Frage: Welche allgemeinen internationalen und außenpolitischen Schlussfolgerungen – sowohl positive als auch negative – kann Russland nach drei Jahren der besonderen Militäroperation ziehen? Haben wir, wie der Klassiker sagt, „Erfahrungen gemacht, die das Ergebnis schwerer Fehler sind“?

Sergej Lawrow: Die letzten drei Jahre waren so etwas wie ein „Moment der Wahrheit“. Nach dem Beginn der speziellen Militäroperation zum Schutz der Bevölkerung von Donbass und Neurussland zeigte der kollektive Westen, was er kann. Sowohl der berüchtigte Rechtsstaat als auch grundlegende Anstandsregeln wurden beiseite geschoben. Die sogenannten europäischen Werte wie Unverletzlichkeit des Eigentums, Unschuldsvermutung, Rede- und Bewegungsfreiheit, Zugang zu Informationen usw. lösten sich in Luft auf. Diejenigen, die es gewohnt waren, allen beizubringen, wie man lebt, sich als Demokraten und Menschenrechtsaktivisten bezeichneten, unterstützten das Neonazi-Regime in Kiew, ohne mit der Wimper zu zucken.

Die ganze Welt hat gesehen, dass die ultraliberalen herrschenden Eliten des Westens von hegemonistischen Instinkten getrieben werden. Die räuberischen, kolonialen Gewohnheiten der ehemaligen Mutterstaaten aus den heutigen EU- und britischen Ländern oder ihre angeborenen Laster – Arroganz, Neigung zur Täuschung und Unehrlichkeit im Geschäftsleben – sind nicht verschwunden. De facto hat sich eine neue globale Kluft gebildet, mit der westlichen Minderheit auf der einen Seite und der Weltmehrheit auf der anderen. Dies sind alles Länder sowie Menschen guten Willens im Westen, die für die Errichtung einer multipolaren Welt eintreten, die auf einem Ausgleich der Interessen beruht.

Ich glaube, die wichtigste Lehre lautet: In den wichtigsten Fragen des Funktionierens des Landes müssen wir uns auf uns selbst verlassen und auf unsere treuen Freunde, die uns in schwierigen Zeiten zur Seite standen.

Was das Zusammenleben mit unseren westlichen Nachbarn angeht, wird alles von ihrem Verhalten und ihrer Bereitschaft abhängen, gemachte Fehler einzugestehen und zu korrigieren. Dazu gehört auch, dass sie auf das manische Streben verzichten, unserem Land eine strategische Niederlage zuzufügen.

Frage: Sind Sie der Meinung, dass US-Präsident Donald Trump sich aktiv an den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine beteiligen und eine Art Friedensstifter werden sollte?

Sergej Lawrow: Ich möchte nicht zu weit vorgreifen. Wie der russische Präsident Wladimir Putin mehrfach sagte, sind wir immer zu Gesprächen bereit. Unsere nationalen Interessen müssen jedoch gewährleistet sein. Die Grundursache des Konflikts in der Ukraine muss beseitigt werden – der Präsident betonte in seinem Telefongespräch mit US-Präsident Donald Trump am 12. Februar, dass dieser Aspekt von größter Bedeutung sei. Ich möchte Sie daran erinnern, dass es uns in erster Linie um die Beseitigung der Bedrohungen für die Sicherheit Russlands aus ukrainischer und westlicher Richtung geht, die nach der NATO-Osterweiterung entstanden sind, sowie um die Notwendigkeit, die vom Kiewer Regime übernommene Praxis der Ausrottung von allem, was irgendwie mit Russland und der russischen Welt verbunden ist, einzustellen: die russische Sprache, Kultur, kanonische Orthodoxie und russischsprachige Medien.

Es ist zu früh, um aus dem, was wir gerade von der Regierung Donald Trump gehört haben, weitreichende Schlussfolgerungen zu ziehen, aber es ist ermutigend. Der Herr des Weißen Hauses hat selbst zugegeben, dass die NATO-Erweiterung und die Versuche, die Ukraine darin einzubeziehen, zu einer der Hauptursachen des Konflikts geworden sind. Außenminister Marco Rubio spricht über die Multipolarität der modernen Welt und die Notwendigkeit, die Interessen aller Staaten, ob groß oder klein, zu respektieren. Zum ersten Mal seit drei Jahren stimmten US-Diplomaten gemeinsam mit Russland und unseren Partnern in der UNO gegen die abscheuliche Resolution der Generalversammlung, die von Kiew und seinen Schirmherren aus der Europäischen Union vorangetrieben wurde.

Dies alles sind Schritte in die richtige Richtung. Wir schätzen sie, aber ich wiederhole: Es ist zu früh, um daraus fundierte Schlussfolgerungen zu ziehen. Wir haben noch nicht einmal damit begonnen, die angehäuften Probleme und Widersprüche in unseren Beziehungen zu den US-Amerikanern zu überwinden.

Frage: In diesem Jahr feiert Russland den 80. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg. Glauben Sie als Politiker, Diplomat und Staatsmann, dass im Land patriotische Gefühle tief verwurzelt sind, insbesondere unter der jungen Generation? Tun wir alles richtig, um das historische Gedächtnis des Staates aus der Vergangenheit und Gegenwart vollständig zu bewahren?

Ist die Stimme Russlands auf der internationalen Bühne heute laut genug, inmitten der anhaltenden Informationskonfrontation mit dem gesamten Westen und der Versuche, unsere Geschichte umzuschreiben?

Sergej Lawrow: Natürlich ist der 80. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg das wichtigste Ereignis des Jahres. Das Außenministerium und andere Regierungsbehörden bereiten sich darauf vor, diesen Jahrestag auf die würdigste Weise zu begehen und die Heldentaten unserer Vorgänger zu ehren. Das Organisationskomitee des Sieges, das zur Vorbereitung und Durchführung der Festveranstaltungen gegründet wurde und unter dem Vorsitz des russischen Präsidenten Wladimir Putin steht, plant die wichtigsten Veranstaltungen gemeinsam mit allen 89 Regionen. Der Plan umfasst bereits 170 Punkte und wird ständig aktualisiert.

Neben Moskau, St. Petersburg und anderen Städten werden auch das Museumsreservat der Schlacht von Stalingrad in Wolgograd, das Museumsreservat Prochorowskoje Pole in der Region Belgorod, das Arsenjew-Museumsreservat zur Geschichte des Fernen Ostens in Wladiwostok, der Gedenkkomplex Malachow-Kurgan in Sewastopol und die Gedenkstätte Malaja Semlja in Noworossijsk sowie das Museum der Weltmeere in Kaliningrad Mittelpunkt der Feierlichkeiten sein.

Ob der patriotischen Erziehung junger Menschen genügend Aufmerksamkeit gewidmet wird, ist schwer zu beantworten. In einem so sensiblen Bereich gibt es immer etwas, das verbessert werden kann. In gewisser Weise war es für die Nachkriegsgenerationen, zu denen auch ich gehöre, einfacher: Wir hatten das Beispiel noch lebender Frontsoldaten, die am Großen Vaterländischen Krieg teilgenommen hatten.

Der heutigen Jugend sollte der Heldenmut der Kämpfer und Kommandeure der speziellen Militäroperation als Beispiel dienen. Hunderte von ihnen haben gedient und sind nach Hause zurückgekehrt und arbeiten jetzt in Schulen und mit Jugendgruppen. Die Beteiligung von Soldaten der speziellen Militäroperation an der patriotischen Erziehung der Jugend ist sehr gefragt. Der Staat ist daran interessiert, und es ist kein Zufall, dass das laufende Jahr 2025 in Russland zum Jahr des Verteidigers des Vaterlandes erklärt wurde.

Was die Außenpolitik betrifft, möchte ich anmerken, dass die Stimme Russlands trotz des Informationskriegs, den der Westen kollektiv begonnen hat, auf der internationalen Bühne deutlich zu hören ist. Die Welt versteht, dass Geschichtsfälschung und Untergrabung geistiger und moralischer Werte zu einem Zerfall der Staatlichkeit und einem Verlust der Souveränität führen. Die Ukraine ist hierfür ein tragisches Beispiel.

Wir werden von jenen unterstützt, die sich der Wiederbelebung des Nazismus in jeglicher Form widersetzen. Die überwältigende Mehrheit der UN-Mitgliedsstaaten stimmt jedes Jahr in der Generalversammlung für die russische Resolution zur Bekämpfung der Verherrlichung dieser menschenfeindlichen Ideologie.

Der 80. Jahrestag des Großen Sieges ist für die Beziehungen zu Russlands Nachbarländern von besonderer Bedeutung, denn unsere Großväter und Urgroßväter kämpften Seite an Seite gegen die Nazi-Invasoren und Kollaborateure aus den meisten europäischen Ländern. Aus diesem Grund wurde am 8. Oktober 2024 in Moskau der Appell der GUS-Staatschefs an die GUS-Völker und die internationale Gemeinschaft zum 80. Jahrestag des Sieges des sowjetischen Volkes im Großen Vaterländischen Krieg 1941–1945 angenommen. Das Jahr 2025 wurde in der GUS zum Jahr des 80. Jahrestages des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg erklärt – Jahr des Friedens und der Einheit im Kampf gegen den Nationalsozialismus. Die Leitungsgremien der GUS haben außerdem beschlossen, eine GUS-Jubiläumsmedaille „80 Jahre Sieg im Großen Vaterländischen Krieg 1941–1945“ einzuführen.