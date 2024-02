Israels Aushungerungsstrategie

Mike Whitney

Israel versucht, den IGH zu diskreditieren und die palästinensische Bevölkerung auszurotten, indem es 2 Millionen Palästinenser in alle Welt vertreibt und so die Aufmerksamkeit von seinen Aktionen ablenkt. Aushungern und Massenmigration sind die vorgeschlagenen Strategien.

Es ist kein Zufall, dass die Angriffe auf die UNRWA (Palästinenserhilfswerk der UNO) nach dem Urteil des IGH stattfanden. Israel versucht, den Internationalen Gerichtshof zu diskreditieren, und eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, UNWRA in den Schmutz zu ziehen. Aber UNWRA hat seit 1948 die heldenhafte Aufgabe erfüllt, den palästinensischen Flüchtlingen Gesundheit, Bildung und alle anderen Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Und es ist wirklich herzzerreißend, dass die israelische Propaganda UNWRA jetzt dämonisiert und einige Länder dazu bringt, die Hilfe einzustellen. Meine Sympathie und Unterstützung gilt also ganz der UNWRA, und ich hoffe, dass sie noch lange die wichtige Rolle spielen kann, die sie immer bei der Unterstützung der palästinensischen Opfer der israelischen Aggression gespielt hat.Avi Shlaim, israelischer Historiker (> LINK), siehe auch >Avi Shlaim – Israels Krieg gegen Hamas – Gerede und Wirklichkeit

Die UNRWA sorgt für die Verteilung von Lebensmitteln und Mehl für die gesamte 2,2 Millionen Einwohner zählende Bevölkerung des Gazastreifens. Die Streichung von UNRWA-Mitteln wird zu Massenhunger und Tod führen.

Hier ist Ihr Zionisten-Quiz für den Tag: Warum hat Israel am selben Tag, an dem der Internationale Gerichtshof (IGH) sein historisches Völkermord-Urteil verkündet hat, eine Medienoffensive gegen das UN-Hilfswerk (UNRWA) gestartet?

Um die Aufmerksamkeit von der Tatsache abzulenken, dass Israel in Gaza einen Völkermord begeht

um die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass neue Geheimdienstinformationen die Beteiligung der Hamas am Hilfswerk der Vereinten Nationen aufgedeckt haben

um den Menschen überall zu versichern, dass Israels Hauptanliegen die Bekämpfung des Terrorismus ist

um die letzte Phase der ethnischen Säuberung einzuleiten

Wenn Sie mit „4“ geantwortet haben, können Sie sich auf die Schulter klopfen, denn das ist die richtige Antwort. Natürlich stimmt es auch, dass Israel die Aufmerksamkeit von der Ankündigung des IGH ablenken wollte, aber das verblasst im Vergleich zum Beginn der letzten Phase seiner ethnischen Säuberungsaktion. Dies ist der eigentliche Coup de grâce, der endgültige Todesstoß für die Zwei-Staaten-Lösung und eine praktische Lösung für Israels lästiges demografisches Problem. Dies ist auch das entscheidende Puzzlestück, das den letzten mehr als 100 Tagen unerbittlicher Bombardierungen, Luftangriffe und anderer Formen des Staatsterrors einen Sinn gibt. Es ist, als ob Israel kühn die Karten auf den Tisch legt, damit die ganze Welt sehen kann, welche Strategie es plant, um die einheimische Bevölkerung auszurotten und den zionistischen Traum von einem jüdischen Staat vom Fluss bis zum Meer zu erfüllen.

Und wie könnte diese Strategie aussehen?

2 Millionen Palästinenser durch Massenmigration in alle Himmelsrichtungen vertreiben.

Aber wie soll das gehen, haben sich nicht schon einige Länder geweigert, Palästinenser aufzunehmen?

In der Tat, das haben sie, aber das war, bevor die (bald veröffentlichten) Fotos von hungernden Frauen und Kindern die sozialen Medien weltweit überschwemmten und eine nie dagewesene Welle des Mitgefühls für die bedrängte Bevölkerung auslösten. Und da das öffentliche Mitgefühl zu einer weitverbreiteten Empörung führt, werden immer mehr Menschen von ihren Regierungen verlangen, Maßnahmen zu ergreifen, um das Leid durch Masseneinwanderung zu lindern. Auf diese Weise möchte sich Israel seiner einheimischen Bevölkerung entledigen und ein zionistisches Walhalla schaffen, eine jüdische Mehrheit auf ewig.

Deswegen hat Israel seinen heftigen Angriff auf die UNWRA gestartet, weil die UNWRA – mehr als jede andere im Nahen Osten tätige humanitäre Organisation – dazu beiträgt, die Palästinenser mit Nahrung und Unterkunft zu versorgen, was den ausdrücklichen israelischen Absichten zuwiderläuft. Das Letzte, was Israel will, ist, dass die Palästinenser in der Nähe von Rafah ein riesiges Flüchtlingslager errichten, das in den kommenden Jahren immer größer wird. Dieses Phänomen hat bereits in Jordanien und im Libanon stattgefunden, wo fast 3 Millionen Palästinenser immer noch in Flüchtlingslagern schmachten (75 Jahre nach der Gründung des israelischen Staates) und immer entschlossen sind, eines Tages in ihre Heimat zurückzukehren. Das ist nicht das, was Israel will. Israel will, dass sich die Palästinenser „in Luft auflösen“, weshalb sie über die ganze Welt verstreut werden sollen, damit sie niemals auch nur an eine Rückkehr denken können.

Die israelische Führung ist zwar nicht erfreut über die Rufschädigung, die sie aufgrund ihrer Behandlung der Palästinenser erfährt, aber sie ist bereit, diese in Kauf zu nehmen, um ihre übergeordneten strategischen Ziele zu erreichen, nämlich die vollständige Ausrottung der arabischen Bevölkerung und die Stärkung einer dauerhaften jüdischen Mehrheit.

Die Gesamtstrategie Israels wurde am besten von Daniella Weiss, einer ehemaligen Bürgermeisterin einer Siedlung im Westjordanland, zusammengefasst, die in einem kurzen Interview auf Tik Tok Folgendes sagte:

„Sie werden umziehen. Sie werden umziehen. Die Araber werden umziehen….. Wir geben ihnen keine Lebensmittel, wir geben den Arabern nichts, und sie werden gehen müssen. Die Welt wird sie akzeptieren.“ (Middle East Eye, Tik Tok)

Das ist Israels Plan in einer Nussschale.