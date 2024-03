Ist Gene Editing der neue Name für Eugenik? „Auftritt Bill Gates“

Von F. William Engdahl

Scharfsinniger und sorgfältig recherchierter Artikel von F. William Engdahl, der erstmals am 24. Juni 2018, eineinhalb Jahre vor dem Ausbruch der Covidenkrise, geschrieben wurde.

In den vergangenen Monaten hat eine wichtige neue Technologie, das sogenannte Gene Editing, große Aufmerksamkeit erregt. Ihre Befürworter behaupten, dass sie alles von der landwirtschaftlichen Produktion bis zur Behandlung von Krankheiten revolutionieren wird. Kein Geringerer als Bill Gates hat sich in einem Artikel in der US-amerikanischen außenpolitischen Zeitschrift Foreign Affairs zu Wort gemeldet und das Versprechen des Gene Editing gelobt. Eine genauere Untersuchung zeigt jedoch, dass mit Gene Editing nicht alles so ideal ist. Neue, von Experten geprüfte Studien deuten darauf hin, dass sie Krebs verursachen könnte. Es stellt sich die Frage, ob es sich bei dieser höchst umstrittenen Technologie nicht nur um eine verdeckte Methode zur Einführung von GVO-Genmanipulation durch eine andere Technik handelt.

Das Wissenschaftsmagazin Nature Studies hat zwei Studien veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass Gen-Editing-Techniken die Fähigkeit eines Menschen, Tumore zu bekämpfen, schwächen und „Krebs auslösen könnten, was Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von CRISPR-basierten Gentherapien aufkommen lässt.“ Die Studien wurden vom schwedischen Karolinska-Institut und dem Pharmaunternehmen Novartis durchgeführt. Zellen, deren Genom erfolgreich mit CRISPR-Cas9 editiert wurde, haben das Potenzial, im Inneren eines Patienten Tumore auszusäen, so die Studien. Das könnte einige mit CRISPR bearbeitete Zellen zu tickenden Zeitbomben machen, so die Forscher des Karolinska-Instituts und, in einer separaten Studie, von Novartis.

Der CEO von CRISPR Therapeutics, Sam Kulkarni, räumte ein, dass die Ergebnisse „plausibel“ seien. Er fügte hinzu,

„Das ist etwas, worauf wir achten müssen, vor allem, wenn sich CRISPR auf weitere Krankheiten ausweitet.“

In Anbetracht dessen, was auf dem Spiel steht, ist das eine bemerkenswert nonchalante Reaktion.

Gene aus der Flasche

Das Thema Gen-Editing, bei dem die DNA einer Pflanze, eines Tieres oder möglicherweise eines Menschen geschnitten oder verändert wird, ist keineswegs ausgereift, geschweige denn vollständig getestet oder als sicher erwiesen, wie die beiden neuen Studien nahelegen. CRISPR, die mit Abstand am häufigsten zitierte Gene-Editing-Technologie, wurde erst 2013 entwickelt. 2015 stellte die Genetikerin Jennifer Doudna auf einer TED-Konferenz in London das sogenannte CRISPR-Cas9 vor, ein Akronym für „Clustered regularly-interspaced short palindromic repeats“. Dabei handelt es sich um eine Gen-Editing-Plattform, bei der ein aus Bakterien stammendes Protein, Cas9, verwendet wird, das es Gentechnikern angeblich zum ersten Mal ermöglicht, den DNA-Doppelstrang an einer bestimmten Stelle innerhalb eines bestimmten Genoms gezielt zu unterbrechen.

Die Technik birgt jedoch auch erhebliche Probleme. Es hat sich wiederholt gezeigt, dass nur bei einer kleinen Minderheit der Zellen, in die CRISPR – in der Regel durch einen Virus – eingeführt wird, das Genom tatsächlich wie beabsichtigt verändert wird.

In China verwendeten Wissenschaftler menschliche Embryonen, die von Spendern von Embryonen, die nicht zu einer Lebendgeburt hätten führen können, gespendet wurden, um ein bestimmtes Gen zu verändern. Die Ergebnisse waren ein Fehlschlag, da die getesteten Zellen nicht das beabsichtigte genetische Material enthielten. Der leitende Forscher Jungiu Huang erklärte gegenüber Nature.

„Deshalb haben wir damit aufgehört. Wir denken immer noch, dass es zu unreif ist.„

Eine neuere Form des Gen-Editierens, der sogenannte Gene Drive, hat, wie ich in einem früheren Artikel feststellte, das alarmierende Potenzial, sich zu einem Frankenstein-Monster zu entwickeln.

Das Gene-Drive-Gen-Editing, das von der DARPA des Pentagons stark gefördert wird, zielt darauf ab, eine genetische Veränderung zu erzwingen, die sich in nur wenigen Generationen in einer ganzen Population von Moskitos oder möglicherweise Menschen ausbreitet.

Der Harvard-Biologe Kevin Esvelt, der als erster die Entwicklung von Gene-Drive-Technologien vorgeschlagen hat, hat öffentlich davor gewarnt, dass die Entwicklung von Gene-Editing in Verbindung mit Gene-Drive-Technologien ein beunruhigendes Potenzial für Fehlentwicklungen hat. Er weist darauf hin, wie häufig CRISPR Fehler macht und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass schützende Mutationen entstehen, die selbst gutartige Gene Drives aggressiv machen. Er unterstreicht,

„Schon wenige manipulierte Organismen könnten ein Ökosystem unwiderruflich verändern.“

Esvelts Computersimulationen zum Genantrieb errechneten, dass sich ein bearbeitetes Gen „in nur 10 Generationen auf 99 Prozent der Bevölkerung ausbreiten und über 200 Generationen lang bestehen kann“.

Trotz solcher Warnungen und Probleme hat das US-Landwirtschaftsministerium die Genmanipulation ohne besondere Tests für den Einsatz in landwirtschaftlichen Kulturen gebilligt. Das Landwirtschaftsministerium hat entschieden, dass gentechnisch veränderte Pflanzen wie Pflanzen mit natürlich vorkommenden Mutationen sind und daher keine besonderen Vorschriften erfordern und keine besonderen Sicherheitsbedenken aufwerfen, trotz aller gegenteiligen Hinweise. Und die DARPA des Pentagon gibt Millionen von Dollar für die Erforschung dieser Technologie aus.

Auftritt Bill Gates

Vor kurzem hat sich der Gründer von Microsoft, Bill Gates, ein langjähriger Befürworter von Eugenik, Bevölkerungskontrolle und GVO, nachdrücklich für Gene Editing ausgesprochen. In einem Artikel in der Zeitschrift Foreign Affairs des New Yorker Council on Foreign Relations (Mai/Juni 2018) lobt Gates die Gene-Editing-Technologien, insbesondere CRISPR. In dem Artikel argumentiert Gates, dass CRISPR und andere Gen-Editing-Techniken weltweit eingesetzt werden sollten, um die wachsende Nachfrage nach Lebensmitteln zu decken und die Prävention von Krankheiten, vornehmlich von Malaria, zu verbessern.

„Es wäre eine Tragödie, sich diese Gelegenheit entgehen zu lassen„, schrieb er.

Tatsächlich finanziert die Bill and Melinda Gates Foundation, die sich unter anderem für die Verbreitung von GVO-Pflanzen in der afrikanischen Landwirtschaft einsetzt und ein Großaktionär von Monsanto, jetzt Bayer AG, ist, seit einem Jahrzehnt Gene Editing-Projekte.

Gates und seine Stiftung sind im Bereich des Gene Editing keineswegs neutral und schon gar nicht bei den damit verbundenen höchst umstrittenen Gene Drive-Anwendungen. Im Dezember 2916 forderten mehr als 170 Nichtregierungsorganisationen aus der ganzen Welt, darunter die deutsche Heinrich-Böll-Stiftung, Friends of the Earth, La Via Campesina und andere, auf der UN-Biodiversitätskonferenz in Cancun, Mexiko, ein Moratorium für die Gene-Drive-Forschung.

Auf der UN-Website wird die Online-Diskussion jedoch von der Ad Hoc Technical Expert Group on Synthetic Biology (AHTEG) dominiert, einer von den Vereinten Nationen genehmigten „Expertengruppe“ für synthetische Biologie. Die AHTEG wird indirekt von der Bill & Melinda Gates Foundation über die PR-Firma Emerging Ag finanziert, die innerhalb der UNO eine intensive Lobby-Kampagne für den Gentrieb betreibt. Emerging Ag hat etwa 60 Biologieforscher, darunter auch von Bayer Crop Sciences, angeworben, um die hochriskante Gene-Drive-Technologie zu fördern. Sie befürworten die Nichtregulierung von Gene Editing und Gene Drive auf US-Ebene, wie es auch Gates tut, und sie lehnen jedes Moratorium energisch ab.

In seinem Artikel in Foreign Affairs argumentiert Gates,

„Gen-Editierung, um Nutzpflanzen ertragreicher und widerstandsfähiger zu machen, könnte in großem Maßstab lebensrettend sein… Seit einem Jahrzehnt unterstützt die Bill & Melinda Gates Foundation die Erforschung des Einsatzes von Gen-Editierung in der Landwirtschaft.“

Er fügt hinzu, ohne dies zu beweisen,

„Es gibt Grund zur Zuversicht, dass die Schaffung von Gentrieben in Malaria-verbreitenden Moskitos der Umwelt keinen oder nur geringen Schaden zufügen wird.„

Angesichts der Tatsache, dass die Bill & Melinda Gates Foundation, die USDA und die DARPA des Pentagons die Genbearbeitung und insbesondere die hochriskanten Gene-Drive-Anwendungen bei Tierarten wie Moskitos energisch vorantreiben, muss man sich fragen, ob Genbearbeitung angesichts der Tatsache, dass GVO-Technologien von Bürgergruppen auf der ganzen Welt so energisch abgelehnt werden, zum neuen Begriff für Eugenik wird.

Ehrliche wissenschaftliche Forschung ist natürlich legitim und notwendig. Aber das unkontrollierte Experimentieren mit Technologien, die ganze Arten auslöschen könnten, ist definitiv nicht dasselbe wie der Anbau einer Hybridmaissorte.

