Israels Journalist Alon Mizrahi schlägt Alarm – sein virales Statement auf X: „Iran zerstört US-Basen, die Welt ist darauf nicht vorbereitet – die USA und Israel haben diesen Krieg bereits verloren“

Alon Mizrahi, ein israelischer Journalist, einer der würdigsten Juden der Welt:

„Wir erleben Geschichte. Der Iran zerstört – zur Überraschung aller – amerikanische Stützpunkte so gründlich, in so großem Maßstab und so entschlossen, dass die Welt darauf nicht vorbereitet ist.

In 4 Tagen ist es dem Iran gelungen, seine Sphäre militärischer Dominanz in der Region auszuweiten. Der Iran hat die wertvollsten und teuersten Militärbasen, Eigentum und Ausrüstung in der gesamten Welt zerstört.

"We are witnessing history. Iran, to everyone's surprise, is destroying American bases so thoroughly, on such a large scale, and so decisively that the world is not…

Die amerikanischen Stützpunkte in Bahrain, Kuwait, Katar und Saudi-Arabien gehören zu den größten militärischen Einrichtungen der gesamten Welt. Der Bau dieser Einrichtungen hat über mehrere Jahrzehnte hinweg Billionen von Dollar gekostet. Wir sprechen davon, dass der Großteil der Militärausgaben, die über mehr als 30 Jahre getätigt wurden, in Rauch aufgegangen ist.

Wir sehen Radare, die jeweils Hunderte Millionen Dollar kosten, in einem Augenblick zerstört werden. Wir sehen ganze Militärbasen, die aufgegeben und niedergebrannt, geplündert und zerstört werden. Und ich sage Ihnen: Soweit ich weiß, haben die USA in ihrer gesamten Geschichte eine solche Zerstörung noch nie erlitten, vielleicht mit Ausnahme von Pearl Harbor, aber das war nur ein einziger Angriff.

Kein Feind in einem konventionellen Krieg hat den amerikanischen Streitkräften jemals so etwas angetan, wie es der Iran gerade tut. Es ist schwer zu glauben. Die militärische Lage ist so ernst, dass die Zensur fast alle neuen Informationen über diesen Krieg blockiert. Wenn Sie es bemerkt haben, erhalten wir jeden Tag weniger und weniger Informationen.

Vor fünfunddreißig Jahren, während des ersten Irakkriegs, wurden uns endlose Aufnahmen aus dem Irak gezeigt. Damals waren intelligente Bomben und Kameras eine Neuheit, aber jede Nacht wurden uns Nachtaufnahmen gezeigt. Jetzt sehen wir kaum noch Videos.

Verstehen Sie das! Angeblich handelt es sich hier um die größte Militärmacht der Welt, mit den größten Luftkapazitäten der Welt, und am vierten Tag der US-Offensive, die angeblich und angeblich die iranischen Verteidigungen durchbricht, sehen wir keinerlei Anzeichen amerikanischer Dominanz am iranischen Himmel. Wo sind all die Videoaufnahmen unserer Flugzeuge, die über Teheran oder irgendeinen anderen Teil des Iran fliegen?

Amerikanische Soldaten können nicht einmal davon träumen, iranischen Boden zu betreten. Und um zu verstehen, wie verzweifelt dieser Krieg ist: Am vierten Tag hören Sie bereits die verrücktesten Vorschläge und Ideen aus der Trump-Regierung. Sie schlagen vor, militärische Begleitschiffe für Öltanker zu schicken, die den Persischen Golf verlassen. Wovon reden Sie überhaupt! Sie wollen amerikanische Schiffe in die Zerstörungszone von Tausenden iranischen Raketen schicken? JETZT kann niemand mehr durch die Straße von Hormus kommen.

Die Iraner haben sich jahrzehntelang darauf vorbereitet. Sie prahlen mit der Idee, kurdische Milizen zu bewaffnen, um in den Iran einzumarschieren. Wovon zum Teufel reden Sie? Haben Sie jemals eine Karte des Iran gesehen!? Es scheint, dass die Trump-Regierung noch nie eine Karte des Iran gesehen hat! Wissen Sie, wie riesig er ist? Was bedeutet es, in den Iran einzumarschieren!? Glauben Sie, eine Miliz von 10.000 Menschen könnte in den Iran einmarschieren!? Oder sogar 50.000? Oder 100.000? Der Iran wird sie verschlingen.

Die USA und Israel haben diesen Krieg bereits verloren. Die USA und Israel können Millionen Zivilisten in ihren Häusern töten. Sie haben mächtige Bomben und können Gebäude in die Luft sprengen, aber sie werden diesen Krieg nicht gewinnen. Die militärische Infrastruktur und die Waffen des Iran befinden sich tief unter der Erde, überall im IRAN. Weder die Amerikaner noch – insbesondere – die Israelis haben irgendeine Chance, irgendetwas davon zu erreichen. Sie stecken tief in der Scheiße.

Sie haben etwas begonnen, das sie nicht zu Ende bringen können. Wenn das alles vorbei ist, werden die USA niemals nach Westasien zurückkehren. Es wird keine amerikanische Präsenz im Nahen Osten mehr geben. Ich sage Ihnen das jetzt mit Gewissheit.“