Israel greift die Vereinten Nationen an

Benjamin Netanjahu sagte in einer Fernsehansprache am 13. Oktober: "Ich möchte einen direkten Appell an den UN-Generalsekretär richten. Es ist an der Zeit, dass Sie die UNIFIL aus den Hochburgen und Kampfgebieten der Hisbollah zurückziehen. Die israelische Armee hat dies wiederholt beantragt, wurde aber wiederholt abgelehnt, was zur Folge hat, den Hisbollah-Terroristen menschliche Schutzschilde zur Verfügung zu stellen. Ihre Weigerung, die UNIFIL-Soldaten zu evakuieren, hat sie zu Geiseln der Hisbollah gemacht und sie und unsere Soldaten in Gefahr gebracht."