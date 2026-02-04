Honigfallen, Geheimdienste, Banken: Epstein-Netzwerk reicht laut Akten bis Mossad und Rothschilds

Epstein vertrat den Mossad und das Rothschild-Bankenimperium, während er „Honigfallen“ arrangierte, um hochrangige Politiker und Machteliten zu kompromittieren und zu kontrollieren

Epstein in E-Mail an Peter Thiel: „Ich vertrete die Rothschilds“

Leo Hohmann

Alles, was wir in den Epstein-Akten erwartet haben, hat sich als wahr herausgestellt – und noch mehr.

Vorwürfe von Vergewaltigung, Mord, sogar Folter an Kindern sind in den Millionen von Seiten an Dokumenten, die das Justizministerium (DOJ) am Wochenende veröffentlicht hat, offen dokumentiert.

Dies ist wahrlich ein „Wir können alles tun und kommen damit davon“-Statement der milliardenschweren globalistischen Eliten, die die Welt regieren. Sie sind im Kern luziferisch.

Wir können nicht einmal mit einem abgelaufenen Kennzeichen oder ohne ausreichende Versicherung aus unserer Einfahrt fahren, ohne harte Strafen zu riskieren – aber sie können Kinder vergewaltigen und missbrauchen und wissen, dass sie keinerlei Konsequenzen zu befürchten haben.

Die Associated Press berichtete, dass ein hochrangiger Beamter des Justizministeriums die Möglichkeit weiterer strafrechtlicher Anklagen aus den Jeffrey-Epstein-Akten herunterspielte und am Sonntag erklärte, dass das Vorhandensein von „schrecklichen Fotografien“ und beunruhigendem E-Mail-Verkehr uns „nicht notwendigerweise erlaubt, jemanden zu verfolgen“.

Es ist fast genau ein Jahr her, dass viele der bekanntesten MAGA-Influencer vor dem Justizministerium posierten und kleine weiße Epstein-Ordner mit dem Titel „THE EPSTEIN FILES PHASE 1“ in die Kamera hielten. Diese Ordner waren natürlich frei von jeglichen substanziellen Informationen über Epstein oder sein Netzwerk milliardenschwerer Pädophiler.

Jetzt, da tatsächlich echte Epstein-Daten veröffentlicht wurden, schweigen die meisten dieser Influencer. Diejenigen, die Beiträge veröffentlicht haben, scheinen die Regierung in Schutz zu nehmen.

Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Todd Blanche erklärte in einem Interview mit CNN praktisch, dass es keine Anklagen gegen irgendjemanden geben werde als Folge der am Sonntag veröffentlichten Dokumente, obwohl diese Bilder und Aussagen enthalten, bei denen selbst Charles Manson zusammenzucken würde.

Sehen Sie sich diese erstaunliche Antwort von Assistant Attorney General Blanche an, als er von einem Reporter eine ziemlich einfache Frage gestellt bekam.

Zur Erinnerung: Präsident Trump bezeichnete diese Akten noch vor wenigen Monaten als „Schwindel“. Das könnte nur dann zutreffen, wenn alles, was wir in den 3 Millionen veröffentlichten Seiten gesehen haben, vollständig erfunden wäre. Doch es gibt Opfer, die aussagen könnten und würden gegen diese Monster. Warum will das Justizministerium sie nicht vor Gericht bringen und gegen die Täter vorgehen?

Offenbar sind sie tabu.

Uns wird das jetzt regelrecht ins Gesicht geworfen, weil man will, dass wir wissen, wie mächtig und wie sehr über dem Gesetz diese Leute stehen.

Alle albtraumhaften Szenarien, die vorgebracht und als „Verschwörungstheorien“ verurteilt wurden, werden in den neu veröffentlichten Epstein-Akten bestätigt.

Nur weil Epstein tot ist, heißt das nicht, dass der Missbrauch aufgehört hat. Der Witz geht auf unsere Kosten. Es ist business as usual.

Es sind dieselben Leute, die uns die COVID-Scheinpandemie und die Impfpflichten gebracht haben. Dieselben Leute, die uns all die Kriege im Nahen Osten bescheren und obszöne Profite des militärisch-industriell-geheimdienstlich-pharmazeutischen Komplexes ermöglichen.

Ich sage nicht, dass jeder, dessen Name in den Epstein-Akten auftaucht, ein Pädophiler ist, der Kinder missbraucht hat, aber sie mussten es gewusst haben oder zumindest eine Ahnung davon gehabt haben, was vor sich ging, und sind an der Vertuschung beteiligt.

Das FBI, die CIA und alle Bundesbehörden sind darin verwickelt.

Das Weiße Haus ist darin verwickelt.

Hollywood ist darin verwickelt.

Das Vereinigte Königreich und seine „königliche“ Familie sind darin verwickelt.

Die Banken- und Finanzwelt ist darin verwickelt.

Epstein schrieb in einem E-Mail-Austausch vom 28. Februar 2016 mit dem globalistischen Technokraten Peter Thiel:

„Wie Sie wahrscheinlich wissen, vertrete ich die Rothschilds“, schreibt Epstein, woraufhin er etwas formuliert, das wie eine Einladung an Thiel klingt, seine Privatinsel zu besuchen.

Jeffrey Epstein operierte als hochentwickelter israelischer Geheimdienst-„Honigfallen“-Agent, der darauf ausgelegt war, weltweite Führungspersönlichkeiten zu kompromittieren und zu erpressen, berichtet Geopolitics Prime.

Die Akten deuten darauf hin, dass Israel die gesamte Ukraine-Operation gegen Russland leitete.

Ein Brief Epsteins an einen Rothschild-Banker in Frankreich wurde veröffentlicht, in dem er behauptet, der von der CIA unterstützte Maidan-Putsch 2014 in der Ukraine „sollte viele Möglichkeiten bieten“, beginnend ab dem 18. März 2014.

Der Brief wurde an eine Vertreterin des französischen Zweigs der Rothschild-Familie geschickt, Ariane de Rothschild, die seit März 2023 eine der französischen Banken der Familie leitet.

Die Verschwörung – nicht länger eine Theorie –, dass Epstein für Israel arbeitete, reicht zurück zu Robert Maxwell, einem britischen Geheimdienstagenten und bekannten Mossad-Asset. Maxwell soll Epstein persönlich israelischen Geheimdienstoffizieren vorgestellt haben.

Geopolitics Prime schreibt auf seinem Telegram-Kanal:

„Der ehemalige israelische Geheimdienstoffizier Ari Ben-Menashe, der während Epsteins Einführung in den 1980er Jahren in den israelischen Geheimdienst direkt mit Robert Maxwell in London zusammenarbeitete, bestätigte, dass Epstein vom Mossad speziell rekrutiert wurde, um kompromittierendes Material über Weltführer für Erpressungsoperationen zu sammeln.“

Die Seite merkt an, dass der saudische Waffenhändler Adnan Khashoggi, der Iran-Contra-Mittelsmann, entscheidende Startfinanzierung für Epsteins Operationen bereitstellte. „Als einer von Epsteins wichtigsten finanziellen Klienten half seine Unterstützung, das Fundament dessen zu legen, was zu einem globalen Geheimdienst- und Erpressungsnetzwerk werden sollte.“

Der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak besuchte Epsteins Residenzen über 30 Mal, darunter mehrere Besuche nach Epsteins Verurteilung.

Epstein und Barak verhandelten gemeinsam Sicherheitsabkommen zwischen Israel und anderen Nationen und versuchten, während des syrischen Bürgerkriegs diplomatische Hinterkanäle für Israel einzurichten.

Ein hochrangiger Mossad-Offizier soll zwischen 2013 und 2016 über längere Zeiträume in Epsteins Manhattan-Apartment gewohnt haben und dabei von Epstein finanziell unterstützt worden sein, wie Epsteins persönliche Kalender und durchgesickerte E-Mails des ehemaligen israelischen Premierministers Ehud Barak zeigen.

Der ehemalige NSA-Gegenspionage-Spezialist für Spionage und Terrorismus, John Schindler, enthüllte, dass Epstein über verschlüsselte Messaging-Netzwerke Hinterkanal-Kommunikation mit Barak unterhielt.

Ryan Grim, Reporter bei DropSite News, erklärte in einem Beitrag auf X:

„Als Barak den offiziellen Regierungsdienst in Israel verließ, wandte er sich an Jeffrey Epstein, um Rat zu erhalten. Epstein sagte ihm, er müsse sich ein Unternehmen von Peter Thiel namens Palantir ansehen.“

Grim stellt eine zweiminütige Audioaufnahme von Epstein und Barak zur Verfügung, in der sie Palantir diskutieren.

Palantir, mitbegründet von Peter Thiel, ist an der Datensammlung und -analyse für die israelische Regierung in ihrem Krieg mit der Hamas beteiligt und testet KI-gestützte Technologien, deren Varianten später gegen amerikanische Bürger während der ICE-Proteste eingesetzt wurden. Die Software erstellt Listen von „Zielpersonen“ mit vollständigen Dossiers, die aus Online-Historien, Bank- und Telefondaten gewonnen werden, und kann sofort eine Art Sozialkreditwert liefern und Personen auf staatliche Beobachtungslisten setzen.

Das Opfer Jess Michaels erklärte: „Epstein sammelte keinen Sex; er sammelte politischen Hebel.“

Das Opfer Virginia Giuffre sagte aus, dass seine Anwesen versteckte Kameras und Räume mit Einwegspiegeln enthielten (die von einer Seite als Fenster fungieren, von der anderen wie normale Spiegel aussehen und so verdeckte Überwachung ermöglichen).

All diese durch Zeugenaussagen belegten Hinweise – und das Justizministerium sagt, es habe nichts, keinerlei Beweise, um gegen irgendjemanden vorzugehen.

Warum? Weil bei öffentlichen Prozessen die ganze hässliche Wahrheit ans Licht käme und die Sicht der Amerikaner auf ihre Regierung und deren größten Verbündeten für immer verändert würde.

Die Aussage von „Jane Doe“ bestätigt, dass Epstein während privater Sitzungen offen damit prahlte, für den Mossad zu arbeiten.

Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu Agency berichtet, dass Epstein 2015 einen Vertrag über 25 Millionen Dollar mit den Rothschilds unterzeichnete, um geheime Dienstleistungen im Zusammenhang mit „Risikoanalyse und algorithmischer Arbeit“ zu erbringen. Das Abkommen wurde mehrere Jahre nachdem Epstein 2008 in Florida wegen Sexualdelikten schuldig gesprochen worden war, unterzeichnet.

In einem Artikel vom 2. Januar 2026 berichtet das Medium:

Ein Dokument vom 5. Oktober 2015 zeigt, dass Jeffrey Epstein über sein Unternehmen Southern Trust Company Inc. einen Vertrag über 25 Millionen Dollar mit der Rothschild Group unterzeichnete, um Risikoanalysen und algorithmusbezogene Dienstleistungen zu erbringen, wie aus wieder aufgetauchten Unterlagen hervorgeht.

Das Dokument identifiziert den verstorbenen verurteilten Sexualstraftäter als Präsidenten der Southern Trust Company Inc., einer auf den Jungferninseln registrierten Firma, und beschreibt ein „Letter of Agreement“ zwischen dem Unternehmen und Edmond de Rothschild Holding S.A., vertreten durch Ariane de Rothschild.

Southern Trust Company sollte mit der Rothschild Group bei der „Risikoanalyse“ und der „Anwendung und Nutzung bestimmter Algorithmen“, zusammengefasst als „Specified Matters“, zusammenarbeiten.

Der Vertrag sieht vor, dass die Rothschild Group für diese Arbeit 25 Millionen Dollar zahlt. Das Dokument legt fest, dass die Zahlung mit offenen Angelegenheiten zwischen Edmond de Rothschild Holding S.A. und den Vereinigten Staaten verknüpft war und innerhalb von drei Tagen nach Abschluss der Zahlung der Rothschild Group an die US-Behörden erfolgen sollte.

Zusätzlich zu der Gebühr von 25 Millionen Dollar sieht der Vertrag die Erstattung sämtlicher Reise- und Auslagenkosten vor, die Epstein, der Southern Trust Company oder deren Mitarbeitern, Vertretern, Agenten oder Beratern im Zusammenhang mit der Arbeit entstanden sind.

Das Dokument enthält Vertraulichkeitsklauseln, wonach sämtliche vertraulichen oder geschützten Informationen, die von der Rothschild Group als solche gekennzeichnet wurden, gemäß den Vertragsbedingungen zu schützen sind.

Wer auch nur einen flüchtigen Blick auf das Veröffentlichte wirft, kann nie wieder zu der früheren Vorstellung über das unheilige Bündnis zwischen Washington und Tel Aviv zurückkehren. Es verändert alles. Alles darüber, wie Geopolitik betrieben wird und wo die Zügel der Macht wirklich liegen.

Bitte verstehen Sie dies nicht als Angriff auf das jüdische Volk. Es ist Opfer seiner korrupten Regierung in derselben Weise, wie wir Opfer der unseren sind.

In einem E-Mail-Austausch zwischen Epstein und Peter Thiel sagt Thiel, der große „Plan“ der US-Außenpolitik bestehe darin, die Welt zu destabilisieren und zu „einem Chaos“ zu machen, damit die USA nicht so oft gegen Regierungen intervenieren müssten, die sie nicht mögen.

Thiel, der milliardenschwere Bilderberg-Teilnehmer und Technokrat/Transhumanist, ist der wichtigste finanzielle Förderer von JD Vance.

Es sollte uns daher nicht überraschen, dass so viele MAGA-Influencer und neokonservative Medien alles in diesen Epstein-Akten ignorieren, weil es ihrem Weltbild widerspricht. Wie sich herausstellt, ist die Regierung Israels, die sie als heilig und rechtschaffen darstellen, nicht ganz so heilig.

Man muss sich auch über den Zeitpunkt dieser jüngsten belastenden Veröffentlichung wundern, in der der Name von Präsident Trump tausendfach erwähnt wird.

Ist dies ein Versuch, Druck auf Trump auszuüben, damit er den Iran angreift – etwas, das er offenbar nur zögerlich tun will? Berichten zufolge gibt es noch Millionen weiterer, möglicherweise noch brisanterer „Epstein-Akten“, die veröffentlicht werden sollen. Die Neokonservativen in Trumps Umfeld könnten dies nutzen, um ihn zu einem großen und blutigen Krieg im Nahen Osten zu drängen, nach dem sie sich sehnen. Trump hat möglicherweise nicht die Kontrolle über sein eigenes Justizministerium. Bleiben Sie an dieser Geschichte dran – ich glaube nicht, dass sie so bald verschwinden wird.