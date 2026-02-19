Hat Trump die Kontrolle an Netanjahu verloren?

Paul Craig Roberts

Trumps Drohungen gegenüber dem Iran sind nur ein Beispiel für seine Verhandlungsmethode: Er macht Drohungen, um ein Abkommen zu erzwingen, woraufhin die Drohungen wieder zurückgenommen werden. Ich glaube nicht, dass Trump beabsichtigte, den Iran anzugreifen. Alles, was er wollte, war die Zustimmung Irans, keine Atomwaffen zu entwickeln und routinemäßige Inspektionen seiner Nuklearanlagen zu akzeptieren. Doch indem Trump militärische Drohungen aussprach, begab er sich auf einen Ast – und der israelische Premierminister Netanjahu sägte diesen Ast hinter Trump ab, indem er in die Verhandlungen die zusätzliche Forderung einbrachte, dass der Iran sein Raketenarsenal aufgeben und der Produktion von Raketen zustimmen müsse. Diese Forderung ist für die Iraner offensichtlich inakzeptabel, da sie sie wehrlos gegenüber israelischen Angriffen machen würde.

Da Netanjahus Intervention ein Abkommen verhindert zu haben scheint, wird Trump nun seine Drohungen wahrmachen und den Iran angreifen müssen? Oder wird Trump sich Netanjahu entgegenstellen und ihn dafür verurteilen, das Nuklearabkommen blockiert zu haben? Wer ist stärker? Der Präsident der Vereinigten Staaten oder die Israel-Lobby unter Führung des israelischen Premierministers?

Das ist die Frage.

Kaum Zweifel besteht daran, dass die Zionisten in der Trump-Regierung, die Neokonservativen und die amerikanischen Rüstungshersteller erfreut sind, dass Netanjahu Präsident Trump ausgetrickst hat, indem er ihn in eine Lage brachte, in der Trump jetzt entweder von seinen Drohungen zurückrudern oder den Angriff durchführen muss. Ein amerikanischer Präsident hätte sich niemals in eine Position bringen dürfen, in der er die Kontrolle über die Situation verliert.

Dies ist eine gefährliche Lage. Vielleicht können die Iraner einen Weg finden, Trump das Gesicht wahren zu lassen. Vielleicht können jene stillen Elemente im US-Militär, die den Ernst der Lage verstehen, durch eben diesen Ernst aus ihrem Schweigen herausgebracht werden.

Warum ist die Situation ernst? Die Iraner sagen – und ich glaube ihnen –, dass sie in der Lage sind, US-Flugzeugträger und -Stützpunkte in der Region effektiv anzugreifen und dies auch tun würden, ebenso wie Israel zu verwüsten. Was geschieht mit dem amerikanischen Ansehen, wenn der Iran US-Flugzeugträger und Militärbasen zerstört? Kann Washington Israel nicht zu Hilfe eilen, wenn es unter iranischem Raketenbeschuss leidet? Was kann Washington an diesem Punkt noch tun, außer Atomwaffen einzusetzen?

Welche Auswirkungen hätte es auf Russland und auf die chinesische Neue Seidenstraße, wenn in der Region Atomwaffen gezündet würden? Würden diese beiden militärisch starken Länder Washington Ultimaten stellen, keine Atomwaffen einzusetzen? Oder würden sie ihre Hoffnungen auf wirtschaftliche Integration über BRICS und die Neue Seidenstraße aufgeben und sich der amerikanischen Hegemonie unterwerfen?

Die Frage läuft darauf hinaus, wie fähig die amerikanischen, iranischen, russischen und chinesischen Führungspersönlichkeiten darin sind, die Realität zu erkennen. Bisher hat keine von ihnen diese Fähigkeit gezeigt. Als der Iran den strategischen Vorteil hatte, zog er sich zurück und brachte sich in seine derzeit exponierte Position. Die Russen, Chinesen und Iraner haben die Eskalation in Richtung Krieg nie gestoppt, indem sie ein gegenseitiges Verteidigungsabkommen schlossen, das das Problem beendet hätte, bevor es beginnen konnte. Jetzt, da Netanjahu das Problem an den Rand gebracht hat, haben weder Russland noch China irgendetwas unternommen, um einen Angriff auf den Iran abzuschrecken.

Es wäre einfach, dies zu tun. Russische S-500-Luftverteidigungssysteme, bemannt von russischen Soldaten, könnten im Iran stationiert werden. Staffeln modernster russischer Kampfflugzeuge könnten zusammen mit chinesischen Staffeln im Iran stationiert werden. Russische U-Boote könnten in das Gebiet verlegt werden. Russland könnte die Ukraine ausschalten – etwas, das schon vor vier Jahren hätte geschehen sollen – und damit signalisieren, dass Russlands Aufmerksamkeit einem weitaus ernsteren Konflikt gilt. Diese Maßnahmen würden einen Krieg verhindern, nicht verursachen. Der Krieg wird aus ihrem Ausbleiben resultieren.

Eine Machtdemonstration würde jenen im amerikanischen Militär helfen, die erkennen, dass die Risiken für die USA und für die Menschheit weitaus größer sind, als es Israel rechtfertigt, und würde amerikanischen Skeptikern des israelischen Einflusses auf die US-Politik helfen, ihre Stimme zu finden und sich zu äußern. Doch Russland und China haben keinerlei Schritte unternommen, die amerikanischen Militärangehörigen, die die Gefahr der Situation erkennen, Belege liefern würden, um mit dem völlig unrealistischen Konsens zu brechen.

Es ist eine außergewöhnliche Tatsache, dass das Aufkommen von Atomwaffen mit einer zunehmenden Unfähigkeit westlicher Führer einhergegangen ist, die Realität und die unbeabsichtigten Folgen ihres Handelns und Nichthandelns zu verstehen.