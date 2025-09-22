Israel und die USA: Wer beherrscht wen? Ein Video offenbart unglaubliches

In einer Welt, in der Macht und Interessen eng verflochten sind, stellt sich eine provokante Frage: Beherrscht Israel die amerikanische Regierung? Was zunächst unglaublich klingt, wird bei genauer Betrachtung von Zahlen, politischen Strukturen, Lobbyarbeit, religiösen Einflüssen und geopolitischen Konsequenzen erstaunlich plausibel.

Milliardenhilfen trotz US-Krisen

Seit dem Zweiten Weltkrieg haben die USA über 260 Milliarden Dollar an Israel überwiesen – mehr als an jedes andere Land der Welt. Allein aktuell fließen jährlich 3,8 Milliarden Dollar, das sind rund 10 Millionen pro Tag. Offiziell handelt es sich um „Militärhilfe“, doch in Wahrheit ist es eine Pipeline von Steuergeldern in die israelische Militärmaschinerie.

Dieses Geld geht an Kampfjets, Panzer, Bomben und Raketenabwehrsysteme wie den Iron Dome. 2016 unterzeichnete Präsident Obama das größte Militärhilfepaket in der US-Geschichte: 38 Milliarden Dollar über zehn Jahre, garantiert – unabhängig davon, wer im Weißen Haus sitzt. Während Amerikaner um Krankenversicherung, Bildung und bezahlbaren Wohnraum kämpfen, sind Israels Rüstungsausgaben auf Jahrzehnte gesichert.

Besonders brisant: Ein Großteil der Hilfen verlässt die USA nie. Per Gesetz muss Israel das Geld bei US-Rüstungskonzernen wie Lockheed Martin, Boeing oder Raytheon ausgeben. So profitiert der militärisch-industrielle Komplex, Israel erhält modernste Waffen, und der amerikanische Steuerzahler trägt die Last.

Beispiele:

F-35 Kampfjets : Stückpreis rund 80 Millionen Dollar – Israel gehört zu den wenigen Ländern mit Zugang.

: Stückpreis rund 80 Millionen Dollar – Israel gehört zu den wenigen Ländern mit Zugang. Iron Dome: Seit 2011 mehr als 2,6 Milliarden Dollar US-Finanzierung – Geld, das ebenso gut in marode US-Brücken, Straßen oder Wassersysteme hätte fließen können.

Während Israels Städte geschützt sind, leben über eine halbe Million Amerikaner auf der Straße.

Lobbyismus als Machtinstrument

Hinter diesem Geldfluss stehen Netzwerke aus Lobbyorganisationen und politischen Einflussgruppen. Im Zentrum: AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), seit Jahrzehnten die wohl mächtigste politische Lobby in Washington.

Auf den jährlichen AIPAC-Konferenzen geben sich US-Präsidenten – ob Republikaner oder Demokraten – die Klinke in die Hand und bekunden öffentlich ihre Loyalität zu Israel. Doch es geht nicht nur um Worte, sondern um Geld:

Bei den Midterms 2022 investierten pro-israelische Gruppen über 30 Millionen Dollar in Wahlkampfspenden.

investierten pro-israelische Gruppen über in Wahlkampfspenden. Das Super PAC „United Democracy Project“ bekämpft gezielt Kandidaten, die Israels Politik infrage stellen. So verloren etwa die Demokraten Donna Edwards (Maryland) und Andy Levin (Michigan) ihre Sitze, nachdem sie Kritik an der bedingungslosen US-Hilfe für Israel äußerten.

Der ehemalige Kongressabgeordnete Paul Findley brachte es auf den Punkt: Israel zu kritisieren sei „politischer Selbstmord“. Nach 22 Jahren im Kongress verlor er sein Mandat, sobald er begann, US-Israel-Politik zu hinterfragen.

Neben AIPAC agieren weitere Gruppen:

Christians United for Israel (Pastor John Hagee) mobilisieren Millionen Evangelikale.

(Pastor John Hagee) mobilisieren Millionen Evangelikale. Anti-Defamation League (ADL) tritt offiziell als Bürgerrechtsgruppe auf, bekämpft aber Kritiker Israels.

tritt offiziell als Bürgerrechtsgruppe auf, bekämpft aber Kritiker Israels. Dutzende PACs mit unverfänglichen Namen wie Pro-Israel PAC schleusen Millionen in lokale Wahlkämpfe.

Gemeinsam bilden sie, wie Politikwissenschaftler John Walt es nennt, die Israel-Lobby – ein Machtblock, der US-Politik stärker beeinflusst als jede andere Lobby.

Medien, Narrative und Religion

Der Einfluss reicht über Geld hinaus: Er erstreckt sich auf Medien, Wissenschaft und kulturelle Narrative. Thinktanks wie MEMRI oder WINEP publizieren Berichte, die Israel als „unentbehrlichen Verbündeten“ der USA darstellen.

In Filmen, Schulbüchern und Nachrichten erscheint Israel als kleine, tapfere Demokratie im Nahen Osten, umgeben von Feinden – während Palästinenser marginalisiert oder dämonisiert werden. Kein US-Präsident – von Reagan bis Trump, von Clinton bis Biden – hat dieses Narrativ je infrage gestellt.

Hinzu kommt die religiöse Dimension. Millionen amerikanischer Evangelikaler glauben, Israels Existenz erfülle biblische Prophezeiungen. Gruppen wie „Christians United for Israel“ verkünden, dass die Unterstützung Israels göttlicher Wille sei. Für Präsidenten bedeutet das: Wer Israel kritisiert, verliert Millionen Wählerstimmen. Trumps Entscheidung 2018, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, war daher nicht nur ein Geschenk an Israel, sondern auch an die Evangelikalen.

Widersprüche der US-Politik

Die USA predigen Demokratie und Menschenrechte, finanzieren aber gleichzeitig ein System aus Apartheid, illegalen Siedlungen und endlosen Bombardierungen. Jede Rakete auf Gaza, jedes zerstörte Krankenhaus lässt sich zurückverfolgen: „Made in USA“.

Ehemalige US-Offizielle wie General David Petraeus warnten, dass diese blinde Unterstützung antiamerikanische Stimmung weltweit schüre. Es geht also nicht nur um Palästina – sondern um die Zukunft Amerikas selbst.

Fazit: Eine unbequeme Wahrheit

Die Beweise sind erdrückend:

Milliarden an Hilfsgeldern,

ein engmaschiges Lobby-Netzwerk,

religiöser Druck,

Kontrolle über Narrative,

politischer Selbstmord bei Kritik.

Ein Land mit nur neun Millionen Einwohnern bestimmt maßgeblich die Politik einer Supermacht mit 330 Millionen. Die entscheidende Frage lautet daher: Wie lange kann das noch so weitergehen?

Je mehr Amerikaner erkennen, dass ihre Steuergelder in Kriege statt in Schulen, Krankenhäuser und Infrastruktur fließen, desto schwieriger wird es, dieses Schweigen aufrechtzuerhalten. Wenn es bricht, wird es nicht nur um Israel gehen – sondern um die Frage, ob Washington wirklich die Interessen seines eigenen Volkes vertritt.