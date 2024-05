Israelischer Präsident “Lüge über die Enthauptung von Schani Louk durch Hamas”: Leichnam wurde “vollständig” zurückgegeben

Der israelische Präsident Isaac Herzog hat gelogen, als er behauptete, Shani Louk sei von der Hamas “enthauptet” worden, um Israels Propagandakampagne “Hamas ist ISIS” zu unterstützen, schreibt Ryan Grim von The Intercept.

Wir wissen jetzt, dass Herzog gelogen hat, als er sagte, Shani Louk sei geköpft worden, um die “Hamas ist ISIS”-Kampagne zu unterstützen – in völliger Missachtung der Auswirkungen dieser Lüge auf ihre Familie und ihre Verwandten. Eine zutiefst zynische Ausbeutung, um das zu rechtfertigen, wovon Herzog wusste, dass es passieren würde”, so Ryan Grim von The Intercept am Samstag auf X.

“Ihr Schädel wurde gefunden, was bedeutet, dass diese barbarischen, sadistischen Tiere ihr einfach den Kopf abgehackt haben, als sie Israelis angriffen, folterten und töteten”, sagte Herzog letztes Jahr.

Im Oktober sagte der israelische Staatspräsident Isaac Herzog, man habe die Leiche von Shani Louk gefunden und die Hamas habe sie enthauptet



Gestern sagte das israelische Regime erneut, man habe ihre Leiche gefunden, ihre Familie habe sie gesehen und gesagt, sie sei "vollständig und schön." Eine weitere erfundene Enthauptung pic.twitter.com/qPnPBl80UH — ☀️👀 (@zei_squirrel) Mai 18, 2024

Außerdem bleibt ein Körper nicht 7 Monate lang in perfektem Zustand. Das ist völlig verrückt. Was hier passiert ist, sollte für jeden, der kein Lügner ist, offensichtlich sein. Das israelische Regime hatte ihre Leiche die ganze Zeit, legte sie auf Eis und enthüllte sie dann, als sie einen PR-Schub brauchten. That's it — ☀️👀 (@zei_squirrel) May 18, 2024

Zei_Squirrel spekulierte in einem hitzigen Thread auf X, dass Israel ihren Körper auf Eis gelegt habe, um ihn dann wieder herauszuholen, wenn sie einen PR-Schub benötigen.

Er schrieb auf X:

Der israelische Präsident erklärte, Schani Louk sei enthauptet worden. Er sagte, ihr Körper sei verstümmelt worden. Sieben Monate später, als sie einen PR-Hit benötigten, um den Völkermord in Rafah in Gang zu bringen, wurde sie nicht nur völlig unversehrt aufgefunden, sondern “vollständig und schön”, und ihre Haut hat die gleiche Farbe, sie sieht aus, als ob sie noch lebt.

Jeder weiß, was vorgefallen ist: Das Regime hat ihre Leiche Ende Oktober in Gaza gefunden und dann die schwachsinnige Propagandalüge vom “Schädelfragment” und “sie wurde geköpft” erfunden. Es ist verrückt, dass sie damit durchgekommen sind, denn es gibt ein Video, auf dem sie mit intaktem Kopf nach Gaza gebracht wird, sodass die gestörte Lüge nur funktioniert, wenn sie das Fragment in Gaza gefunden haben und dann zu dem Schluss gekommen sind, dass sie enthauptet worden sein muss, was wiederum gestört ist. Man stolpert nicht einfach über ein Schädelfragment in Gaza und beschließt, es zufällig zu untersuchen, um dann festzustellen, dass es von Schani Louk stammt. Deshalb haben die zionistischen Propagandisten schnell gesagt: “Nein, nein, sie haben das Fragment tatsächlich auf einer Straße gefunden, die von Nova wegführt! Deshalb dachten sie, sie sei geköpft worden! Ignoriert die Tatsache, dass sie auf einer Trage mit intaktem Kopf nach Gaza gebracht wird, das ist im Moment unangenehm, wir laufen mit der Lüge, die das Loch in der anderen Lüge stopft”.

Aber keine Sorge, in sechs Monaten, nachdem das Regime Rafah dem Erdboden gleichgemacht hat und alle westlichen Medien auf die “OMG SHANI LOUK OMG OMG”-Propaganda aufgesprungen sind, um sie reinzuwaschen, wird Haaretz einen epischen Untersuchungsbericht über all das veröffentlichen.

Die israelische Propagandaarmee hat fälschlicherweise behauptet, die Hamas habe am 7. Oktober 40 Babys geköpft, ein Baby im Ofen gebacken, Massenvergewaltigungen von Frauen (einschließlich Babys) begangen, einer schwangeren Frau das Baby aus dem Bauch geschnitten und Nägel in die Vagina von Frauen getrieben.

Alle diese Propagandamärchen wurden fast sofort entlarvt, aber hochrangige Regierungsvertreter wie der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, und Präsident Joe Biden verbreiten diese Lügen noch heute.

Der US-Kongress versucht, einen Gesetzesentwurf zu verabschieden, der einen “Lehrplan zum Gedenken an den 7. Oktober” schaffen soll, der in Schulen in ganz Amerika gelehrt werden soll und der zweifellos all diese falschen Geschichten wiederholen wird, um Israels brutale ethnische Säuberung zu rechtfertigen.

Im Februar brachten israelische Gesetzgeber einen Gesetzesentwurf ein, der vorsieht, dass Personen, die Israels Darstellung des 7. Oktober “leugnen” oder “herunterspielen”, mit fünf Jahren Gefängnis bestraft werden.

Die Times of Israel berichtete:

In einer Reihe von Tweets vor der Abstimmung erklärte der Befürworter des Gesetzes, Jisrael Beytenu MK Oded Forer, der seinen Gesetzentwurf an ein Gesetz von 1986 anlehnte, welches die Leugnung des Holocausts verbietet, dass die Art und Weise, wie Menschen weltweit mit dem Massaker umgehen, “zunehmend der Leugnung des Holocausts ähnelt und auch hier in Israel Unterstützer findet”.

“Wir können die Nationen der Welt nicht auffordern, die Leugnung des Massakers zu verbieten, so wie wir die Leugnung des Holocaust verboten haben, ohne selbst zu handeln. In einer Zeit, in der falsche Informationen wie Steroide verbreitet werden, müssen wir den Kampf jetzt aufnehmen”, sagte er.

Evgeny Sova, der für den Antrag gestimmt hatte, stimmte seinem Kollegen von Yisrael Beytenu zu und sagte der Times of Israel nach der Abstimmung, dass “jeder, der das Massaker der Hamas vom 7. Oktober leugnet, nicht weniger als ein Holocaust-Leugner ist”.

Während der US-Kongress einen Gesetzesentwurf nach dem anderen verabschiedet, der darauf abzielt, Kritik an Juden und Israel zu verbieten, ohne sich um den ersten Verfassungszusatz zu kümmern – vielleicht werden sie als nächstes “Gesetze zur Verleugnung des 7. Oktober” durch unsere Legislative jagen!