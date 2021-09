Ist COVID-19 eine Biowaffe?

In seinem Buch „Is COVID-19 a Bioweapon? A Scientific and Forensic Investigation“ (Eine wissenschaftliche und forensische Untersuchung) dokumentiert Dr. Richard Fleming Beweise dafür, dass SARS-CoV-2 eine Biowaffe ist, die in den letzten zwei Jahrzehnten entwickelt wurde

Wenn man zu dem Schluss kommt, dass SARS-CoV-2 eine Biowaffe ist, muss man auch erkennen, dass die COVID-Spritzen nichts anderes als die genetische Reproduktion dieser Biowaffe sind. Mit anderen Worten, auch sie sind Biowaffen.

Die gleichen Leute, die an der Finanzierung dieser Biowaffe beteiligt sind, sind auch die gleichen Leute, die Ärzte bei der Behandlung von Patienten behindert haben, und die gleichen Leute, die an der Entwicklung dieser COVID-Spritzen beteiligt waren.

Angestellte des Gesundheitswesens injizieren Menschen etwas, wofür sie unmöglich eine informierte Zustimmung geben können, was bedeutet, dass Angestellte des Gesundheitswesens ihren hippokratischen Eid verletzen.

Gesundheitspersonal, das diese COVID-Spritzen verabreicht, verstößt auch gegen den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, den Nürnberger Kodex, die Deklaration von Helsinki und andere gesetzliche Bestimmungen.

Dr. Richard Fleming, der nicht nur Physiker, Nuklearkardiologe, Forscher und Anwalt ist, sondern auch ein erfolgreicher Autor, hilft Ihnen, in diesen verrückten Zeiten die Kontrolle über Ihre Gesundheit zu übernehmen.

Hier besprechen wir sein neuestes Buch „Is COVID-19 a Bioweapon? Eine wissenschaftliche und forensische Untersuchung“, das am 7. September 2021 erscheinen soll. Es kann derzeit auf Amazon vorbestellt werden. Es ist ein unglaublich gut dokumentiertes Buch und enthält eine Geschichte, die vielen von uns nicht bekannt ist. Wie sich herausstellt, liegt die Entstehung dieses Virus nicht nur ein oder zwei Jahre, sondern zwei Jahrzehnte zurück.

Mein Fachgebiet [ist] Physik und Kalkül, die mathematische Sprache dafür. Die Physik, insbesondere die Hochenergie-Teilchenphysik, ist etwas, das ich sehr faszinierend finde. Später im Leben habe ich dann als Nuklearkardiologe etwas davon gemacht. Ich habe also 53 Jahre lang in der Physik geforscht, und in der Medizin habe ich die Theorie der Entzündung bei Herzkrankheiten entwickelt und sie 1994 dem American Heart vorgestellt.

Ich kam 1976 als damals jüngstes Fakultätsmitglied zu American Heart und wurde daraufhin in mehrere ständige Ausschüsse berufen – Basic und Advanced Cardiac Life Support sowie in die Fakultät für Cholesterinaufklärung für Ärzte. Ich habe viel über Ernährungseinflüsse und Faktoren geforscht, die nicht nur für Herzkrankheiten, sondern auch für andere chronische Entzündungskrankheiten wie zerebrovaskuläre Erkrankungen, Schlaganfälle, Diabetes oder Krebs entscheidend sinderklärt Fleming.

Auf den Grundsätzen der Ethik aufbauen

Fleming ist auch wissenschaftlicher Gutachter für mehr als 16 verschiedene Fachzeitschriften. Er war Mitglied des externen klinischen Prüfungsausschusses von The Lancet, trat aber aus Protest gegen den dort veröffentlichten gefälschten Hydroxychloroquin-Artikel zurück – ein Akt, der meiner Meinung nach sein Engagement für wissenschaftliche Integrität zeigt. Auch beim British Medical Journal Open Quality trat er aufgrund ähnlicher Bedenken zurück.

Letztendlich stehen wir entweder hinter unseren Prinzipien oder wir geben nach und werden zu nichts anderem als die deutschen Ärzte in Nazideutschland während des Zweiten Weltkriegs“, sagt er. „Und wie uns die Geschichte gezeigt hat, haben sie schließlich bei den Nürnberger Prozessen einen Preis bezahlt … Es gibt Leute – Mächte, die denken, dass sie die Dinge im Griff haben, aber für mich ist klar, dass sie nicht davon überzeugt sind, dass sie alle unter Kontrolle haben. Die Art und Weise, wie das alles gehandhabt wird, zeigt, dass sie sich mehr Sorgen darüber machen, dass die Wahrheit ans Licht kommt, als dass sie es nicht tun. Und ich denke, sie sind besorgt über die Konsequenzen, was sie auch sein sollten.

Der Wahrheit auf der Spur

Anfang 2020 begann Fleming mit der Erforschung von Behandlungsmöglichkeiten für SARS-CoV-2 mithilfe der Fleming-Methode, über die Sie auf flemingmethod.com mehr erfahren können. Mit dieser Methode kann man messen, wie eine bestimmte Maßnahme auf Gewebeebene wirkt und wie die Infektion oder Entzündung auf die Behandlung anspricht.

Am Ende entwickelte er 52 Behandlungskombinationen, und im Laufe dieser Studie verringerte sich die Dauer der Krankenhausaufenthalte von fünf bis sechs Wochen auf ein bis zwei Wochen. Aber er hat noch etwas anderes gelernt.

Im Laufe dieser Forschung habe ich immer mehr nachgeforscht und herausgefunden, was vor sich ging, und das hat mich zu den Hintergründen der Forschung geführt, die viele dieser Leute betrieben haben, erklärt Fleming.

Dutzende von Millionen Dollar wurden aus den USA abgezweigt, und Anthony Fauci hat dabei geholfen. Er saß in diesen Ausschüssen. Sie können die Zahlen der Zuschüsse in dem Buch sehen.

Ist COVID-19 eine Biowaffe?

Der Funktionsgewinn kann zwar für wohltätige Zwecke genutzt werden, aber genauso gut auch für ruchlose Zwecke, „und genau das ist der Fall“, sagt Fleming.

Es gibt echte Bemühungen, Viren zu produzieren, vor allem Coronaviren. Spike-Proteine von Coronaviren, um noch genauer zu sein, wie ich in dem Buch zeige, bezahlt von der Bundesregierung von Leuten, die sagen, dass sie nicht an der Funktionsgewinnforschung beteiligt waren. Nun, ihre Fingerabdrücke sind auf den Dokumenten oder auf den veröffentlichten Papieren oder auf den Zuschüssen oder auf den Patenten. Man kann nicht behaupten, dass man nicht an den Dingen beteiligt war, wenn die Dokumente etwas anderes zeigen. Sie zeigen die Arbeit und die Gelder der Bundesregierung, die an Peter Daszak bei EcoHealth, an Ralph Baric an der University of North Carolina, an Shi Zhengli am Wuhan Institute of Virology und an andere Stellen gingen.

Wenn ich als Forscher anfange, etwas zu erforschen, kann man mich nur noch mit einer Kugel im Kopf davon abhalten. Andernfalls werde ich der Sache nachgehen. Es gibt Dinge, die nicht in dem Buch stehen und die vor dem internationalen Strafgerichtshof auftauchen werden, Dinge, die ich mir dafür aufspare, denn dieses Virus ist per Definition eine biologische Waffe. Es verstößt gegen den Vertrag über das Übereinkommen über biologische Waffen. Man muss sich nur die Definitionen ansehen. Er ist für die Menschheit nicht von Nutzen. Es ist gefährlich. Wenn Fort Detrick involviert ist und das Verteidigungsministerium … und man sieht diese Gelder und die Leute, die involviert sind, dann wird einem klar, dass … die Vereinigten Staaten gegen China spielten, China spielte gegen die Vereinigten Staaten, und man sah, wer dazwischen geriet. Und sie spielen das Spiel immer noch.

In Ermangelung eines besseren Begriffs ist dieses Buch eine Anklageschrift. Das ist jetzt mein Anwaltshut, mit dem ich sage, dass ich in diesem Buch Beweise geliefert habe, die ich vor eine Grand-Jury bringen würde … Ich bin nicht jemand, der aufgeben wird, damit man sich mit diesen Leuten befasst, denn all die Freiheiten, die wir verloren haben, und die Rechte, die wir als Individuen verloren haben, ganz zu schweigen von den Zahlen der Menschen, die gestorben sind. Mein Argument ist … der Grund, warum sie gestorben sind, ist, dass sie keine Behandlung gegen die Entzündung und die Blutgerinnung bekommen haben, die, wie ich und andere Ärzte gezeigt haben, funktioniert. Das ultimative Argument ist, dass man niemanden mehr töten kann, als tot … man kann nicht schlimmeres tun, als den Patienten zu töten. Und wir haben bereits gesehen, was Nichtstun bewirkt. Es tötet den Patienten.

Zu keinem anderen Zeitpunkt in der amerikanischen Geschichte haben Ärzte ihre Patienten angesehen und gesagt: Wir können nichts für Sie tun. Gehen Sie nach Hause und kommen Sie wieder, wenn Sie kränker werden. Wir haben schon immer Menschen mit Atemproblemen mit Medikamenten gegen Atemprobleme behandelt. Menschen mit Gerinnungsproblemen haben wir schon immer mit Medikamenten behandelt, die die Gerinnung stoppen.

Der Grund, warum dies so wichtig ist, liegt darin, dass dieselben Leute, die an der Finanzierung dieser Biowaffe beteiligt waren, dieselben Leute sind, die Ärzte bei der Behandlung von Patienten behindert haben, und dieselben Leute, die an der Entwicklung dieser Impfstoffe beteiligt waren.

Obwohl Fleming die Beweise in seinem Buch sorgfältig darlegt, überlässt er es Ihnen, dem Leser, zu entscheiden, ob SARS-CoV-2 eine Biowaffe ist oder nicht. Wenn Sie jedoch zu diesem Schluss kommen (und er glaubt, dass Sie das tun werden, wenn Sie die Beweise gesehen haben), „dann müssen Sie erkennen, dass die Impfstoffe nichts anderes sind als die genetische Reproduktion dieser Biowaffe“, sagt er. Folglich sind auch die COVID-Impfungen Biowaffen.

Warnung an medizinisches Fachpersonal

Wenn Sie als Arzt, Krankenschwester, Apotheker oder anderes medizinisches Fachpersonal diese COVID-Spritzen verabreichen, sollten Sie Ihre Teilnahme an diesem Programm noch einmal überdenken. Ein großes Problem besteht darin, dass es keine Möglichkeit gibt, eine informierte Zustimmung zu erteilen oder einzuholen. Wie Fleming feststellt:

Wenn Sie jemandem diese biologischen Impfstoffe injizieren, injizieren Sie ihm etwas, für das er unmöglich eine informierte Zustimmung geben kann. Das heißt, Sie verletzen den Hippokratischen Eid, Sie verletzen den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, Sie verletzen den Nürnberger Kodex, Sie verletzen die Erklärung von Helsinki. Das gilt für alle Bereiche. Man kann nicht einmal mehr so tun, als gäbe es so etwas nicht. Es ist einfach für jeden sichtbar. Und Sie können sehen, dass die Mächtigen im Moment so gestresst sind, dass sie schmeicheln, zwingen, manipulieren und angreifen. Meine Freunde in Italien erzählen mir, dass sich die Geimpften genauso verhalten, wie sie es während des Zweiten Weltkriegs gegenüber den Juden und den Intellektuellen getan haben.

Und erinnern wir uns: Die ersten, die Hitler in Konzentrationslager steckte, waren nicht die Juden. Die ersten waren die Intellektuellen, denn wenn man die Intellektuellen und die Ärzte von der Straße holt, wenn man die Leute am Reden hindert, kann man die Leute kontrollieren. Der Druck, der auf die medizinische Gemeinschaft in diesem Land und in Ländern auf der ganzen Welt ausgeübt wird, um einfach mitzumachen, ist nichts anderes als das Äquivalent zu dem, was Adolf Hitler und die SS während des Zweiten Weltkriegs getan haben, als sie die Intellektuellen zusammengetrieben haben. Eine Sache wird zur nächsten führen, und es gibt nichts, was eine erfolgreiche Kampagne zur Kontrolle eines ansteckenden Virus gewesen wäre …

Man muss nur die Dokumente zur Genehmigung von Notfalleinsätzen lesen. Ich bin einfach fassungslos, wie viele Leute diese nicht gelesen haben. Ich bin fassungslos, dass die Ärzte sie nicht gelesen haben.

Auf flemingmethod.com finden Sie mehrere Videopräsentationen und PDFs, in denen Fleming die Dokumente für die Notfallgenehmigung durchgeht. Mit diesen Daten in der Hand schlägt Fleming vor, sich einige grundlegende wissenschaftliche Fragen zu stellen, wie zum Beispiel: „Gibt es einen statistischen Unterschied in der Anzahl der Personen, die an COVID-19 erkrankten oder starben, zwischen den Geimpften und den Ungeimpften?“

Die Antwort, die in den Dokumenten gegeben wird, lautet nein. Es gibt keinen statistischen Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Die Impfstoffe führen nicht zu einer statistischen Verringerung der COVID-19-Infektionen oder deren Todesfälle. Es gibt zwar weniger Fälle in absoluten Zahlen, aber statistisch gesehen gibt es keinen Unterschied. Hinzu kommt das Risiko von Nebenwirkungen. Wer sich impfen lässt, riskiert die Entstehung von Entzündungen und Blutgerinnseln.

Die gleichen Leute, die an der Finanzierung dieser Biowaffe beteiligt waren, sind die gleichen Leute, die Ärzte bei der Behandlung von Patienten behindert haben, und die gleichen Leute, die an der Entwicklung dieser Impfstoffe beteiligt waren. ~ Dr. Richard Fleming

Wie bereits erwähnt, verstößt die erzwungene Verabreichung dieser Impfungen gegen eine Reihe von Gesetzen. Fleming zitiert auch Urteile des Obersten Gerichtshofs, in denen das Gericht entschied, dass Menschen das Recht haben, ihre Gesundheitsversorgung selbst zu wählen.

In der Rechtssache Rochin gegen Kalifornien ging es um eine Person, die gezwungen wurde, sich Brechmitteln zu unterziehen, um sie zum Erbrechen zu zwingen, um Dinge in ihrem Magen auszuspucken. Der Oberste Gerichtshof sagte: ‚Sie haben nicht das Recht, Menschen diese Medikamente aufzuzwingen. Das Urteil in der Rechtssache Griswold gegen Connecticut hat gezeigt, dass die US-Regierung die persönlichen Rechte des Einzelnen auf Gesundheitsfürsorge nur dann einschränken darf, wenn es dafür einen zwingenden und wesentlichen Grund gibt, und der muss dann in einem Gesetz festgelegt werden. Es kann nicht von der Exekutive kommen.

In der Rechtssache Cruzan gegen den Direktor des Gesundheitsministeriums von Missouri im Jahr 1990 wurde ausdrücklich festgestellt, dass Patienten das Recht haben, jede Behandlung abzulehnen. Man kann Menschen keine Behandlung aufzwingen. Nun, dies ist eine Zwangsbehandlung. Dies ist eine Zwangsbehandlung. Und in der Rechtssache Doe gegen Rumsfeld wurde 2004 bewiesen, dass Prüfmedikamente nicht aufgezwungen werden können, es sei denn, es liegt eine präsidiale Verzichtserklärung oder eine informierte Zustimmung vor. Nun, hier ist der Knackpunkt bei der präsidialen Verzichtserklärung, auf die sie sich berufen werden.

Jeder, der einen Amtseid ablegt – der Präsident der Vereinigten Staaten, Senatoren, Kongressabgeordnete, Gouverneure, Polizeibeamte, Richter, Anwälte, Verwaltungsbeamte – kann nicht gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten verstoßen. Wenn sie es doch tun, haben sie per Definition Hochverrat begangen. In der US-Verfassung heißt es, dass das Vertragsrecht sowie die Verfassung und die Statuten das oberste Gesetz des Landes sind. Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte besagt ausdrücklich, dass man Menschen nicht zur Einnahme eines Medikaments zwingen kann, dass sie eine informierte Zustimmung haben müssen und dass zuvor Tierversuche durchgeführt worden sein müssen, um die Sicherheit des Medikaments zu beweisen.

Wenn also ein Präsident, auch dieser, eine Anordnung erlässt, dass dies ein Mandat ist und verlangt wird, dann verstößt er gegen die US-Verfassung, indem er gegen den Vertrag verstößt, und hat somit Hochverrat begangen. Das ist nicht nur ein anklagbares Vergehen, sondern wird mit dem Tod bestraft, denn das ist [die Strafe für] Hochverrat. Man kann US-Bürger nicht dazu zwingen, sich Zwangsexperimenten zu unterziehen.

Und das kann man auch nicht dadurch umgehen, dass man sich etwas einfallen lässt, indem man die FDA sagen lässt: „Wow, wir haben es jetzt genehmigt, okay? Denn der Oberste Gerichtshof hat bereits entschieden, dass man Menschen nicht zu einer Behandlung zwingen kann, und die einzige Partei, die das ändern kann, ist der Oberste Gerichtshof.

Moderna ist sich der Risiken seit Jahren bewusst

Sie haben wahrscheinlich gehört, dass die mRNA in den COVID-Impfungen so konzipiert ist, dass sie direkt an der Injektionsstelle verbleibt. Fleming weist jedoch darauf hin, dass Moderna wusste, dass dies nicht der Fall war, da das Unternehmen 2017 Forschungsergebnisse veröffentlichte, die zeigten, dass ein Lipid-Nanopartikel-Impfstoff gegen Grippe im Gehirn, im Knochenmark, in der Leber, in der Milz und fast überall sonst im Körper der Versuchstiere landete.

Wenn die Leute jetzt kommen und sagen: ‚Donnerwetter, das haben wir nicht erwartet‘, ist das ein bisschen unaufrichtig“, sagt Fleming. „Und ich denke, man muss sich fragen, warum der Kardiologe von der Studie aus dem Jahr 2017 weiß, aber die für die Technologie verantwortlichen Personen behaupten, sie wüssten es nicht. Was Sie also sehen, sind normale, gesunde Menschen, die auf eine massive Produktion von Spike-Proteinen reagieren, und gesunde Menschen sollten eine massive Immunreaktion zeigen. Was bewirkt diese Immunreaktion? Sie führt zu Entzündungen und Blutgerinnung, und dann überwinden die Spike-Proteine die Blut-Hirn-Schranke und verursachen Prionenkrankheiten, genau wie es bei humanisierten Mäusen und Rhesusaffenmodellen gezeigt wurde.

Ich bin bereit zu wetten, dass die Leute, die dieses Gain-of-Function-Virus entwickelt haben, das bereits wussten, denn einer der Gründe, warum die Regierung und Big Pharma in den 1990er [und] frühen 2000er Jahren hinter mir her waren, war die Tatsache, dass die Forschung, die ich im Bereich der Ernährungs- und Entzündungskrankheiten betrieb, denselben Neu-5-Ac-Raft-Rezeptor hatte, an den das Glykoprotein 120 von HIV – das Shi Zhengli 2004 [in das Virus] einfügte – anknüpft. Die Leute, die sich damit beschäftigten, hatten also Parallelen zu meiner Forschung. Es stellte sich heraus, dass diese Information entscheidend dafür ist, dass sich das Virus anlagern und Menschen infizieren kann, wie es das jetzt tut. Es ist also interessant, wie man sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern und wirklich gute Forschung betreiben kann, indem man versucht, einige Fragen zu beantworten, und dabei vielleicht die Leute entlarvt, die ruchlose Dinge tun.

Was Sie tun können, wenn Ihr Job die Impfung verlangt

Flemingmethod.com ist eine wahre Fundgrube an Informationen, die Sie durchstöbern können. Dort finden Sie auch Musterdokumente für medizinische, religiöse, rechtliche und verfassungsmäßige Ausnahmen von der Impfpflicht, die Sie Ihrem Arbeitgeber, Ihrer Bildungseinrichtung oder jedem anderen vorlegen können, der Sie zu einer experimentellen COVID-Impfung zwingen will.

Er hat auch Flugblätter, die Sie ausdrucken und verteilen können und die Ihre verfassungsmäßigen und gesetzlichen Rechte als Bürger der Vereinigten Staaten darlegen, sowie Petitionen an den Präsidenten der Vereinigten Staaten, den Senat, das Repräsentantenhaus und die Gouverneure der Bundesstaaten, in denen sie aufgefordert werden, gegen die Verantwortlichen für diese funktionsuntüchtige Biowaffe zu ermitteln. Sie finden alle diese Petitionen unter der Registerkarte „Aktionen“ oben rechts in der Ecke. Fleming ermutigt die Menschen auch, rechtliche Schritte einzuleiten.

Ich arbeite mit einer Reihe von Anwälten zusammen, um Klagen in [den USA] einzureichen, [und ich bin] einer der Experten vor dem Internationalen Gerichtshof und italienischen Gerichten für Klagen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Unterm Strich wird die Antwort also darin bestehen, dass jeder beschließt, etwas zu unternehmen und [die Verantwortlichen] zur Verantwortung zu ziehen. Und ja, das kann bedeuten, dass man seinen Job verliert … Sie müssen sich zum jetzigen Zeitpunkt fragen, was für eine Welt Sie Ihren Kindern und Enkelkindern hinterlassen. Hier geht es nie um Sie. Es geht nie um mich. Es geht um die Kinder und Enkelkinder.

Was auch immer wir ihnen hinterlassen, sie werden im Wesentlichen damit leben müssen. Wenn wir sie im Stich lassen – und die Gründerväter haben uns nicht im Stich gelassen -, dann sind wir dafür verantwortlich, dass es so weit kommen konnte. Es liegt an uns, also gibt es keinen einfachen Weg … Wenn Sie sich jemals gefragt haben, was Sie im Deutschland der 1930er Jahre getan hätten, dann wissen Sie es heute.

Klagen beim Internationalen Strafgerichtshof eingereicht

Nach Angaben von Fleming haben italienische Anwälte bereits eine Klage vor italienischen Bundesgerichten eingereicht und planen eine Klage vor dem Internationalen Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag. Anwälte aus sechs verschiedenen Ländern sind ebenfalls dabei, eine gemeinsame Klage zu verfassen. Obwohl die USA den IStGH nicht ratifiziert haben, können amerikanische Staatsbürger dennoch vor dem IStGH zur Rechenschaft gezogen werden.

Zu den Gesetzen und Statuten, auf die man sich beruft, gehören der Vertrag über das Übereinkommen über biologische Waffen, der Nürnberger Kodex, die Erklärung von Helsinki und der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte. Der IStGH muss nun entscheiden, was er tun will und wann.

Es spielt keine Rolle, wie lange es dauert oder an wen es gehen muss. Ich bin der festen Überzeugung, dass es genug gute, ehrliche Menschen auf diesem Planeten gibt, die, wenn sie miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten, das Blatt wenden können und werden“, sagt Fleming. Es ist überall auf der Welt die gleiche Geschichte. Alle Menschen, mit denen ich in den verschiedenen Ländern, mit denen ich gearbeitet habe, gesprochen habe, haben das gleiche Gefühl. Sie werden genötigt. Ihre Bürger werden bestochen, und nebenbei bemerkt, immer wenn die Regierung die Menschen bestechen muss, um etwas zu tun, muss man sagen: Wenn es wirklich eine gute Idee wäre, warum müsstet ihr mich bestechen? Ich würde dafür Schlange stehen.

Ich bin, glaube ich, der ultimative Forscher. Nach 53 Jahren fühle ich mich wirklich sehr stark als wissenschaftlicher Arzt. Und ich bin unglaublich beleidigt, wenn Anthony Fauci sagt, er sei die Wissenschaft, denn das ist er nicht … Wenn diese „Impfstoffe“ tatsächlich funktionieren würden und es wissenschaftliche Beweise gäbe, wäre ich hier und würde Ihnen sagen, dass Sie sie nehmen sollen. Was Sie von mir hören, ist: ‚Nehmt sie nicht‘. Diese Dinger sind biologische Waffen. Sie sind nichts anderes als der genetische Code einer biologischen Waffe, die von ruchlosen Leuten hergestellt, bezahlt und zusammengestellt wurde … Ich bin nicht gegen Impfungen. Ich bin gegen Dummheit.

Wir kämpfen gegen die größte Propagandakampagne der Geschichte

Abschließend sagt Fleming:

Eines der Dinge, die ich jetzt ansprechen möchte, betrifft die Menschen, die nicht geimpft wurden. Wenn man sich die Geimpften ansieht, sollte man einen Moment innehalten und sich bewusst machen, dass viele von ihnen geimpft wurden, weil ihnen gesagt wurde, dass dies die einzige Möglichkeit sei, die Menschen, die sie lieben, zu schützen.

Wir müssen die nötige Intelligenz und das Mitgefühl aufbringen, um diese Menschen zu betrachten und zu sagen: „Ich verstehe es. Keine Verurteilung.‘ Wenn Sie ein Ausscheidungsproblem oder etwas Ähnliches haben, gibt es Behandlungsmöglichkeiten, die Sie sich ansehen können. Ich habe sie auch auf die Website gestellt.

Aber kommt zusammen und unterstützt diese Menschen, denn sie haben nur getan, was sie für richtig hielten. Viele von ihnen sind verängstigt, und man hat ihnen solche Angst eingejagt. Übrigens, was für ein Land, was für eine Welt gibt sich so viel Mühe, seine Bürger in Angst und Schrecken zu versetzen? Das sagt etwas aus.

In der Tat ist dies zweifellos die effektivste Propagandakampagne in der Geschichte der Menschheit, und man kann es kaum jemandem verübeln, wenn er unter einem derartigen koordinierten Angriff zusammenbricht. Die gute Nachricht ist, dass der gesunde Menschenverstand noch nicht ganz ausgestorben ist. sagt Fleming:

Ich glaube, viele Leute sind sehr besorgt darüber, dass die Dinge sozusagen den Bach runtergegangen sind. Ich bin eigentlich ermutigt. Eines der Dinge, die mir hier in Texas aufgefallen sind, ist, dass der gesunde Menschenverstand noch nicht gestorben ist … [und] was ich immer wieder von den Leuten zu hören bekomme, ist: ‚Verdummt es nicht. Es geht nicht darum, die Leute zu Doktoren, Ärzten oder was auch immer zu machen, sondern einfach nur darum, ehrlich und aufrichtig zu sein. Die Menschen sind sehr gut in der Lage, die Wahrheit zu sehen und zu erkennen, dass es die Wahrheit ist, wenn sie von all dem Unsinn wegkommen, und sie können sich den Unsinn anhören, der ihnen vorgeworfen wird, und erkennen, dass es nur Müll und Manipulation ist. Der gesunde Menschenverstand ist also ein wirklich nützliches Werkzeug, das jeder haben sollte. Das und Mitgefühl …

Früher haben wir uns oft mit Familien und Freunden zusammengesetzt und Gespräche geführt, in denen wir hin und her stritten und Dinge diskutierten, und ich bin sicher nicht die einzige Person, die nach einem Gespräch sagte: „Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Darüber muss ich noch einmal nachdenken“, denn das ist eine ganz andere Sichtweise. Dieser Austausch hat aufgehört, als sie die Menschen unter Quarantäne stellten, als sie uns isolierten, uns in unsere Häuser sperrten und kontrollierten, was man im Internet und im Fernsehen sehen konnte. Jetzt sind wir so weit zurückgekommen, dass der Austausch wieder begonnen hat.

Die Menschen mussten dafür kämpfen, dass diese Informationen an die Öffentlichkeit gelangen, aber es ist dieser Austausch von Informationen und Wissen, der so wichtig ist, um die Situation zu ändern und diesen ganzen Unsinn unter Kontrolle zu bringen. Nicht nur das Virus, sondern auch die Manipulation der Menschen, die Lügen, die Täuschung und der Machtmissbrauch, die stattgefunden haben. Sie haben unser Geld dafür benutzt. Sie haben unser Leben dafür benutzt. Sie haben unseren Lebensunterhalt dafür benutzt.

Mehr Informationen

Wenn Sie mehr erfahren möchten, sollten Sie sich ein Exemplar von „Is COVID-19 a Bioweapon? Eine wissenschaftliche und gerichtsmedizinische Untersuchung“. Sie finden auch viele Informationen auf flemingmethod.com, einschließlich wissenschaftlich fundierter Behandlungsvorschläge für COVID-19 und Nebenwirkungen der COVID-Spritze oder der Übertragung des Spike-Proteins durch eine Person, die die Spritze erhalten hat.