Ihre Gemeinsamkeiten sind wichtiger als ihre Unterschiede: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Von Caitlin Johnstone

Wenn die Menschen wirklich verstehen würden, wie viel Leid und Zerstörung durch die US-Außenpolitik ausgelöst wird, würden sie aufhören, eine so große Sache aus den geringfügigen Unterschieden zwischen zwei politischen Parteien zu machen, die immer zusammenkommen, um die zerstörerischsten außenpolitischen Entscheidungen der USA zu unterstützen.

Infolge der McCarthy’schen Hetzschrift der New York Times gegen linke Antikriegsgruppen in der vergangenen Woche:

Ein US-Senator hat staatliche Ermittlungen gegen amerikanische linke Gruppen gefordert. Eine linke Nachrichtenseite ist von Twitter verbannt worden. Neville Roy Singhams Wikipedia-Seite ist jetzt ein Spiegel des NYT-Artikels.

Nichts davon war zufällig. Dies war eine eklatante Operation des imperialen Narrativmanagements. Es wird noch mehr geben. Die New York Times ist ein beschissenes militaristisches Propagandablatt, das irgendwie dazu gekommen ist, die Nachrichtenagenda für die gesamte westliche Welt zu bestimmen.

❖

Es ist immer noch verboten zu sagen, dass das US-Imperium den Krieg in der Ukraine wissentlich provoziert hat, obwohl es Berge von Beweisen dafür gibt, dass die USA den Krieg in der Ukraine wissentlich provoziert haben, und obwohl US-Beamte ständig darüber sprechen, wie sehr der Krieg in der Ukraine den USA nützt:

❖

Das menschliche Leid, das durch die geringfügigen Unterschiede in der Innenpolitik zwischen Demokraten und Republikanern verursacht wird, wird durch das Leid, das durch die außenpolitische Zweiparteienherrschaft verursacht wird, um Größenordnungen in den Schatten gestellt. Die Gemeinsamkeiten sind weitaus bedeutender als die Unterschiede zwischen ihnen.

❖

❖

Das größte Missverständnis über US-Präsidenten ist, dass sie proaktive Führer sind, während sie in Wirklichkeit reaktive Vermittler sind. Sie führen die Regierung nicht proaktiv im Einklang mit ihrer Vision und Ideologie, sondern sie reagieren auf die verschiedenen Bedürfnisse des Imperiums und erleichtern sie von Jahr zu Jahr. Das ist es, was die Manager des Imperiums in ihren Verwaltungen mit ihren täglichen Geheimdienst- und nationalen Sicherheitsinformationen tun: Sie erklären ihnen, was die Bedürfnisse des Imperiums an diesem Tag sind und was getan werden muss, um diese Bedürfnisse zu erfüllen, wobei sie die Sprache verwenden, die den jeweiligen Präsidenten empfänglich macht.

Der Hauptunterschied zwischen den US-Präsidenten besteht oft in den Erzählungen, die die Manager des Imperiums, mit denen sie sich umgeben, verwenden, um zu erklären, warum sie die Interessen des Imperiums fördern müssen. Progressiver Präsident? Man muss Syrer töten, um die Menschenrechte zu fördern. Ein konservativer Präsident? Man muss Syrer töten, um die nationale Sicherheit zu schützen. Präsidenten, die mit der Funktionsweise des Imperiums nicht vertraut sind, umgeben sich mit Managern des Imperiums, die wissen, wie man die Zahnräder der imperialen Maschinerie am Laufen hält, und diese Manager des Imperiums erklären, was getan werden muss, und zwar auf eine Weise, auf die der Präsident hört.

Dies ist ein wesentlicher Grund dafür, dass sich das Imperium von Regierung zu Regierung in die gleiche Richtung bewegt. Jeder Präsident wird von DC-Sumpfmonstern „beraten“ (sprich: gelenkt), die alle an denselben Universitäten studiert haben und durch dieselben Drehtür-Beschäftigungskreise von Regierungsbehörden und Think Tanks und Parteipolitik und militärisch-industriellem Komplex, Beratung/Lobbying und Medienkritik gegangen sind, die alle verstehen, was vom US-Präsidenten verlangt wird, um die Aufrechterhaltung der unipolaren planetarischen Hegemonie der USA zu erleichtern.

Diese Sumpfmonster sind Teil der permanenten Regierungsstruktur, die ungeachtet des Kommens und Gehens in der Wahlpolitik bestehen bleibt, und sie stecken buchstäblich immer bis zum Hals in jeder Präsidialadministration, ganz gleich, wie rebellisch oder anti-Establishment dieser Präsident vorgibt zu sein. Diese permanente Regierungsstruktur ist der Grund, warum sich die groß angelegten Bewegungen des Imperiums nicht ändern, wenn ein Präsident durch einen neuen Präsidenten mit einer gegenteiligen Ideologie ersetzt wird; Amerikas offiziell gewählte Regierung mag sich geändert haben, aber seine wirkliche Regierung nicht.

❖

❖

Die NATO-Linken sagen: „Ich bin STARK gegen das US-Imperium und seine Kriegstreiberei, ABER wir müssen die nuklearen Machenschaften des US-Imperiums in der Ukraine zu 100 % unterstützen und jeden anschreien, der über alles spricht, was das US-Imperium getan hat, um diesen Krieg zu provozieren und zu verlängern.“

❖

Alle größeren internationalen Konflikte und Verhandlungen laufen letztlich darauf hinaus, dass die USA versuchen, den Aufstieg Chinas zu stoppen, und China versucht, diese Bemühungen zu verhindern. Nahost-Politik, Russland-Politik, Afrika-Politik, Australien-Politik, Lateinamerika-Politik – alles läuft letztlich auf China hinaus.

Deshalb ist es albern, wenn Rechtspopulisten“ sich als Antikriegshelden aufspielen, weil sie sagen, die USA sollten die Kriegstreiberei mit Russland und dem Nahen Osten einstellen, um sich auf China zu konzentrieren – es geht nur um China. Es ist alles dieselbe Agenda. Sie stehen nicht auf einer anderen Seite als die Demokraten.

Das alles wurde vor Jahrzehnten in Gang gesetzt, als die USA eine Politik verfolgten, die sicherstellen sollte, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion keine weiteren rivalisierenden Supermächte entstehen.

All das wäre nicht unbedingt ein Problem, wenn die USA eine Kraft des Guten in der Welt wären, oder auch nur eine Kraft des Guten in der Welt im Vergleich zu China. Aber das ist ganz offensichtlich nicht der Fall.

Jetzt steuern wir also mit rasanter Geschwindigkeit auf einen schrecklichen globalen Konflikt zu, und das alles nur, um die fortgesetzte Vorherrschaft einer Machtstruktur zu sichern, die die Welt nachweislich zu einem viel schlechteren Ort macht, als sie es wäre, wenn die mächtigen Regierungen einfach miteinander auskämen.

Die Hoffnung scheint zu sein, dass China einfach den Hahn zudreht, bevor es zu einem heißen Krieg kommt – dass es sich einfach von der zentralisierten Machtstruktur der USA absorbieren lässt, wie es die Manager des Imperiums seit Jahrzehnten erhoffen. Aber China scheint nicht bereit zu sein, sich zu öffnen. Es scheint darauf bedacht zu sein, seine nationale Souveränität zu bewahren.

❖

Es ist so dumm, dass wir ständig aufgeregt über die Möglichkeit reden, dass es da draußen im Universum nicht-menschliche Intelligenz gibt, während unsere eigenen Ozeane voll von Walen mit Riesengehirnen sind, über deren Innenleben wir nichts wissen und die durch menschliche Aktivitäten zum Aussterben gebracht werden.

Das Innenleben der Wale ist für uns ein völliges Rätsel. Wir haben keine Ahnung, was sie mit ihren Gehirnen anstellen oder wie ihr Geist von innen aussieht. Der Pottwal hat das größte Gehirn des Tierreichs. Es braucht keine 9 Kilogramm Gehirnmasse, um einen Schwanz auf und ab zu bewegen. Doch es gibt fast keine Neugierde darüber, wofür sie es benutzen, und wir töten sie alle durch Umweltverschmutzung, Schiffskollisionen, Meeresnetze, Überfischung und Sonar, während wir in den Sternen nach intelligentem Leben suchen. Es könnte sein, dass wir ein hohes Maß an nicht-menschlicher Intelligenz direkt vor unseren Augen auslöschen, bevor wir sie überhaupt verstanden haben.

Wir sind dumm.