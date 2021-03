Irans Verteidigungsministerium warnt die Bürger, sich auf nukleare und chemische Angriffe vorzubereiten

„Wir sollten bereit sein, unsere Nation gegen alle Bedrohungen zu verteidigen und was auch immer der Feind eines Tages als offensives Werkzeug verwenden kann, einschließlich chemischer, nuklearer und biologischer Waffen,“ sagte Gen. Amir Hatami, nach Irans Nachrichtenagentur Fars.

Hatami machte seine Bemerkungen am 33. Jahrestag eines Chemiewaffenangriffs von Saddam Hussein auf irakische Kurden in Halabja, Irak. Während des iranisch-irakischen Krieges, der von 1980 bis 1988 wütete, setzte Hussein häufig chemische Waffen gegen den Iran ein, unter anderem auch mit der Unterstützung der USA.

Deklassierte CIA-Dokumente enthüllten, dass die USA 1988 Geheimdienstinformationen mit Hussein teilten, um den Standort iranischer Truppen zu zeigen, da sie wussten, dass er tödliches Gas gegen sie einsetzen würde.

Die Dokumente enthüllten, dass die USA bereits 1983 sichere Beweise dafür hatten, dass Hussein chemische Waffen einsetzte.

Die USA und andere westliche Länder versorgten Hussein damals mit Materialien zur Herstellung von Chemiewaffen. Eine Untersuchung des Kongresses von 1994 ergab, dass US-Firmen während des Krieges Milzbrand und Dutzende anderer biologischer Kampfstoffe, die zur Herstellung chemischer Waffen verwendet werden konnten, in den Irak lieferten.

