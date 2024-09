ICC-Staatsanwalt: Staats- und Regierungschefs haben mich wegen israelischer Haftbefehle „bedroht

Vier Monate nach der Forderung des Staatsanwalts Karim Khan haben die Richter des Internationalen Strafgerichtshofs noch immer keine Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister und Verteidigungsminister erlassen.

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) sagte, die Staats- und Regierungschefs der Welt hätten Druck auf ihn ausgeübt, keine Haftbefehle gegen den israelischen Ministerpräsidenten und Verteidigungsminister wegen des Vorwurfs von Kriegsverbrechen im Gazastreifen zu beantragen, berichtete die BBC am 5. September.

Karim Khan erklärte gegenüber der BBC: „Mehrere Politiker und andere haben mir Bescheid gesagt, mir Ratschläge gegeben und mich gewarnt“, sagte er.

Im Mai sagte Khan, es gebe hinreichende Gründe für die Annahme, dass der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant während des israelischen Angriffs auf Gaza, bei dem über 40.000 Palästinenser, die meisten davon Frauen und Kinder, getötet wurden, Kriegsverbrechen begangen hätten.

Dem Staat Israel wird vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) ein gesonderter Völkermord vorgeworfen.

Der Generalstaatsanwalt beantragte zudem Haftbefehle gegen die Hamas-Führer Yahya Sinwar, Mohammed Deif und Ismail Haniyeh und machte geltend, sie trügen die strafrechtliche Verantwortung für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit den Aktionen des bewaffneten Flügels der Organisation, der Kassam-Brigaden, als diese am 7. Oktober im Rahmen der Operation Al-Aqsa Flood israelische Militärstützpunkte und Siedlungen stürmten.

Bei der Operation kamen rund 1.200 israelische Soldaten und Zivilisten ums Leben. Einige wurden von der Hamas getötet, viele von israelischen Streitkräften, die gemäß der umstrittenen Hannibal-Direktive Kampfhubschrauber, Drohnen und Panzer einsetzten .

Haniyeh, der Chef des Politbüros der Hamas, wurde am 31. Juli im Iran durch einen israelischen Angriff ermordet. Israel behauptet, Deif sei ebenfalls bei einem Luftangriff in Gaza getötet worden, doch Hamas-Vertreter haben erklärt, er sei noch am Leben.

Obwohl seit Khans Antrag mehrere Monate vergangen sind, haben die ICC-Richter noch immer keinen Haftbefehl erlassen.

Im Gespräch mit der BBC sagte Khan, es sei wichtig zu zeigen, dass das Gericht alle Nationen in Bezug auf mutmaßliche Kriegsverbrechen an die gleichen Maßstäbe halte. Er begrüßte auch die jüngste Entscheidung der neuen britischen Regierung, ihren Widerstand gegen die Haftbefehle fallen zu lassen.

„Die neue Regierung hat einen anderen Ton angeschlagen und ich denke auch inhaltlich etwas gegen das Völkerrecht getan. Und ich denke, das ist begrüßenswert“, sagte er Nick Robinson von der BBC.

Khan erklärte, der ICC müsse Haftbefehle für die Führer beider Konfliktparteien beantragen, damit der Eindruck entsteht, dass das Gericht „das Gesetz auf Grundlage einiger gemeinsamer Standards gleichermaßen anwendet“. „Wenn jemand Haftbefehle für israelische Beamte und nicht für Gaza beantragt hätte, würden [einige] sagen: ‚Das ist eine Obszönität‘ und ‚Wie um Himmels Willen ist das möglich?‘“, sagte er.

„Man kann nicht einen Ansatz für Länder verfolgen, für die man Unterstützung hat – sei es durch die NATO, durch Europa [und] durch mächtige Länder hinter sich – und einen anderen Ansatz, wenn man selbst über eine klare Zuständigkeit verfügt“, fügte er hinzu.

Als Reaktion auf die Kritik an seinem Antrag auf Haftbefehle gegen israelische Politiker erklärte Khan: „Ich habe zumindest einen Vorteil. Hoffentlich werden sogar sie zugeben, dass ich die Beweise gesehen habe. Sie haben sie nicht … Der Antrag ist nicht öffentlich. Er ist vertraulich. Er liegt der Kammer vor. Sie können also nur raten, welche Beweise vorgelegt wurden.“

Diese Woche drohte eine pro-israelische Anwaltsgruppe in Großbritannien damit, Anklage gegen Khan zu erheben, mit der Begründung, dass seine Versuche, Haftbefehle gegen israelische Beamte zu erlassen, auf falschen Voraussetzungen beruhten.

Die Organisation UK Lawyers for Israel (UKLFI) schrieb am 27. August einen Brief an Khan, in dem sie versucht, seine Vorwürfe gegen Netanyahu und Gallant zu widerlegen.

Sollte Khan angeklagt und dieses Vorwurfs für schuldig befunden werden, könnte ihm – in den schwerwiegendsten Fällen als Rechtsanwalt – die Zulassung entzogen und ihm die Ausübung des Anwaltsberufs im Vereinigten Königreich untersagt werden.

Im Mai schickten ein Dutzend republikanischer Senatoren einen Brief an Khan, in dem sie ihn davor warnten, Haftbefehle gegen Netanjahu und Gallant zu erlassen.

„Nehmen Sie Israel ins Visier, und wir nehmen Sie ins Visier“, warnten die Senatoren unter Führung von Senator Tom Cotton in dem Brief. „Solche Aktionen sind unrechtmäßig und entbehren jeder Rechtsgrundlage. Wenn sie durchgeführt werden, werden sie schwere Sanktionen gegen Sie und Ihre Institution nach sich ziehen.“ Die Senatoren Mitch McConnell (Minderheitsführer), Rick Scott, Tim Scott, Ted Cruz und Marco Rubio unterzeichneten den Brief ebenfalls.