Interview mit Brian Berletic: WW3 tritt in eine neue Phase ein: Trump nimmt die Maske ab! Große Eskalation

Das Video, präsentiert von Canadian Prepper, beleuchtet eine neue Phase der geopolitischen Spannungen im Russland-Ukraine-Konflikt und fokussiert sich auf eine Eskalation, die durch Äußerungen von Präsident Donald Trump auf seiner Social-Media-Plattform ausgelöst wurde. Im Interview mit Brian Berletic, einem geopolitischen Analysten, ehemaligen US-Marine und Moderator des YouTube-Kanals The New Atlas, werden die jüngsten Entwicklungen analysiert. Berletic kritisiert Trumps Rhetorik als Beweis für eine Fortsetzung der aggressiven US-Politik unter Biden und spricht von einer „Maske, die fällt“. Das Gespräch beleuchtet die US-Strategie, den Konflikt einzufrieren, um sich auf China zu konzentrieren, sowie die Gefahr einer nuklearen Eskalation und einer globalen wirtschaftlichen Krise.

Brian Berletic: Präsident Trump macht diese Kommentare auf seiner Social-Media-Plattform. Es ist ein Beweis dafür, dass Präsident Trump unaufrichtig war, als er über Frieden sprach, dass er genau dort weitermacht, wo Präsident Biden aufgehört hat. Dies ist die Maske, die fällt, und dies ist eine vorhersehbare Kontinuität der Agenda.

Er versucht immer noch, sich so zu präsentieren, als würde er all das zurückhalten, als wäre er der Vernünftige. Russland weiß, dass dies eine Falle ist. Sie würden dem niemals zustimmen. Die USA wollen sich auf China konzentrieren, mit dem umgehen, was sie als unmittelbarere Bedrohung ansehen, und dann später zurückkommen und sich mit Russland befassen.

Es gibt kein Verlangen, mit einem souveränen Russland oder einem souveränen China zu koexistieren. Die USA haben die Vorherrschaft über den Globus. Sie wollen sie aufrechterhalten. Die USA werden keine Kompromisse eingehen. Sie werden keinen Frieden schließen.

Amerikanische Strategen glauben tatsächlich, dass sie einen nuklearen Austausch gewinnen könnten. Ja, alles würde zerstört werden, aber sie glauben, dass sie mit einem Vorteil daraus hervorgehen würden. Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Und das Problem beginnt in Washington, unabhängig davon, welche Administration im Weißen Haus ist.

Der Zweite Weltkrieg findet bereits statt. Dies ist ein Kartenhaus, und es befindet sich gerade im Prozess des Zusammenbruchs. Sie werden eine wirtschaftliche Krise sehen, wie wir sie noch nie gesehen haben.

Canadian Prepper: Hallo Leute, hier ist Canadian Prepper. Heute haben wir auf dem Kanal Brian Berletic, einen geopolitischen Analysten, ehemaligen Marine und Moderator des YouTube-Kanals The New Atlas. Er ist bekannt für seine präzisen Einschätzungen und scharfsinnigen Kommentare zu militärischer Strategie und globalen Angelegenheiten.

Nun, Brian, ich weiß, dass du gerade erst aufgewacht bist und vielleicht noch nicht über alle Ereignisse des Tages informiert bist. Wo sollten wir also wirklich anfangen? Ich habe dich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass Donald Trump den folgenden Tweet abgesetzt hat:

„Was Wladimir Putin nicht realisiert, ist, dass ohne mich viele wirklich schlimme Dinge bereits mit Russland passiert wären. Und ich meine wirklich schlimme. Er spielt mit dem Feuer.“

Das letzte Mal, als ich dich hier hatte, haben wir uns stark auf den Iran-Konflikt konzentriert. Damals gab es viel großspuriges Gerede über mögliche Friedensverhandlungen in Istanbul, und Trump sprach von großen Deals, Handelsdeals, Arktis-Deals, die mit den Russen gemacht werden sollten.

Und innerhalb weniger Wochen scheint es, als wären wir nun in eine Sphäre eingetreten, die einer Art Todesdrohung oder einer verschleierten Drohung gegen Wladimir Putin gleichkommt. Ich denke wirklich, dass wir eine neue Ebene des Fehlens von Verhandlungen erreicht haben, nehme ich an. Und es scheint, als würde die Fassade diplomatischer Nettigkeiten, falls sie je existierte, zusammenbrechen. Was ist deine Einschätzung zu den Entwicklungen der letzten Woche? Denn offensichtlich waren die Dinge schon, bevor du ins Bett gegangen bist, völlig außer Kontrolle.

Kannst du uns deine Einschätzung geben, wo wir mit diesem Russland-Ukraine-Krieg stehen?

Brian Berletic: Nun, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, haben wir über die Kontinuität der Agenda gesprochen und darüber, wie die Trump-Administration einfach dort weitermacht, wo die Biden-Administration aufgehört hat. Viele Leute, die dieses Gespräch damals gehört haben, hielten das für unwahrscheinlich. Jetzt scheint es viel wahrscheinlicher, würde ich sagen, viel offensichtlicher.

Und leider war in Wirklichkeit, trotz der Rhetorik, die aus der Trump-Administration seit ihrem Amtsantritt kam und während seiner gesamten Wahlkampagne vor den Wahlen, all das in PolitiksPapieren festgehalten. Project 2025 ist eines dieser PolitiksPapiere, die mit all diesen von Unternehmen finanzierten Denkfabriken verbunden sind, geschrieben von Leuten aus seiner früheren Administration, Leuten, die er jetzt in seine aktuelle Administration geholt hat, und sie sprachen nicht von Frieden mit Russland.

Sie sprachen davon, sich auf China zu konzentrieren und ihren eigenen Stellvertreterkrieg mit Russland in der Ukraine auf Europa abzuwälzen. Und von dem Moment an, als Präsident Trump sein Amt antrat, haben er und seine Administration daran gearbeitet, das zu erreichen.

Ich erwähne ständig die Direktive des US-Verteidigungsministers Pete Hegseth, die am 12. Februar dieses Jahres in Brüssel an Europa gegeben wurde. Er sprach davon, das Budget für jedes NATO-Mitglied von 2 % ihres BIP auf 5 % ihres BIP zu erhöhen. Er sprach davon, die militärisch-industrielle Basis des kollektiven Westens zu erweitern. Er sprach davon, im Wesentlichen eine Koalition der Willigen vorzubereiten, europäische und nicht-europäische Truppen, nicht-amerikanische Truppen, um in die Ukraine zu gehen und den Konflikt einzufrieren und eine Pufferzone zu schaffen.

Und von diesem Moment an sahen wir jeden Tag, jede Woche, wie Europa sich fügte. Sie erfüllten ihre Verantwortung unter dieser Direktive bis zu dem Punkt, an dem sogar der britische Verteidigungsminister dem Minister Hegseth gegenüber sagte: „Du hast uns gesagt, das zu tun, und wir haben es getan.“

Es gab also nie ein echtes Verlangen nach Frieden mit Russland. Das war reine Rhetorik, rein zur Wahrnehmungssteuerung. Es war dazu gedacht, Russland in eine Ecke zu drängen, damit es einem Waffenstillstand zustimmt, der genutzt worden wäre, um diese europäischen und nicht-europäischen Truppen in die Ukraine zu verlegen, um die Pufferzone zu schaffen, den Konflikt einzufrieren, damit die USA sich auf China konzentrieren konnten.

Die USA wollen sich auf China konzentrieren, mit dem umgehen, was sie als unmittelbarere Bedrohung ansehen, nicht für die Vereinigten Staaten zu Hause, sondern für ihre Vorherrschaft auf der ganzen Welt, und dann später zurückkommen und sich mit Russland befassen. Es gibt kein Verlangen, mit einem souveränen Russland oder einem souveränen China oder einem souveränen Iran oder irgendeinem souveränen Land irgendwo auf der Welt zu koexistieren.

Die USA haben die Vorherrschaft über den Globus, sie wollen sie aufrechterhalten, und das ist es, was während des gesamten 21. Jahrhunderts vor sich ging, und das schließt beide Trump-Administrationen ein. Und jetzt diese Kommentare, die wir auf Social Media sehen, das ist die Maske, die fällt, und das ist, wie manche es nennen, Biden Teil Zwei. Ich nenne es die Kontinuität der Agenda, vorhersehbare Kontinuität der Agenda.

Ja, es ist unglaublich, dass es noch nicht einmal Juni ist, und wir haben schon Medwedew und Trump, die sich gegenseitig verschleierte nukleare Drohungen zuschleudern. Ich dachte zumindest, wir hätten bis Juli Zeit. Aber diese entzündliche Rhetorik jetzt von Trump, wie ist das förderlich, um den Konflikt einzufrieren?

Denn es scheint, als würde etwas passieren, das eine solche Reaktion auslöst. Wir wissen, dass die Dinge wild eskalieren. Ich meine, jede Nacht gibt es Hunderte von Drohnen, und die Szenen, die jetzt aus Kiew kommen, erinnern mehr an das, was wir im Gazastreifen gesehen haben. Es gibt einfach so viele Datenpunkte der Eskalation in der letzten Woche.

Und jetzt diese kriegerischere Rhetorik von Trump. Haben wir eine Schwelle überschritten? Ich weiß, du sagst „Maske ab“, aber wäre es nicht im Interesse der Kontinuität der Agenda und des Abwälzens auf die Europäer, wenn Trump einfach eine Art stiller Partner wäre? Warum fühlt er sich gezwungen, wenn er überhaupt sein Truth-Social-Konto betreibt, um ehrlich zu sein, oder ob das nur eine Art Ablenkung ist?

Warum fühlt er sich so gezwungen, sich in diesen Diskurs einzumischen? Denn das scheint nicht notwendig zu sein, was er sagt, oder überhaupt konstruktiv. Nicht, dass das Trump in der Vergangenheit je davon abgehalten hätte, vielleicht nicht zurückhalten zu können, was er wirklich denkt. Aber warum jetzt, und was geht vor, das sie so beunruhigt?

Ist das wirklich eine verschleierte Drohung? Wissen sie, dass etwas Substanzielles bevorsteht? Und ich beziehe mich hier ein wenig auf diese Idee der Pufferzone. Vielleicht könntest du ein wenig dazu sprechen.

Die ursprüngliche Idee war, Russland in eine Ecke zu drängen, damit es irgendeiner Art von Waffenstillstand zustimmt, diese Truppen in die Ukraine zu verlegen und den Konflikt einzufrieren. Aber offensichtlich weiß Russland, dass dies eine Falle ist. Sie würden dem unter den aktuellen Bedingungen niemals zustimmen.

Also versuchen die Vereinigten Staaten und ihre Stellvertreter, ihre europäischen Stellvertreter und natürlich ihre ukrainischen Stellvertreter, die Bedingungen vor Ort zu schaffen, die entweder Russland dazu zwingen, einem Waffenstillstand oder einer Art von Einigung zuzustimmen, die den Konflikt einfrieren würde, oder Bedingungen heraufbeschwören, die zumindest rhetorisch oder propagandistisch die Rechtfertigung schaffen, diese Truppen in die Ukraine zu verlegen.

Ich denke, das war immer der Plan. Viele Leute, die diesem Konflikt seit 2014 und seit dem Beginn der speziellen Militäroperation 2022 folgen, sagten voraus, dass, wenn es so aussieht, als würde die Ukraine zusammenbrechen, der kollektive Westen in die Ukraine einmarschieren und eine Pufferzone in dem schaffen würde, was von ukrainischem Territorium übrig ist.

Also denke ich, dass sie jetzt darauf hinarbeiten. Sie haben diese Fassade der Diplomatie versucht und versucht, Russland dazu zu drängen, einem Waffenstillstand zuzustimmen. Das funktioniert offensichtlich nicht. Russland wird dem niemals zustimmen. Also gehen sie jetzt in die nächste Phase über, versuchen, einen Weg zu finden, dies einzufrieren.

Wenn man die Kampfkraft der Ukraine betrachtet, ist sie in den letzten drei Jahren allmählich geschwunden. Sie haben eine erhebliche und unlösbare Krise bei der Mannstärke. Sie sind nicht in der Lage, genug Personal zu rekrutieren, um ihre Verluste auf dem Schlachtfeld zu ersetzen. Und die Leute, die sie rekrutieren, können nicht richtig ausgebildet werden, bevor sie das Schlachtfeld erreichen. Das ist nicht nachhaltig.

Man kann unter diesen Bedingungen nicht weiterkämpfen. Und wenn der kollektive Westen nichts tut, werden ihre ukrainischen Stellvertreter zwangsläufig weiter zerbröckeln. Russland wird weiterhin Territorium gewinnen. Die Hebelwirkung, die die USA nutzen können, um Russland zu überdehnen, wird abnehmen.

Also wollen sie die Fähigkeit bewahren, das zu tun, und Eskalation ist ein guter Weg, das zu erreichen. Die USA drängen Europa und betreiben viel von dieser Eskalation durch Europa.

Eine weitere Sache, die kürzlich passiert ist, war, dass ausgerechnet Deutschland verkündet hat, dass die Beschränkungen für westliche Waffen, die Reichweite, in der sie eingesetzt werden dürfen, und in Russland hinein, vollständig aufgehoben wurden. Es gibt keine Einschränkungen. Die Ukraine kann jede westliche Waffe nehmen und sie überall hin feuern, wo sie wollen, mit maximaler Reichweite in Russland hinein.

Und wenn Deutschland seine luftgestützten Taurus-Marschflugkörper schickt, könnten diese potenziell sogar Moskau erreichen. Das Aufheben dieser Beschränkungen ist also nichts, was Deutschland oder Frankreich oder das Vereinigte Königreich einseitig tun könnten. Die USA müssten dem zustimmen. Es müsste eine US-Direktive sein.

Und doch, anstatt dass die USA dies ankündigen, haben sie diese Eskalation durch Deutschland gewaschen. Hier wird ein kompliziertes Spiel gespielt. Selbst der neueste Post von Präsident Trump auf Social Media – er versucht immer noch, sich so darzustellen, als würde er all das zurückhalten, als wäre er der Vernünftige, während es die Ukraine und Europa sind, die eskalieren wollen.

Aber wir wissen in Wirklichkeit, dass die Entscheidung, die Beschränkungen für den Einsatz westlicher Waffen aufzuheben, eine US-Entscheidung war. Dies geht zurück auf die Eingeständnisse in den westlichen Medien, vom New York Times, die zugaben, dass die USA seit dem Moment, als sie die ukrainische Regierung 2014 stürzten, die Kontrolle über die Geheimdienste übernommen haben und sie seitdem leiten.

Und seit Beginn der speziellen Militäroperation 2022 waren es US-Generäle in einem Kommandocenter in Deutschland, die jeden Aspekt dieses Krieges steuerten, nicht ukrainische Kommandeure. Die waren auf den unteren Stufen der Befehlskette. Es waren immer die USA, die diesen Stellvertreterkrieg gegen Russland führten, einfach durch ukrainische und in gewissem Maße europäische Vermittler.

Ich denke also, das Ziel ist immer noch, dass die USA die Rolle des „guten Cops“ spielen, obwohl für alle offensichtlich ist, dass sie diejenigen sind, die die gesamte Show leiten.

Canadian Prepper: Weil es scheint, als ob, wenn du sagst, dass es eine ausgemachte Sache ist, dass NATO-Truppen letztlich in die Ukraine einmarschieren werden, dann müssen die Russen das wissen, und das muss etwas sein, das stillschweigend akzeptiert wird, in dem Sinne, dass wir so weit gehen werden.

Und offensichtlich will Russland wahrscheinlich ohnehin nichts mit dem westlichen Teil der Ukraine zu tun haben. Je nachdem, mit wem man spricht, aber wenn man annimmt, dass man die Russen beim Wort nimmt, sagen sie, dass sie nicht die Mittel haben, diesen Teil des Landes zu regieren, der ideologisch in vielerlei Hinsicht Russland gegenüber feindlich gesinnt ist.

Also scheint es, als ob diese Kommentare von Trump die Situation unnötig eskalieren. Und dann hast du darüber gesprochen, wie die USA immer noch all diese Geheimdienstinformationen liefern und sich als Dritte ausgeben, obwohl sie es nicht sind.

Gestern im Schwarzen Meer flog ein P8-Poseidon-Flugzeug direkt vor Sotschi, und ein bemanntes Flugzeug zu diesem Zeitpunkt zu sehen, wenn wir angeblich jetzt mit dem Friedenspräsidenten zu tun haben – ich glaube nicht einmal, dass dieses Poseidon-Flugzeug während Bidens Amtszeit so nah an Sotschi kam.

Und besonders, da es direkt nach diesem angeblichen Attentat auf Wladimir Putin geschah. Was auch immer das war, in diesem derzeit intensiveren Klima, ein solches Flugzeug so nah fliegen zu lassen, wohl wissend, dass Russland es wahrscheinlich nicht abfangen oder abschießen würde, so wie sie es wahrscheinlich bei einer dieser unbemannten Drohnen tun würden – das ist eine ziemlich ernste Eskalation, scheint mir. Was denkst du darüber?

Brian Berletic: Absolut. Und es ist ein Beweis dafür, dass Präsident Trump unaufrichtig war, als er über Frieden sprach, dass er genau dort weitermacht, wo Präsident Biden aufgehört hat. Dies ist ein US-Krieg gegen Russland, der durch die Ukraine geführt wird. Alles, was die Ukraine tut, wird durch US-Geheimdienste, Überwachung und Aufklärung ermöglicht, wozu diese Flüge gehören, um diese Informationen zu liefern, diese Zielinformationen an die, wer auch immer diese Ukrainer sind, die den Knopf drücken, wenn sie überhaupt so viel tun.

Und jedes Mal, wenn wir diese Flüge über dem Schwarzen Meer sehen, ob es Drohnen oder bemannte Flugzeuge sind, geht es immer darum, Ziele zu finden und zu überwachen und dann ukrainische Drohnen oder andere Mittel darauf zu lenken oder den Einsatz dieser luftgestützten Marschflugkörper, die Frankreich und das Vereinigte Königreich und jetzt möglicherweise Deutschland der Ukraine geliefert haben.

Also ist es ein Zeichen dafür, dass dies weiter eskalieren wird. Europa hat offen gesagt, dass sie eskalieren. Das Aufheben der Beschränkungen ist eine sehr ernste Eskalation. Und es ist interessant, wie Präsident Trump diese Kommentare auf seiner Social-Media-Plattform macht. Er hat überhaupt nicht darüber gesprochen, dass Deutschland für die USA spricht und sagt, dass die USA diese Beschränkungen ebenfalls aufgehoben haben.

Wo haben wir die Ankündigung von den USA gehört, dass das das ist, was die USA gerade tun? Also gibt es so viele Widersprüche für jeden, der wirklich die Wahrheit wissen will. Alle Widersprüche sind da, um dir zu sagen, dass hier etwas ernsthaft falsch ist, und dass das Problem in Washington beginnt, unabhängig davon, welche Administration im Weißen Haus ist.

Canadian Prepper: Es scheint mir, als ob, wenn sie diesen Konflikt einfrieren und sich auf China konzentrieren wollten, ich nicht weiß, ob sie das auf die richtige Weise angehen. Ich denke, es gibt wahrscheinlich einen Weg, selbst wenn das ihre Strategie ist, Kiew ein wenig zu zügeln, aber sie tun es überhaupt nicht, was mir seltsam vorkommt.

Und jetzt wird Russland in diese schwierige Situation gebracht, in der du dieses bemannte Flugzeug hast, das direkt vor deiner Grenze fliegt, an einem Ort, der oft von hochrangigen russischen Offiziellen besucht wird, und es ist Sommer, also werden die Leute in den Urlaub fahren, und ich weiß, dass Putin dort auch einen Ort hat.

Und natürlich ist es nah an der Krim. Also werden sie irgendwann diese ISR-Mission [Intelligence, Surveillance, Reconnaissance] abfangen müssen, und daraus wird etwas eskalieren. Für mich hätte es viele Punkte geben müssen, an denen sie, wenn sie wirklich wollten, dies hätten tun können.

Und deshalb bin ich nicht ganz überzeugt von der Idee der strategischen Sequenzierung. Ich weiß nicht, ob sie einfach nicht so schlau sind oder ob sie wirklich denken, dass sie all diese Situationen gleichzeitig bewältigen können.

Ich meine, es macht Sinn, dass sie wissen sollten, dass wenn sie nicht einmal die kleinen Huthis bewältigen können, sie wahrscheinlich weder mit Russland noch mit China allein fertig werden, geschweige denn mit beiden gleichzeitig.

Aber vielleicht improvisieren sie einfach. Und was daran besorgniserregend ist, sind all diese anderen Signale. Du hast die Goldene Kuppel, du hast diese beschleunigte nukleare Anreicherung, diese frühe Einführung dieser neuen taktischen Nuklearwaffen, und ich würde Trump persönlich zutrauen, der Ukraine Zugang zu viel ernsteren unkonventionellen Waffen zu gewähren.

Es ist einfach die Natur dieser chaotischen Administration, dass wirklich alles möglich ist. Und es ist fast so, als könnte das Ganze jederzeit auf den Kopf gestellt werden.

Ich sitze hier und denke über alles nach, was in der letzten Woche passiert ist, und wenn ich zu Trumps Amtseinführung zurückgehen und den Leuten sagen würde, dass es Ende Mai so sein wird, würden sie mich wahrscheinlich für verrückt halten. Tatsächlich sagten mir viele Leute damals, ich sei verrückt, weil ich sagte, dass das passieren würde.

Also, ich weiß nicht. Was sind deine Gedanken dazu, wie das in die strategische Sequenzierung passt? Denn offensichtlich wird das die Situation eskalieren, wenn NATO-Truppen einmarschieren. Das wird die Situation nicht deeskalieren.

Brian Berletic: Ich hatte die Leute gewarnt, bevor Präsident Trump überhaupt die Wahl gewonnen hat, dass es keine Rolle spielen würde, wer die Wahl gewinnt. Genau das würde weitergehen. Jetzt können wir es sehen. Wie ich sagte, schien es vor ein paar Wochen, als wir darüber sprachen, unwahrscheinlich. Jetzt scheint es viel wahrscheinlicher und offensichtlicher.

Der springende Punkt bei der strategischen Sequenzierung ist die Annahme, dass Russland die schwächere der beiden Parteien ist, die die USA umzingeln, eindämmen und letztlich unterwerfen wollen, zwischen Russland und China. Und sie wollen ihre Aufmerksamkeit auf China richten, wegen Chinas schnellem, ich würde sagen exponentiellem Wachstum in allen Bereichen – wirtschaftlich, militärisch, politisch, diplomatisch.

Das Problem ist, dass sie dachten, drei Jahre nach Beginn dieses Konflikts wäre Russland erschöpft. Wir erinnern uns, von 2022 an, jedes Jahr gab es eine Flut von Artikeln, die sagten, bis Ende des Jahres würde Russland keine Waffen mehr haben. Sie hätten keine Panzer mehr. Sie hätten keine Raketen mehr. Ihre Flugzeuge wären alle kaputt. Die Sanktionen würden ihre Wirtschaft zum Einsturz bringen.

Nichts davon ist passiert. Das genaue Gegenteil ist passiert. Ich habe mir gerade die Zahlen zur militärisch-industriellen Produktion aus dem Westen angesehen, was der Westen sagt, dass Russland produziert, und es ist unglaublich. Sie haben die Produktion kontinuierlich ausgebaut.

Sie sind auf dem Weg, dreimal mehr Artilleriegranaten zu produzieren als die USA und Europa zusammen. Das gibt die westliche Presse zu. Und was Raketen angeht, produzieren sie allein mehr Iskander-Ballistikraketen, als die Vereinigten Staaten Patriot-Raketenabwehrsysteme produzieren, um sie abzufangen.

Und jeder, der etwas über ballistische Raketen und den Versuch, sie abzufangen, weiß, wird offensichtlich mehr als eine Rakete verwenden, um sie abzufangen. Der Punkt ist, dass die USA einfach nicht die Feuerkraft haben, um es direkt oder durch Stellvertreter mit Russland aufzunehmen.

Und wenn sie nicht die Feuerkraft haben, um es direkt oder durch Stellvertreter mit Russland aufzunehmen, haben sie ganz sicher nicht die Feuerkraft, um es mit China aufzunehmen, geschweige denn mit Russland und China und all diesen Nationen dazwischen, die Teil einer aufstrebenden multipolaren Welt sind.

Das ist das Problem, das sie haben. Der Plan war strategische Sequenzierung. Das erste Politikpapier, das ich sehe, das strategische Sequenzierung erwähnt, stammt aus dem Jahr 2020, 2020 bis 2025. Die Welt hat sich so schnell verändert, ich denke, viel schneller, als die US-Politikestablishment sich anpassen kann, und offensichtlich viel schneller, als die US-militärisch-industrielle Basis sich anpassen und versuchen kann, damit mitzuhalten.

Das ist etwas, worüber ich oft spreche, worüber ich seit Jahren spreche. Die USA haben diese Ambitionen. Sie haben diese Ambitionen, den Konflikt in der Ukraine einzufrieren und sich auf China zu konzentrieren, aber das bedeutet nicht, dass sie tatsächlich die Fähigkeit haben, es zu tun.

Wenn also ihre Ambitionen ihre Fähigkeit übertreffen, sie zu erreichen, entsteht eine gewisse Verzweiflung, und mit dieser Verzweiflung kommt extreme Gefahr.

Canadian Prepper: Es scheint mir, als hätten sie, wenn sie einen Krieg mit den Russen oder den Chinesen führen wollen, die Option eines Enthauptungsschlags im Pager-Stil, eine Attentatsoption, oder die nukleare Option, und beide könnten zu einem vollständigen nuklearen Austausch führen.

Aber ich habe ein Forschungspapier gelesen, und ich kann mich nicht genau erinnern, wie es hieß, aber es hatte etwas damit zu tun, wie sie planen, einen Enthauptungsschlag gegen Russland mit nur konventionellen Waffen durchzuführen.

Also versuchen sie jetzt systematisch, fast jeden zweiten Tag höre ich von einem weiteren Attentat oder Attentatsversuch auf hochrangige russische Offizielle. Könnte es einfach sein, wenn sie die konventionellen Mittel nicht haben, dass sie planen, dies auf unkonventionelle Weise anzugehen?

Denn ich verstehe nicht, wie sie glauben könnten, dass sie die Gezeiten dieses Konflikts durch konventionelle Mittel wenden könnten, wenn sie, wie du sagst, in Bezug auf ihre militärische Produktion so im Nachteil sind.

Brian Berletic: Es gibt viele Dinge, die Russland oder China oder Russland und China als Vergeltung für jede vorschnelle Entscheidung der USA tun könnten. Bisher führen Russland und China keine Attentate gegen – ich meine, kannst du dir vorstellen, dass US-Militärkommandeure von Russland oder China oder ihren Stellvertretern ermordet werden? Das ist einfach nicht die Art und Weise, wie Russland und China ihre Angelegenheiten führen.

Aber wenn die Vereinigten Staaten weiterhin auf diesem Weg eskalieren, besteht die Möglichkeit, dass sie Vergeltung üben, und man muss an all diese Leute in ihren Denkfabriken in Washington denken, die sich unantastbar fühlen. Wie schnell könnte sich das ändern, wenn sie weiterhin auf diesem Weg eskalieren?

Es ist sehr gefährlich. Es ist sehr unvorhersehbar, was passieren wird, wenn man versucht, die russische Regierung oder die militärische Kommandostruktur zu enthaupten. Zunächst einmal denke ich nicht, dass das so einfach wäre.

Canadian Prepper: Ich meine, sie versuchen es bereits, scheint es. Der Kreml-Reporter, der eine, ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der Typ, der immer Putin interviewt, er war derjenige, der den Kommandeur der Luftverteidigungseinheit interviewte, die angeblich Putins Hubschrauber verteidigte.

Und sie haben das als Attentat dargestellt. Und weißt du, das wurde von oben nach unten genehmigt, um diese Narrative zu verbreiten, dass sie versuchen, unsere Leute zu ermorden.

Ich meine, abgesehen davon, wie viele Leute wurden ermordet? Der Chef ihrer CBRN-Streitkräfte oder was auch immer wurde kürzlich ermordet, was aus strategischer Sicht eine ziemlich große Sache ist.

Also denke ich, sie haben gesehen, was in Nahost passiert ist. Offensichtlich müssen sie wissen, dass das Einzige, worauf wir hier im Westen reagieren, Gewalt ist. Sie werden weitermachen, bis man zurückschlägt, richtig?

Also ist die Frage, warum sind sie nicht den Weg gegangen, diese Angriffe auf die Befehlskette zu erwidern, und stehen wir kurz davor, dass sich das entfaltet?

Brian Berletic: Das ist eine wirklich gute Frage, und du hast absolut recht. Sie haben Militärkommandeure, Journalisten, politische Figuren innerhalb Russlands, sogar in Moskau, ermordet. Und man muss bedenken, die ukrainischen Geheimdienste, die diese Angriffe durchführen, geben zu, dass sie diese Angriffe durchführen, und sie werden ihrerseits zugegebenermaßen von der CIA trainiert und geleitet.

Das gibt die New York Times zu. Also ist es im Wesentlichen die USA, die das tut. Und aus russischer Sicht betrachten sie es so, dass die Vereinigten Staaten auf der anderen Seite des Planeten von all diesen Orten entfernt sind, wo sie Ärger verursachen und Chaos und Gewalt und Stellvertreterkriege und direkte Kriege provozieren.

Sie haben zwei Ozeane auf beiden Seiten. Es ist sehr schwierig für jede Nation, die Vereinigten Staaten innerhalb der US-Grenzen anzugreifen, was es so absurd macht für Leute wie Präsident Trump zu sagen: „Wir brauchen eine weltumspannende Armee, um die Vereinigten Staaten zu schützen.“

Nein, ihr habt zwei Ozeane, die die USA schützen. Niemand schießt Raketen auf die USA. Niemand greift die Vereinigten Staaten an. Der einzige Grund, warum jemand Raketen auf die USA abfeuern würde, ist als Vergeltung für etwas, das die USA getan haben, weshalb seine Ankündigung der „Goldenen Kuppel“ so besorgniserregend ist und ein Warnsignal für die Menschen sein sollte, nicht etwas, das sie bejubeln und feiern.

Aber ich denke immer noch, dass Russland Optionen hat, die sie ausüben könnten. Ich denke, sie sind geduldig. Sie sind sehr geduldig. Russland war während dieses gesamten Konflikts geduldig. In vielerlei Hinsicht denke ich, dass die Vereinigten Staaten Russland provozieren wollen, seine Hand zwingen, es dazu bringen, sich zu überdehnen.

Sie haben versucht, dies in Syrien zu tun. Russland musste eine sehr schwierige Entscheidung treffen: Versuchen wir, Syrien mit extremem Aufwand zu retten und lassen uns in der Ukraine verwundbar, oder bleiben wir auf die Ukraine fokussiert, was eine viel unmittelbarere Bedrohung für die nationale Sicherheit ist?

Ja, Syrien zu verlieren, wird ein großer politischer Schlag sein, eine Demütigung. Es wird in gewisser Weise die russische nationale Sicherheit beeinträchtigen, wenn man das aus globaler Sicht betrachtet. Aber sie haben die Entscheidung getroffen, sich auf die Ukraine zu konzentrieren.

Ich denke, sie sind immer noch laserfokussiert auf die Ukraine. Sie lassen sich nicht ablenken. Sie sehen diese Attentate. Sie verstehen, dass es ein echtes Problem ist. Ich denke, sie sollten die Sicherheit in Moskau sehr ernsthaft verstärken. Vieles davon hätte durch eine Stärkung der Sicherheit gelöst werden können.

Also scheint es, als wäre es etwas, das sie, ich meine, es ist ernst, aber es ist etwas, das sie glauben, ertragen zu können, und sie können daran vorbeigehen und sich weiterhin auf das konzentrieren, was sie in der Ukraine tun.

Was die USA gerne hätten, ist, dass Russland alles, was es hat, in die Ukraine wirft, versucht, eine große Offensive durchzuführen, versucht, Kiew wieder einzunehmen. Was Russland tatsächlich tut, ist ein Zermürbungskrieg. Es ist eine sehr geduldige Strategie, die funktioniert.

Man sieht, es erschöpft nicht nur die Ukraine militärisch, sondern auch den kollektiven Westen militärisch. Die Ressourcen, die die USA und Europa in die Ukraine stecken, sind Ressourcen, die sie jetzt nicht gegen Iran oder China oder andere Gebiete entlang der russischen Peripherie einsetzen können.

Also schafft es ein Problem, das für den Westen weiter wächst. Und sie müssen das alles, das große Ganze, betrachten, wenn sie diesen Konflikt in der Ukraine führen. Sie haben immer die Möglichkeit im Kopf, dass NATO-Truppen in die Ukraine gehen oder irgendeine Art von direktem Angriff auf Russland durch die USA oder die NATO stattfindet.

Und so müssen sie all das berücksichtigen. Wir haben die luftgestützte Hyperschallrakete KAL seit Monaten nicht mehr gesehen. Sie lagern diese offensichtlich. Warum lagern sie diese Hyperschallraketen?

Ich glaube, erstens, weil die ukrainischen Luftabwehrsysteme dezimiert wurden und sie sie nicht wirklich brauchen. Das sind Raketen, die man einsetzt, um funktionierende Luftabwehrsysteme zu umgehen. Sie würden diese gegen Ziele im gesamten NATO-Gebiet einsetzen.

Also denke ich, dass sie da sind. Und es ist nicht so, dass sie planen, sie einzusetzen. Sie hoffen, dass sie durch das Zurückhalten in großen Zahlen als Abschreckung gegen die schlimmsten Impulse der USA und des restlichen NATO dienen.

Canadian Prepper: Also sagst du sozusagen, und ich will dir keine Worte in den Mund legen, aber dass Trump frustriert ist, dass Russland nicht den Köder schluckt, dass sie diesen Provokationen nicht erliegen und nicht so reagieren, wie der Westen es nutzen könnte, weder taktisch noch politisch?

Brian Berletic: Ja. Und ich denke, das ging während der gesamten Biden-Administration auch so. Wenn ich sage, Präsident Trump macht genau dort weiter, wo Biden aufgehört hat, meine ich das in jeder Hinsicht.

Die Biden-Administration hat wiederholt versucht, Russland zu einer Überreaktion zu provozieren. Sie tun dasselbe mit China in Bezug auf die Provinz Taiwan. Und das setzt sich jetzt unter der Trump-Administration fort.

Das ist ihr Ziel, eine Fehlkalkulation zu erzwingen. In der militärischen Strategie versucht man, in den Kopf des Feindes zu gelangen, auf ihre Emotionen einzuwirken und sie zu einer Überreaktion zu bringen, und das würde eine enorme Fehlkalkulation verursachen und könnte ihre gesamte Strategie zum Scheitern bringen.

Und bisher hat Russland den Köder nicht geschluckt. Jetzt über drei Jahre lang.

Canadian Prepper: Es scheint fast so, als würden sie eine Art umgekehrtes Austerlitz-Spiel spielen, wo die Russen vielleicht bis zu einem gewissen Grad Schwäche vortäuschen.

Denn man muss sich fragen, sie haben all diese Leute in Reserve. Sie drängen eindeutig nicht so stark, wie sie könnten. Ich meine, das ist seit dem ersten Tag offensichtlich. Sie haben eine sehr ungewöhnliche Zurückhaltung geübt.

Also gibt es hier etwas im Spiel, das mehr ist, als auf den ersten Blick ersichtlich ist, denke ich, für die meisten Menschen, die das nur oberflächlich betrachten.

Was ist deine Meinung zu der Pufferzone und den Kommentaren, die zufällig mit denen von Margarita Simonyan zusammenfielen, über acht Oblaste statt fünf und die Folgen der Istanbul-Gespräche, von denen ich nicht einmal weiß, wo sie stehen?

Es gab einige Kommentare, dass die Russen den Ukrainern im Grunde gesagt haben, wenn sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, nehmen wir acht Oblaste statt fünf. Und dann kamen ein paar Tage später diese Pufferzonen-Idee, die über weitere drei Oblaste geht, was im Grunde einen Puffer zwischen Russland und der Ukraine schafft und den Kreis vollendet.

Was ist deine Meinung zu dieser Pufferzone, was ist sie wirklich? Denn offensichtlich wird dort auch eine euphemistische Sprache verwendet.

Brian Berletic: Das war ein Muster während dieses gesamten Konflikts, seit die USA 2014 die ukrainische Regierung gewaltsam gestürzt haben. Wenn wir auf die Situation 2013 zurückblicken, hatte die Ukraine ihr gesamtes Territorium, einschließlich der Krim.

Und dann haben die USA die ukrainische Regierung gewaltsam gestürzt. Sie haben ein antirussisches Regime an die Macht gebracht, und Russland hat zuerst die Krim genommen. Die Krim war de facto ohnehin russisch.

Ich habe über von den USA finanzierte Studien berichtet, Umfragen auf der Krim, die die Leute fragten, ob sie sich als Russen identifizieren, ob sie der Russischen Föderation beitreten wollten. Das war sogar, bevor die USA die Regierung gestürzt haben. Die Mehrheit der Menschen auf der Krim identifizierte sich als Russen, und eine große Anzahl wollte der Russischen Föderation beitreten, sogar bevor all das begann.

Aber die Donbass-Region war immer noch Teil der Ukraine. Die Vereinigten Staaten haben die Ukraine weiter militarisiert und als Rammbock gegen Russland aufgebaut. Und so verstärkte sich die Intensität des Separatismus im Osten der Ukraine.

Die Donbass-Region war während der Minsker Abkommen – die Ukrainer hätten die Donbass-Regionen immer noch als Teil der Ukraine bewahren können. Als die militärische Operation 2022 begann, war der Donbass vom Tisch.

Also verloren sie die Krim und die Donbass-Region. Ihnen wurde das Istanbul-Abkommen angeboten, nachdem die spezielle Militäroperation begann. Das war 2022. Sie lehnten es ab.

Also nahm Russland Cherson, sie nahmen Saporischschja, und jetzt sprechen sie davon, noch mehr Oblaste zu nehmen. Und so passiert es: Je länger das andauert, desto schwächer wird die Ukraine, desto mehr Territorium nimmt Russland, desto zerstörerischer wird dieser gesamte Prozess für die Ukraine sein.

Leider für die Ukraine haben die Vereinigten Staaten nie wirklich daran gedacht, die Ukraine zu bewahren. Es ist ein entbehrlicher Stellvertreter. Sie sind bereit, und sie haben öffentlich erklärt, dass sie bereit sind, bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen, um Russland zu bluten.

Wir wissen, eines der Hauptziele der Vereinigten Staaten mit diesem Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine ist es, Russland zu überdehnen, sie festzuhalten, damit sie nicht in der Lage sind, anderswo entlang ihrer Peripherie oder ihren anderen Verbündeten zu helfen.

Syrien ist ein gutes Beispiel dafür, wie dies tatsächlich zugunsten Amerikas funktionierte, und sie konnten die syrische Regierung stürzen. Wären sie in der Lage, dem Iran zu helfen, wenn die USA oder Amerikas israelische Stellvertreter den Iran angreifen?

Ich denke, unter den aktuellen Umständen wäre Russland nicht in der Lage, dem Iran in irgendeinem langwierigen Konflikt dort bedeutende Hilfe zu leisten. Das Problem ist, dass Russlands militärische Operation in der Ukraine die militärisch-industrielle Basis des Landes tatsächlich aufgeladen hat.

Ihre Armee ist jetzt viel größer, mächtiger, erfahrener wegen dieses Konflikts. Und so gab es sehr ernste Kompromisse in Bezug auf diese Strategie. Und ich denke, die USA sind mit dieser Strategie nicht so weit, wie sie vielleicht gehofft hatten.

Wir haben bereits erwähnt, dass sie nach drei Jahren gehofft hatten, Russland wäre erschöpft, und dann könnten sie sich auf China konzentrieren. Jetzt sprechen sie davon, sich auf China zu konzentrieren und zurückzukommen, um sich mit Russland zu befassen.

Also denke ich, dies ist ein Problem, das außerhalb der Kontrolle Amerikas gerät. Und ich denke, das ist der Grund, warum wir diese gefährliche Verzweiflung sehen. Wir sehen diese Provokationen, wir sehen Eskalation, weil es wirklich nicht so funktioniert, wie die USA es vielleicht erwartet haben.

Canadian Prepper: Nun, deiner Meinung nach, du kommentierst normalerweise nicht den Einsatz unkonventioneller Waffen, aber wir haben Dmitri Medwedew, was nicht unüblich für ihn ist, so zu sprechen, aber er hat heute im Wesentlichen in Reaktion auf Trumps Aussagen gesagt, auf Trumps Worte über Putin, der mit dem Feuer spielt und dass wirklich schlimme Dinge mit Russland geschehen würden, ich kenne nur eine wirklich schlimme Sache, in Großbuchstaben: DRITTER WELTKRIEG. Ich hoffe, Trump versteht das.

Und dann mischt sich natürlich Lindsey Graham ein. Und es ist fast so, als ob Lindsey Graham und Medwedew die Wahrheit sagen, weißt du, und sie sind beide so etwas wie die Flügelmänner dieser Leute, die versuchen, versöhnlich zu sein.

Aber die Position von Medwedew und die Position von Graham, das ist, was wirklich passiert. Meine Frage an dich ist, wann denkst du, dass wir möglicherweise, wenn überhaupt, die Schwelle zum unausweichlichen Einsatz unkonventioneller Waffen wie Nuklearwaffen überschreiten?

Denn ich weiß nicht, es scheint, als kämen wir jeden Tag näher, aber auf der anderen Seite wissen wir, dass diese Leute ihre Privilegien nicht aufgeben wollen. Sie wollen keinen vollständigen Nuklearkrieg.

Oder vielleicht doch. Vielleicht denken sie, dass sie ihn eindämmen können. Vielleicht denken sie, dass sie den Einsatz von taktischen Nuklearwaffen mit geringer Sprengkraft normalisieren können. Was sind deine Gedanken zu Nuklearwaffen im Allgemeinen?

Brian Berletic: Es ist ein sehr beunruhigendes Thema für jeden, der darüber nachdenkt. Sobald man diesen Weg einschlägt, gibt es kein Zurück, und es gibt kein Vorhersagen, was passieren wird. Viele amerikanische Strategen haben über die Jahrzehnte tatsächlich geglaubt, dass sie einen nuklearen Austausch gewinnen könnten.

Ja, alles würde zerstört werden, aber sie glauben in ihrem Kopf, dass sie mit einem Vorteil daraus hervorgehen würden. Und jetzt, wenn man sieht, wie es mit der US-Vorherrschaft geht, wie sie unumkehrbar im Niedergang ist und die gefährliche Verzweiflung, die sich einstellt, und die spürbare Panik, besonders in Bezug auf China und wie es nicht nur die USA, sondern den kollektiven Westen übertrifft, und zwar unumkehrbar – wären sie bereit, den Knopf zu drücken?

Weißt du, sie alle haben ihre Bunker. Die Eliten im Westen, sie wissen, wie man überlebt. Denken sie, dass sie die Tafel auf diese Weise reinwischen und dann mit irgendeinem Vorteil wieder auftauchen könnten, oder denken sie zumindest, dass sie das könnten? Das ist die Frage.

Und weil sie über die Jahrzehnte, während des Kalten Krieges, seit dem Ende des Kalten Krieges darüber gesprochen haben, sollte es Anlass zum Nachdenken geben, und die Leute sollten dies als eine Möglichkeit in Betracht ziehen. So unangenehm es auch ist, darüber nachzudenken.

Das Problem ist, Russland hat Nuklearwaffen. Sie verstehen fast sicher auch, wer wirklich die Interessen sind, die die US-Außen- und Innenpolitik antreiben. Präsident Putin selbst hat darüber gesprochen, wie der Präsident wirklich nicht die Kontrolle über irgendetwas hat.

Es gibt andere Leute, die ihm seine Agenda übergeben. Sie wissen fast sicher, wer diese Leute sind, und sie wissen, wie sie an diese Leute herankommen. Und ich denke, der Schlüssel, um die USA davon abzuhalten, diese Option auszuüben, wäre, dass Russland die Fähigkeit demonstriert, nicht unbedingt etwas tut, um zu beweisen, dass sie es können, sondern zumindest deutlich macht, dass sie wissen, wer diese Leute sind und wie sie an sie herankommen, egal welche Schritte sie unternehmen, um sich zu schützen.

Denn vieles, was Russland und China und übrigens auch der Iran tun, ist, einen Abschreckungseffekt gegen Krieg zu schaffen. Sie wollen keinen Krieg mit den Vereinigten Staaten. Wenn Russland diesen Konflikt in der Ukraine idealerweise beenden könnte, würde es das tun, aber sie wissen, dass sie es nicht können, weil die USA unvernünftig sind.

Sie versuchen, so viele Abschreckungen wie möglich zu schaffen, um zu verhindern, dass dies weiter eskaliert. Und das schließt die Richtung eines konventionellen Austauschs direkt mit den USA oder Europa oder eines nuklearen Austauschs ein.

Canadian Prepper: Weißt du, es ist interessant, dass du das sagst, denn bei näherer Analyse von Donald Trumps Aussagen heute, wenn man sich die Wortwahl anschaut, sagt er, dass wirklich schlimme Dinge passiert wären, wenn er nicht gewesen wäre.

Also hatte ich die Frage, als er das sagte: Spricht er von Leuten innerhalb seiner eigenen Administration, die er zurückhält? Spricht er von den Europäern? Spricht er von der Biden-Administration? Wer sind diese Kriegstreiber, die er gerade im Zwinger hält und davon abhält, entfesselt zu werden?

Brian Berletic: Ich denke, die in seiner Fantasie. Er hat offensichtlich nichts unter Kontrolle. Er sagte, er würde den Konflikt in 24 Stunden beenden. Wenn er tatsächlich etwas unter Kontrolle hätte, hätte er das sehr leicht tun können.

Der Krieg in der Ukraine ist ein US-Stellvertreterkrieg gegen Russland. Wenn die USA den Stecker aus ihrer Rolle in diesem Konflikt ziehen würden, würde der gesamte Konflikt sofort zum Stillstand kommen. Es wäre buchstäblich unmöglich für die Ukraine, militärische Operationen ohne all die Unterstützung der USA fortzusetzen.

Wenn man sich die Befehlskette anschaut, die tatsächliche Befehlskette, stehen diese US-Generäle ganz oben in dieser Befehlskette. Also hätte er es tun können, wenn er gewollt hätte. Entweder wollte er nicht, oder er ist nicht in der Lage, es zu tun.

Ich denke nicht, dass er je die Absicht hatte, es zu tun. Und ich denke, das liegt daran, dass er versteht, dass er nicht die Entscheidungen trifft, sondern andere. Und seine Rolle in all dem war einfach, die Kontinuität der Agenda an ein bestimmtes Segment der amerikanischen Öffentlichkeit und der globalen Öffentlichkeit zu verkaufen, um ihnen falsche Hoffnungen zu geben und dies ein wenig länger aufrechtzuerhalten.

Wenn man wirklich darüber nachdenkt, ist das das, was jeder US-Präsident seit der Wende zum 21. Jahrhundert getan hat.

Canadian Prepper: Man muss sich wirklich fragen, liest er überhaupt die Geheimdienstberichte? Denn er wurde neulich von einem Reporter auf dem Rollfeld interviewt und nach diesem Attentat auf Wladimir Putin gefragt, und er war verblüfft, er hatte davon nichts gehört, behauptet er.

Nun, er könnte einfach unaufrichtig sein, aber ich denke nicht, dass Schauspielerei Trumps Stärke ist, sozusagen. Ich denke, er trägt sein Herz auf der Zunge, unabhängig davon, was wir von ihm halten.

Aber weißt du, das lässt einen wirklich staunen: Wer steuert hier das Schiff? Wer ist wirklich verantwortlich? Wer ist diese Kontinuität der Regierung, und vielleicht geraten wir sogar in gefährliches Terrain, wenn wir überhaupt darüber sprechen.

Ich erinnere mich immer an das alte Zitat des Jokers: „Ich bin wie ein Hund, der ein Auto jagt. Ich wüsste nicht, was ich tun soll, wenn ich es fange“, wenn wir über die größten Gangster der Welt sprechen.

Aber weißt du, wer steht hinter dem Thron, der diese Schüsse abgibt? Denkst du, und du musst keine Namen nennen, aber vielleicht nur allgemeine Bereiche des Einflusses?

Brian Berletic: Nein, ich denke, es ist gut, Namen zu nennen. Und ich denke, du hast einen sehr guten Punkt angesprochen, sie mit Gangstern zu vergleichen. Genau das ist es. Gangsterismus, organisiertes Verbrechen auf globaler Ebene.

Und der tiefe Staat ist nicht wirklich ein geheimnisvolles, unsichtbares Komplott. Es sind die größten Unternehmens- und Finanzinteressen in den Vereinigten Staaten. Wir sprechen von der Rüstungsindustrie, Big Oil, Big Pharma, Banken, Investmentfirmen, Versicherungskonzernen.

All diese Interessen, viele von ihnen gehören denselben Kreisen von Aktionären. Die Vorstände tauschen sogar zwischen verschiedenen Industrien die Plätze. Und sie sind diejenigen, die nicht nur die Denkfabriken finanzieren, sondern auch die Vorsitzenden der Denkfabriken sind.

Und die Denkfabriken sind ein Weg für all diese Sonderinteressen, diese mächtigen, milliardenschweren multinationalen Konzerne, einen Konsens zu finden. Das ist es, was die Politikpapiere repräsentieren, eine Reflexion eines allgemeinen Konsenses.

Die Politikpapiere werden von Teams von Anwälten in Gesetzesvorlagen umgewandelt, und sie werden von Lobbyisten nach Washington gebracht, die sie von beiden Seiten des Ganges, Republikaner und Demokraten, unterzeichnen lassen.

Und was die Republikaner und Demokraten in Washington tun, ist, diese Agenda an das amerikanische Volk zu verkaufen. Es ist viel wie Marketing. Amerikanische Politik ist nur eine weitere Art, diese Ideen zu vermarkten, diese sehr schlechten Ideen für das amerikanische Volk und ihre besten Interessen, sie so zu verkaufen, dass rechtsgerichtete Konservative und linksgerichtete Liberale darauf hereinfallen und sie akzeptieren.

So funktioniert das alles wirklich. Jeder in Washington arbeitet für diese Sonderinteressen. Es ist nicht schwer herauszufinden. Man schaut einfach auf die Wahlkampfspender. Es sind genau dieselben Konzerne, die jeden auf beiden Seiten jeder Wahl finanzieren. Es spielt keine Rolle, wer gewinnt. Diese nicht gewählten Konzerne gewinnen.

Canadian Prepper: Und es hat mich immer verwirrt, die Idee, dass Trump das nur für das Land tut, dass er ein Milliardär ist. Ich meine, er müsste nicht, wenn er wirklich wollte, er müsste keine Spenden annehmen. Er hätte seine eigene Kampagne finanzieren können.

Und für mich, weißt du, viele dieser Beiträge zu seiner Kampagne, ich weiß, wir geraten hier ein wenig aus dem Bereich der Geopolitik, aber sie sind nicht trivial, aber sie sind auch in Beträgen, die er wahrscheinlich selbst hätte aufbringen können, wenn er es hätte tun müssen, um nicht diesen Leuten verpflichtet zu sein.

Also finde ich es seltsam, dass es etwas gibt, das über Geld hinausgeht. Es gibt eine gewisse Machtstruktur, wie du sagst, die wirklich am Ende des Tages die Bedingungen diktiert.

Und ich denke, zu diesem Zeitpunkt ist es fast sinnlos, zu tief in irgendetwas hinein zu lesen, was Trump sagt, weil der gängige Witz jetzt ist, dass derjenige, der zuletzt mit ihm spricht, derjenige ist, den er nachplappert.

Also, ich bin nicht sicher, ob du davon gehört hast, weil wir in verschiedenen Zeitzonen sind. Du bist in Thailand, also bist du vor ein paar Stunden aufgestanden, aber es wurde ein Treffen zwischen Russland, Iran, Nordkorea und den VAE über nationale Sicherheit angekündigt, und es wird von Sergei Schoigu ausgerichtet.

Ich finde, das ist eine interessante Gruppe, die sich trifft, da eines dieser Dinge nicht wie das andere ist. Die VAE, hast du von diesem Treffen gehört? Denn das wurde heute erst angekündigt.

Brian Berletic: Ich habe noch nichts von diesem Treffen gehört. Die VAE und all diese Monarchien am Persischen Golf sind im Wesentlichen US-Stellvertreter in der Region, und das sind im Wesentlichen Klientenregime, die seit Jahrzehnten US-Interessen dienen im Austausch für ihr eigenes Überleben, während all diese anderen Länder im Nahen Osten einer nach dem anderen ausgelöscht werden.

Und es ist schwer zu sagen, was genau in ihren Köpfen vorgeht. Spielen sie ein heikles Gleichgewichtsspiel, sind sie eifrige Stellvertreter des US-Imperiums? Es ist sehr schwer zu sagen. Man wüsste es nicht, es sei denn, man hätte wirklich Insiderwissen oder spräche direkt mit ihnen, was ich nicht kann.

Aber was ich sagen würde, ist, dass Russland, China, Iran, was sie immer versuchen – Russland, Nordkorea und Iran im Besonderen – ich fand das ein wenig seltsam, dass diese drei sich zu diesem Zeitpunkt treffen. Worüber könnten sie sprechen, weißt du, was ist der gemeinsame Faden?

Ich denke, wir müssen einfach abwarten und sehen. Manchmal ist das alles, was wir tun können, einfach abwarten und sehen. Ich denke, selbst wenn sie denken, dass diese Länder, wie Saudi-Arabien, fest in der Umlaufbahn der USA sind, versuchen sie immer, Brücken zu diesen Ländern zu bauen, ihnen Ausstiegsmöglichkeiten aus der Unterwürfigkeit gegenüber den Vereinigten Staaten zu geben, für den Fall, dass sie ihre Meinung ändern oder wenn die Bedingungen, das globale Machtgleichgewicht, sich gerade genug verschieben, um es für sie attraktiver zu machen, zur anderen Seite überzulaufen.

Sie wollen immer diese Brücken aufrechterhalten. Sie sind ganz anders als die Vereinigten Staaten in der Art, wie sie ihre Außenpolitik führen, auch in Fragen der globalen Sicherheit. Sie sagen nicht: „Wählt uns oder wählt sie.“ Sie versuchen immer, Beziehungen aufzubauen, selbst wenn diese Nationen sie wiederholt verraten und gegen ihre Interessen arbeiten, was Saudi-Arabien sicherlich getan hat und die VAE sicherlich getan haben, besonders in Bezug auf Russland und seine Rolle beim Versuch, Syrien und seine Souveränität vor US-Stellvertretern zu schützen.

Diese US-Stellvertreter wurden genutzt, um die syrische Regierung zu stürzen. All diese anderen Länder halfen, Waffen zu schicken, zu trainieren, in vielerlei Hinsicht zu unterstützen, einschließlich der VAE und Saudi-Arabien. Also ist es ein sehr komplexes Spiel, das gespielt wird.

Aber letztlich, ich denke, es lohnt sich zu wiederholen, wir müssen einfach abwarten und sehen, was das Ergebnis ist. Manchmal kommt bei diesen Treffen überhaupt nichts heraus. Manchmal ist es nur eine Art, die Absichten an die andere Seite zu kommunizieren. Also, wir müssen einfach abwarten und sehen.

Canadian Prepper: Jetzt denke ich zu diesem Zeitpunkt, das letzte Mal sprachen wir über die „Weg nach Persien“-Strategie, bei der die Vereinigten Staaten vorgaben, ein Dritter in den Verhandlungen zwischen Iran und Israel zu sein, um sie hinzuhalten, während Israel im Hintergrund weiter eskalierte.

Und ich denke, es wird den Leuten langsam klar, was uns schon lange offensichtlich war, dass das alles Theater ist. Jetzt gibt es einige Entwicklungen, und ich denke, die Theorie wurde bis zu einem gewissen Grad bestätigt, weil wir anfangen, eine Art Stillstand in diesen Gesprächen zu sehen.

Tatsächlich standen sie fast vor dem Scheitern. Es gibt gemischte Signale über das Ergebnis der Gespräche. Ich habe gehört, dass Witow vielleicht das Treffen früh verlassen hat, und es gab einige niederrangige Würdenträger, die mit den Iranern verhandelten, und sie sagen, es sei gut gelaufen, aber es scheint immer noch einen Streitpunkt in Bezug auf die nukleare Anreicherung zu geben.

Nun, offenbar trifft sich der Chef des Mossad und der israelische Minister für strategische Angelegenheiten derzeit in Washington, um Irans Nuklearprogramm mit Steve Witkoff zu besprechen.

Hat sich deine Perspektive auf diese Situation weiterentwickelt, oder ist sie im Wesentlichen dieselbe? Und wenn du über den Übergang von Russland sprichst, denkst du, dass sie einen Zwischenstopp im Iran einlegen, bevor sie nach China gehen, oder gelangen sie durch den Iran nach China?

Brian Berletic: Ja, ich denke, nach China durch den Iran zu gelangen, das ist das Ziel, und das allgemeine Stören von Kohlenwasserstoffen aus dem Nahen Osten würde die chinesische Wirtschaft ernsthaft beeinträchtigen, und das würde die Bühne bereiten für eine weitere Einkreisung und Eindämmung Chinas selbst.

Ich denke, was wir das letzte Mal besprochen haben, war, dass dies unaufrichtige Friedensgespräche waren. Wenn die USA wirklich Frieden mit dem Iran wollten, würden sie die Angelegenheit einfach in Ruhe lassen. Es geht sie nichts an.

Und wenn sie sich Sorgen um einen Konflikt zwischen Israel und dem Iran machen, müssten die USA nur aufhören, Israel Waffen zu schicken. Alles, was Israel militärisch tut, hängt zu 100 % von den Vereinigten Staaten ab. Sie sind völlig unfähig, den Iran ohne vollständige und kontinuierliche militärische Unterstützung der USA anzugreifen.

Also, wie ich schon sagte und wie die Politikpapiere darlegen, geht es hier darum, dass die USA den Anschein erwecken, Diplomatie zu betreiben, während ihre Stellvertreter, ihre israelischen Stellvertreter, einen Angriff ausführen. Die USA wollen plausible Bestreitbarkeit, um sich davon zu distanzieren. Das ist es, worum es hier geht, und ich denke, die jüngsten Entwicklungen beweisen das.

Der Iran stimmte mit den USA in bestimmten Fragen überein, und dann würden die USA ihre Position ändern und neue Einschränkungen aufstellen, von denen sie wussten, dass der Iran ihnen höchstwahrscheinlich nicht zustimmen konnte.

Also, sind das echte Friedensgespräche, oder sind das Friedensgespräche, die darauf ausgelegt sind, zusammenzubrechen, genau wie das vorherige Nuklearabkommen, das von der Obama-Administration vorgeschlagen und dann während der ersten Trump-Administration einseitig aufgegeben wurde?

Es ist nur eine Wiederholung dieser gleichen Strategie.

Canadian Prepper: Ja, ich meine, dass Witoff sich mit dem Mossad-Chef trifft, ist definitiv besorgniserregend. Und zu deinem Punkt über die Waffensendungen, weißt du, das ist wirklich alles, was wir betrachten können, um zu versuchen, herauszufinden, was was ist.

Manche sagen, folge dem Geld, ich sage einfach, folge den Waffen. Und offenbar feiert man heute das 800. Frachtflugzeug, das militärische Hilfe – ich liebe, wie sie dieses Wort „militärische Hilfe“ verwenden – von den Vereinigten Staaten nach Israel transportiert, damit sie weiterhin Waffen nach Israel schicken können, während all das vor sich geht.

Und es ist immer irgendein ungenannter Offizieller nach Axios. Wenn ich einen Dollar für jedes Mal bekäme, wenn ich höre, dass ein ungenannter Offizieller aus dem Weißen Haus oder ein anonymer Offizieller nach Axios zitiert wird, und das ist, was die Leute für bare Münze nehmen, ich meine, ich hätte inzwischen ziemlich viele Dollars.

Und es ist einfach interessant, wie das immer der Aufbau ist. Was denkst du, wie wird die nächste Phase davon sein? Denn werden sie das einfach weiter in die Länge ziehen, oder wird es irgendwann einen Punkt erreichen, an dem – wie denkst du, wird Israel diese Gespräche überraschen?

Brian Berletic: Nun, es wird die Gespräche nicht wirklich überraschen, weil der Plan ist, wenn die Teile an ihren Platz gesetzt werden können, der Plan ist, dass die USA vorgeben, mit dem Iran zu verhandeln und Frieden zu verfolgen, während Israel im Wesentlichen einen US-Angriff durch Stellvertreter auf den Iran oder einen der Verbündeten des Iran in der Region durchführt.

Wir sehen bereits, wie sich dieser gesamte Prozess abgespielt hat. Ich weiß nicht, ob du dich darauf bezogen hast, vielleicht war es die Trump-Administration, die Israel gewarnt hat, dass sie so tun, als gäbe es eine Art Riss zwischen der Trump-Administration und der israelischen Regierung.

Und wiederum dient dies dazu, die Illusion von Distanz zwischen diesen beiden Regierungen zu schaffen, damit die USA sich von etwas distanzieren können, das sie Israel aufgegeben haben, aber wofür sie keine Verantwortung übernehmen wollen.

Ich empfehle dringend, das Politikpapier von 2009 Which Path to Persia zu lesen. Es gibt ein ganzes Kapitel darüber, Israel als Stellvertreter zu nutzen, damit die USA sich von einer riesigen Eskalation, im Wesentlichen einem Krieg mit dem Iran, distanzieren können, dem Beginn eines Krieges mit dem Iran, damit die USA danach eingreifen und so aussehen können, als würden sie darauf reagieren, anstatt ihn zu provozieren.

Und ich glaube, das ist es, was sie tun. Das Einzige, was dies verhindern wird, ist, dass der Iran und seine Verbündeten die Bedingungen schaffen, die den Erfolg dieses US-Plans und dieses israelischen Angriffs unwahrscheinlich machen.

Und das ist tatsächlich schon oft passiert. Das geht seit der Bush-Jr.-Administration so. Sie waren darauf fixiert, mit dem Iran zu kämpfen, und die Bedingungen waren einfach nie richtig, um Feindseligkeiten zu initiieren.

Und es ist ein ständiges Hin und Her zwischen den USA, ihren Stellvertretern, dem Iran und seinen Verbündeten, die versuchen, die Bedingungen zu ihren Gunsten zu verschieben. Wir müssen einfach hoffen, dass der Iran in der Lage ist, dies abzuschrecken, und dass es keinen Konflikt gibt und es einfach weiter aufgeschoben wird, bis die Hegemonie der USA über die Welt, ihre Macht, ihr Einfluss so weit schwindet, dass dies nicht einmal mehr in Betracht gezogen werden kann.

Canadian Prepper: Was ist deine Meinung zur Rotation in Diego Garcia? Ist das nur mehr Signalgebung, brauchen sie nur routinemäßige Wartung? Ich meine, sie haben sie mit einigen B-52s ausgetauscht. Was ist deine Meinung dazu?

Brian Berletic: Das ist etwas, das sie jederzeit ändern können. Sie haben die B-2-Bomber dort als eine Art Bedrohung für den Iran platziert. Sie nehmen sie weg, um vorzutäuschen, dass sie versuchen, Frieden zu verfolgen. Sie könnten sie jederzeit zurückschicken.

Es gibt alle möglichen Möglichkeiten, wie die USA den Iran angreifen können. Und wiederum ist der eigentliche Plan, dass Israel die Feindseligkeiten initiiert und die USA als Zweite eingreifen. Wenn die Bomber dort wären, wenn all das passiert, wäre es für alle viel offensichtlicher, dass die USA all das vorantreiben.

Wenn die Bomber nicht da sind, könnten die Leute sagen: „Nun, wir hatten nicht einmal Bomber dort. Wir haben das nicht erwartet. Das ist so unerwartet.“ Aber sie könnten die Bomber schnell dorthin bringen und in den Konflikt eingreifen, sobald er beginnt.

Und so ist es ein ständiges Spiel. Es geht nicht nur darum, was die USA und ihre Stellvertreter tun. Es geht auch darum, wie diese Nationen, die die USA anvisieren, reagieren. Wir können nicht immer sehen, was vor sich geht. Und die Dinge werden sich je nachdem entwickeln, was beide Seiten tun, nicht nur die eine oder die andere Seite.

Canadian Prepper: Ja, es scheint, als würde Europa anfangen, sich mehr mit den Vereinigten Staaten in Bezug auf die US-Anforderungen für den Iran zu alignieren. Offenbar sagt Araghi, der iranische Außenminister, jetzt, dass die Position des Vereinigten Königreichs zum Iran null Anreicherung ist, ebenso wie die anderer europäischer ehemaliger JCPOA-Teilnehmer.

Das verstößt gegen den Nichtverbreitungsvertrag und die Verpflichtungen des Vereinigten Königreichs als verbleibender JCPOA-Teilnehmer, und er behauptet, dass es nichts mehr gibt, worüber wir auf der nuklearen Ebene diskutieren können, weil dieses Thema vom Tisch ist.

Vielleicht versuchen die Vereinigten Staaten, etwas Unterstützung zu sammeln, bevor sie sich zu irgendeiner Art von kinetischem Engagement mit den Iranern verpflichten. Aber es scheint, als würden die Dinge nicht in eine gute Richtung gehen.

Nehmen wir an, es ist der 1. September 2025. Gib uns dein bestes und schlechtestes Szenario dafür, wie die zwei Hauptkonfliktschauplätze, Iran und Ukraine-Russland, sich entwickeln, und wir schließen damit ab.

Brian Berletic: Das ist sehr schwer vorherzusagen. Ich bin sehr zögerlich, diese Dinge vorherzusagen. Du musst mir das Gute und das Schlechte geben.

Also würde ich sagen, fangen wir mit der Ukraine an. Russland wird seine militärische Macht weiter ausbauen. Und die militärische Macht der Ukraine wird weiter zusammenbrechen. Wann wird sie tatsächlich zusammenbrechen? Die USA haben wahrscheinlich eine bessere Vorstellung davon als jeder von uns, der von außen zuschaut.

Und ich denke, das ist wahrscheinlich das, was sie antreibt, zu versuchen, zu eskalieren, zu versuchen, einzufrieren, etwas zu tun, um die Dynamiken auf dem Schlachtfeld zu ändern, denn wie sie jetzt stehen, denke ich, dass Russland bis September viel mehr Territorium eingenommen haben wird, und ich denke, die ukrainische Armee wird in einem noch schlechteren Zustand sein, und der Zusammenbruch wird viel offensichtlicher sein, und ich denke, das wird anfangen, die Entscheidungen der Leute zu beeinflussen.

In Bezug auf den Iran ist das viel schwerer zu sagen, weil wir nicht wirklich die Disposition der Kräfte auf beiden Seiten kennen. Es ist schwer hineinzusehen. Viele Leute sprechen über den Iran, als wäre er stark, als gäbe es keine Möglichkeit, dass er zusammenbricht. Seine Armee ist vorbereitet und bereit für alles, was die USA tun können.

Schau dir an, was mit Jemen passiert ist. Aber ich denke, es gibt echte Grenzen für die iranische Macht, und ich denke, die USA sehen dies als einen Moment der Gelegenheit. Der Iran befindet sich in einer der schwächsten Positionen, in denen er in jüngerer Geschichte war.

Seine Verbündeten in Syrien sind weg. Syrien ist jetzt ein Sprungbrett der USA für Terrorismus und Gewalt nach Irak, Iran, Libanon. Das ist ein großes Problem für den Iran. Ich weiß nicht, wie das ausgehen wird. Es ist sehr schwer zu sagen, ob der Iran bis September in einer besseren oder schlechteren Verfassung sein wird.

Und ich denke, wir müssen auch ein Auge auf den Asien-Pazifik-Raum und die Provokationen der USA gegen China und ihre verzweifelten Versuche werfen, den wirtschaftlichen und auch militärischen Aufstieg Chinas zu stoppen.

Man muss bedenken, dass die chinesische Armee als direkte Reaktion auf die Annäherung der USA an China entlang seiner Küsten und sogar innerhalb seiner international anerkannten Grenzen wächst. Taiwan ist laut der UN, laut dem US-Außenministerium selbst, Teil Chinas, und die USA haben tatsächlich Truppen auf Taiwan stationiert.

Also müssen wir das auch sehr genau im Auge behalten. Ich denke, keines dieser Probleme wird bis September dieses Jahres gelöst sein. Es wird auf die eine oder andere Weise schlimmer sein. Wir werden näher an einem Konflikt sein. Die USA werden keine Kompromisse eingehen. Sie werden keinen Frieden schließen. Das ist eine Sache, deren wir uns sicher sein können.

Canadian Prepper: Nun, umso mehr Grund, sich vorzubereiten. Danke, dass du heute gekommen bist, Mann. Es ist toll, dich hier zu haben. Du bist ein Kompendium an Einsichten, und ich würde die Leute ermutigen, den YouTube-Kanal The New Atlas zu besuchen. Du lädst zweimal pro Woche hoch, glaube ich. Ist das der Ort, an dem du hauptsächlich hochlädst, auf YouTube?

Brian Berletic: YouTube, Rumble, Telegram und X. Ich versuche, meine Videos auf all diesen Plattformen zu posten. In der Videobeschreibung jedes YouTube-Videos findet ihr alle anderen Orte, an denen ihr meine Arbeit finden und verfolgen könnt.

Und ich möchte dir danken, dass du mich eingeladen hast. Ich schätze diese Gespräche sehr.

Canadian Prepper: Jederzeit, Mann. Jederzeit. Es ist toll, regelmäßige Gäste wie dich zu haben, die wirklich den Dreh raus haben und versuchen, uns eine ausgewogenere Perspektive zu geben, die nicht durch den Optimismus verzerrt ist, den ich oft sehe.

Manche nennen uns Schwarzseher, aber leider werden wir immer wieder bestätigt. Also denke ich, wenn man eine gute Einschätzung der Zukunft haben will, muss man wohl ein Schwarzseher sein.

Leute, schaut euch Brians Kanal an. Vielen Dank, dass du gekommen bist, Mann. Pass auf dich auf und sorry, dass ich dich früh aus dem Bett geholt habe. Nächstes Mal versuchen wir, das zu einem besseren Zeitpunkt für uns beide zu planen.

Brian Berletic: Kein Problem. Danke. Pass auf dich auf.

