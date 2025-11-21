Israel tötet über 30 Palästinenser in Gaza in einem der blutigsten Angriffe seit Beginn der „Waffenruhe“

Von Abdel Qader Sabbah und Sharif Abdel Kouddous

GAZA-STADT – Das israelische Militär führte einen der tödlichsten Angriffe auf Gaza seit Inkrafttreten des „Waffenstillstands“ im letzten Monat durch, bei dem über 30 Palästinenser, darunter überwiegend Frauen und Kinder, getötet und Dutzende weitere bei einer Reihe von Luftangriffen am späten Mittwoch und frühen Donnerstag verletzt wurden. Die Toten und Verwundeten wurden in endlosen Strömen in die Krankenhäuser gebracht, Kinder waren mit Staub und Blut bedeckt, Männer trugen kleine, in Leichentücher gewickelte Körper, und Trauerklagen schallten durch die Luft

. Diese schrecklichen Szenen, die in den letzten zwei Jahren des akuten genozidalen Angriffs Israels an der Tagesordnung waren, hatten sich wiederholt. „Der Krieg ist in den Gazastreifen zurückgekehrt“, sagte Mahmoud Bassal, Sprecher des Zivilschutzes in Gaza, gegenüber Drop Site in einem Krankenhauszelt des Al-Ahli-Krankenhauses in Gaza-Stadt, während die Verletzten hereingebracht wurden. Alle paar Minuten trafen neue Verwundete ein, die mit Krankenwagen, Autos, motorisierten Rikschas oder zu Fuß herbeigebracht wurden. Die Toten waren in Decken und Laken gewickelt.

Die Toten und Verwundeten werden am 19. November 2025 im Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza-Stadt eingeliefert. (Video mit freundlicher Genehmigung von Abdel Qader Sabbah.)

Die meisten Opfer fielen bei mehreren israelischen Luftangriffen auf ein Zeltlager für Vertriebene in Khan Yunis, bei denen 17 Menschen, darunter fünf Kinder, ums Leben kamen, sowie bei zwei Luftangriffen auf ein Gebäude des Awqaf-Ministeriums (Ministerium für religiöse Stiftungen), in dem Vertriebene untergebracht waren und bei denen laut Angaben von Krankenhausmitarbeitern 16 Menschen, darunter sieben Kinder, ums Leben kamen.

„Was in Gaza geschieht, hätte sich niemand vorstellen können“, sagte Bassal später am Abend, als er vor den Leichen von drei kleinen Kindern kniete, die in einem Leichensack lagen. „Es ist Wahnsinn. Diese Kinder werden getötet – ihr einziges Verbrechen ist, dass sie Kinder sind… An die Welt, an die Nationen, an die Vermittler, an diejenigen, die den Waffenstillstand überwacht haben, an diejenigen, die dazu beigetragen haben, den Krieg zu beenden – jetzt kehrt die Besatzung zurück, um unsere Kinder zu töten – was werdet ihr tun?“ Er fügte hinzu: „Wer wird um diese Kinder weinen? Die ganze Familie ist tot. Die Mutter ist tot, die Kinder sind tot, der Vater ist tot – wer wird um sie weinen? Die Welt muss verstehen, was in Gaza geschieht und wie schwerwiegend die Ereignisse sind.“

Israel behauptete ohne Beweise, die Angriffe seien eine Vergeltungsmaßnahme für den Beschuss israelischer Truppen im südlichen Gaza durch Hamas-Kämpfer gewesen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden bei den israelischen Angriffen mindestens 33 Palästinenser getötet, darunter 12 Kinder und acht Frauen. Die Hamas wies die Behauptungen Israels als „Versuch, ihre anhaltenden Verbrechen und Verstöße zu rechtfertigen“ zurück und verurteilte das, was sie als „schreckliches Massaker“ und „gefährliche Eskalation“ bezeichnete. Es war der drittblutigste Angriff auf Gaza seit dem Waffenstillstand nach einer Welle israelischer Bombardements am 28. und 29. Oktober, bei denen über 100 Palästinenser getötet wurden, und einem weiteren Angriff am 19. und 20. Oktober, bei dem 45 Menschen ums Leben kamen.

Leichen von Palästinensern, die bei israelischen Angriffen im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt getötet wurden. 20. November 2025. (Video mit freundlicher Genehmigung von Abdel Qader Sabbah.)

Die Leichenhalle des Al-Shifa-Krankenhauses war am Donnerstagmorgen voll mit Leichen, die übereinander gestapelt und in weiße Leichentücher oder Decken gewickelt waren. Draußen weinten Familienangehörige und umarmten ihre getöteten Verwandten ein letztes Mal vor der Beerdigung.

Das Awqaf-Gebäude im Stadtteil Zeitoun, das angegriffen worden war, stand am Donnerstag kaum noch, es glich eher einem Gewirr aus Betonbrocken und Stahlstangen als einem zusammenhängenden Bauwerk. Feldbetten, Matratzen und Decken lagen verstreut in Räumen ohne Wände und mit zerbrochenen Säulen.

Ishaq Al-Damgha saß auf den Stufen des Gebäudes, als am Mittwochabend die erste von zwei Raketen einschlug. „Die erste Rakete schlug ein, und die zweite fiel wie ein Feuerball auf den Ort; sie setzte die Gegend in Brand, sprengte sie in die Luft und zerstörte alles. Sie zerschmetterte alles und bedeckte die gesamte Gegend mit Staub. Als die erste Rakete einschlug, wurde ich durch die Luft geschleudert – auf die zweite Fahrspur der Straße, mehr als 10 Meter entfernt“, erzählte Al-Damgha Drop Site. „Wir bargen die Märtyrer – Kinder, Männer und Frauen. Wir bargen zwei Mädchen – die Töchter meines Cousins. Nach drei Stunden bargen wir meinen Cousin – drei [Märtyrer]. Dann aus der Familie Malakah ein kleines Mädchen, vielleicht zwei Jahre alt oder jünger. Wir bargen auch einen jungen Mann aus der Familie Malakah. Aus der Familie Azzam – drei Kinder mit ihrer Mutter und ihrem Vater. Aus der Familie Badwan … Kinder und Frauen machten die überwiegende Zahl der Märtyrer aus.“

Die Folgen der israelischen Luftangriffe auf ein Gebäude des Awqaf-Ministeriums (Ministerium für religiöse Stiftungen), in dem vertriebene Palästinenser untergebracht waren. 20. November 2025. (Video von Abdel Qader Sabbah.)

Am Donnerstag hat Israel versucht, das Gebiet unter seiner Kontrolle zu vergrößern, indem es mit Panzern in den Osten von Gaza-Stadt vorrückte und die gelben Betonblöcke, die die „gelbe Linie“ markieren, dorthin verschob, wo sich seine Truppen letzten Monat im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens zurückgezogen hatten. Das Gebiet unter seiner Kontrolle umfasste bereits etwa 58 % der Enklave. Die Blöcke wurden in den Stadtvierteln Al-Tuffah und Al-Shujaiya um weitere 300 Meter nach Westen verschoben, bevor sich die Truppen zurückzogen und mit dem Beschuss des Gebiets begannen. Familien wachten am Donnerstag auf und befanden sich plötzlich auf der falschen Seite der „gelben Linie”, was Panik und eine neue Welle von Massenvertreibungen auslöste.

Der Sprecher der Hamas, Hazem Qassem, erklärte in einer Stellungnahme, dass Israel „eine eklatante Verletzung” begehe, indem es die gelbe Linie nach Westen verschiebe, „was zu einer Massenvertreibung unseres Volkes führt”. Qassem sagte, die Änderungen verstießen gegen die im Waffenstillstandsabkommen vereinbarten Karten und forderte die Vermittler auf, Druck auf Israel auszuüben, damit es die fortgesetzten Verstöße unverzüglich einstelle.

Gelbe Blöcke, die vom israelischen Militär im Stadtteil Al-Tuffah in Gaza-Stadt bewegt wurden. 20. November 2025. (Video mit freundlicher Genehmigung von Abdel Qader Sabbah.)

Die Angriffe Israels erfolgten zwei Tage, nachdem der UN-Sicherheitsrat eine von den USA eingebrachte Resolution verabschiedet hatte, die eine internationale Stabilisierungstruppe in Gaza genehmigt, die nicht unter dem Kommando der UNO stehen würde, sondern unter dem eines sogenannten Friedensrats unter dem Vorsitz von Präsident Donald Trump. Der Ausschuss hätte weitreichende Befugnisse über Gaza, darunter die Überwachung des Wiederaufbaus, der Sicherheit und der wirtschaftlichen Erholung sowie die Koordinierung der Verteilung humanitärer Hilfe.

Craig Mokhiber, ehemaliger Direktor des New Yorker Büros des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, kritisierte die Abstimmung scharf. „Kein einziges Mitglied des Rates hatte den Mut, die Prinzipien oder den Respekt vor dem Völkerrecht, um gegen diese kolonialistische Ungeheuerlichkeit der USA und Israels zu stimmen“, schrieb Mokhiber in den sozialen Medien. „Dieser Vorschlag wurde von der palästinensischen Zivilgesellschaft und den palästinensischen Fraktionen sowie von Menschenrechtsaktivisten und Verfechtern des Völkerrechts überall abgelehnt.“

Seit Inkrafttreten des „Waffenstillstands“ am 10. Oktober hat Israel mindestens 312 Palästinenser getötet und 760 verletzt – ganze Stadtteile wurden dem Erdboden gleichgemacht und mehr als 1.500 Gebäude zerstört. Außerdem hat Israel weiterhin die Hilfslieferungen nach Gaza eingeschränkt und die vereinbarten 600 Hilfs-Lkw pro Tag nicht nach Gaza gelassen – laut den Vereinten Nationen ist dies die absolut notwendige Mindestmenge.

Unterdessen sind laut UN mehr als 17.000 vertriebene Familien von Winterstürmen betroffen, wobei die Menschen ohne warme Kleidung in überfluteten Zelten schlafen. „Mehr als 4.000 Haushalte haben derzeit entlang der Küste [in Khan Younis] Zuflucht gefunden“, teilte die UN am Mittwoch in einem Update mit, bevor Israel genau dieses Gebiet angriff. „Vorläufige Erkenntnisse deuten auf katastrophale Zustände hin: Der steigende Meeresspiegel dringt in die Zelte ein und droht, das gesamte Gebiet zu überfluten, während starke Winde bereits mehrere Zelte zum Einsturz gebracht haben.“

In einer Erklärung vom Donnerstag verurteilte das Medienbüro der Regierung in Gaza die jüngsten israelischen Angriffe und die Eroberung weiterer Gebiete scharf. „Diese anhaltenden Verbrechen stellen eine klare Missachtung der Waffenstillstandsvereinbarung durch die Besatzungsmacht dar und kommen zu den fast 400 Verstößen hinzu, die seit Inkrafttreten der Vereinbarung verzeichnet wurden“, erklärte das Büro. „Diese Verstöße haben mehr als 300 Menschen das Leben gekostet, Hunderte verletzt und die katastrophalen Bedingungen verschlimmert, unter denen unser Volk in dem begrenzten verbleibenden Raum des Gazastreifens lebt.“

Jawa Ahmad, Forschungsstipendiat für den Nahen Osten bei Drop Site News, hat zu diesem Bericht beigetragen. Sami Vanderlip hat das Video bearbeitet.

Korrektur: Dieser Artikel wurde geändert, um klarzustellen, dass die israelischen Angriffe vom 19. und 20. November die drittblutigsten seit Inkrafttreten des Waffenstillstands waren, nicht die zweitblutigsten.