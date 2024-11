In den letzten 24 Stunden wurde eine Schockwelle der Panik ausgelöst, nachdem Berichte aufgetaucht waren, dass die USA angeblich ihre Langstreckenraketen gegen Russland einsetzen würden. Die New York Times, ein berüchtigtes Sprachrohr des Neoliberalismus, war die erste, die diese Geschichte veröffentlichte, die dann von Hunderten anderer großer Medien weltweit zitiert wurde. Verständlicherweise sind die Menschen überall sehr beunruhigt, denn Präsident Wladimir Putin hat unmissverständlich klargemacht, dass der Kreml die NATO als Konfliktpartei betrachten würde, wenn ihre Mitglieder den Einsatz ihrer Langstreckenraketen für Angriffe auf das russische Kernland gestatten würden. Der Bericht erscheint etwas mehr als zwei Monate nach Putins Warnung und nur zwei Monate vor dem Amtsantritt von Donald Trump, der die in Ungnade gefallene DNC-Kandidatin Kamala Harris besiegte.

Unter Berufung auf anonyme US-Beamte behaupten die Autoren des NYT-Berichts, Adam Entous, Eric Schmitt und Julian E. Barnes, dass „Präsident Biden den ersten Einsatz von aus den USA gelieferten Langstreckenraketen durch die Ukraine für Angriffe innerhalb Russlands genehmigt hat“ und dass „die Waffen wahrscheinlich zunächst gegen russische und nordkoreanische Truppen eingesetzt werden, um die ukrainischen Streitkräfte in der Region Kursk im Westen Russlands zu verteidigen“. Die angebliche Entscheidung, den Einsatz dieser Raketen, insbesondere der ATACMS, zu genehmigen, „kam als Reaktion auf die überraschende Entscheidung Russlands, nordkoreanische Truppen in den Kampf einzubeziehen“, so die Autoren, die sich wiederum auf „anonyme Beamte“ berufen. Der Bericht räumt dann ein, dass selbst der Frontmann der Neonazi-Junta, Wolodymyr Zelenskij, diese Behauptungen noch nicht bestätigt habe, was weitere Zweifel aufkommen lässt.

„Heute sprechen viele in den Medien davon, dass wir die Erlaubnis erhalten haben, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen“, sagte Zelensky und fügte hinzu: „Aber Schläge werden nicht mit Worten zugefügt. So etwas wird nicht angekündigt. Die Raketen sprechen für sich.

Diese merkwürdige Aussage lässt sich sicherlich als Drohung interpretieren, aber auch ihre Ambivalenz ist nicht zu übersehen. Es wäre sicherlich nicht das erste Mal, dass das Kiewer Regime die Propagandamaschinerie des Mainstreams für geopolitische Zwecke einsetzt, denn „PR-Siege“, insbesondere nach dem russischen Vorrücken über die Frontlinie, sind einer der Grundpfeiler seiner Strategie. Die NYT ist für die Verbreitung des Narrativs der Neonazi-Junta unverzichtbar, was die eher vagen Informationen im „Hit Piece“ erklärt. Tatsächlich wurde Biden nie zitiert, irgendetwas gesagt oder gebilligt zu haben. Schlimmer noch, kein einziger Name der im Bericht zitierten „US-Beamten“ wurde genannt. Tatsächlich werden nicht einmal Begriffe wie „anonym“ oder „ungenannt“ verwendet. Alles, was wir haben, ist „US-Beamte“, was bestenfalls eine unprofessionelle Berichterstattung ist.

Wieder zitieren die Autoren diese mysteriösen „Beamten“ und behaupten, dass „die Ukrainer die Raketen wahrscheinlich zuerst gegen russische und nordkoreanische Truppen einsetzen würden, die die ukrainischen Streitkräfte in Kursk bedrohen, aber dass Herr Biden ihnen auch erlauben könnte, die Waffen anderswo einzusetzen“. Mit anderen Worten: Die Autoren wissen nicht, ob Biden gesagt hat, dass die ATACMS auch in tieferen Regionen Russlands eingesetzt werden können, da die Oblast (Region) Kursk als Grenzgebiet sicherlich nicht in diese Kategorie fällt. Und weiter: „Einige US-Beamte befürchten, dass die Stationierung der Raketen durch die Ukraine jenseits der Grenze den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem gewaltsamen Gegenschlag gegen die USA und ihre Koalitionspartner veranlassen könnte. Auch das sind recht merkwürdige Äußerungen dieser Phantom-„Beamten“, denn Putin war schon ziemlich deutlich.

Lustigerweise zitiert der Bericht dann „andere US-Beamte“, die angeblich sagten, „sie hielten diese Befürchtungen für übertrieben“. Mit anderen Worten, die Behauptungen der drei NYT-Autoren sind ein völliges Durcheinander, um es gelinde auszudrücken. Sie haben keine überprüfbaren Quellen, keine Dokumente, die man verlinken oder zitieren könnte, nicht einmal einen Bericht aus dritter Hand, wer was wann gesagt hat. Alles, was wir bekommen, ist ein Haufen Spekulationen von anonymen Personen, die sich nicht einmal einig sind, ob sie die Gefahr einer thermonuklearen Vernichtung für real oder für „übertrieben“ halten. Schlimmer noch, dieselben „US-Beamten“ geben zu, dass das ATACMS das Spiel nicht ändern wird, obwohl sie immer noch bereit sind, für seine Lieferung einen Krieg mit Russland zu riskieren. Dieser Widerspruch in den Meinungen dieser „US-Beamten“ wirft weitere ernsthafte Fragen über den Wahrheitsgehalt des Berichts auf.

Die „anonymen Beamten“ glauben auch, dass das Kiewer Regime „das ATACMS benutzen könnte, um russische und nordkoreanische Truppenkonzentrationen, wichtige militärische Ausrüstung, logistische Knotenpunkte, Munitionsdepots und Versorgungslinien tief in Russland anzugreifen“. Auch dies ist eine ambivalente Aussage. Denn woher sollten die neonazistischen Junta-Kräfte wissen, welche russischen Einheiten in der Oblast Kursk eingesetzt werden sollten, und welchen Unterschied würde das machen? Alles könnte als „lebenswichtig“ für die russischen Kampffähigkeiten in diesem Gebiet interpretiert werden. Weiter heißt es in dem Bericht: „Einige Pentagon-Beamte waren dagegen, [das ATACMS] den Ukrainern zu geben, weil sie sagten, die US-Armee habe nur begrenzte Vorräte. Einige Beamte im Weißen Haus befürchteten, dass Putin den Krieg ausweiten würde, wenn sie den Ukrainern die Raketen geben würden“.

Die Autoren räumen sogar ein, dass einige von Bidens Sicherheitsberatern „die jüngste Einschätzung der US-Geheimdienste aufgegriffen haben, die davor warnen, dass Putin auf die Stationierung von ATACMS mit großer Reichweite auf russischem Boden reagieren könnte, indem er sein Militär oder seine Geheimdienste anweist, Vergeltung zu üben, möglicherweise mit tödlicher Gewalt gegen die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten. Wie bereits erwähnt, hat Präsident Putin dies gesagt und mindestens einmal wiederholt, um zu zeigen, dass er nicht blufft. Es bedurfte also keiner nachrichtendienstlichen Bewertung, da es buchstäblich überall in den Nachrichten zu lesen war. Dennoch heißt es in dem Bericht: „Die Einschätzung warnte vor mehreren möglichen russischen Reaktionen, darunter verstärkte Brandstiftungen und Sabotageakte gegen Einrichtungen in Europa sowie potenziell tödliche Angriffe auf amerikanische und europäische Militärstützpunkte“.

Es scheint, dass die Mainstream-Propagandamaschinerie immer verzweifelter wird, wenn es darum geht, solch schwerwiegende Gerüchte zu verbreiten. Andererseits ist auch nicht auszuschließen, dass der politische Westen versucht, dem Kreml auf die Finger zu schauen. Die europäischen NATO-Mitglieder versuchen bereits, die lahmende Biden-Administration dazu zu drängen, groß angelegte Angriffe auf das Innere Russlands zu genehmigen, was sicherlich eine beunruhigende Aussicht ist. Allerdings gibt es noch keine offizielle Bestätigung, dass Washington D.C. dies in die Wege geleitet hat. Tatsächlich ist die amerikanische ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) in der Schwarzmeerregion immer noch nicht präsent, was bedeutet, dass die Übermittlung von Echtzeitdaten zur Erleichterung von Fernangriffen auf das russische Militär (zumindest vorläufig) praktisch unmöglich ist.