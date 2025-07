In Gaza fördern US-Söldner die israelischen Kriegsziele

Washington liefert private Militärfirmen an Israel aus. Was könnte da schiefgehen?

Die Welt sah zu, wie die geschlagenen und verbrannten Leichen von vier amerikanischen Auftragnehmern einer privaten Militärfirma, die damals unter dem Namen Blackwater bekannt war, von einer Brücke über den Euphrat im Irak baumelten; es war der 31. März 2004. Irakische Kämpfer hatten die US-Söldner in einen Hinterhalt gelockt und damit den tödlichen Ernst eines Aufstands bewiesen, mit dem die US-Regierung nicht gerechnet hatte, als sie ein Jahr zuvor in Bagdad einmarschierte und Saddam Hussein stürzte. Das Ereignis löste die erste und dann die zweite Schlacht von Falludscha aus, bei der über 120 US-Marines und mehr als 1.500 Zivilisten getötet und ganze Stadtteile nach ausgedehnten Kämpfen mit Aufständischen ausgebombt wurden.

Heute sieht die Welt Bilder von aufgerüsteten amerikanischen Auftragnehmern, die von undurchsichtigen Firmen namens UG Solutions und Safe Reach Solutions kommen und in einer der albtraumhaftesten Höllenlandschaften der Welt, dem Gazastreifen, mit Waffen auf eine Sicherheitszone schießen. Berichten zufolge verdienen sie 1.100 Dollar pro Tag nach einem Vorschuss von 10.000 Dollar bei Vertragsabschluss. Die Tatsache, dass sie überhaupt dort sind, wirft eine Reihe von Fragen auf, nicht zuletzt die, was passiert, wenn einer von ihnen in eine Menschenmenge schießt und einen Zivilisten tötet oder wenn einer von ihnen angegriffen wird – vielleicht weggeschleppt oder von einer Brücke gehängt.

Die Trump-Administration hat sich zum Einsatz von Söldnern im Gazastreifen praktisch nicht geäußert – zunächst zur Sicherung von Kontrollpunkten im Gazastreifen als Teil eines „multinationalen Konsortiums“ im Februar und in jüngster Zeit zur Sicherung des Geländes der in den USA ansässigen Gaza Humanitarian Foundation (GHF), der umstrittenen Einrichtung (die von Israel und den USA mit eigener CIA-Verbindung erdacht und unterstützt wird), die als wichtigster Kanal für die Nahrungsmittelhilfe für die hungernden Palästinenser dient. Über 500 Zivilisten wurden im letzten Monat in diesen trostlosen Hilfszentren getötet, Berichten zufolge durch IDF-Beschuss.

Die Bewohner des Gazastreifens laufen kilometerweit zu vier Mad-Max-ähnlichen Einrichtungen an den Grenzen des Streifens im Süden und am Netzarim-Korridor, der den Norden und den Süden in zwei Hälften teilt und seit Beginn des Krieges im Oktober 2023, kurz nach den Angriffen der Hamas auf Israel, von der IDF besetzt, wenn nicht sogar befestigt wurde.

Die AP berichtet letzte Woche, dass zwei der US-Auftragnehmer von Safe Reach Solutions unter der Bedingung der Anonymität als Whistleblower auftraten und ihre Kollegen beschuldigten, mit scharfer Munition, Betäubungsgranaten und Pfefferspray in Menschenmengen zu schießen. Videos zeigen, wie die Bewohner des Gazastreifens wie Vieh in enge, grabenähnliche, von hohen Metallzäunen begrenzte Reihen gezwungen werden, um für Lebensmittel Schlange zu stehen. Es herrscht Chaos. In einem Video, in dem Maschinengewehrfeuer in der Nähe zu hören ist, sagt eine amerikanische Stimme: „Ich glaube, Sie haben einen getroffen“. Eine andere schreit: „Verdammt ja, Junge!“

Safe Reach Solutions und die GHF haben beide bestritten, dass die angeheuerten Waffen in die Menge geschossen haben, obwohl Safe Reach eingeräumt hat, dass scharfe Munition „in vereinzelten Zwischenfällen“ abseits von Menschenmengen eingesetzt wurde, „um die Aufmerksamkeit [der Zivilisten] zu erregen“. Die GHF sagte, dass die Schüsse in dem Video von IDF-Soldaten stammten und nicht auf die Menschenmenge gerichtet waren.

Mehrere Militär- und Vertragsexperten, die mit The American Conservative (TAC) sprachen, sagen, dass die USA an einem gefährlichen Scheideweg stehen. Der Trend zur Privatisierung von Kriegen – der nach dem 11. September 2001 in den Konflikten in Afghanistan, im Irak und in Nordafrika explodierte – hat sich zu einer Situation entwickelt, in der Söldner als verlängerter Arm der US-Regierung eingesetzt werden, um die Kriegspolitik einer fremden Nation direkt zu unterstützen. Die „humanitäre“ Rechtfertigung ist ein Feigenblatt, sagen sie.

Westliche Medien und Analysten haben Russlands staatlich finanziertes privates Militärunternehmen (PMC), die Wagner-Gruppe, verunglimpft, weil sie in Syrien, der Ukraine und Afrika im Auftrag, aber nicht offiziell für Moskau kämpft. Jetzt wird klar, dass amerikanische Unternehmen wie UG Solutions und Safe Reach, die von ehemaligen US-Militärs und CIA-Paramilitärs geführt und besetzt werden, zwar kleiner sind als Wagner, aber eine ähnliche Organisation aufweisen. Zwar gibt es derzeit keine offensichtliche Spur von Bundesmitteln für die Auftragnehmer, die beide erst vor kurzem ins Leben gerufen worden zu sein scheinen (und auf die Aufforderung des TAC zur Stellungnahme nicht reagiert haben), doch hat das Außenministerium im letzten Monat 30 Millionen Dollar an USAID-Mitteln an GHF überwiesen und dabei auf Prüfungen verzichtet.

„Ein Kollege und ich haben manchmal über die bevorstehende ‚Wagnerisierung‘ der amerikanischen Sicherheitspolitik nachgedacht und festgestellt, dass Wagner der russischen Regierung ein flexibles, quasi unanfechtbares und politisch zweckmäßiges politisches Instrument bietet“, sagte Richard Hinman, pensionierter Beamter im Auswärtigen Dienst des Außenministeriums und pensionierter Armeeoffizier, der in mehreren amerikanischen Konfliktgebieten diente.

„Die unmittelbaren Vorteile sind für eine US-Regierung, die eine Laufzeit von vier bis acht Jahren anstrebt, einfach zu überzeugend“, so Hinman gegenüber TAC. „Es mag eine schlechte Idee sein, aber sie hat ein ziemlich cleveres Verkaufsargument. Wir können GHF also als einen Schritt auf dem Weg zu einer Wagnerisierung nach amerikanischem Vorbild sehen.“

Das Verkaufsargument? Trump muss keine „Boots on the Ground“ stellen. Vielmehr stellt er einfach Hilfe bereit, um den Plan der israelischen Regierung für den Gazastreifen voranzutreiben, der laut Berichten dieser Woche darin besteht, den Rest des Streifens weiterhin unbewohnbar zu machen, während Hunderttausende halbverhungerte und obdachlose Gazaner in ein riesiges Lager mit dem orwellschen Namen „humanitäre Stadt“ umgesiedelt werden, das auf den Ruinen von Rafah im Süden errichtet wird. Als nächstes werden die Palästinenser die „freie Wahl“ haben, aus dem Gazastreifen auszuwandern, so Israels Premierminister Benjamin Netanjahu.

Die Besetzung der Kontrollpunkte und des inneren Rings der GHF-Zentren durch Amerikaner verleiht dem, was im Wesentlichen eine IDF-Operation ist, ein „multinationales“ Gesicht.

Josh Paul, ein ehemaliger Beamter für militärische Angelegenheiten im Außenministerium, der 2023 aus Protest gegen Bidens Politik der Waffenlieferungen an Israel von seinem Posten zurücktrat, sagte gegenüber TAC, dass die amerikanischen Auftragnehmer in Israel, wie alle angeheuerten Waffen, „ein gewisses Maß an Trennung“ zulassen, da sie „keine nationale Beteiligung (der USA) implizieren“. Dennoch, so Paul, „ist es klar, dass sie mit der Zustimmung der USA dort sind und eine tiefe Mitschuld“ an dem haben, was in diesen Hilfszentren geschieht, einschließlich des Todes von Hunderten von Zivilisten.

Während dies in vielerlei Hinsicht besorgniserregend ist, scheinen die eigentlichen Auftragskiller nicht allzu beunruhigt zu sein. Sie wurden angeheuert, um einen Job zu erledigen, sagte Morgan Lerette, ein ehemaliger PMC und Autor von Guns, Girls, and Greed: I Was a Blackwater Mercenary in Iraq. Im Irak-Krieg hätten sich die Auftragnehmer „in die Flagge gehüllt“ und darauf bestanden, dass sie keine Söldner seien, weil sie als Leibwächter für das Außenministerium dienten, sagte er. „Der Gaza-Vertrag hat das gesamte Paradigma verändert. Sie versuchen zu sagen, dass sie versuchen, die Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen, aber das ist zu 100 Prozent Söldnerarbeit.“

Die Auftragnehmer interessieren sich nicht für „die Strategie oder die Politik oder irgendetwas anderes, als einen weiteren Tag zu überleben und ihre 1.500 Dollar zu verdienen“, sagte er. „Aber was Sie tun, ist, Menschen in Situationen zu bringen, in denen sie vorschnelle Urteile fällen müssen, und es gibt so viel rechtliche Unklarheit darüber, was sie tun oder nicht tun können“, sagte er gegenüber TAC.

„Dies ist ein großer Schritt in Richtung privater Militärverträge. Es war eine Sache, unter dem Außenministerium zu arbeiten, aber es ist etwas ganz anderes, für eine ausländische Regierungsbehörde in einem fremden Land in einem aktiven Kampf zu arbeiten.“

Natürlich sind amerikanische PMCs schon seit Jahrzehnten auf der ganzen Welt tätig, um instabilen Regierungen beim Aufbau und der Ausbildung von Armeen zu helfen und sich an humanitären und Rettungsmissionen zu beteiligen. In vielerlei Hinsicht ist die Verbreitung von Söldnern – was der ehemalige Auftragnehmer und Autor Sean McFate als „Neomittelalterlichkeit“ bezeichnet – das direkte Ergebnis ihres übermäßigen Einsatzes durch die USA im Nahen Osten bis zum heutigen Tag. Es gibt ein Angebot – viele ehemalige Soldaten und ausgebildete Auftragnehmer – und eine Nachfrage – fragile Staaten in Konflikten mit Führern, die bereit sind, das Geld auszugeben.

Der Gazastreifen hat den Trend für Washington beschleunigt, das Israels Angriff auf den Streifen unterstützt, aber eine Bevölkerung regiert, die rote Linien hat, was den Einsatz amerikanischer Männer und Frauen in einem Kriegsgebiet angeht. Die israelische Regierung begrüßt sicherlich jede Hilfe, die sie bekommen kann. Ihr Militär – vor allem die Reserven – ist dünn gesät, und die Netanjahu-Regierung muss sich um die Optik kümmern, während sie gleichzeitig eine vernichtende Militäroperation am Boden aufrechterhält. US-Söldner kämpfen (noch) nicht in Gaza, aber in gewisser Weise ist die politische Entscheidung, sie einzusetzen, nicht anders, als wenn Moskau Wagner in der Ukraine einsetzt oder Nordkoreaner zum Kampf in der russischen Region Kursk heranzieht.

„Obwohl wir noch nicht ganz so weit sind, scheint sich der Trend, den wir beobachten, in Richtung der Auslagerung bestimmter Arten von militärischen Aktivitäten und Operationen an private Unternehmen zu bewegen, die oft mit Veteranen besetzt sind, um die Regeln und Beschränkungen zu umgehen, die für den Einsatz von US-Streitkräften gelten“, erklärt Jennifer Kavanagh, Analystin für militärische Angelegenheiten bei Defense Priorities, gegenüber TAC. „Gaza ist die nächste Stufe.“

Die „Regeln und Grenzen“ sind für Auftragnehmer in der Tat unschärfer. Angeblich arbeiten sie für das GHF und nicht für die amerikanische Regierung, aber wie sieht die Befehlskette vor Ort aus? Der Anruf von TAC beim Außenministerium blieb unbeantwortet. Abgesehen davon, dass Zivilisten getötet werden, besteht laut Lerette das größte Risiko darin, dass die Auftragnehmer angegriffen werden und Washington als Reaktion darauf sein Engagement ausweitet.

„Ich glaube, dass hier der Dritte Weltkrieg beginnen wird, wenn er denn tatsächlich ausbricht“, sagte Lerette. „Wenn etwas bewiesen hat, dass es die Kriegspolitik verändern kann, dann ist es, dass Zivilisten im Kampfgebiet sterben. Jetzt, da wir Auftragnehmer dort haben und sie näher an die Frontlinien rücken, wird die Kriegsstrategie geändert, wenn einer von ihnen verletzt, getötet oder durch die Straßen geschleust wird.“