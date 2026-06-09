Irans neue Politik könnte zum Game Changer im Nahen Osten werden

Larry C. Johnson

Der Iran erklärt, dass er nicht länger auf Bedrohungen warten werde, sondern eine neue strategische regionale Verteidigungsdoktrin eingeführt habe. Das sagt Sadeq Laridschani.

Laridschani ist ein prominenter iranischer schiitischer Geistlicher, konservativer Politiker und hochrangiger Vertreter des Regimes. Er ist vor allem dafür bekannt, von 2009 bis 2019 als Oberster Richter Irans (Leiter der Justiz) gedient zu haben, und seit Ende 2018 Vorsitzender des Schlichtungsrates (Expediency Discernment Council) zu sein. Sein inzwischen verstorbener Bruder Ali Laridschani war Parlamentspräsident und nationaler Sicherheitsberater des Ayatollahs, bevor er von Israel getötet wurde. Die Laridschanis gehören zur geistlichen und politischen Elite des Iran.

Als derzeitiger Vorsitzender des iranischen Schlichtungsrates erklärte Laridschani, dass Teherans Eingreifen zur Unterstützung des Libanon eine formelle Erklärung einer neuen strategischen Doktrin darstelle. Nach den Bedingungen dieser Doktrin werden Angriffe auf irgendeinen Bestandteil der Widerstandsachse (Hisbollah und die Palästinenser) eine iranische Reaktion auslösen, die über geografische Grenzen hinausgeht und die regionalen Machtverhältnisse neu gestaltet.

Laridschani erklärte, dass der Iran in eine neue Phase eingetreten sei, in der er nicht länger abwarte, bis Bedrohungen entstehen, bevor er handelt, um seine regionale Position zu sichern, sondern stattdessen die Initiative ergreifen werde. Er warnte zudem, dass jede Ausweitung des Konflikts oder jeder Angriff auf kritische iranische Infrastruktur mit einer umfassenden und abschreckenden Antwort beantwortet werde.

Damit wird eine neue, dynamische Variable in die strategische Gleichung der Levante eingeführt. Zum ersten Mal seit der Gründung der Islamischen Republik im Jahr 1979 verpflichtet sich der Iran dazu, militärisch im Namen der Hisbollah, des libanesischen Volkes und der Palästinenser zu handeln.

Die konservative israelische Zeitung Israel Hayom berichtete, dass Sicherheitsbeamte eingeräumt hätten, Israel habe nicht erwartet, dass der Iran seine Drohungen tatsächlich vollständig umsetzen würde. Dies habe sich als Fehleinschätzung erwiesen. Es wurde zudem von Frustration berichtet, weil der Iran mit dieser neuen „Gleichung“ die Bedingungen diktiere und Israel unter Druck geraten sei – auch durch die USA und Trump –, seine Reaktion zu begrenzen, um einen umfassenden Krieg zu vermeiden.

Israel setzte seine Angriffe im Südlibanon am Montag fort, traf die Stadt Tyros und tötete weitere Zivilisten. Bisher hat der Iran nicht reagiert. Sollte Israel diese Angriffe fortsetzen, werden wir herausfinden, ob Herr Laridschani lediglich eine leere Drohung ausgesprochen hat oder ob der Iran es ernst meint und Israel mit einer neuen Raketenwelle für seine Angriffe auf libanesische Zivilisten bestrafen wird.

Unterdessen bestätigte Irans Botschafter bei den Vereinten Nationen heute, dass Pakistan eine zentrale Rolle bei den Bemühungen spielt, ein Friedensabkommen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten zu vermitteln.

Irans UN-Botschafter Amir-Saeid Iravani erklärte:

„Wir haben den endgültigen Text noch nicht erreicht, aber wir arbeiten darauf hin.“

„Die USA und der Iran übermitteln und tauschen über Pakistan Ansichten und Positionen aus, um den endgültigen Text zu erreichen.“

Dies bestätigt teilweise die Geschichte, die Pepe Escobar und ich bereits vergangenen Montag veröffentlicht haben, und stimmt mit Donald Trumps jüngster Behauptung überein, dass die USA und der Iran kurz vor einer Einigung zur Beendigung des Krieges stehen.

Dies erklärt auch, warum Israel laut einem aktuellen Bericht der New York Times seine Spionageaktivitäten gegen wichtige Mitglieder der Trump-Regierung verstärkt hat, um Einzelheiten des vorgeschlagenen Abkommens herauszufinden.

Trumps ehemaliger Anwalt Robert Barnes erklärte heute im Jim-Webb-Podcast, dass amerikanische und iranische Unterhändler in den vergangenen drei Monaten bei sechs separaten Absichtserklärungen (Memoranda of Understanding) einen Konsens erzielt hätten und dass Trump jede einzelne davon in letzter Minute abgelehnt habe.

Wir werden sehen, ob diese Vereinbarung die Ziellinie erreicht.