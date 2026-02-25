Hoffnungsschimmer für entscheidenden Schlag gegen „De-Banking“?

Neue Gerichtsunterlagen zeigen, dass JPMorgan Chase im Jahr 2021 aus politischen Gründen alle Konten des US-Präsidenten geschlossen hat. Ein Erfolg von Trumps Milliardenklage gegen die größte US-Bank wäre auch ein Hoffnungsschimmer für ein Ende des in Deutschland zunehmend praktizierten „De-Bankings“.

Von Rainer Rupp

„De-Banking“, wörtlich übersetzt „Ent-Bankung“, wurde zuerst unter Präsident Obama in den USA gegen politische Gegner eingesetzt. Wie viele politische Schweinereien, die in den USA erfunden wurden, schwappte auch das „De-Banking“ nach Europa über, wo es unter den US-Vasallen in den politischen und medialen Eliten eifrige Nachahmer fand.

In den USA bezeichnet die Praxis des „De-Bankings“, dass Banken oder Finanzinstitute auf Druck politischer Institutionen oder einflussreicher NGOs ohne Angabe von Gründen Kundenkonten kündigen, neue Konten verweigern und andere