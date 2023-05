Illegale Einwanderung ist ein einfaches Konzept. Sie findet weltweit statt, aber die Faktoren unterscheiden sich von Ort zu Ort. Schauen wir uns die Fakten an.

Wenn die illegale Einwanderung nicht gestoppt wird, drückt die Anwesenheit von Arbeitnehmern ohne Papiere die Löhne vor Ort und zwingt die Unternehmen, sie entweder einzustellen oder das Geschäft aufzugeben. Dadurch verlieren legale Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz.

Überdies werden Grenzstädte – und Städte, die ein beliebtes Ziel der illegalen Einwanderung sind – durch die Auswirkungen von Migranten ohne Papiere, die Nahrung und Unterkunft benötigen, stark belastet. Da es keine Abschiebungen gibt, können sie nirgendwo hin.

Ähnlich wie der Sklavenhandel vor dem amerikanischen Bürgerkrieg die Baumwollplantagen im Süden bereicherte, sind die Unternehmen, die Migranten ohne Papiere beschäftigen, natürlich die Einzigen, die von der illegalen Einwanderung profitieren.

Es gibt eine Vielzahl von Kräften, die die illegale Einwanderung fördern und ermöglichen. Vor allem die Menschenhandelssyndikate und -kartelle, die jedes Jahr Milliarden von Dollar damit verdienen. Nichtregierungsorganisationen, die von progressiven Organisationen wie George Soros finanziert werden, spielen ebenfalls eine große Rolle bei der Erleichterung der Migration von Menschen ohne Papiere von einem Land in ein anderes, indem sie ihnen verschiedene „humanitäre“ Wege (die alles andere als das sind) bieten, um entweder den Ozean zu überqueren oder lange transkontinentale Reisen zu unternehmen.

Entscheidend ist, dass die illegale Einwanderung schutzbedürftige Menschen aus Entwicklungsländern zu Opfern macht. Zunächst werden sie in ihren Heimatländern abgezockt, bevor sie die Reise antreten, dann werden sie während der Reise von Schleppern und Menschenhändlern überfallen, ausgeraubt und vergewaltigt, und schließlich werden sie im Zielland verschuldete, wo ihre Arbeitgeber oft ihre Papiere beschlagnahmen und sie zwingen, für Sklavenlöhne zu arbeiten, wodurch sie praktisch zu Zwangsarbeitern werden.

Dies gilt für südasiatische Arbeiter ohne Papiere im Nahen Osten ebenso wie für chinesische Arbeiter ohne Papiere im Vereinigten Königreich, afrikanische Arbeiter ohne Papiere in Westeuropa und haitianische und mittelamerikanische Arbeiter ohne Papiere in den Vereinigten Staaten.

Die Ausbeutung ist allgegenwärtig, und die einzige Möglichkeit, sie zu stoppen, besteht in der ordnungsgemäßen Durchsetzung der Gesetze, in Abschiebungen, in der Kriminalisierung von Menschenschmugglersyndikaten und -kartellen sowie in einem harten Vorgehen gegen Nichtregierungsorganisationen, die diesen unmenschlichen Handel im Namen der „Humanität“ unterstützen.

Die illegale Einwanderung nach Amerika ist auf einem 20-Jahres-Hoch, mit Millionen von illegalen Migranten aus Südamerika und Mexiko, die sich auf den Weg nach Norden machen, in der Hoffnung, Amerikas „goldene Tür“ zu betreten. Eine Tür, von der sie glauben, dass sie ins Paradies führt, ihre Eintrittskarte zu Reichtum und Wohlstand. Der kolossale Zustrom ist nicht nur für Amerikas Grenze zu viel geworden, sondern hat auch begonnen, Mexiko in Chaos zu stürzen. Das amerikanische Migrationssystem ist grundlegend kaputt, und als solches zerstört es genau die Menschen, denen es helfen sollte. American Mirage zeichnet die illegale Migrations- und Karawanenkrise in ganz Mexiko auf dem Weg in die Vereinigten Staaten auf – wie das Versäumnis, eine konsequente und echte Grenzpolitik durchzusetzen, zu einem höllischen Pandämonium für Migranten, Mexikaner und Amerikaner gleichermaßen geführt hat.

