftssanktionen gegen Teheran verhängen.

MBS und die Saudis lesen eindeutig die Handschrift Washingtons und versuchen, mehrere Konfliktzonen zu entschärfen, die sie in eine von den USA vorgegebene Sackgasse geführt haben. Washington hatte MBS unter Trump mit Waffen in Hülle und Fülle gefüttert (bezahlt mit saudischen Petrodollars), um die Konflikte anzuheizen. Das war eine Katastrophe für die Saudis. Nun, da klar wurde, dass auch eine Biden-Regierung nichts Gutes für sie bedeutet, haben MBS und die Saudis einen strategischen Schwenk hin zur Beendigung aller Konflikte in der islamischen Welt eingeleitet. Der Schlüssel zu all dem ist der Iran.

Rückkanalgespräche

Im April begannen die Saudis mit der ersten von mittlerweile drei bilateralen Verhandlungen über die Stabilisierung ihrer Beziehungen zum Iran, die zunächst im Irak und dann im Oman im Geheimen geführt wurden. Bagdad hat ein großes Interesse an einem solchen Frieden, da die US-Politik im Irak seit 2003 darauf abzielt, Chaos zu stiften, indem sie die Mehrheit der Schiiten gegen eine 30 %ige sunnitische Minderheit ausspielt und so einen Bürgerkrieg anzettelt. Im Juli sicherte sich Premierminister al Kadhimi die Zusage Bidens, die US-Truppenpräsenz bis zum Jahresende zu beenden.

Berichten zufolge geht es bei den Gesprächen zwischen Teheran und Riad im Geheimen um die Haltung des Irans gegenüber Washington unter Biden und die Bereitschaft des Irans, seine militärische Präsenz in Syrien, im Jemen und im Libanon zu deeskalieren. Indirekte Gespräche zwischen den USA und Iran über eine Rückkehr zum Atomabkommen von 2015 wurden nach den iranischen Wahlen im Juni ausgesetzt. Außerdem kündigte der Iran an, die Urananreicherung zu verstärken.

An den saudi-iranischen Gesprächen nahmen hochrangige Vertreter beider Seiten teil, darunter der saudische Chef der Generaldirektion für Nachrichtendienste, Khalid al-Humaidan, und der stellvertretende iranische Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats, Saeed Iravani. Berichten zufolge nehmen die Proteste innerhalb Irans wegen der wirtschaftlichen Kosten für die Entsendung von Truppen und die Unterstützung von Gruppen wie der Hisbollah im Libanon und in Syrien sowie der Houthis im Jemen zu. Dies schafft in einer Zeit, in der die durch die US-Sanktionen verursachten wirtschaftlichen Härten gravierend sind, einen starken Anreiz für Teheran, sich schließlich auf eine Annäherung an Riad einzulassen. Sollte dies geschehen, wäre dies ein schwerer Schlag für die regionale Chaosstrategie der USA.

Zwar ist noch keine Einigung in Sicht, doch wurde gerade ein viertes Gespräch angekündigt, das auf den Willen hindeutet, einen Kompromiss zu schmieden, sobald die Regierung des neu gewählten iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi vom Parlament (Majlis) bestätigt ist. Eine Einigung wird nicht einfach sein, aber beide Seiten sind sich darüber im Klaren, dass sie beim Status quo nur verlieren können.

Gleichzeitig spielt der Iran unter Raisi mit den Unterhändlern von Biden mit harten Bandagen. Berichten zufolge fordert der iranische Oberste Führer Ali Khamenei, dass die Regierung Biden alle Sanktionen gegen den Iran aufhebt und das Land für den von ihnen verursachten Schaden entschädigt sowie den Iran als nuklearen Schwellenstaat anerkennt, der in der Lage ist, innerhalb kurzer Zeit eine Atombombe herzustellen. Die 2018 verhängten US-Sanktionen haben zu einem jährlichen Anstieg der Lebensmittelpreise um 250 % und zu einem freien Fall der Währung geführt, da die Öleinnahmen eingebrochen sind. Raisi steht unter enormem innenpolitischen Druck, dies zu ändern, obwohl Bidens Washington sich bisher weigert, die Sanktionen als Vorbedingung für die Wiederaufnahme der JCPOA-Gespräche aufzuheben.

Für Teheran stellt sich die Frage, ob es besser ist, auf eine Annäherung an die saudisch geführten arabisch-sunnitischen Golfstaaten zu vertrauen oder sich auf Washington zu verlassen, dessen Erfolgsbilanz an gebrochenen Versprechen durch den katastrophalen Abzug aus Kabul unterstrichen wird.

In jüngster Zeit hat Teheran seine Beziehungen zu den afghanischen Taliban gefestigt, und US-Militärgüter aus Afghanistan, die von den Taliban erbeutet wurden, sollen im Iran gesehen worden sein, was auf eine enge iranisch-afghanische Zusammenarbeit hindeutet, die Washington weiter schadet. Gleichzeitig hat der Iran mit China eine auf 25 Jahre angelegte strategische Wirtschaftskooperation in Höhe von 400 Milliarden Dollar vereinbart. Bislang ist Peking jedoch offenbar vorsichtig, um die US-Sanktionen nicht in größerem Umfang herauszufordern, und strebt auch engere Beziehungen zu Saudi-Arabien, den arabischen Golfstaaten und Israel an. Eine saudi-iranische Annäherung würde den Druck auf den Iran weiter verringern.

Der dramatische Zusammenbruch der US-Präsenz in Afghanistan vermittelt allen Beteiligten eine klare Vorstellung davon, dass die institutionellen US-Mächte hinter den Kulissen, unabhängig davon, wer Präsident der USA ist, eine Zerstörungsagenda verfolgen und man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass sie ihre Unterstützungsversprechen einhalten.

Ein echtes Abkommen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran würde einen wichtigen geopolitischen Wendepunkt darstellen. Es würde nicht nur den Krieg im Jemen und den Stellvertreterkrieg in Syrien beenden, sondern auch die zerstörerische Pattsituation im Libanon zwischen der vom Iran unterstützten Hisbollah und den großen saudischen Interessen in diesem Land. An dieser Stelle werden die jüngsten Waffengespräche zwischen Riad und Moskau mehr als interessant.

Russlands zentrale Rolle

In dieser geopolitischen Gemengelage konkurrierender Interessen kommt Russland eine strategische Rolle zu. Russland ist die einzige große ausländische Militärmacht, die sich zum Ziel gesetzt hat, die sunnitisch-schiitischen Stellvertreterkriege zu beenden und in ganz Eurasien bis in den Nahen Osten hinein Stabilität zu schaffen – eine direkte Herausforderung für Washingtons Cebrowski-Barnett-Strategie der bewussten Instabilität und des Chaos.

Im April dieses Jahres statteten der russische Präsident Wladimir Putin und eine Delegation von Wirtschaftsführern Riad einen seltenen Besuch ab, den ersten von Putin seit 12 Jahren. Der Besuch wurde als Treffen zur Energiepartnerschaft angekündigt, aber es ging um weit mehr. Es wurden Geschäfte im Wert von 2 Mrd. USD mit Vereinbarungen über Öl, Raumfahrt und Satellitennavigation, Gesundheit, Bodenschätze, Tourismus und Luftfahrt gemeldet. Beide Länder kamen überein, bei der Stabilisierung der Ölpreise zusammenzuarbeiten – ein wichtiger Schritt. Putin und MBS betonten, dass Erdöl und Erdgas auch in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielen würden, was ein Schlag ins Gesicht der grünen Agenda des Great Reset von Davos ist. Außerdem eröffnete der russische Staatsfonds RDIF sein erstes Auslandsbüro in Riad.

Für sich genommen war das interessant, aber die Tatsache, dass vier Monate später ein Besuch von Saudi-Arabiens Vize-Verteidigungsminister Prinz Khalid bin Salman in Russland zum jährlichen Internationalen Militärtechnischen Forum (ARMY 2021) in der Nähe von Moskau folgte, verleiht den wachsenden saudisch-russischen Beziehungen neue Bedeutung, und das zu einer Zeit, in der Biden & Co. die Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien „neu kalibrieren“, wie es das Außenministerium ausdrückte, was immer das auch bedeuten mag. Khalid twitterte: „Ich habe mit dem stellvertretenden russischen Verteidigungsminister, Generaloberst Alexander Fomin, ein Abkommen zwischen dem Königreich und der Russischen Föderation unterzeichnet, das die Entwicklung einer gemeinsamen militärischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zum Ziel hat.“ Bin Salman fügte hinzu: „Ich habe mich mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schojgu getroffen, um Wege zur Stärkung der militärischen und verteidigungspolitischen Zusammenarbeit zu erkunden und unser gemeinsames Bestreben zu erörtern, die Stabilität und Sicherheit in der Region zu erhalten.“ Russland hat in den letzten Jahren gemeinsame Militärübungen mit dem Iran durchgeführt und ist gut geeignet, eine saudi-iranische Entspannung zu fördern.

Die Gespräche in Moskau fanden nur wenige Wochen nach der Ankündigung des Pentagons und der Biden-Regierung statt, acht Patriot-Raketenabwehrsysteme aus Saudi-Arabien, Jordanien, Kuwait und dem Irak abzuziehen, ein THAAD-System (Terminal High Altitude Area Defense) aus dem saudischen Königreich zu entfernen und den Abzug der US-Truppen aus der Region zu beschleunigen – Schritte, die das Vertrauen in Washington als Beschützer Saudi-Arabiens kaum stärken. Die beste Raketenabwehrtechnologie der Welt, das S-400-Luftabwehrsystem, wird zufällig in Russland hergestellt, ebenso wie eine breite Palette anderer militärischer Ausrüstungen.

All diese Schritte der Saudis werden natürlich nicht über Nacht zu einem Bruch mit Washington führen. Klar ist jedoch, dass die saudische Monarchie insbesondere nach der abrupten Übergabe Afghanistans an die Taliban durch Biden begriffen hat, dass die fortgesetzte Abhängigkeit von einem US-Sicherheitsschirm, den sie seit den Ölschocks der 1970er Jahre genossen hat, eine schwindende Illusion ist. MBS hat eindeutig erkannt, dass er sowohl von Trump als auch von Biden ausgetrickst wurde. Die tektonischen Platten der Geopolitik des Nahen Ostens und Eurasiens verschieben sich, und die Auswirkungen sind erschütternd.