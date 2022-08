Ist die Nahrungsmittelkrise vorbei oder fängt sie gerade erst an?

Sind Sie hungrig? Gut, sagen die zentralen Planer.

Die Leute von der UNO haben die Zerstörung der Welt für ein paar Minuten unterbrochen, um einen Artikel (Schnappschuss unten) zu veröffentlichen, in dem sie ihr Verhalten rechtfertigen und die „Vorteile“ der von ihnen herbeigeführten Hungersnot erläutern.

Ich denke mir das nicht aus.

Hunger hat etwas Großartiges, es macht die Menschen produktiver

Der Artikel blieb etwa einen Tag lang auf der UN-Website, bevor er gelöscht wurde, nachdem er sich in den sozialen Medien verbreitet hatte und die Menschen über das wirklich unglaublich Böse entsetzt waren. Das Gute daran ist, dass immer mehr Menschen aus ihrer Trance erwachen, wenn sie mit ihrer prädiktiven Programmierung und NLP weitermachen (ernsthaft, informieren Sie sich über beides, es wird Sie umhauen). Sobald sie aufwachen, erkennen sie die unglaubliche Gefahr, in der sie sich befinden. Und das ist auch gut so, denn man kann einen Feind nicht bekämpfen, solange man nicht weiß, dass es ihn gibt.

Der „Great Reset“ erfordert eine Bevölkerung, die der Regierung verpflichtet ist und niemandem sonst. Da die zentralen Planer ihre Agenda verfolgen, um dieses Ziel zu erreichen, wird es zwangsläufig ein böses Erwachen und eine Menge Angst geben.

Das große Erwachen des Durchschnittsbürgers

Joe Sixpack versteht das meiste davon zwar nicht, aber das muss er auch nicht.

Was ihn interessiert, ist, dass er sich keine Lebensmittel mehr leisten kann und dass seine Stromrechnung plötzlich sein gesamtes verfügbares Jahreseinkommen auffrisst.

Und das ist genug, um sowohl für Gegenwehr zu sorgen als auch für eine zunehmende Fähigkeit, sich der Schrecken dessen bewusst zu werden, was auf ihn zukommt, wenn diese kommunistische Agenda, die sich als Plan zur „Rettung vor dem Klimawandel“ tarnt, NICHT gestoppt wird.

Und mit dieser Erkenntnis werden Politiker auf den Plan treten – viele, die selbst Parasiten sind, aber das tun, was für sie ganz natürlich ist: Sie spüren, dass sich der Wind dreht, und beeilen sich, sich vorzudrängen, sich dafür einzusetzen und Unterstützung zu gewinnen.

Schauen Sie sich das an. Laut France24 sagte Giuseppe Conte, der Chef von Fünf Sterne, Folgendes:

Ich befürchte sehr, dass viele Familien im September vor der schrecklichen Wahl stehen werden, ihre Stromrechnung zu bezahlen oder Lebensmittel zu kaufen. Wir sind absolut bereit zum Dialog, um unseren konstruktiven Beitrag zur Regierung und zu Draghi zu leisten, (aber) wir sind nicht bereit, einen Blankoscheck auszustellen.

Er hat natürlich nicht unrecht, aber das ist ein Verbrecher, der massiv zu den Problemen beigetragen hat, mit denen unser sprichwörtlicher „Joe“ jetzt konfrontiert ist.

Schauen Sie sich das an.

Und wie wir schon immer gesagt haben: Energie ist die Grundlage für ALLES. Deshalb sieht der Verbraucherpreisindex der Eurozone aus, als wurde er gerade mit Viagra untermauert.

Und das will schon etwas heißen, denn wie Sie wissen, ist die Art und Weise, wie der Verbraucherpreisindex gemessen wird, natürlich völliger Quatsch und entspricht nur etwa der Hälfte der tatsächlichen Rate. Schauen Sie sich John Williams‘ Shadowstats an, wo die Inflation in den USA auf der Grundlage der in den 80er-Jahren (vor dem Betrug) verwendeten Methodik berechnet wird. Sie hat gerade 17,3 % erreicht. Das ist ein wenig mehr als die 9,1 %, mit denen man Sie gerade zu täuschen versuchte.

Die andere Sache, um die sich „Joe“ kümmert, ist, dass die Regierung unter dem Deckmantel der „Rettung des Planeten“ damit beginnt, bis zu 50 % der landwirtschaftlichen Betriebe in den Niederlanden zu stehlen.

Verringerung der Stickstoffemissionen

Unter dem lächerlichen Deckmantel der „Verringerung der Stickstoffemissionen“ betreibt die niederländische Regierung einen unverhohlenen Landraub von 30 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Es sei darauf hingewiesen, dass die Luft zu 78 % aus Stickstoff besteht. Diese Idioten haben buchstäblich beschlossen, dass die Luft gefährlich ist.

Wie auch immer, die Landwirte möchten das nicht hinnehmen und haben Straßen, Flughäfen und Vertriebszentren blockiert. Die Fischer haben sich ihnen angeschlossen und die Häfen blockiert.

Im Inland haben die niederländischen Landwirte massive Unterstützung. Dankenswerterweise scheinen die Menschen intuitiv zu verstehen, dass es ohne sie keine Lebensmittel geben wird. Die Propaganda hat nicht mehr die gewünschte Wirkung auf die Bevölkerung. Wie schade!

Jeden Tag wachen ein paar mehr Menschen auf, und wenn man einmal aufgewacht ist, kann man nicht mehr rückgängig machen, was man gesehen hat. Die Glaubwürdigkeit der bestehenden politischen Parteien ist schwerbeschädigt. Ich bin schon seit einigen Jahren der Meinung, dass, wenn es einen Wechsel geben sollte, dieser wahrscheinlich von dritten Parteien ausgehen wird. Das gilt für die gesamte westliche Welt und ist nicht nur eine niederländische Angelegenheit.

Die Bauern-Bürger-Bewegung in den Niederlanden gewinnt jetzt schneller an Schwung und Größe als jede andere.

In Frankreich nimmt die marxistische Agenda an Fahrt auf.

Frankreich plant vollständige Verstaatlichung des Energieversorgers EDF.

Frankreich wird EDF (EDF.PA) vollständig verstaatlichen, sagte Premierministerin Elisabeth Borne am Mittwoch. Damit würde die Regierung mehr Kontrolle über die Umstrukturierung des schuldenbeladenen Konzerns erhalten und gleichzeitig die europäische Energiekrise bewältigen.

An dieser Stelle sollten wir ein wenig in die Geschichte zurückblicken.

Der letzte europäische Regierungschef, der von einem Mob getötet und gegessen wurde, war der Niederländer Johan de Witt im Jahr 1672, der von Orangisten in Den Haag verstümmelt, gehängt und seine Leber geröstet und verdaut wurde.

Der Mann aus Davos hat mindestens genauso viel verdient.

In der Zwischenzeit werden die Europäer frieren und hungrig sein. Der Winter ist nur noch ein paar Monate entfernt, was uns zu den Auswirkungen auf die Investitionen bringt. Der Ansturm auf Lebensmittel und all die verbotenen Produkte wie Düngemittel wird ernsthaft beginnen.

Anmerkung des Herausgebers: Beunruhigende wirtschaftliche, politische und soziale Trends sind bereits im Gange und beschleunigen sich nun mit atemberaubender Geschwindigkeit. Am beunruhigendsten ist jedoch, dass sie nicht aufgehalten werden können.

Die Risiken, die vor uns liegen, sind zu groß und gefährlich, um sie zu ignorieren. Deswegen hat der Contrarian Money Manager Chris Macintosh gerade den kritischsten Bericht über diese Trends veröffentlicht: What Happens Next. Dieser kostenlose Sonderbericht erklärt genau, was auf Sie zukommt und was dies für Ihr Vermögen und Ihr Wohlergehen bedeutet. Klicken Sie hier, um ihn jetzt zu lesen.