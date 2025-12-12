Impfgericht spricht Familie 310.000 $ zu, entscheidet dass Enzephalitis nach MMR-Impfung Kleinkind tötete

Die Familie der 14 Monate alten Violet Skye Rodela, die 19 Tage nach Erhalt einer MMR- und anderen Routineimpfungen starb, erhielt eine Entschädigung vom National Vaccine Injury Compensation Program für den Tod des Kleinkindes. Violets Fall, zusammen mit einem anderen Fall, der früher in diesem Jahr entschieden wurde, bietet Lehren für zukünftige Säuglingstodesfälle vor dem Impfgericht, so eine Arbeitsgruppe von Forschern und Befürwortern.

von Brenda Baletti, Ph.D

Die Familie eines weiteren Säuglings, der nach Erhalt von Routineimpfungen im Schlaf starb, hat eine Vergleichszahlung vom Impfgericht der US-Regierung erhalten, das feststellte, dass die Impfstoffe bei dem Säugling eine Enzephalitis verursachten.

Das National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) sprach Matthew Rodela und Casandra Hogan 310.000 $ für den Tod ihrer 14 Monate alten Tochter, Violet Skye Rodela, zu.

Violet starb am 11. März 2015, 19 Tage nachdem sie den Masern-, Mumps-, Röteln-(MMR)-Impfstoff zusammen mit mehreren anderen routinemäßigen Kinderimpfungen erhalten hatte.

Die Zahlung umfasste eine Standard-Todesfallleistung von 250.000 $ und 60.000 $ für Schmerz und Leid. Das Gericht genehmigte den Vergleich, der auch die Anwaltskosten der Familie abdeckte, im September 2024. Technische Probleme bei einem Nachlassgericht in Kalifornien verzögerten jedoch die endgültige Auszahlung.

Die Entscheidung des Impfgerichts gewährt Violets Eltern die rechtliche Anerkennung, dass ihre Tochter ein unerwünschtes Ereignis durch den MMR-Impfstoff erlitten hat, der in der offiziellen Vaccine Injury Table aufgeführt ist. Die Tabelle listet Impfreaktionen auf, die basierend auf spezifischen medizinischen und zeitlichen Kriterien als durch einen Impfstoff verursacht vermutet werden.

Säuglingstode nach Impfungen werden oft als plötzlicher Kindstod (SIDS) klassifiziert oder für Kleinkinder im Alter von 12-18 Monaten als plötzlicher unerklärter Tod im Kindesalter (SUDC). Laut Wayne Rohde, einem Forscher zum Impfgericht und Autor zweier Bücher über das VICP, wurden seit der Einrichtung des Programms im Jahr 1986 nur etwa 50 Säuglingstodesfälle entschädigt.

Das Urteil zu Violets Tod, zusammen mit einer weiteren Zuerkennung in diesem Jahr an die Familie von Anna Sims, die nach routinemäßigen Impfungen plötzlich starb, könnte einen wichtigen Präzedenzfall für zukünftige Säuglingsfälle im VICP schaffen, so eine Arbeitsgruppe von Forschern und Befürwortern, die impfstoffinduzierte Säuglingstode untersucht. Die Gruppe veröffentlichte eine Analyse beider Fälle.

Laut dem Anwalt Patrick White, Hauptautor der Analyse:

„Auf dem Papier sind dies zwei sehr unterschiedliche Fälle – unterschiedliche Alter, unterschiedliche Impfstoffe, unterschiedliche Zeitabläufe. Aber in der Praxis verstärkt Rodela die gleiche Botschaft wie Sims: Eine unbekannte Anzahl sogenannter ‚unerklärter‘ pädiatrischer Todesfälle wird in Wirklichkeit durch routinemäßige Kinderimpfungen verursacht.

Darüber hinaus zeigt es, dass diese Fälle gewinnbar sein können, wenn Antragsteller eine kohärente, mit der Pathologie übereinstimmende Darstellung unterstützt von starken Experten aufbauen.“

„Wir vermissen und trauern jeden Tag um den Verlust unserer Violet Skye“

Violet wurde am 1. Januar 2014 gesund geboren und ihre frühe Entwicklung schien normal, so Gerichtsdokumente. Bei ihrem 12-Monats-Untersuchungstermin am 20. Februar 2015 erhielt sie den MMR-Impfstoff zusammen mit mehreren anderen Impfungen, die routinemäßig für Kinder ihres Alters empfohlen werden.

In den darauf folgenden Tagen zeigte Violet Verhaltensweisen, die „besorgniserregend und untypisch“ waren. Videos, die von ihrem Vater, ihrem Hauptbetreuer, aufgenommen wurden, zeigten, dass sie Schwierigkeiten hatte, aufzustehen und einen Krampfanfall hatte, so medizinische Experten, die das Filmmaterial überprüften.

Etwa eine Woche später beobachtete Violets Mutter, wie das Kleinkind sich seltsam verhielt – sie starrte und wirkte teilnahmslos und verwirrt. Zu diesem Zeitpunkt erkannte ihre Mutter nicht, dass die Symptome ihrer Tochter darauf hindeuteten, dass sie einen Krampfanfall hatte, und suchte daher keine medizinische Hilfe.

Neunzehn Tage nach ihren Impfungen, am 11. März, fand Violets Mutter sie teilnahmslos und nicht atmend, kurz nachdem sie sie zum Mittagsschlaf hingelegt hatte.

Violets Mutter erzählte ihre Geschichte auf einer GoFundMe-Seite:

„Ihre große Schwester Rosemary und ich fanden Violet teilnahmslos, als wir sie zum Spielen holen wollten. Ich führte CPR durch, während Matthew (Violets Papa) den Notruf wählte. Sie wurde vom Personal der Feuerwehr Irvine, das auf den Notruf reagierte, ins Kaiser-Krankenhaus gebracht. Jeder Versuch, sie zu uns zurückzubringen, wurde unternommen. Zu unserer großen Trauer reagierte sie nie wieder. …

Wir vermissen und trauern jeden Tag um den Verlust unserer Violet Skye.“

Pathologische Beweise für Gehirnentzündung überzeugten das Gericht

Die Autopsie führte die Todesursache als „unbestimmt“ auf. Der Gerichtsmediziner kategorisierte Violets Tod als SUDC, was ihre Familie ohne Antworten ließ, was geschehen war.

Im Februar 2017 reichte die Familie eine Klage beim VICP ein.

Im Verlauf des Falles untersuchten Experten beider Seiten Violets Krankengeschichte, die Ereignisse vor ihrem Tod und die Analysen ihres Gehirngewebes.

Die Experten ihrer Eltern zeichneten das Bild eines Kindes, dessen Gehirn mindestens ein oder zwei Wochen vor ihrem Tod eine Entzündung durchgemacht hatte.

Sie wiesen auf aktivierte Mikroglia – die Immunzellen des Gehirns – hin, die in mehreren Regionen von Violets Gehirn gefunden wurden, zusammen mit reaktiven Astrozyten, die typischerweise nur nach Tagen anhaltender Schädigung auftreten.

Sie identifizierten auch lymphozytäre perivaskuläre Manschetten, ein Kennzeichen von Enzephalitis – Befunde, die sie vor dem Impfgericht als unverkennbare Zeichen eines entzündlichen Prozesses, der das Gehirn betrifft, darlegten.

Einer der Schlüsselbeweise war Violets Kopfwachstum.

Bei ihrem 12-Monats-Termin betrug ihr Kopfumfang 46,1 Zentimeter. Bei der Autopsie, nur 19 Tage später, maß er 47,4 Zentimeter – eine Zunahme von 1,3 Zentimetern in 19 Tagen. Experten sagten aus, dass die Veränderung nicht durch normales Wachstum erklärt werden könne, insbesondere da das Kleinkind auch von ihrer Gewichts-Wachstums-Kurve abfiel.

Sie führten die schnelle Ausdehnung auf ein Hirnödem oder Druck durch Schwellung im Schädel zurück. Die Beweise überzeugten das Gericht, das feststellte, dass die Schwellung mit anderen pathologischen Anzeichen einer Entzündung übereinstimmte.

Experten beider Seiten waren sich einig, dass Violet Krampfanfälle erlitten hatte. Die Region ihres Gehirns, die am stärksten von Entzündungen betroffen war – der Hippocampus – ist bekannt dafür, sehr anfällig für das Auslösen von Krampfanfällen zu sein.

Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die Episode nicht nur mit Enzephalitis vereinbar war, sondern wahrscheinlich eine direkte Manifestation davon darstellte.

Die Experten der Regierung konnten keine alternative, eindeutige Ursache für Violets Tod anbieten. Ein Spezialist schlug vor, sie könnte an SUDC gelitten haben, und ein anderer schlug vor, sie könnte eine unentdeckte Virusinfektion gehabt haben – obwohl sie außer leichtem Schwitzen keine äußeren Krankheitszeichen gezeigt hatte.

Letztendlich kam das Gericht zu dem Schluss, dass spekulative oder hypothetische Erklärungen die konkreten pathologischen Beweise für eine Gehirnentzündung nicht überwinden konnten.

Violets Tod war keine unerklärte Tragödie

Das VICP stützt sich bei seinen Entscheidungen auf die Vaccine Injury Table – die Liste von Impfstoffen, bekannten damit verbundenen Verletzungen und den Zeiträumen, in denen sie auftreten müssen, um entschädigungsberechtigt zu sein.

Wenn ein Antragsteller eine bekannte Verletzung innerhalb des kurzen, in der Tabelle vorgeschriebenen Zeitraums erleidet, wird vermutet, dass ein Impfstoff die Verletzung verursacht hat. Der Antragsteller ist dann ohne Kausalitätsnachweis entschädigungsberechtigt.

Da Violets Enzephalitis innerhalb des für Masern-haltige Impfstoffe festgelegten Zeitfensters von 5 bis 15 Tagen begann, mussten ihre Eltern nicht beweisen, dass der Impfstoff ihre Enzephalitis verursachte – nur, dass sie eine Enzephalitis hatte und dass deren erste Symptome in diesem Zeitraum auftraten.

Das Gericht fand beide Bedingungen durch überwiegende Beweise erfüllt. Aus Sicht des Gerichts war Violets Tod keine unerklärte Tragödie. Es war das vorhersehbare Ergebnis eines pathologischen Prozesses, der in den Tagen nach ihrer Impfung begann und letztendlich ihr junges Gehirn überwältigte, so White.

Das Urteil gibt sich damit zufrieden, den MMR-Impfstoff nicht direkt zu beschuldigen – eine im Gesetz verankerte Unterscheidung – aber es räumt ein, dass Violets Enzephalitis innerhalb des Zeitrahmens auftrat, der gesetzlich einen Zusammenhang vermutet.

Lehren aus Rodela und Sims: Gerichtsmediziner übersahen die Gehirnentzündung

Im Fall von Anna Sims fand das Gericht nicht, dass der Säugling eine Tabellenverletzung erlitten hatte. Um also zu argumentieren, dass die Familie entschädigt werden sollte, mussten ihre Anwälte durch „überwiegende Beweise“ nachweisen, dass der Impfstoff die Verletzung verursachte. Dieser Weg zur Entschädigung ist deutlich schwieriger.

Laut White bieten die Fälle zusammen klare Lehren dafür, wie Familien, deren Kinder unerwartet nach einer Impfung sterben, das VICP navigieren können, besonders wenn diese Kinder seltene Anzeichen einer Gehirnentzündung zeigen.

In beiden Fällen übersah die Gerichtsmedizin die Gehirnentzündung, die Experten während des Verfahrens identifizierten. White schlug vor, dies liege daran, dass Pathologen nicht wissen, danach zu suchen – was bedeutet, dass sie „Impfschäden nicht erkennen können, wenn sie sie sehen“. Es erklärt auch, warum viele Säuglings- und Kleinkindtode „unerklärt“ bleiben.

Die beiden Fälle zeigten auch die Kraft eines klaren „Beweisrahmens“, sagte er. Die Antragsteller zeigten einen biologisch plausiblen Mechanismus, einen glaubwürdigen Zeitablauf und präsentierten pathologische Beweise, die mit diesem Mechanismus übereinstimmen.

Die pathologischen Befunde, Beweise für Krampfanfälle und Verhaltensänderungen sowie Aussagen hochqualifizierter Experten waren auch in beiden Fällen entscheidend.

Er schrieb:

„Beide Fälle basierten auf disziplinierter, evidenzgetriebener Erzählung, die klar erklärte, wie die Symptome und die Pathologie des Kindes eine spezifische Verletzung belegten, die zeitlich an ihre jüngsten Impfungen geknüpft war.

Die Fälle mögen im Hinblick auf die Fallergebnisse Ausreißer sein, aber die tragischen Geschichten des Lebens und Sterbens von Anna Sims und Violet Rodela sind nicht einzigartig.“

Tausende pädiatrische Todesfälle werden jedes Jahr SIDS oder SUDC zugeschrieben.

White schloss die Analyse der Gruppe mit einem abschließenden Gedanken:

„Ich kann mir nicht helfen, aber ich frage mich, ob diese ‚kritische Periode‘ der ’schnellen Gehirnentwicklung‘ vielleicht nicht die beste Zeit ist, um die Kinder mit bekannten toxischen Materialien zu injizieren, um eine Immunantwort hervorzurufen.“