Ist Israel zu einer gefährlichen, unkontrollierbaren Kanone geworden?

Phil Butler

Während die Welt darauf wartet, dass Israel und der Iran zum Ground Zero für den Dritten Weltkrieg werden, frage ich mich, wie eine Nation, geschweige denn ein winziges Stückchen gebleichter Felsen, Sand und Palmen, so tun kann, als sei sie allmächtig und immun.

Sicher, Israel und Amerika führen weltweit eine Art Stellvertreteroperationen durch, aber die Welt ist viel größer.

Der Leitartikel von einem Artikel von Gideon Levy auf Middle East Eye beantwortete diese Frage für mich heute Morgen. Der bekannte israelische Journalist und Autor schrieb:

„Eine Gesellschaft kann nicht weit kommen, wenn sie den Kopf in den Sand steckt, und sie wird sicherlich nicht in der Lage sein, die wirklichen Herausforderungen zu bewältigen, mit denen sie konfrontiert ist.“

Israels Kernfanatismus

Es gibt keine Zukunft für Israel, wenn Netanjahu und die Leute hinter ihm nicht gestoppt werden

Levy sagt auch: „Es gibt keinen einzigen Israeli, nicht einen, der weiß, wohin sein Land steuert.“ Als Enkel von im Holocaust ermordeten Juden war Levy zeitweise ein typischer Mainstream-Israeli, ein vollwertiger Befürworter dessen, was er als „nationalistische religiöse Orgie“ bezeichnete. Heute scheinen die Ängste, die den extremen Nationalismus in Israel in den Vordergrund gerückt haben, unausweichlich zu sein. Wie bei so vielen anderen auch, steht die Frage im Vordergrund, ob Israel in 20 Jahren noch existieren wird oder nicht. Von der langfristigen Zukunft und dem Frieden ist keine Rede. Der gelehrte Autor enthüllt, dass sein Land unter Unterdrückung, Verleugnung und Selbsttäuschung leidet, die von denselben Leuten verbreitet werden, die die Palästinenser wie Insekten ausrotten.

Die Israelis fürchten wahrscheinlich immer noch, dass ein weiterer Holocaust unmittelbar bevorsteht. Angesichts des fatalistischen Fanatismus von Bibi Netanjahu in letzter Zeit und der multipolaren Welt, die von der amerikanischen Hegemonie (und ihren Freunden) zunehmend angewidert ist, ist das nicht schwer vorstellbar. Und es scheint, dass jeder Israeli verzweifelt versucht, einen Fluchtweg zu finden, wenn Humpty Dumpty endlich von der Klagemauer fällt. Um es klar zu sagen: Viele von uns, die Israel und die Zionisten kritisieren, sind nicht nur um den Staat Israel besorgt, sondern um die jüdische Gemeinschaft weltweit. Die meisten Schriftsteller und Analysten haben Angst, auch nur anzudeuten, was zu einer „Judenjagd“ werden könnte, die tausendmal schlimmer ist als die der Nazis. Das dürfen wir aber nicht. Die meisten jüdischen Menschen haben diese Frage schon vor der Reform Israels in Palästina gestellt.

Wie jeder, der jüdische Freunde hat, oder sogar gute Baptisten, die über die Israeliten belehrt wurden, schaudert es mich, wenn ich an dieses unvorstellbare Ereignis in der Geschichte der Menschheit denke. Kehren wir zu Levys Analyse der gegenwärtigen Situation zurück, so finden wir die unbestreitbare Wahrheit direkt vor unseren Augen. Ein Mann, der sich als „patriotischer Israeli“ bezeichnet, bringt auf den Punkt, was geschehen muss, um einen Schrecken abzuwenden, den die Menschheit niemals überleben könnte:

„Gleichheit. Gleiche Rechte vom Fluss bis zum Meer. Eine Person, eine Stimme. So einfach und doch so revolutionär. Dieser Weg erfordert eine Abkehr vom Zionismus und die Ablehnung der jüdischen Vorherrschaft, ein Loslassen des gesamten Selbstverständnisses beider Völker – aber er ist der einzige Hoffnungsschimmer.“

Die Lösung ist die Wahrheit

Jeder, der kein Fanatiker ist, kann schnell durchschauen, was im Nahen Osten und anderswo auf der Welt alles falsch läuft. In der Tat ist die Hamas für das Höllenfeuer und den Tod in Israel verantwortlich. Wie Levy und andere jedoch betonen, müssen wir die wichtigste Frage stellen, bevor wir ein Urteil fällen. Denn warum hat die Hamas Israel angegriffen? Gaza, das Freiluftgefängnis, in dem Menschen von der israelischen Regierung wie Ungeziefer behandelt werden, ist der Katalysator für einen möglichen kommenden Holocaust. Die Welt hat es satt, dass einige wenige nicht nur über den Rest von uns herrschen, sondern uns auch missbrauchen, foltern, ausrauben und mit Drohnen töten. Die Amerikaner sind viel begriffsstutziger, auch wenn unsere Regierung und ihre Anführer in diesen Angelegenheiten ebenso verabscheuungswürdig sind. Gaspreise und Sportereignisse, live oder im Fernsehen, sind wichtiger als eine Atomexplosion über Jerusalem.

Erschwerend kommt hinzu, dass Millionen in meinem Land glauben, dass Israel das „auserwählte Land“ ist und die Hebräer das erste Volk in Palästina waren. Ich sehe den ganzen Tag in den sozialen Medien Memes mit lächerlich veralteten Ideen, die die Tötung von Zehntausenden unbewaffneter Frauen und Kinder in der Schießbude von Gaza unterstützen. Wir sind noch mehr gehirngewaschen als der durchschnittliche Israeli.

Ich habe einen sarkastischen Artikel über die Lösung der Palästina-Affäre mit einer 50-Megatonnen-Luftexplosion über Israels Hauptstadt geschrieben, und zwar genau zu dem Zweck, zu dem Gideon Levy seine jüngste Geschichte geschrieben hat. Ich fürchte, es gibt keine Zukunft für Israel, wenn Netanjahu und die Leute, die hinter ihm stehen, nicht gestoppt werden. Es ist fast so, als ob die legitimen Zionisten einen weiteren Holocaust wollen. Und verzeihen Sie mir, wenn ich sage, dass wir ihre Rolle beim letzten Mal untersuchen sollten. Wer hat schließlich am meisten von dem Gemetzel des Zweiten Weltkriegs profitiert?

Eines ist sicher: Das Letzte, was wir brauchen, ist die Nation Israel, die auf dem guten Schiff Erde herumläuft und uns alle in die Hölle zu jagen droht.

*

Phil Butler, ist ein politischer Ermittler und Analyst, ein Politikwissenschaftler und Experte für Osteuropa, er ist Autor des jüngsten Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook„