„Ich glaube jetzt wirklich zu 100 %, dass es an dem Impfstoff lag“ – Trauernde Mutter schwört, nach dem plötzlichen Tod ihrer „gesunden und sportlichen“ 18-jährigen Tochter Gerechtigkeit zu üben

Eine trauernde Mutter aus Texas sucht nach dem plötzlichen Tod ihrer 18-jährigen Tochter, die im Schlaf gestorben ist, nach Antworten und Gerechtigkeit.

Am 8. September schlief die 18-jährige Kayla Rose Lumpkins ein und wachte nicht mehr auf. Als ihre Mutter, Renee Greer, sie am nächsten Tag wecken wollte, stellte sie fest, dass sie bereits verstorben war.

„Sie hatte gerade ihr Studium begonnen. Sie war so glücklich. Am 8. September ging sie zu Bett. Am nächsten Morgen fand ich sie verstorben in ihrem Bett. Sie hatte in der gleichen Position geschlafen wie immer“, schrieb Renee in einer Facebook-Gruppe.

„Ich stehe völlig unter Schock. Sie war nicht krank. Sie verhielt sich wie immer. Wir sind am Boden zerstört. Wie die meisten von euch wissen, habe ich meine Mutter im Dezember 2021 verloren. Ich versuche immer noch, mich davon zu erholen, aber eine 18-Jährige?!! Ich habe das Gefühl, dass mein Leben vorbei ist“, schrieb Renee im September.

Nach Angaben von Renee war ihre Tochter körperlich gesund, bis sie ihre Auffrischungsimpfung erhielt.

„Sie hatte zwei [Impfungen]. Dann bekam sie 7 Monate vor [dem 8. September] zur Sicherheit noch eine dritte Impfung. Ich sage Ihnen allen, dass sie gesund war. Bei ihrem verrückten Zeitplan – Chor, Theater, Drillteam, morgendliche Übungen, Proben, Halbzeitaufführungen bei Footballspielen, Theateraufführungen, Konzerte, hervorragende Leistungen in ihren dualen Ehrenkursen und alles andere, was sie tat – war sie auf keinen Fall krank. Wenn sie krank gewesen wäre, hätte sie das nicht tun können. Wir warten immer noch darauf, den Grund zu finden“, sagte sie.

„Es wurde eine Autopsie durchgeführt. Wir warten noch darauf, etwas finden. Das dauert bis zu 90 Tage. Wir sind auf halbem Weg“, fügte Renee hinzu.

In einem inzwischen gelöschten Beitrag sagte Renee, sie glaube, dass ihre Tochter aufgrund des experimentellen mRNA-Impfstoffs gestorben sei, und gelobte, es zu ihrer Lebensaufgabe zu machen, alle Menschen darüber zu informieren.

Hier ein Auszug:

Hallo zusammen, ich bin die Mutter von Kayla Lumpkins. Ich habe gestern gepostet, wie meine absolut gesunde und sportliche Tochter am 8. September eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht ist. Ich glaube jetzt wirklich zu 100 %, dass es an dem [Impfstoff] lag. Ich muss noch warten, bis die letzten beiden Tests zurückkommen. Wenn ich jetzt mit Anschuldigungen anfange, würde man mich sofort fragen, was der Gerichtsmediziner herausgefunden hat. Aber tief im Inneren weiß ich, was passiert ist.

Ich habe vor, mich in Podcasts und in jedem anderen Forum, das ich finden kann, zu äußern. Meine Tochter wird NICHT umsonst gestorben sein. Ich werde diese Tragödie zu meinem Lebensinhalt machen, um jedes bisschen Wissen zu verbreiten, das mir möglich ist, um die Menschen aufzuwecken. Kayla würde wollen, dass ich versuche, so viele Leben wie möglich zu retten. Aber ich benötige Hilfe. Meine Tochter wurde eingeäschert. Ich habe dem Gerichtsmediziner vertraut, dass er seine Arbeit macht. Ich hoffe bei Gott, dass dieser ehrlich ist und nicht versucht, etwas zu verbergen. Aufgrund dessen, was passiert ist, vertraue ich niemandem, der an diesem Prozess beteiligt ist. Das wurde der Welt mit Absicht angetan.

Was Kayla betrifft, so glaube ich nicht, dass ich von den beiden einzigen Proben, die für die beiden erforderlichen Tests eingeschickt wurden, Gewebe erhalten kann. Es ist also wahrscheinlich aussichtslos, Krankheitserreger für Tests usw. herauszufinden. Ich wusste von all dem nichts. Hinterher ist man immer schlauer. Was soll ich also jetzt tun? Gibt es etwas Medizinisches, das ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch tun könnte? Etwas mit dem Einbalsamierer? Etwas mit der Person, die sie untersucht hat? Wenn dieser Teil meiner Reise abgeschlossen ist, gehe ich dazu über, allen mitzuteilen, was passiert ist. Ich meine nicht nur diese Gruppe. Ich meine alle, die zuhören wollen, und die, die es nicht wollen. Es ist mir völlig egal. Es ist mir egal, was die Leute von mir denken. Ich tue es einfach nicht.

Meine ganze Welt ist zusammengebrochen. Ich bin froh, dass ich meinen Sohn habe. Wenn er nicht gewesen wäre, ich schwöre, ich wünschte, ich wäre am selben Tag wie sie gestorben. Es ist so schmerzhaft. Also, was soll ich tun? Dies ist für die Menschen in diesem Forum, die jemanden auf dieselbe Weise verloren haben wie ich. Welche Schritte habt ihr unternommen? Habt ihr Pläne, eine Art sozialer Medien in Gang zu setzen, um zu verbreiten, was mit Kayla und den anderen passiert ist.

Ich benötige Ideen und Ratschläge, wie es weitergehen soll. Ich danke allen, die sich gemeldet haben. Ihr Handeln ist sehr freundlich. Ich benötige einfach Ihr Wissen, um den nächsten Schritt zu tun. Bitte helfen Sie mir.

Amy Lumpkins organisiert eine Spendenaktion, um Renee zu helfen. Sie können hier spenden: Liebevoller Tribut für Kayla

„Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können. Diese junge Frau verdient nur das Beste. Ich werde alles tun, was ich kann, um das zu erreichen“, sagte Renee.

Ein Freund der Familie kommentierte Renees Beitrag mit den Worten: „Das ist meine liebe Freundin und ihre wunderschöne, perfekte Tochter verdient Gerechtigkeit. Leider kommen die Nachrichten nur sehr langsam an die Öffentlichkeit und ich bin sicher, dass in diesem Moment viele unschuldigere Menschen weitere Aufnahmen erhalten. Das alles mitansehen zu müssen, ist herzzerreißend, vor allem, wenn es jemanden betrifft, der einem nahesteht. Wir müssen uns alle zusammenschließen und für diejenigen kämpfen, die keine Stimme mehr haben.“