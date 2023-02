Am 3. Februar errangen Freiheitskämpfer in Ecuador einen wichtigen juristischen Sieg gegen das Gesundheitsministerium, das nun die Verträge mit Impfstoffherstellern offenlegen muss. Dies schreibt Professor Mark Crispin Miller von der New York University auf Substack. „In Ecuador geschieht etwas Wunderbares“, sagt er.

Die ecuadorianische Regierung hat die „Impfung“ im Rahmen dieser Verträge vorgeschrieben, bevor diese Maßnahme eine Rechtsgrundlage hatte. Das Gesundheitsministerium hat auch die Obduktion von „Coronada“-Todesfällen verboten.

Ende 2021 war das Land das erste der Welt, das die Corona-Impfung für alle Einwohner ab fünf Jahren vorschrieb.

Professor Miller verweist auf ein Video, in dem ein Anwalt das Urteil verkündet. „Dies ist nicht nur absurd, sondern auch rechtsstaatswidrig und ein grober Angriff auf das ecuadorianische Volk“, sagte der Anwalt.

Der Anwalt fügte hinzu, dass am 3. Februar nur eine Schlacht gewonnen wurde, aber dass der Sieg „unsere Brüder und Schwestern in anderen Ländern“ dazu inspirieren wird, den Kampf ebenfalls aufzunehmen.

Unser Kampf richtet sich gegen ein internationales Kontrollsystem, das darauf abzielt, die Bevölkerung zu reduzieren und die gesamte Menschheit zu versklaven, betonte der Anwalt.