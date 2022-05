Indien kritisiert die WHO-Statistik über Covid-Todesfälle in ihrem Land

Indien widerspricht weiterhin dem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verwendeten statistischen Modell, das die Zahl der COVID-19-Toten in Indien bis 2021 auf 4,37 Millionen beziffert. Diese Zahl ist zehnmal höher als die von der indischen Regierung veröffentlichte Zahl. Indien hat das Modell angefochten und behauptet, es gebe übertriebene Prognosen für die COVID-19-Todesfälle. Es gab Berichte über inoffizielle Behauptungen der Regierung, dass die WHO die „kryptischen“ Zahlen Chinas nicht bestritten habe. Wie auf TrialSite berichtet, hatte die indische Opposition zuvor den Zeitplan der WHO für die Veröffentlichung der COVID-19-Schätzungen der weltweiten Todesfälle verzögert.

Zur Verteidigung der WHO-Schätzung der COVID-19-Zahlen argumentierte Dr. Prabhat Jha, Epidemiologe an der Universität Toronto und Direktor des Centre for Global Health Research in Toronto: „Die Länder sollten die Todesfälle eher überbewerten, wenn sie Fortschritte machen wollen…“

In einem Bericht heißt es, dass das indische Ministerium für Gesundheit und Familienwohlfahrt die Hochrechnungen der WHO in Frage stellt und behauptet, sie seien nicht mit den einzigartigen Bedingungen und der Bevölkerung Indiens vereinbar. Um beispielsweise eine Verteilung der Todesfälle nach Alter und Geschlecht für Indien zu erhalten, verwendete die WHO Daten aus anderen (kleineren und weniger bevölkerten) Ländern und wandte sie auf Indien an (und auf andere Länder, denen diese Verteilungsdaten fehlten).

Der Bericht fügte hinzu, dass das Ministerium für Gesundheit und Familienwohlfahrt seine Unzufriedenheit mit der Verwendung von Global Health Estimates (GHE) zur Berechnung der Übersterblichkeitszahlen in einer ausgewählten Anzahl von Ländern geäußert habe, nicht aber für andere. Außerdem habe die WHO das Konfidenzintervall für das verwendete Modell nicht angegeben.

Was andere Quellen sagen

Ein Lancet-Bericht, der unter anderem von der Bill and Melinda Gates Foundation finanziert wurde, schätzte die Übersterblichkeitsraten für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2021 für 191 Länder, mehrere Territorien und subnationale Einheiten. Dem statistischen Modell zufolge lag Indien (auf Länderebene) mit 4,07 Millionen kumulativen Sterbefällen durch COVID-19 an der Spitze. Aus dem Bericht geht hervor, dass die Zahlen für China zu niedrig gemeldet wurden. Das Land meldete 4 820 COVID-19-Todesfälle, doch dem Lancet-Bericht zufolge könnte die Zahl sogar bei 17 900 liegen. In einem anderen Bericht wurde die Zahl der überzähligen Todesfälle in China auf 1,7 Millionen geschätzt.

Die Economist-Analyse verteidigte das statistische Modell für die COVID-19-Todesfälle mit den Worten: „Eine Möglichkeit, diese methodischen Probleme zu berücksichtigen, ist die Verwendung eines einfacheren Maßes, der ‚Todesfallüberschreitung‘: Man nimmt die Zahl der Menschen, die in einer bestimmten Region und einem bestimmten Zeitraum an einer beliebigen Ursache sterben, und vergleicht sie dann mit einer historischen Basislinie der letzten Jahre. Wir haben statistische Modelle verwendet, um unsere Basiswerte zu erstellen, indem wir die Zahl der Todesfälle vorhersagten, die jede Region normalerweise in den Jahren 2020 und 2021 zu verzeichnen hätte.

Ob dies eine praktikable Methode ist, um Schätzungen zu erhalten, die der tatsächlichen Zahl der COVID-19-Todesfälle nahe kommen, ist umstritten, ein Punkt, den die indische Regierung bei der WHO angesprochen hat.