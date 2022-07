Hier sind die Ziele, die Bill Gates mit 20 Milliarden Dollar anstrebt

Der Microsoft-Milliardär Bill Gates und seine Ex-Frau Melinda French Gates gaben am Mittwoch bekannt, dass sie der Bill and Melinda Gates Foundation ihre bisher größte Spende in Höhe von 20 Milliarden Dollar zukommen ließen. Mit dieser riesigen Spende erhöht sich das Stiftungsvermögen auf 70 Milliarden Dollar. Hier sind also die Ziele, die Bill Gates mit seinen Milliarden von Dollar verfolgt.

„Die großen Krisen unserer Zeit verlangen von uns allen, mehr zu tun“, erklärte Bill Gates und teilte seine Hoffnung, dass der riesige Geldhaufen „einen Teil des Leids, dem die Menschen derzeit ausgesetzt sind, lindern und dazu beitragen kann, die Vision der Stiftung zu erfüllen, jedem Menschen die Chance auf ein gesundes und produktives Leben zu geben“.

Obwohl Gates seit Beginn der Covid-19-Pandemie ständig in den Medien präsent ist und offen große Summen für die Impfstoffforschung gespendet hat, äußerte er die Sorge, dass die kommenden Jahre alle jüngsten Erfolge der Stiftung zunichte machen könnten. Der Milliardär beklagte, dass die Pandemie, die steigende Inflation auf den Weltmärkten, der Konflikt in der Ukraine und der Klimawandel eine besonders schwierige Konstellation darstellen, die eine starke humanitäre Hilfe erfordert.

In einer Presseerklärung, in der die Spende des Paares angekündigt wurde, erklärte Gates, dass „die Weltwirtschaft in einen Zyklus mit geringem Wachstum, steigenden Zinsen und hoher Inflation eintritt“. Er stellte fest, dass Regierungen, die sich noch immer von den selbst auferlegten wirtschaftlichen Wunden von Covid-19 erholen, nicht in der Lage sein könnten, dringend benötigte humanitäre Projekte zu finanzieren, und rief „alle Bereiche der Gesellschaft – Regierungen, den privaten Sektor und den gemeinnützigen Sektor einschließlich der Philanthropie – auf, sich in diesen Fragen zu engagieren“. Er erklärte, dass die Gates-Stiftung helfen werde, die Lücke zu schließen.

Gates warnte davor, dass sowohl die Covid-19-Pandemie als auch der Ukraine-Konflikt die gesamte Menschheit in einen lang anhaltenden wirtschaftlichen Abgrund stürzen könnten, und nannte ersteren „einen der größten Rückschläge der Geschichte“ und letzteren „eine gigantische Tragödie für die ganze Welt“. Da die jährlichen Ausgaben für wohltätige Zwecke bis 2026 voraussichtlich 9 Milliarden Dollar übersteigen werden, schlug er vor, dass die neu gegründete Gates-Stiftung den Tag retten könnte, indem sie sich mit den dringenden globalen Problemen des Klimawandels, der Ernährungssicherheit, der Kindersterblichkeit, der Gleichstellung der Geschlechter und der Pandemieprävention befasst.

In Anbetracht der Tatsache, dass Bill Gates als Philanthrop mehr Geld verdient hat als als Software-Magnat, haben Kritiker den Spendenstil der Gates‘ kritisiert. Laut einer Untersuchung aus dem Jahr 2020 hat die Gates-Stiftung rund 250 Millionen Dollar an steuerlich absetzbaren „wohltätigen“ Zuwendungen an Unternehmen gegeben, an denen sie Aktien besaß. Das westliche Medienestablishment, in dem viele der größten Nachrichtenorganisationen ebenfalls beträchtliche Finanzmittel von der Stiftung erhalten, hat jedoch im Allgemeinen über diesen offensichtlichen Interessenkonflikt geschwiegen.