Hormus vor der Unterwasser-Eskalation: Iran aktiviert Mini-U-Boote – USA schicken nuklearen „Boomer“ in die Region

Iran stationiert kampfbereite Mini-U-Boote in Hormus, während die USA ein Atom-U-Boot entsenden

Von Tyler Durden

Rivalisierende U-Boot-Drohungen sind am Montag mitten im anhaltenden Showdown um die Straße von Hormus aufgetaucht, nachdem Präsident Trump erklärt hatte, der Waffenstillstand mit dem Iran befinde sich auf „massiver Lebenserhaltung“.

Ein mit Atomwaffen bestücktes U-Boot der US-Marine ist in Gibraltar eingetroffen, während es auf dem Weg ins Mittelmeer und wahrscheinlich in die Gewässer des Central Command beziehungsweise des Nahen Ostens ist – eine äußerst seltene Bestätigung des Pentagons über den Aufenthaltsort einer der geheimsten Waffen Amerikas.

„Der Hafenbesuch unterstreicht die Leistungsfähigkeit, Flexibilität und das anhaltende Engagement der USA gegenüber ihren NATO-Verbündeten“, teilte die Marine mit und bestätigte, dass das U-Boot am Sonntag in Gibraltar eingetroffen sei. „U-Boote der Ohio-Klasse sind nicht ortbare Abschussplattformen für U-Boot-gestützte ballistische Raketen und bilden für die USA den widerstandsfähigsten Teil der nuklearen Triade.“

Das Wall Street Journal betonte: „Das Pentagon gibt so gut wie nie die Standorte seiner ‚Boomer‘ [US-Marineslang] bekannt, da diese streng geheim sind.“ Die Marine nannte den Namen des U-Boots in Gibraltar nicht.

Die Enthüllung über die Bewegungen des Atom-U-Boots erfolgt unmittelbar, nachdem Präsident Trump den jüngsten Gegenvorschlag des Iran zu einem US-Friedensplan als „völlig inakzeptabel“ scharf kritisiert und ihn sogar als „Müll“ bezeichnet hatte, während er erneut mit militärischen Maßnahmen gegen Teheran drohte. Dies geschieht zudem kurz vor Trumps Reise nach China zu einem mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen mit Xi Jinping.

Zwischen den beiden rivalisierenden und sich bekämpfenden Mächten findet derzeit offenbar ein gegenseitiges „U-Boot-Kräftemessen“ statt. Bloomberg berichtete am selben Tag: „Die Islamische Republik verfügt laut dem International Institute for Strategic Studies über mindestens 16 Mini-U-Boote der Ghadir-Klasse.“

USS Alaska (SSBN 732) (tentatively identified) Ohio-class ballistic missile submarine coming into Gibraltar – May 10, 2026 SRC: X-@PeterFerrary pic.twitter.com/aU7V53tS3V — WarshipCam (@WarshipCam) May 11, 2026

„Jedes Schiff hat eine Besatzung von weniger als zehn Mann und kann entweder zwei Torpedos oder zwei in China entwickelte C-704-Schiffsabwehr-Marschflugkörper transportieren“, heißt es in dem Bericht.

Der iranische Konteradmiral Shahram Irani erklärte, die im eigenen Land gebauten U-Boote, die als „Persische-Golf-Delfine“ bekannt sind, seien an aktiven Einsatzorten stationiert worden, um auf sich wandelnde Bedrohungen reagieren zu können.

Teheran macht damit im Grunde deutlich, dass es weiterhin über die Fähigkeit verfügt, amerikanische Zerstörer und Kriegsschiffe auszuschalten, die in diesem Gebiet patrouillieren. Dieser Einsatz untermauert Teherans umfassendere Strategie asymmetrischer Kriegsführung im gesamten Persischen Golf.

Mit dem Staat verbundene iranische Medien bezeichneten die U-Boote als „abzugsbereit“, erklärten jedoch zugleich, dass sie auch zu lang andauernden Überwachungsoperationen auf dem Meeresboden fähig seien.

All dies deutet darauf hin, dass intensive U-Boot-Kriegsführung bald die Straße von Hormus und die Gewässer des Persischen Golfs erfassen könnte. Bereits jetzt wurden die meisten Überwasserschiffe der iranischen Marine in mehr als einem Monat intensiver US-israelischer Luftangriffe zerstört.

Das ist eine enorme Eskalation. Die USA parken ein NUKLEAR-U-Boot bei Gibraltar, nachdem der iranische Friedensvorschlag abgelehnt wurde. Die USS Alaska, ein U-Boot der Ohio-Klasse, das mit ballistischen Raketen ausgestattet ist und bis zu 20 Trident-II-Nuklearraketen trägt, wurde am 10. Mai absichtlich bei Gibraltar in einer 200-Meter-Sperrzone sichtbar gemacht, in der sich Royal Marines befanden. Diese Boote machen niemals öffentliche Hafenbesuche. Das Pentagon enthüllte ihren Standort am selben Tag, an dem Trump das iranische Angebot als „völlig unannehmbar“ bezeichnete. Das geschieht nicht zufällig.