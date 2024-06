Israels Kontrolle über Amerika wird immer stärker

Von Philip Giraldi

Die US-Außenpolitik basiert auf der Beschwichtigung des jüdischen Staates

Im September 2017 schrieb ich einen Artikel für die Website Unz Review mit dem Titel “America’s Jews Are Driving America’s Wars” (Amerikas Juden treiben Amerikas Kriege an) mit dem Untertitel “Sollten sie sich nicht zurückziehen, wenn es um den Nahen Osten geht?” Der Artikel konzentrierte sich auf die Tatsache, dass die meisten der Einzelpersonen und Gruppen in den USA, die für einen Krieg mit dem Iran agitierten, jüdisch waren und die meisten ihre Loyalität zu Israel nicht verbargen, das damals wie heute von Premierminister Benjamin Netanjahu angeführt wird. Ich argumentierte, dass es ein Fehler sei, wenn Juden die Beziehungen Amerikas im Nahen Osten verwalten würden, da einige von ihnen sicherlich in einen Interessenkonflikt geraten würden, der für die Vereinigten Staaten unweigerlich nicht von Vorteil wäre. Und man könnte hinzufügen, dass trotz dieser Verbindung zu einer ausländischen Regierung keine israelfreundliche Gruppe jemals gezwungen wurde, sich gemäß dem Foreign Agents Registration Act von 1938 registrieren zu lassen, was eine gewisse Transparenz in Bezug auf Finanzen und direkte Kontakte mit der israelischen Regierung oder ihrer Botschaft in Washington gewährleisten würde. Das Endergebnis von all dem ist, dass es extrem einfach ist, Geld, das die zionistischen Milliardäre im Überfluss haben, zu verwenden, um den Prozess der US-Regierung im Namen eines Apartheidstaates zu korrumpieren, der in Wirklichkeit kein Verbündeter ist und keine Werte hat, die gut zu dem passen, was einmal amerikanische Demokratie war.

Gemessen an den Kommentaren, die dazu auf der Unz-Website eingegangen sind, war der Artikel über die ethnische Interessenvertretung, die Amerikas Kriege fördert, der populärste, den ich je geschrieben habe, und er wurde online und in verschiedenen Publikationen sowohl in den USA als auch im Ausland breit aufgegriffen. Es war jedoch unvermeidlich, dass er eine Gegenreaktion der vielen Freunde Israels hervorrief, und innerhalb von 24 Stunden wurde dem ursprünglichen Online-Posting eine Aktualisierung hinzugefügt. Darin hieß es: “Am Morgen des 21. September wurde Phil Giraldi telefonisch von The American Conservative gefeuert, wo er seit vierzehn Jahren regelmäßig Beiträge geschrieben hatte. Ihm wurde gesagt, dass ‘America’s Jews Are Driving America’s Wars’ inakzeptabel sei. Die Leitung und der Vorstand von TAC scheinen vergessen zu haben, dass die Zeitschrift mit einem Artikel des Gründers Pat Buchanan mit dem Titel “Whose War?” (Wessen Krieg?) auf den Markt kam, in dem weitgehend dieselben Behauptungen aufgestellt wurden, die Giraldi über den jüdischen Drang nach einem weiteren Krieg, in diesem Fall mit dem Irak, aufstellte. Buchanan wurde von vielen der gleichen Leute, die jetzt in ähnlicher Weise Giraldi angreifen, verunglimpft und als Antisemit denunziert.”

Der TAC-Bösewicht, der die eigentliche Entlassung vornahm, war besonders verärgert über meine Behauptung in dem Artikel, dass prominente Juden wie Bill Kristol, die regelmäßig im Fernsehen auftreten, um eine harte Linie gegen den Iran und andere zu vertreten und dabei eine “Bedrohung für Amerika” zu artikulieren, während sie in Wirklichkeit im Namen Israels handeln, über einem Etikett erscheinen sollten, auf dem so etwas steht wie “jüdisch und ein ausgesprochener Unterstützer des Staates Israel”. Ich fügte hinzu, dass dies so etwas wie ein Warnhinweis auf einer Flasche Rattengift wäre – was in etwa bedeuten würde: “Nehmen Sie auf eigene Gefahr auch nur die kleinste Dosis des von Bill Kristol verbreiteten Unsinns zu sich.”

In der Tat sind es die wohlhabende und unglaublich einflussreiche jüdische Diaspora und ihre pausenlosen Lügen und Korruption, die das fiktive Narrativ von Israel als “Land ohne Volk für ein Volk ohne Land” aufrechterhalten. Die australische Journalistin Caitlin Johnstone stellt fest: “Alles an Israel ist eine Fälschung. Es ist eine völlig künstliche Nation, die ohne Rücksicht auf die organischen soziopolitischen Bewegungen des Landes und seiner Menschen geschaffen wurde, wurzellos auf eine alte, bereits existierende Zivilisation mit tiefen Wurzeln geklatscht. Deshalb kann sie nicht existieren, ohne dass sie durch ununterbrochene Propaganda, Lobbyarbeit, Online-Einflussnahme und massive militärische Gewalt künstlich gestützt wird.”

Was ich mit meinem Rückblick sagen will, ist, dass man sich vor sieben Jahren nie hätte vorstellen können, welche Kontrolle die jüdische Lobby seitdem über die Außenpolitik der USA sowie über viele innenpolitische Maßnahmen erlangt hat, vor allem dank der erschreckend israelfreundlichen Maßnahmen, die von einem ignoranten und rücksichtslosen Donald Trump, gefolgt von einem völlig geistlosen und rücksichtslosen Joe Biden, vorangetrieben wurden. Biden hat eine Mehrheit von Juden in leitenden Positionen in seiner Regierung, und man kann mit Gut und Recht behaupten, dass Juden die Politik im Nahen Osten sowie die Vorgänge in der Ukraine steuern. Außenminister Anthony Biden ist kaum mehr als ein Sprecher und Befürworter Israels, wie er deutlich machte, als er nach dem Hamas-Angriff in Israel eintraf und verkündete: “Ich stehe als Jude vor Ihnen…” und daraufhin die Geschichte seiner Familie über den Holocaust erzählte, obwohl er nicht erwähnte, dass sein Stiefvater für Robert Maxwell, einen führenden israelischen Spion, arbeitete. Und vergessen wir nicht den Kongress, wo die Pro-Israel-Fanatiker (mit der einzigen Ausnahme von Tom Massie) die vollständige Kontrolle über die Republikanische Partei übernommen haben. Diese Kontrolle wird durch überhöhte politische Spenden und eine günstige Medienberichterstattung ausgeübt, die davon abhängt, ob man Israel befürwortet. Derzeit kursiert eine Geschichte, die besagt, dass Miriam Adelson, die in Israel geborene Erbin des milliardenschweren Kasinovermögens von Sheldon Adelson, Trump 100 Millionen Dollar als politische Wahlkampfspende angeboten hat, wenn er verspricht, die israelische Annexion des gesamten historischen Palästina zu ermöglichen, nachdem er die Wahlen im November gewonnen hat.

Einige Kongressabgeordnete haben enthüllt, dass, als sie zum ersten Mal als politische Kandidaten auftauchten, ein Vertreter des American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) beiläufig vorbeikam und ihren Standpunkt zum Nahen Osten feststellte. In einigen Fällen wurden die angehenden Abgeordneten gebeten, eine Erklärung zu unterschreiben, in der sie sich verpflichten, Israel uneingeschränkt und kritiklos zu unterstützen, egal was es tut. Und wir haben vor kurzem erfahren, dass Israel umfangreiche geheime Geheimdienstoperationen durchführt, bei denen gefälschte Personen in sozialen Medien pro-israelische Geschichten verbreiten, um die Entscheidungsfindung zu beeinflussen und die Kontrolle über die US-Regierung zu behalten. Darüber hinaus, so Massie, der Tucker Carlson erzählte, hat jeder Republikaner im Kongress außer ihm selbst “eine AIPAC-Person”, die ihm zugewiesen ist und mit der er in ständiger Kommunikation steht, die er als “wie ein Babysitter” beschreibt, um sicherzustellen, dass niemand zögert, wenn es um eine Politik geht, die Auswirkungen auf Israel hat. Man nimmt an, dass es sich dabei um von der AIPAC oder der Anti-Defamation League (ADL) gestellte Praktikanten handelt, die die Beamten ausspionieren, damit sie nicht von ihrer geschworenen Loyalität gegenüber dem jüdischen Staat abweichen. Ich würde solche Aktivitäten als Auslandsspionage bezeichnen, die mit der Anstiftung zum Hochverrat verbunden ist und wie die oben zitierte Rattengift-Metapher aufgedeckt werden sollte. Diese Ungeheuer, die die Interessen eines fremden Landes vertreten, sind nicht wirklich unsere Freunde und haben nicht vor, irgendetwas zu tun, was dem amerikanischen Volk nützt.

Die Unterstützung Israels in den Medien ist ebenfalls konstruiert und im Wesentlichen falsch, sie geht über die Verdrehung von Geschichten und das Ignorieren der Palästinenser hinaus. Sie wird im Allgemeinen von oben nach unten aufgezwungen. Seit Oktober wurden Medien wie die New York Times, CNN und CBC durch undichte Stellen angeprangert, die von ihren – oft jüdischen – Spitzenmanagern verlangten, ihre Gaza-Berichterstattung so zu gestalten, dass sie die von Israel favorisierten Darstellungen unterstützt. In der Regierung gab es Rücktritte wegen des israelischen Völkermords, der von Biden unterstützt wird, und Briahna Joy Gray wurde gerade von The Hill gefeuert, weil sie als Co-Moderatorin der Sendung “Rising” Israel leicht kritisiert hatte, ein Schicksal, das jeder Medienmitarbeiter verstehen muss, damit er nicht das Schicksal von Gray teilt, wenn er das zionistische Gebilde nicht ausreichend unterstützt. Die Unterstützung Israels durch Hollywood und andere Berühmtheiten ist ähnlich erzwungen. Eine Hollywood-Marketing-Firma musste eine kürzlich durchgesickerte E-Mail erklären, in der die Mitarbeiter der Firma angewiesen wurden, “die Zusammenarbeit mit Prominenten, Influencern oder Geschmacksmachern, die gegen Israel posten, zu unterbrechen”.

Weitere neue Entwicklungen an der Israel-Front in den letzten sieben Jahren sind die Angriffe auf die Rede- und Vereinigungsfreiheit, die Entwicklung israelfreundlicher Gesetze auf staatlicher und lokaler Ebene, die Bürgern, die einen friedlichen Boykott Israels unterstützen, staatliche Vergünstigungen und Arbeitsplätze verweigern, und die ultimative Abscheulichkeit, der Antisemitism Awareness Act, der jegliche Kritik am jüdischen Staat kriminalisieren soll. Das Gesetz ist nur ein Aspekt davon, wie die Macht der organisierten jüdischen Gruppen über die Regierung und die Medien die Art von Gesellschaft prägt, in der die Amerikaner in naher Zukunft leben werden. Es wird eine Gesellschaft sein, in der mehrere verfassungsmäßige Grundrechte, wie z.B. das Recht auf freie Meinungsäußerung, aus Rücksicht auf die Vorlieben einer winzigen Bevölkerungsgruppe nicht mehr gelten.

Die bevorstehenden Wahlen wurden auch von der “Lobby” ins Visier genommen, wobei jüdische Gruppen Hunderte von Millionen Dollar aufbringen, um Angriffe auf Kandidaten durchzuführen, die als anti-israelisch gelten. Die von den Zionisten inspirierte harte Hand der Regierung und der amerikanischen Bildungseinrichtungen hat sich in jüngster Zeit auch in Verhaftungen und anderen Strafen niedergeschlagen, die bis zur Sperrung von Arbeitsplätzen und der Annullierung von Studienabschlüssen für Studenten reichen, die gegen den israelischen Völkermord an den Palästinensern protestieren. Jüdische Gegendemonstranten, die manchmal gewalttätig sind, wie im jüngsten Fall der UCLA, werden in der Regel nicht bestraft, und ihre Studentengruppen bleiben unangetastet, während pro-palästinensische Gruppen vom Campus verbannt werden.

Manchmal ist es geradezu lächerlich, wie sehr man sich nach hinten lehnt, um den Israelis zu gefallen. Der Kongress versucht derzeit, ein Gesetz zu verabschieden, das die Malediven dafür bestrafen würde, dass sie Inhabern israelischer Pässe die Einreise auf die Inseln verweigern, solange der Krieg in Gaza andauert. Der demokratische US-Kongressabgeordnete Josh Gottheimer aus New Jersey ist federführend bei den Bemühungen, Druck auf die Regierung des Touristenparadieses im Indischen Ozean auszuüben. Gottheimer, der als einer der aggressivsten Israel-Befürworter im Kongress bekannt ist, bemüht sich um parteiübergreifende Unterstützung bei der Ausarbeitung des Gesetzes, das den Namen Protecting Allied Travel Here (PATH) Act tragen wird. Das Gesetz könnte jegliche US-Hilfe oder Unterstützung für die Malediven blockieren, bis Israelis wieder die Erlaubnis haben, das Land zu besuchen. Gottheimer argumentierte, dass “Steuerzahler-Dollars nicht an eine fremde Nation geschickt werden sollten, die alle israelischen Bürger verbannt hat – einen unserer größten demokratischen Verbündeten.” Er fügte außerdem vorhersehbar hinzu, dass der Schritt der Malediven “antisemitisch” sei.

Meiner bescheidenen Meinung nach werden wir also zunehmend von Israel unerbittlich verarscht, obwohl ein Großteil der Bestrafung in aller Öffentlichkeit stattfindet, aber die unglücklichen Schurken im Kongress sind zu schwach und von der jüdischen Lobby eingeschüchtert, um etwas dagegen zu unternehmen. Und nun taucht der Kriegsverbrecher Benjamin Netanjahu Ende Juli zu einer weiteren Runde des Anbiederns und Kriechens auf, begleitet von Jubel und Verbeugung durch die Gemeinsame Sitzung desselben Kongresses, der so viel getan hat, um Bibi Werkzeuge und Geld zu geben, die es ihm ermöglichen, 35.000 Palästinenser zu töten, die meisten davon Zivilisten, und es werden immer mehr. Es ist eine Schande, und wenn die Welt sich zurücklehnt und nachrechnet, was geschehen ist, und feststellt, wer die Schuld trägt, werden die Hühner unweigerlich nach Hause kommen und sich rächen. Amerika der Paria. Das reimt sich fast.