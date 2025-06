Israel verwandelt Verteilerstationen für Hilfsgüter im Gazastreifen in offene Tötungsfelder

Während sich die weltweite Aufmerksamkeit auf den Iran richtet, haben die israelischen Angriffe auf hungernde und hilfesuchende Palästinenser dramatisch zugenommen.

Von Hamza M. Salha und Sharif Abdel Kouddous

DEIR AL-BALAH, GAZA – Während sich die Aufmerksamkeit der Welt auf den Iran richtet, hat Israels Vernichtungsfeldzug im Gazastreifen ein neues, erschreckendes Ausmaß erreicht. Täglich werden hungernde Palästinenser gezwungen, in entlegene Gebiete zu reisen, um dort Lebensmittel zu bekommen – und geraten massenhaft unter Beschuss. Die sogenannten Hilfsverteilungsstellen haben sich in offene Tötungsfelder verwandelt.

Die Angriffe auf Palästinenser, die nach Nahrung suchen, haben in der vergangenen Woche drastisch zugenommen. Jeden Tag werden Dutzende Menschen erschossen oder beschossen. Die Todeszahlen allein in den letzten Tagen sind erschütternd: Mindestens 38 Menschen wurden am Montag getötet, 59 am Dienstag, 22 am Donnerstag und 35 am Freitag. Seit Ende Mai wurden über 400 Menschen getötet und mehr als 3.000 verletzt – das Gesundheitsministerium in Gaza spricht von einem „Hilfsmassaker“, einem neuen Begriff im Vokabular des Völkermords in Gaza.

Ahmed Nejm, 28 Jahre alt, lebt mit seiner zehnköpfigen Familie in Deir al-Balah. Er sitzt im Rollstuhl und kann nicht mehr gehen, seit er am 11. Juni bei einem israelischen Angriff auf eine Menschenansammlung nahe dem Wadi Gaza (Netzarim-Korridor), wo Palästinenser auf Hilfe warteten, verletzt wurde. Er war sich des Risikos bewusst.

„Wir versuchen, während dieser Hungersnot zu überleben“, sagte Nejm gegenüber Drop Site. „Es gibt kein Brot und kein Mehl. Deshalb sind wir losgezogen, um Hilfe zu suchen.“ Er sei mit Cousins und Nachbarn noch vor Sonnenaufgang am Ort angekommen, wo bereits Hunderte warteten. Stunden später hätten israelische Kräfte ohne Vorwarnung mit scharfer Munition und Quadcoptern das Feuer eröffnet. Dutzende seien getötet worden, darunter sein 15-jähriger Cousin Abdulrahman. Blutüberströmt konnte Nejm wegkriechen, während weiter auf ihn geschossen wurde. Sanitäter konnten das Gebiet nicht erreichen. Schließlich brachte man ihn ins Al-Aqsa-Krankenhaus. „Wir waren in einem Gebiet, das [die Israelis] auf ihrer Karte als grün markiert hatten. Ich weiß nicht, warum sie geschossen haben“, sagte er.

Das schlimmste Massaker ereignete sich am 17. Juni, als mindestens 59 Palästinenser getötet und über 200 verletzt wurden, während sie sich in Khan Younis versammelten, um Mehlrationen zu erhalten. Das Nasser-Krankenhaus war überfordert. „Das medizinische Personal musste die Entbindungsstation räumen, um Platz für die Verwundeten zu schaffen, und die Kreißsäle in Not-OPs umwandeln. Viele Verletzungen erforderten Amputationen, um das Leben der Patienten zu retten“, erklärte Ärzte ohne Grenzen, die im Krankenhaus tätig sind. „Täglich werden Palästinenser abgeschlachtet, während sie versuchen, aus den spärlichen Hilfslieferungen Nahrung zu bekommen.“

„Das Leben der Palästinenser wurde so sehr entwertet, dass es zur Routine geworden ist, auf verzweifelte, hungernde Menschen zu schießen“, schrieb Philippe Lazzarini, der Generalkommissar des UNRWA, am Mittwoch auf Social Media. „Hungernde Menschen in den Tod zu treiben, ist ein Kriegsverbrechen. Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist eine Schande – ein Schandfleck in unserem kollektiven Bewusstsein.“

Das wenige, was Israel an Hilfslieferungen zulässt, lindert die humanitäre Katastrophe kaum. Zwischen dem 2. März und dem 27. Mai verhängte Israel eine vollständige Blockade und ließ keine Lebensmittel oder Hilfsgüter herein. Am 27. Mai richtete die Gaza Humanitarian Foundation, eine von den USA und Israel unterstützte Gruppe, einige militarisierte Verteilungszentren im Süden ein – ein Projekt, das von den UN und internationalen Organisationen als Militarisierung der Hilfe verurteilt wurde. Israel hat zudem nur sehr begrenzt UN-Hilfstrucks über den Zikim-Übergang im Norden in den Gazastreifen gelassen.

Seit Ende April ist die Anzahl der Mahlzeiten aus Gemeinschaftsküchen in Gaza um 83 % zurückgegangen. Zwischen März und Mai hat sich die Rate der akuten Unterernährung im Gazastreifen mehr als verdoppelt. Die gesamte Bevölkerung ist hungrig – am Rand einer Hungersnot, so die UN.

„Gaza ist der hungrigste Ort der Welt“, sagte Jens Laerke, Sprecher des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, im Mai im Fernsehen. „Es ist das einzige definierte Gebiet weltweit, in dem die gesamte Bevölkerung von einer Hungersnot bedroht ist.“ Israel verhindere absichtlich Hilfslieferungen und setze Lebensmittel als Kriegswaffe ein. „Die aktuelle Hilfsaktion wird derart blockiert, dass sie zu einer der behindertsten Einsätze der humanitären Geschichte überhaupt zählt. Die Blockade und Kontrolle der Operation werden von einer Konfliktpartei verhängt – von der Besatzungsmacht Israel in Gaza.“

Die Angriffe eskalieren in einer Zeit, in der die Internet- und Telekommunikationsverbindungen stark gestört sind. Im Juni schnitten israelische Angriffe Glasfaserkabel, was einen vollständigen Internetausfall zur Folge hatte. Nur teilweise konnte die Verbindung wiederhergestellt werden – das Risiko eines totalen Kommunikationskollapses bleibt. Es gibt weniger Bilder und Berichte aus der Enklave; die humanitäre Koordination ist stark beeinträchtigt, die Palästinenser haben kaum noch Zugang zu lebensrettenden Informationen, Notdiensten oder ihren Familien.

„Die Lage ist momentan sehr schwierig“, schrieb Dr. Yahya al-Agha, Arzt im Nasser-Krankenhaus, am Freitag in einer Nachricht an Drop Site. „Die Kommunikation in Khan Younis ist unterbrochen, der Internetzugang schwierig“, erklärte er. Er könne nur von bestimmten Orten mit eSIM-Karten kommunizieren, die sich ins israelische Mobilnetz einwählen.

UNICEF-Sprecher James Elder, der kürzlich in Gaza war, erklärte, dass der Kommunikationsausfall direkt zu den Massakern beiträgt: „Es gab Fälle, in denen man sagte, eine Verteilerstelle sei geöffnet – später hieß es, sie sei geschlossen. Doch diese Information kam, als Gaza vom Internet abgeschnitten war – die Menschen hatten keinen Zugang zu dieser Warnung.“

Inzwischen ist seit über 100 Tagen kein Treibstoff mehr in den Gazastreifen gelangt. Ein völliger Stillstand der Feldkliniken, Lieferketten und kritischen medizinischen Ausrüstung droht. Die UN warnen, dass Entbindungsstationen und Notfallstationen schließen könnten – Neugeborene auf Intensivstationen würden ersticken.

Das israelische Militär setzt seine Evakuierungsanordnungen fort und dehnt die sogenannten Kampfzonen aus – unter anderem mit einer Ankündigung am 13. Juni, die weite Teile aller fünf Gouvernements betrifft, sowie einer heutigen Ausweitung auf große Teile von Gaza-Stadt. Seit dem 18. März, als Israel seine großflächigen Angriffe wieder aufnahm, wurden mehr als 82 % des Gazastreifens zu „roten Zonen“ erklärt, über 680.000 Menschen wurden allein in den letzten drei Monaten erneut vertrieben.

Die vom Gesundheitsministerium bestätigte Zahl der Toten seit Beginn des Genozids liegt inzwischen bei über 55.700 – 5.400 von ihnen wurden seit dem 18. März getötet. Die tatsächliche Zahl dürfte weit höher sein, da viele Tote unter den Trümmern vermisst werden.

Die israelischen Angriffe auf Zivilisten, die versuchen, Lebensmittel zu bekommen, richten sich sowohl gegen Verteilungsstellen der GHF als auch gegen Gebiete, in denen sich Tausende versammeln, um auf seltene UN-Hilfstransporte zu warten.

Ahmed Matar, ein 20-jähriger ehemaliger Informatikstudent der Al-Aqsa-Universität, wurde am 10. Juni getötet, während er nahe dem Netzarim-Korridor an der Rashid-Straße auf Hilfe wartete. Laut seiner Cousine Nayfah Matar, ebenfalls 20, traf er um 4:30 Uhr morgens dort ein – nach Gerüchten über eintreffende Hilfslieferungen. Um 6 Uhr morgens eröffnete das israelische Militär das Feuer und bombardierte die Menschenmenge. Matar wurde am Bein und im Unterleib getroffen und starb. Ein Nachbar erkannte ihn und brachte ihn ins Al-Quds-Krankenhaus. „Als sein Vater ankam, brach er zusammen – überwältigt vom Anblick seines Sohnes, blutüberströmt“, sagte Nayfah. „Bis heute kann er seinen Tod nicht begreifen.“

„Ahmed ist einer von Tausenden, die durch Krieg und zionistische Besatzung ihr Leben verloren haben. Ihre Träume wurden zerstört, sie mussten Vertreibung, Unterdrückung, Demütigung und Hunger erleben“, fügte sie hinzu. „Die Besatzung verübt unablässig Massaker an Palästinensern.“