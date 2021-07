Indien: Strafanzeige gegen GAVI, Bill Gates und Fauci eingereicht

indianbarassociation.in

CASE NUMBER BEFORE HON’BLE PRESIDENT OF INDIA

Die indische Anwaltskammer hat einen Brief an den indischen Premierminister Shri Narendra Modi und den Innenminister Shri Amit Shah geschickt, in dem sie aufgefordert werden, die Beschwerde DHLTH/E/2021/09973 vom 1. Juli 2021 zur Kenntnis zu nehmen, die der Generalsekretär des Menschenrechtssicherheitsrates (HRSC), Herr A. Shaikh, gegen Dr. Soumya Swaminathan, Chefwissenschaftlerin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und andere eingereicht hat.

Die Beschwerde fordert sie auf, sofortige Maßnahmen gegen die Beschuldigten zu ergreifen und den Justizbehörden entsprechende Anweisungen zu erteilen, die Angelegenheit zu untersuchen und sofortige Maßnahmen zu ergreifen. Dies folgt auf die beiden formellen Mitteilungen, die die IBA an die WHO geschickt hat (sowohl gegen Dr. Soumya Swaminathan als auch Tedros Ghebreyesus), die bisher unbeantwortet geblieben sind.

Die Anwältin Dipali Ojha erklärt dies ausführlich in ihrem Debriefing.

Die 132-seitige Beschwerde fordert die Minister auf, die Situation dringend zu prüfen und insbesondere „extreme Ernsthaftigkeit“. der damit verbundenen Probleme, die nicht nur für die indischen Bürger, sondern für die Sicherheit, das Überleben und das Wohlergehen der gesamten Menschheit von Bedeutung sind.

Diese angekündigte und erwartete Klage berücksichtigt die Elemente der Reaktion auf die Bewältigung einer Epidemie (die von Prof. McCullough aufgeführten vier Säulen) sowie die Veröffentlichungen verschiedener Ärzteverbände (FLCCC, AFLDS, IHU) zugunsten einer frühzeitigen Behandlung, die eine Alternative zur Massenimpfung darstellt, so Pierre Kory. Dies wird durch das Feedback vieler indischer Ärzte in Bundesstaaten bestätigt, die die Richtlinien des Gesundheitsministeriums zu Ivermectin und Hydroxychloroquin umgesetzt haben. In diesem riesigen Land wurde die Wirkung der Massenimpfung sowie der frühzeitigen und prophylaktischen Behandlung von Indern beobachtet, um die Epidemie bestmöglich zu bewältigen. Die Inder waren den gleichen Auswirkungen von Zensur, Unterdrückung von Erzählungen und wissenschaftlichen Daten ausgesetzt, wie sie in anderen Ländern zu beobachten sind. Letztlich war es eine periphere Gesundheitsbehörde (DGHS), die eine frühzeitige Behandlung unterdrückte, obwohl sie sich noch nie zu diesem Thema geäußert hatte, was die wahrscheinliche Vereinnahmung bestimmter Behörden durch externe Einflüsse zeigt. Es sei daran erinnert, dass das Gesundheitsministerium die Frühbehandlung in seinen Empfehlungen beibehalten hat und die einzige zuständige Behörde ist. Im Gegensatz zu Frankreich haben die Gesundheitsbehörden (Ministerium) zweimal ihre Position zugunsten einer frühzeitigen Behandlung verteidigt und den Rat der WHO gegenüber Anwaltsverbänden, deren Sponsoren nicht genannt werden, infrage gestellt.

Der Umfang und die Anforderungen der Reklamation sind eindeutig festgelegt:

1- eine sofortige Entscheidung für die Umsetzung des 72. Berichts des Parlamentsausschusses und der Empfehlungen für die Untersuchung und strafrechtliche Verfolgung der Mitglieder des Büros des „giftigen Philanthropen“ und der Bill & Melinda Gates Foundation der Impfstoffunion (GAVI) und der betroffenen Beamten des Indian Council of Medical Research (ICMR), die für den Tod von acht Mädchen als Folge der Verwendung von nicht genehmigten, illegalen und nicht zugelassenen Impfstoffen für schuldig befunden wurden;

(Anmerkung der Redaktion: Die Bill Gates Foundation wurde vom 72. parlamentarischen Ausschuss für schuldig befunden. Sie können daher erneut angeklagt werden und die Gerichte können sie auf der Grundlage von Beweisen und Untersuchungsberichten verurteilen.

HRSC und IBA haben nun die Behörden aufgefordert, entsprechende Maßnahmen zu den Ergebnissen des Berichts des 72.)

2- sofortige Anweisung an das Central Bureau of Investigation (CBI) für die Registrierung des First Information Report (FIR) für Ermittlungen und strenge Maßnahmen (unter den Paragraphen 115, 109, 302, 307, 304, 419, 420, 471, 474, 188, 505, r/w 120 (B) &34 des IPC & Paragraphen des Disaster Management Act 2005 und anderen Bestimmungen der Sondergesetze gegen alle Elemente gegen das nationale Interesse, gegen die Menschheit und Bio-Terroristen) auf „Pharma-Konzerne“, „Tech-Konzerne“ und „Cyber-Stalker“, die durch ihre Taten und Unterlassungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie an Straftaten gegen die gesamte Menschheit beteiligt sind, die zu Völkermord führen.

3-Befehle mit sofortiger Wirkung an die betroffenen Behörden:

(i) Erlass von Haftbescheiden und Haftbefehlen gegen den Beschuldigten, dessen Beteiligung prima facie bewiesen ist ;

(ii) Einleitung von Maßnahmen zur Beschlagnahmung aller Angeklagten und ihrer Unternehmen;

(iii) Die Vernehmung des Beschuldigten in der Untersuchungshaft zu beginnen;

(iv) Lügendetektortest, Brain-Mapping-Test, Narkotest aller Hauptangeklagten wie Dr. Soumya Swaminathan, Dr. Randeep Guleria, Mr. Arvind Kejriwal Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dr. Anthony Fauci, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey und andere durchzuführen.

4- sofortige Anweisung an alle Behörden, um

(i) das Weißbuch der American Frontline Doctors (AFLDS) über Covid-19 und experimentelle Impfstoffe ernsthaft prüfen

(ii) niemanden zu einer Impfung zu zwingen und sich strikt an das Urteil des Obersten Gerichtshofs und verschiedener Obergerichte bezüglich des Grundrechts eines jeden Bürgers auf freie Wahl seiner Behandlung zu halten

iii) die Öffentlichkeit über die tatsächlichen Gefahren des Impfstoffs zu informieren.

iv) die Öffentlichkeit über andere bewährte, sichere und wirksamere Medikamente zu informieren.

v) nicht die Angst vor einer neuen Welle zu verbreiten, ohne die wissenschaftlichen Beweise zu überprüfen.

5- Eine entsprechende Richtlinie gemäß dem Bericht des Expertenausschusses an das Büro des Premierministers mit der Empfehlung, Personen, die sich von einer Covid-19-Infektion erholt und Antikörper entwickelt haben, keine Impfstoffe zu verabreichen.

6- Sofortige Direktiven, um allen Whistleblowern und ihren Zeugen, die das Syndikat einschließlich BIG PHARMA, BIG TECH und BIG SCIENCE bereits entlarvt haben und weiterhin entlarven, Schutz zu gewähren.

7- Anweisung zur Bildung eines separaten Untersuchungsausschusses bezüglich des plötzlichen Panikwindes während der zweiten Welle des Coronavirus in Indien, der durch unaufhörliche Medienberichte über Sauerstoffmangel geschürt wurde. Und warum der besagte Medienrummel verschwand, sobald die Ermittlungen zum „Tool Kit“ (Kit gegen Covid) von der Polizei in Delhi aufgenommen wurden.

Hauptvorwurf der Verschwörung gegen die Angeklagten

Die Anklage (Ziffer 26) richtet sich gegen alle Angeklagten, die sich auf der Grundlage der Unterlagen, Beweismittel und Beweise bemerkenswerter Art zum Hauptanklagepunkt zu äußern haben:

Der Hauptangeklagte Bill Gates und seine Verbündeten von GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization) heckten eine Verschwörung aus, um einen festen Markt für ihre Impfstoffe und andere Medikamente zu schaffen, und an dieser Verschwörung beteiligten sie sich mit anderen Angeklagten.

Die anderen sind Dr. Anthony Fauci, leitender medizinischer Berater des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Herr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO, Dr. Soumya Swaminathan, leitender Wissenschaftler bei der WHO, Mark Zuckerberg, CEO von Facebook, Jack Dorsey, CEO von Twitter, Steve Chen, Chad Hurley und Jawed Karim, YouTube (Google), Arvind Kejriwal, Chief Minister, Delhi, und solche anderen, die in Anhang T13 genannt sind oder die nach weiteren Untersuchungen angeklagt werden können.

In Ziffer 26.3 wird festgestellt, dass die Angeklagten eine öffentliche Handlung in gerader Linie der Konspiration begangen haben. Sie werden durch Taten und Unterlassungen beschuldigt, es zu haben:

(i) Erstellen von falschen Daten.

(ii) unredlich unterdrückte und verschwiegene Echtdaten.

iii) Verfälschung wesentlicher Tatsachen.

iv) ein Narrativ und eine Verschwörung geschaffen.

v) eine „vorsätzliche“ Politik auf YouTube, Twitter, Facebook usw. einrichten, um die Wahrheit zu unterdrücken und zu verhindern, dass sich echte Informationen verbreiten

vi) Original- und wissenschaftliche Informationen von Plattformen wie YouTube, Twitter und anderen entfernt, basierend auf „falschen Richtlinien und Geschäftsbedingungen“, die wissenschaftlichen Daten zuwiderlaufen.

vii) veröffentlichte falsche und gesponserte „Faktenchecks“, um der Wahrheit zu widersprechen und dadurch die Öffentlichkeit zu verwirren; dies wurde getan, um Menschen, Wissenschaftler und Ärzte, die über wissenschaftliche Daten verfügen, zu entmutigen.

viii) gelang es in vielen Ländern, staatliche Gesundheitsbehörden zu „kapern“, um eine Politik und Regeln zu erreichen, die nach ihren unerklärten Zielen formuliert wurden.

ix) zum Tod von Menschen geführt hat, indem sie dafür gesorgt hat, dass diese keinen Zugang zu den leicht verfügbaren, sicheren und erschwinglichen Medikamenten wie Ivermectin, Hydroxychloroquin, Vitamin D3 usw. sowie zu ayurvedischen und naturheilkundlichen Behandlungen haben oder diese erhalten.

x) Angst in den Köpfen der Menschen zu erzeugen, so dass der Impfstoff als die einzige Alternative zur Behandlung und damit zur Rettung von Menschen dargestellt werden konnte; dadurch wurde der Weg für die Notfallzulassung (EUA) des nicht zugelassenen Impfstoffs erleichtert.

xi) unterdrückte Daten über die gefährlichen Auswirkungen des Impfstoffs und die Verwendung zahlreicher „Ad-hoc“-Medikamente, um die Auswirkungen zu überdecken.

xii) Daten über die Unwirksamkeit von Impfstoffen und den Tod vieler Menschen und Ärzte falsch dargestellt, verheimlicht oder unterdrückt hat. Dies hat dazu geführt, dass die Menschen durch die Irrtümer der „Strohmänner“ die Orientierung verloren haben.

xiii) Underreported Impfstoff Todesfälle durch die Schaffung von Regeln für ihre Bequemlichkeit.

xiv) versucht, gegen die wirkliche Wissenschaft vorzugehen, indem er Rhetorik verwendet, d.h. falsche Wissenschaft, die von „Strohmann“-Fehlschlüssen, intellektueller Unehrlichkeit und pseudowissenschaftlichen Verschwörungstheorien getragen wird.

xv) Darüber hinaus wurde der Drahtzieher der Verschwörung und Leiter des Impfstoff-Syndikats, Bill Gates, bereits wegen illegaler und nicht genehmigter Impfstofftests und wegen der Verursachung des Todes von acht Mädchen verurteilt. In seinem 72. Bericht vom 28.08.2013 hat das parlamentarische Komitee der indischen Rajya Sabha bereits rechtliche Schritte gegen Mitglieder des Büros der Bill &Melinda Gates Foundation , Beamte des ICMR und andere verschiedene Angeklagte empfohlen, die für diese abscheulichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich sind.

xvi) Alle Angeklagten waren und sind sich bewusst, dass sie durch ihre Taten und Unterlassungen den Tod von Millionen unschuldiger Menschen verursachen werden. Dennoch haben sie Geld über menschliche Werte gestellt. Sie sind die Übeltäter der Menschheit. Sie sind des Völkermordes schuldig. Sie haben kaltblütigen Massenmord begangen.

Sie haben dem einfachen Mann die Lebensgrundlage entzogen und das Leben der Armen zur Hölle gemacht. Aufgrund ihrer Verschwörungen leiden viele Menschen, die es geschafft haben, durch die Einnahme ihrer giftigen Medikamente zu überleben, nun unter schweren Nebenwirkungen, die ihr Leben elend gemacht haben.

Sie verdienen keine Sympathie oder Nachsicht. Andernfalls ist es eine Ungerechtigkeit gegenüber allen Opfern und eine Ungerechtigkeit gegenüber der gesamten Menschheit.

Die Mindeststrafe in diesem Fall wird sein:

(a) die Todesstrafe

und

(b) Beschlagnahmung ihres gesamten beweglichen und unbeweglichen Eigentums und dessen gleichmäßige Verteilung an alle Völker der Welt.

Andere wichtige Themen werden in der Beschwerde in Absatz 2 ebenfalls erwähnt, folgen aber der gleichen Grundlage. Dazu gehören die Anfechtung von PCR-Tests, Zensur und die Unfähigkeit von Ärzten, sich in sozialen Netzwerken auszutauschen, ohne Zensur zu riskieren.

Die Beschwerde wurde am 1. Juli 2021 eingereicht, und die indische Anwaltskammer hat ihr Vertretungsschreiben, unterzeichnet von Herrn Dipali Ojha, an den Premierminister und den Innenminister Indiens gesandt, um Maßnahmen gegen die besagte Beschwerde von HRSC zu ergreifen.

Hier noch ausführlicher zu finden.