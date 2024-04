Ihre Schilddrüse ist der Regulator Ihres gesamten Daseins

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Schilddrüsenhormone sind wichtige Regulatoren des Stoffwechsels und für fast alle physiologischen Funktionen unerlässlich, wobei ein Ungleichgewicht zu verschiedenen Gesundheitsproblemen wie Fibromyalgie und Autoimmunerkrankungen führt, was die weitreichenden Auswirkungen der Schilddrüse auf den Körper verdeutlicht

Die Schilddrüse katalysiert die Umwandlung von Glukose in ATP, daher ist eine Schilddrüsenunterfunktion ein Zustand der Energiebeeinträchtigung, der sich auf alle Aspekte der Gesundheit auswirkt

Mit einfachen Methoden wie der Überwachung der Körpertemperatur und der Pulsfrequenz nach dem Aufwachen können Sie Ihre Schilddrüsenfunktion beurteilen

Lebensstilfaktoren wie Stress, falsche Ernährung, ein hoher Anteil an mehrfach ungesättigten Fetten (PUFA) und die Exposition gegenüber endokrin wirksamen Chemikalien können zu einer Schilddrüsenunterfunktion beitragen

Progesteron und eine kohlenhydratreiche, PUFA-arme Ernährung unterstützen die Schilddrüsengesundheit, indem sie den Östrogenspiegel ausgleichen, die Verfügbarkeit von Glukose sicherstellen und die Fähigkeit Ihrer Zellen, aktives Schilddrüsenhormon zu nutzen, bewahren; die Einnahme von natürlicher, getrockneter Schilddrüse kann helfen, anhaltende Schilddrüsenprobleme zu lösen

Das Wort “Hormon” leitet sich vom griechischen Wort “hormon” ab, das “erregen” oder “in Bewegung setzen” bedeutet. Sie haben Ihr Leben geprägt, seit Sie ein Embryo waren. Es wurden mehr als 80 menschliche Hormone identifiziert, die alle ganz unterschiedliche Aufgaben haben.

Jedes Hormon wirkt als chemischer Botenstoff und ist auf eine bestimmte Zielzelle ausgerichtet und hat keine Auswirkungen auf andere Zellen, wenn es an ihnen vorbeigeführt wird. Wenn ein Hormon auf seine spezifische Zielzelle einwirkt, kann es deren Verhalten verändern und sie dazu bringen, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen.

Hormone üben ihren Einfluss in sehr geringen Konzentrationen aus; jedes Molekül hat eine große Wirkung. Das ist auch der Grund, warum endokrin wirksame Chemikalien selbst in winzigen Mengen so gefährlich sind.

Ihre Schilddrüse ist ein Hauptregulator

Von den vielen Hormonen in Ihrem Körper sind die Schilddrüsenhormone vielleicht die wichtigsten, denn sie regulieren Ihren Stoffwechsel und sind für fast alle physiologischen Prozesse in Ihrem Körper erforderlich. Wenn Ihre Schilddrüsenwerte nicht im Gleichgewicht sind, kann dies zu ernsthaften Problemen führen.

Ein Ungleichgewicht kann zu erheblichen Gesundheitsproblemen führen, darunter Fibromyalgie, Reizdarmsyndrom, Ekzeme, Zahnfleischerkrankungen und Autoimmunerkrankungen, um nur einige zu nennen. Dies liegt daran, dass die Schilddrüse Auswirkungen auf verschiedene Teile des Körpers hat, so dass die Symptome einer Funktionsstörung vielfältig sind.

Glücklicherweise ist ein Ungleichgewicht der Schilddrüsenhormone häufig behandelbar und kann die Symptome der damit zusammenhängenden Gesundheitsstörungen möglicherweise rückgängig machen. Wie Nate Lawrence, ein Coach für bioenergetische Medizin, in dem vorgestellten Video erklärt:

“Die Schilddrüse reguliert den Stoffwechsel, der eigentlich als systemische Energieproduktion angesehen werden kann. Wenn die Energieproduktion nicht effizient ist, haben wir es mit allen Problemen des Lebens zu tun. Wenn Ihr Hormonhaushalt richtig ausgeglichen ist und Sie über genügend Schilddrüsenhormone verfügen, ist das Leben natürlich, und der Energiefluss wird nicht nur aufrechterhalten, sondern durch eine angemessene Stimulierung noch verstärkt. Die Schilddrüse wird synthetisiert, um die Stoffwechselrate zu erhöhen. Bei Deprivationsstress steigen die Hormone an, um die Schilddrüse zu bekämpfen und die Stoffwechselrate zu senken. Dies ist ein Anpassungsmechanismus, der jedoch bei chronischer Überregulierung zu einem Verfall führt. Im Wesentlichen kann eine Schilddrüsenunterfunktion als ein gestörter Energiefluss auf allen Ebenen des Lebens angesehen werden. Die Hauptaufgabe der Schilddrüse besteht darin, den Zellen die Umwandlung von Glukose in ATP, CO2, Wärme und Wasser in Gegenwart von Sauerstoff zu ermöglichen. Die Schilddrüse hilft auch bei der Umwandlung von Cholesterin in die nachgeschalteten Steroidhormone, insbesondere Pregnanolon, Progesteron und DHEA, drei Jugendhormone, die den Energiefluss fördern.”

Wie Ihre Schilddrüse funktioniert

Die Schilddrüse hat die Form eines Schmetterlings am Hals, direkt unter dem Kehlkopf, und sondert vier Hormone ab: T1, T2, T3 und T4. Die Zahl gibt die Anzahl der an das Hormon gebundenen Jodidmoleküle an. Diese Hormone stehen in Wechselwirkung mit anderen Hormonen, wie Insulin, Cortisol und Sexualhormonen.

Ihr Hypothalamus sondert Thyreotropin-Releasing-Hormon (TRH) ab, das die Hypophyse zur Ausschüttung von schilddrüsenstimulierendem Hormon (TSH) veranlasst, das wiederum die Schilddrüse zur Ausschüttung von T4 veranlasst.

Nahezu 90 % des Schilddrüsenhormons werden in der inaktiven Form von T4 freigesetzt. Ihre Leber wandelt dann T4 mit Hilfe eines Enzyms in T3 um. T2 ist derzeit die am wenigsten erforschte Form des Schilddrüsenhormons und ist Gegenstand laufender Studien.

Wenn alles richtig funktioniert, produziert Ihr Körper genügend T4, das in T3 umgewandelt wird, um den Stoffwechsel aller Zellen in Ihrem Körper zu steuern. T3 ist entscheidend für die Übermittlung von Botschaften an Ihre DNA, um Ihren Stoffwechsel durch Fettverbrennung zu steigern. Auf diese Weise trägt es dazu bei, dass Sie schlank bleiben.

Eine unausgewogene Ernährung, toxische Belastungen, Allergene, Infektionen und Stress können dieses hormonelle Gleichgewicht stören und zu einer Reihe von gesundheitlichen Komplikationen wie Hypothyreose, Hyperthyreose und Schilddrüsenkrebs führen.

Wie Lawrence feststellt, ist eine Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) eine Folge der ineffizienten Oxidation von Glukose, die zu Entzündungen, Insulinresistenz, Cholesterinablagerungen, Weichteilverkalkung und “einer allgemeinen Unfähigkeit, Stress zu bekämpfen” führt.

Die häufigsten Symptome einer Hypothyreose sind Müdigkeit (geringe Energie), Kältegefühl unabhängig von der Umgebungstemperatur, trockene Haut, Haarausfall, Verstopfung und/oder Durchfall, Ödeme (Wassereinlagerungen), Hirnnebel, Angstzustände, Depressionen und Gewichtszunahme.

Einfache Methode zur Beurteilung Ihrer Schilddrüsenfunktion

Eine einfache Möglichkeit, die Gesundheit Ihrer Schilddrüse zu beurteilen, besteht darin, morgens nach dem Aufwachen als Erstes Ihre Körpertemperatur zu messen. Der Grund dafür ist, dass Sie bei einem hohen T3-Gewebespiegel eine höhere Stoffwechselrate und damit auch eine höhere Körpertemperatur und Pulsfrequenz haben.

Eine Körpertemperatur um die 98 Grad Fahrenheit (36,6667 Grad Celsuis) beim Aufwachen ist ein Zeichen für eine gesunde Schilddrüse. Um die Mittagszeit sollten Sie eine Temperatur von etwa 98,6 °C haben. Auch Ihr Puls sollte zwischen morgens und mittags ansteigen und zwischen 60 und 100 Schlägen pro Minute liegen.

Wenn Ihre Temperatur und Ihr Puls konstant niedrig sind, dann haben Sie einen niedrigen Stoffwechsel. Wenn Ihre Temperatur und Ihr Puls nach dem Frühstück abfallen, ist das ein weiteres schlechtes Zeichen, da dies darauf hinweist, dass Sie auf Stresshormone angewiesen sind, was alles andere als gesund ist.

Bei Menschen mit subklinischer Hypothyreose sind die Laborwerte oft normal, aber wenn Ihre Körpertemperatur und Ihr Puls nicht stimmen, ist das ein Hinweis darauf, dass Ihre Schilddrüse nicht richtig funktioniert. Und selbst wenn Ihr TSH-Wert niedrig ist (was Sie eigentlich wollen), könnte er durch Cortisol und Adrenalin unterdrückt werden. Eine Möglichkeit, dies zu überprüfen, ist die Kontrolle von Temperatur und Puls nach dem Essen.

Ein Cholesterintest kann ebenfalls hilfreich sein. Ein hoher Cholesterinspiegel (mittlerer bis hoher Wert von 200) ist häufig ein Zeichen dafür, dass Ihre Schilddrüse Cholesterin nicht in Steroidhormone umwandelt. Umgekehrt kann ein niedriger Cholesterinspiegel ein Zeichen für eine Infektion sein.

Die wichtigsten Faktoren für eine Schilddrüsenunterfunktion

Mehrere Lebensstilfaktoren können zu einer Schilddrüsenunterfunktion beitragen, darunter Stress, unzureichende Lichtexposition und die Exposition gegenüber endokrin wirksamen Chemikalien. Was die Ernährung betrifft, so ist ein hoher Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren (PUFA) ein Hauptverursacher, da PUFAs die Fähigkeit der Zellen, aktives Schilddrüsenhormon zu nutzen, beeinträchtigen. Um die Energieproduktion aufrechtzuerhalten oder zu steigern, müssen Ihre Zellen Zugang zu T3 haben. Dies wird in einem 1990 im Journal of Nutrition veröffentlichten Artikel erläutert:

“Distelöl (mit einem hohen Anteil an Omega-6-PUFA) war als Unterdrücker der T3-Wirkung wirksamer als Talg … Mehrfach ungesättigte Fette unterdrücken die Genexpression lipogener Enzyme auf einzigartige Weise, indem sie als kompetitive Inhibitoren der T3-Wirkung fungieren, möglicherweise auf der Ebene des Kernrezeptors.”

Auch eine 1992 in der Zeitschrift Metabolism veröffentlichte Studie, in der die Auswirkungen von Linol-, Öl- und Palmitinsäure auf die Bindung von T3-Rezeptoren untersucht wurden, ergab, dass Linolsäure der stärkste Hemmstoff für T3 ist. Wie Lawrence feststellte, können auch unverdauliche Lebensmittel und kohlenhydratarme Diäten der Schilddrüse schaden.

Tipps zum Schutz Ihrer Schilddrüse

Für eine gesunde Schilddrüsenfunktion müssen Sie sicherstellen, dass T4 effizient in T3 umgewandelt werden kann. Die wichtigsten Hemmstoffe für die Umwandlung von T4 in T3 sind:

Kortisol

Östrogen

Beeinträchtigte Leberfunktion

PUFAs

Endotoxin

Um die Umwandlung von T4 in T3 zu fördern, sollten Sie daher die folgenden Vorschläge berücksichtigen:

Ernähren Sie sich von vollwertigen, unverarbeiteten oder minimal verarbeiteten Lebensmitteln und achten Sie darauf, dass Sie genügend Eiweiß und gesunde, leicht verdauliche Kohlenhydrate zu sich nehmen, die keine Darmreizungen oder Endotoxinbildung verursachen, wie z. B. ganze Früchte. Nehmen Sie auch mehr Kollagen und Gelatine in Ihre Ernährung auf (z. B. selbstgemachte Knochenbrühe) und meiden Sie alle PUFAs (dazu gehören Samenöle zum Kochen, verarbeitete Lebensmittel, Junk Food, Fast Food und die meisten Restaurantgerichte sowie konventionell gezüchtetes Hühner- und Schweinefleisch).

Optimieren Sie Ihre Zufuhr von Magnesium, Kalium, Kalzium, den Vitaminen A, B, C, D, E und K, Selen und Zink.

Vermeiden Sie Fluoridperchlorat und flammhemmende Chemikalien, da diese Chemikalien eine sehr schädliche Wirkung auf die Schilddrüsenhormone haben. Denken Sie daran, dass polybromierte Diphenylether (PBDE) häufig im Hausstaub zu finden sind; reinigen Sie daher häufig, um die Staubbelastung so gering wie möglich zu halten. Perchlorat ist eine Chemikalie, die häufig im Leitungswasser vorkommt (zusammen mit Fluorid), daher ist ein Wasserreinigungssystem eine gute Investition in die Gesundheit. Perchlorat verhindert die Jodidaufnahme in der Schilddrüse, und die Schilddrüse benötigt Jodid, um Schilddrüsenhormone zu produzieren. Wenn das Perchlorat also die Jodidaufnahme verhindert, verringert es die Menge der Schilddrüsenhormone in Ihrem Körper.

Vermeiden Sie Dinge, die den Cortisol- und Östrogenspiegel erhöhen, da beide die Umwandlung von T4 in T3 hemmen.

Vermeiden Sie raffinierten Zucker, um die Endotoxinproduktion in Ihrem Darm zu reduzieren.

Optimieren Sie die Gallensäuresynthese, da Gallensäuren die Umwandlung von T4 in T3 hochregulieren. Taurin, Pregnenolon und Progesteron sind dafür bekannt, dass sie die Gallensäuresynthese fördern.

Progesteron und Kohlenhydrate unterstützen die Gesundheit der Schilddrüse

Um einen erhöhten Östrogenspiegel auszugleichen, können Sie Progesteron über die Schleimhaut einnehmen (nicht oral oder transdermal), da es ein starker Östrogenblocker ist. Als allgemeine Empfehlung empfehle ich die Einnahme von 25 bis 50 mg bioidentischem Progesteron pro Tag, die abends eine Stunde vor dem Schlafengehen eingenommen werden sollten, da es durch die Erhöhung des GABA-Spiegels auch den Schlaf fördern kann.

Für eine optimale Bioverfügbarkeit muss das Progesteron mit natürlichem Vitamin E gemischt werden. Der Unterschied in der Bioverfügbarkeit zwischen der oralen Einnahme von Progesteron ohne Vitamin E und der Einnahme mit Vitamin E beträgt 45 Minuten gegenüber 48 Stunden.

Simply Progesterone von Health Natura ist mit Vitamin E und MCT-Öl vorgemischt. Sie können es auch selbst herstellen, indem Sie reines USP-Progesteronpulver in einer Kapsel eines hochwertigen Vitamin E auflösen und dann Ihr Zahnfleisch damit einreiben. Fünfzig Milligramm pulverisiertes Progesteron entsprechen etwa 1/32 Teelöffel.

Verwenden Sie kein synthetisches Vitamin E (Alpha-Tocopherol-Acetat – das Acetat zeigt an, dass es synthetisch ist). Natürliches Vitamin E ist mit “D-Alpha-Tocopherol” gekennzeichnet. Dies ist das reine D-Isomer, das Ihr Körper verwerten kann. Es gibt auch andere Vitamin-E-Isomere, und Sie wollen das gesamte Spektrum der Tocopherole und Tocotrienole, insbesondere die Beta-, Gamma- und Delta-Typen, im wirksamen D-Isomer.

Progesteron ist zwar eine Vorstufe der Cortisol-Synthese, kann aber auch indirekt zur Unterdrückung von Cortisol beitragen, indem es um die Glucocorticoid-Rezeptoren konkurriert und die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (HPA) beeinflusst, die die Cortisol-Produktion reguliert.

Die vielleicht beste Strategie, um den Cortisolspiegel in Schach zu halten, besteht darin, darauf zu achten, dass Sie genügend Kohlenhydrate zu sich nehmen. Ihr Körper braucht Glukose, und wenn Sie diese nicht über die Ernährung zuführen, stellt Ihr Körper Glukose her, indem er das Cortisol erhöht. Infolgedessen wird Ihr Stoffwechsel herunterreguliert, der Katabolismus (Abbau von Muskelgewebe) wird hochreguliert, und Ihre Schilddrüsengesundheit wird leiden.

Exsikkierte Schilddrüse

Zusätzlich zu den oben genannten Grundlagen kann die Einnahme eines bioidentischen Schilddrüsenpräparats in vielen Fällen anhaltende Probleme beseitigen. Natürliche getrocknete Schilddrüse (NDT) ist ein verschreibungspflichtiges Medikament, das auch als “natürliche Schilddrüse” oder “Schilddrüsenextrakt” bezeichnet werden kann, da es aus der Schilddrüse von Schweinen oder Kühen hergestellt wird.

Lawrence empfiehlt, mit einem halben Körnchen NDT zu beginnen, das 5 mcg T3 und 20 mcg T4 liefert. Erhöhen Sie die Dosis alle zwei Wochen um ein halbes Körnchen, bis sich Ihre morgendliche Temperatur bei 98 Grad F stabilisiert hat. Wenn das Verhältnis von 1 zu 4 von T3 zu T4 nicht die gewünschten Ergebnisse liefert, benötigen Sie möglicherweise ein höheres Verhältnis von T3. Wie von Lawrence in einem begleitenden Substack-Artikel erwähnt:

“Wenn die Leberfunktion schlecht ist, was bei Schilddrüsenunterfunktion sehr häufig vorkommt, kann eine Supplementierung mit hohen Mengen des inaktiven Hormons T4 im Verhältnis zu T3 die Schilddrüse sogar noch weiter beeinträchtigen, da eine belastete Leber T4 nicht so leicht in das aktive T3 umwandeln kann. Das Standardverhältnis von T3 zu T4 ist 1:4, aber Ray Peat postulierte, dass eine Kombination von T3 und T4 in einem Verhältnis von 1:3, 1:2 oder sogar 1:1 optimaler oder notwendig sein könnte, um eine Verbesserung zu erzielen. Die Einnahme von Schilddrüsenergänzungspräparaten hängt in hohem Maße von den Umständen ab, unter denen eine Person leidet, und deshalb ist es wichtig, die aktuellen Umstände und die Vorgeschichte sehr rational zu bewerten. Manche Menschen kommen in einer warmen, anregenden Umgebung mit einem halben Körnchen gut zurecht, während sie in einer kälteren, stressigeren Umgebung eher ein oder zwei Körnchen benötigen, vor allem, wenn sie bereits eine längere Vorgeschichte mit Problemen haben. Laut Dr. Peat brauchen die meisten Menschen nicht viel mehr als 2 Schilddrüsenkörner, aber um es mit den Worten von William Blake zu sagen: “Die wahre Methode der Erkenntnis ist das Experiment.”

Andere hilfreiche Ergänzungen

Weitere Nahrungsergänzungsmittel, die Ihre Schilddrüsenfunktion unterstützen können, sind u. a:

Ashwagandha – Ashwagandha ist ein Adaptogen, das heißt, es hilft dem Körper, sich an Herausforderungen anzupassen, indem es das Immunsystem, den Stoffwechsel und das Hormonsystem ausgleicht.10 Studien haben gezeigt, dass es zur Normalisierung des Schilddrüsenhormonspiegels beiträgt und eine wirksame Behandlung für subklinische Hypothyreose sein kann. In einer Studie wurde festgestellt, dass Ashwagandha den Serumspiegel des schilddrüsenstimulierenden Hormons (TSH) sowie die T3- und T4-Werte im Vergleich zu Placebo deutlich verbessert. Die Wurzel enthält die höchste Konzentration an Wirkstoffen in der Pflanze und trägt zur Regulierung des Hormonhaushalts bei, einschließlich des Schilddrüsenhormons. Sie hat auch positive Auswirkungen auf den Östrogen- und Progesteronhaushalt bei Frauen, die sich der Menopause nähern, gezeigt. Die Wurzel senkt den Cortisolspiegel, stellt die Insulinempfindlichkeit wieder her und trägt zur Stabilisierung der Stimmung bei, auch wenn Depressionen nicht mit Ihrer Schilddrüsenerkrankung zusammenhängen. Andere Untersuchungen deuten darauf hin, dass sie das Gehirn vor oxidativem Stress schützen und das Energieniveau verbessern kann.

– Ashwagandha ist ein Adaptogen, das heißt, es hilft dem Körper, sich an Herausforderungen anzupassen, indem es das Immunsystem, den Stoffwechsel und das Hormonsystem ausgleicht.10 Studien haben gezeigt, dass es zur Normalisierung des Schilddrüsenhormonspiegels beiträgt und eine wirksame Behandlung für subklinische Hypothyreose sein kann. In einer Studie wurde festgestellt, dass Ashwagandha den Serumspiegel des schilddrüsenstimulierenden Hormons (TSH) sowie die T3- und T4-Werte im Vergleich zu Placebo deutlich verbessert. Die Wurzel enthält die höchste Konzentration an Wirkstoffen in der Pflanze und trägt zur Regulierung des Hormonhaushalts bei, einschließlich des Schilddrüsenhormons. Sie hat auch positive Auswirkungen auf den Östrogen- und Progesteronhaushalt bei Frauen, die sich der Menopause nähern, gezeigt. Die Wurzel senkt den Cortisolspiegel, stellt die Insulinempfindlichkeit wieder her und trägt zur Stabilisierung der Stimmung bei, auch wenn Depressionen nicht mit Ihrer Schilddrüsenerkrankung zusammenhängen. Andere Untersuchungen deuten darauf hin, dass sie das Gehirn vor oxidativem Stress schützen und das Energieniveau verbessern kann. Jod – Jod ist für eine normale Funktion der Schilddrüsenhormone erforderlich, und viele Menschen leiden unter einem Mangel an diesem Nährstoff.

– Jod ist für eine normale Funktion der Schilddrüsenhormone erforderlich, und viele Menschen leiden unter einem Mangel an diesem Nährstoff. Tyrosin – Die Aminosäure Tyrosin hat bei Menschen mit suboptimaler Schilddrüsenfunktion nachweislich positive Wirkungen.

– Die Aminosäure Tyrosin hat bei Menschen mit suboptimaler Schilddrüsenfunktion nachweislich positive Wirkungen. Guggul – Dies ist ein Extrakt aus dem Saft des indischen Myrrhebaums, der die Umwandlung von T4 in T3 im Körper fördert. Traditionell wurde das Präparat zur Behandlung eines niedrigen Stoffwechsels verwendet, der ein Symptom einer suboptimalen Schilddrüsenfunktion ist. Guggul kann jedoch während der Schwangerschaft unsicher sein, daher sollten Sie die Wechselwirkungen mit Ihrem Arzt abklären, bevor Sie es verwenden.

– Dies ist ein Extrakt aus dem Saft des indischen Myrrhebaums, der die Umwandlung von T4 in T3 im Körper fördert. Traditionell wurde das Präparat zur Behandlung eines niedrigen Stoffwechsels verwendet, der ein Symptom einer suboptimalen Schilddrüsenfunktion ist. Guggul kann jedoch während der Schwangerschaft unsicher sein, daher sollten Sie die Wechselwirkungen mit Ihrem Arzt abklären, bevor Sie es verwenden. Koreanischer Ginseng – Er ist wie Ashwagandha ein Adaptogen und enthält Eigenschaften, die die Produktion übermäßiger Mengen von reversem T3 (rT3) blockieren. Asiatische Praktiker haben ein fermentiertes Ginsengpräparat entwickelt, das besser und schneller aufgenommen wird und länger im Körper verbleibt. Eine Humanstudie untersuchte die Auswirkungen dieses Präparats auf den Schilddrüsenhormonspiegel und stellte fest, dass die Behandlung durch Injektion zu besseren klinischen Ergebnissen, einem gesunden Anstieg der T3- und T4-Werte und einer Verringerung von rT3 führte.

