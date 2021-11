Impf-Pässe: „Wenn Sie alles über Ihre Regierung wissen, ist das Demokratie. Wenn die Regierung alles über Sie weiß, ist das Tyrannei.“ Video

Das gewählte EU-Parlament hat sich in letzter Zeit in verschiedenen Pressekonferenzen und Nachrichtenartikeln zu Wort gemeldet, um der Öffentlichkeit klarzumachen, dass die EU alles andere als eine Demokratie ist. Die Mitglieder des Parlaments haben ihre Ansichten dargelegt, die meisten von ihnen stellvertretend für die Mehrheit des EU-Parlaments, in Bezug auf die Covid-Maßnahmen, d.h. eine Diktatur, die Europa verfolgt – eigentlich den Weg zu einer regelrechten Tyrannei, mit Impf-Pässen, oder Grünen Pässen, oder wie auch immer diese diskriminierenden Zertifikate genannt werden mögen. Sie nehmen ungeimpften Menschen das Recht auf Arbeit, das Recht, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, die Möglichkeit, ihre Familien zu ernähren.

Können Sie sich eine Menschenrechtsverletzung vorstellen, die seit der deutschen Nazi-Regierung in den 1930er und 40er Jahren kaum Präzedenzfälle kennt? Es wird zwar bemerkt, aber die Regierungen übergehen es einfach, immer mit Lügen und Täuschungen und Unwahrheiten. Das EU-Parlament spricht sich gegen den Weg der EU-Kommission in Richtung Tyrannei aus.

Das EU-Parlament wurde von den Parlamenten und/oder der Bevölkerung der jeweiligen EU-Mitgliedsländer gewählt, je nach den länderspezifischen Regeln. Aber sie sind gewählt worden. Die Mitglieder der EU-Kommission hingegen, einschließlich der Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, wurden nicht gewählt, da sie ein politisches Amt bekleidet. Als solche muss sie vor allem in Sachen Covid und Pharmaindustrie ein Narrativ verteidigen und vertreten, das nichts mit dem Wohl der Menschen in Europa zu tun hat. Ganz im Gegenteil. Es ist ein repressives Narrativ.

Sie und ihre nicht gewählten Kommissionskollegen vertreten die Interessen von Big Pharma und anderen einflussreichen Lobbygruppen. Das ist sicherlich nicht das, was die europäischen Bürger wollten und wofür sie gestimmt hätten. Und es ist auch nicht das, was die EU zukunftsfähig macht. Das Gegenteil ist der Fall. Die EU droht auseinanderzufallen.

In einer Reihe von Pressekonferenzen haben sich kürzlich Mitglieder des EU-Parlaments zu Wort gemeldet. Es ist wichtig, dass sie eine Stimme haben.

Und für uns, die Menschen in Europa, ist es wichtig, daran erinnert zu werden, dass die EU KEIN demokratischer Organismus ist, ganz im Gegenteil. Das müssen wir ändern. Oder wenn das nicht möglich ist, dann gibt es nur einen Weg nach vorne, nämlich aus dieser undemokratischen Einheit auszutreten und wieder das zu werden, was wir vor der EU waren, d.h. vor etwa 20 Jahren – ein Europa souveräner unabhängiger Länder, mit diplomatischen und Handelsbeziehungen zwischen unseren Nationen – aber nicht gehorsam gegenüber einer Diktatur, die über unsere Währungssysteme und unsere Freiheit bestimmt.

Sehen Sie selbst – 5-minütige Video-Pressekonferenz.

2. Interfraktionäre Pressekonferenz: EU-Abgeordnete gegen das COVID ‚Digital Green Certificate‘