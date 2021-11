Im Kinder-Impfstoff von Pfizer ist ein Wirkstoff enthalten, der Herzinfarkt fördert

Eine klitzekleine Änderung in den mRNA-Injektionen von Pfizer, die US-Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren erhalten werden, ist eigentlich ein bedeutender Unterschied in der Formulierung, der aus irgendeinem Grund in den Medien nicht diskutiert wird.

Die Änderung der Inhaltsstoffe wird auf Seite 14 des FDA-Briefing-Dokuments von Pfizer als ein „Puffer“ namens Tromethamin (Tris) aufgeführt, der ein „verbessertes Stabilitätsprofil“ bieten soll. Es wird bereits in der Moderna-Spritze für ältere Kinder und Erwachsene verwendet.

Was die FDA jedoch nicht erwähnt, ist, dass es sich bei Tromethamin (Tris), auch bekannt als THAM, um einen Blutsäurereduzierer handelt, der intravenös zur Stabilisierung von Menschen mit Herzinfarkten und während Herzoperationen eingesetzt wird.

Die FDA erklärte in einer Pressemitteilung, dass Tris häufig in anderen Produkten für Kinder verwendet wird und keine Sicherheitsbedenken aufwirft, aber auch hier wird nicht erwähnt, dass eine der Hauptfunktionen von Tris in biologischen Produkten wie Impfstoffen darin besteht, die Durchlässigkeit der Zellwand zu erhöhen.

Im Journal of Physiology heißt es: „Tris in Konzentrationen, die üblicherweise als Puffer in physiologischen Kochsalzlösungen verwendet werden, kann toxische Wirkungen auf die neuro-muskuläre Übertragung in der glatten Muskulatur und im Herzmuskel haben, nicht jedoch im Skelettmuskel. Die Auswirkungen sind unterschiedlich, hauptsächlich präsynaptisch und scheinen insbesondere die motorische und vor allem die adrenerge Übertragung zu beeinträchtigen. Sie könnten mit intrazellulären metabolischen Wirkungen von Tris zusammenhängen.“

