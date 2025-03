Japan begeht Harakiri (aber das tun alle anderen auch)

Von James Corbett

Ich bin sicher, dass Sie die Nachrichten inzwischen gehört haben, aber falls nicht, möchte ich es Ihnen direkt sagen: Japan liegt im Sterben.

Insbesondere schreitet der anhaltende demografische Zusammenbruch Japans nicht nur weiter voran, sondern beschleunigt sich sogar. Es ist so schlimm, dass selbst die Artikel, die diesen Zusammenbruch dokumentieren, dazu neigen, die Dinge besser klingen zu lassen, als sie wirklich sind.

Nehmen wir zum Beispiel den kürzlich erschienenen ZeroHedge-Artikel „Demographic Doom: Japan’s Birth Rate Falls To The Lowest In 125 Years“ (Demografischer Untergang: Japans Geburtenrate fällt auf den niedrigsten Stand seit 125 Jahren). Diese Überschrift könnte den Eindruck erwecken, dass die Geburtenrate auf dem Niveau von vor 125 Jahren liegt, aber das ist nicht der Fall. Wenn Sie weiterlesen, erfahren Sie, dass die 720.998 Babys, die im vergangenen Jahr im Land geboren wurden, die niedrigste Zahl an Neugeborenen seit Beginn der Geburtenstatistik in Japan im Jahr 1899 darstellen.

Wenn dieser Trend anhält, hat Japan bereits den Punkt ohne Wiederkehr erreicht. Die Bevölkerung des Landes wird bis zum Ende des Jahrhunderts voraussichtlich nur noch halb so groß sein wie heute, und die japanische Rasse selbst wird voraussichtlich aussterben, wenn in 695 Jahren das letzte japanische Kind geboren wird. Aber da der Babyboom schneller abnimmt als von irgendjemandem vorhergesagt, könnte selbst diese auf 695 Jahre geschätzte Zeitspanne noch optimistisch sein.

Und hier kommt die noch schlechtere Nachricht. Es ist nicht nur Japan. Die Geburtenraten sinken in einem Land nach dem anderen auf der ganzen Welt.

Hier ist also die Millionen-Euro-Frage: Warum passiert das?

Und hier ist die Billionen-Euro-Frage: Was können wir dagegen tun?

Finden wir es heraus.

Die Baby-Flaute steht vor der Tür . . .

Trotz allem, was uns seit Jahrhunderten von malthusianischen Scharlatanen, Pseudowissenschaftlern und vom Weltwirtschaftsforum unterstützten Sprachrohren der etablierten Meinung eingeredet wird, ist die Bedrohung, der die Menschheit ausgesetzt ist, nicht eine Überbevölkerungskrise im Stil von Soylent Green, sondern das genaue Gegenteil: eine Baby-Flaute, die uns in einen demografischen Winter führt.

Es gibt eine Vielzahl von Karten . . .

und Grafiken . . .

und Infografiken . . .

. . . die dieses Phänomen dokumentieren, aber die Zahlen sprechen für sich.

Kurz gesagt: Wenn alle Faktoren gleich sind, liegt die Geburtenrate – die Anzahl der Babys, die jede Frau zur Aufrechterhaltung der aktuellen Bevölkerungszahl zur Welt bringen müsste – bei 2,1. Bis 2050 wird jede Region der Welt mit Ausnahme Afrikas unter dieser Rate liegen.

Da die Reproduktionsrate je nach Land aufgrund unterschiedlicher Kindersterblichkeit und anderer Variablen variiert, ist es sogar möglich, dass selbst Afrika innerhalb von 25 Jahren unter die Reproduktionsrate sinkt.

All dies ist unumstritten. Die Schwarzmaler, die an ihrer alten malthusianischen Horrorgeschichte festhalten, tun nicht einmal so, als würde der Rückgang nicht stattfinden. Sie argumentieren lediglich, dass sinkende Fruchtbarkeitsraten nicht sofort zu einem Bevölkerungsrückgang führen. Oder sie argumentieren, dass wir die (mythische) „Tragfähigkeit“ der Erde bereits überschritten haben, sodass der Abwärtstrend der Entvölkerung, auf den wir zusteuern, nicht steil genug ist.

Aber Fakten sind Fakten. Wir stehen vor einem Baby-Einbruch, der in der (dokumentierten) Menschheitsgeschichte beispiellos ist.

Das wirft eine wichtige Frage auf . . .

Warum passiert das?

Illustration aus „Toxicity of microplastics and nanoplastics: invisible killers of female fertility and offspring health“ (Toxizität von Mikro- und Nanoplastik: unsichtbare Killer der weiblichen Fruchtbarkeit und der Gesundheit von Nachkommen).

Warum also nimmt die Fruchtbarkeit in einem Land nach dem anderen so rapide ab? Warum sinken die Geburtenraten in fast allen Ländern der Erde auf ein Niveau unterhalb des Reproduktionsniveaus? Warum hat sich die Spermienzahl in den letzten 50 Jahren weltweit halbiert und warum hat sich das Tempo dieses Rückgangs seit der Jahrhundertwende mehr als verdoppelt?

Wenn Sie ein Corbett-Reporter sind, kennen Sie bereits eine der Antworten auf diese Fragen: Umweltgifte vergiften uns und behindern unsere Fähigkeit, uns fortzupflanzen.

Wie ich erstmals in „Know Your Toxins: BPA“ berichtete und in Berichten über „The Underpopulation Crisis“ und „Meet Paul Ehrlich, Pseudoscience Charlatan“ näher ausführte, sind Phthalate einer der wahrscheinlichen Schuldigen (unter den unzähligen Umweltgiften, die von den „Großen“ – Big Oil, Big Agra, Big Food und Big Pharma – in unser Ökosystem und in unsere Körper eingebracht werden) sind Phthalate, eine Klasse von endokrin wirksamen Chemikalien (EDC), die in einer Vielzahl moderner, massenproduzierter Produkte enthalten sind.

Für diejenigen, die James Corbett eher misstrauen und stattdessen lieber „der Wissenschaft vertrauen“, gibt es gute Nachrichten: Aktuelle Metaanalysen haben bestätigt, dass Umweltgifte tatsächlich mit einem weltweiten Rückgang der männlichen Fruchtbarkeit in Verbindung stehen. Sogar die Europäische Chemikalienagentur warnt auf ihrer Website, dass Phthalate „die Fruchtbarkeit oder das ungeborene Kind schädigen und unser Hormonsystem stören können“, insbesondere „die sexuelle Entwicklung von Jungen beeinträchtigen, was bei Erwachsenen zu Unfruchtbarkeit führen kann“.

Einer der erschreckendsten Berichte über diese chemisch bedingte Fruchtbarkeitskrise stammt jedoch aus dem Buch „Count Down: How Our Modern World Is Threatening Sperm Counts, Altering Male and Female Reproductive Development, and Imperiling the Future of the Human Race“ von Shanna Swan, einer Umwelt- und Reproduktionsepidemiologin, die sich seit Jahrzehnten mit diesem Thema befasst. In „Count Down“ führt Dr. Swan eine Reihe wissenschaftlicher Beweise an, um zu zeigen, dass EDCs und andere chemische Produkte die menschliche Bevölkerung schädigen, nicht nur unsere Fortpflanzungsfähigkeit untergraben, sondern auch zur Zunahme der „Geschlechterfluidität“ beitragen. Swans Bericht ist nicht deshalb erschütternd, weil er sensationell ist, sondern aus genau dem gegenteiligen Grund. Es handelt sich um einen nüchternen, klinischen Bericht über eine sehr reale Bedrohung für die Lebensfähigkeit der menschlichen Spezies selbst.

Wie langjährige Anhänger meiner Arbeit wissen, ist die Tatsache, dass diese endokrinen Disruptoren in so viele Produkte gelangt sind, kein Zufall. Stattdessen ist dies Teil einer koordinierten globalen Verschwörung, deren Anhänger ihre Pläne zur globalen Entvölkerung immer wieder artikuliert haben.

Wie ich in „The Inbred Elite’s Million-Year Plan“ dokumentiert habe, geht die Idee, Sterilisationsmittel einzusetzen, um die Weltbevölkerung ohne Wissen oder Zustimmung der Öffentlichkeit zu reduzieren, mindestens auf Charles Galton Darwin zurück, den Enkel des berühmten Evolutionisten und entfernten Verwandten von Francis Galton, dem Begründer der Eugenik-Bewegung. In seinem Pamphlet „The Next Million Years“ aus dem Jahr 1952 sinnierte Darwin, dass „Hormone oder vielleicht Medikamente“ zur Kontrolle der Bevölkerung eingesetzt werden könnten, indem beispielsweise „die Dringlichkeit des sexuellen Verlangens beseitigt“ und somit „in der Menschheit der Status der Arbeiter in einem Bienenstock reproduziert“ wird.

Und dieser Plan wurde von Menschen wie Paul und Anne Ehrlich und John P. Holdren vorangetrieben, die in ihrem 1977 erschienenen Buch „Ecoscience: Population, Resources, Environment“ zahlreiche Zwangsmaßnahmen zur Reduzierung der Weltbevölkerung in Betracht zogen, darunter das Hinzufügen von Sterilisierungsmitteln zur Wasserversorgung ohne Wissen oder Zustimmung der Öffentlichkeit.

Wie gesagt, wenn Sie meine Arbeit über die Jahre verfolgt haben, sind Sie bereits mit diesen Aspekten der Bevölkerungskrise vertraut.

Aber wie ich bereits erwähnt habe, ist der chemische Angriff auf die Menschheit nicht der einzige Grund für die Fruchtbarkeitskrise. Was steckt also noch dahinter?

Die Gesellschaft wird für Spaß, Profit und Auslöschung manipuliert

Sicherlich spielen Umweltfaktoren eine Rolle, die zur globalen Fruchtbarkeitskrise beitragen. Aber ebenso sicher ist, dass das Problem nicht allein darin besteht, dass Menschen aufgrund sinkender Spermienzahlen oder anderer reproduktiver Gesundheitsprobleme keine Kinder bekommen können.

Wie Ryan James es in seinem ausführlichen Artikel zum Thema „Warum bricht die globale Fruchtbarkeit ein?“ ausdrückt: „Vielleicht wollen die Menschen einfach nicht mehr so viele Kinder wie früher.“

Ich denke, die meisten meiner Leser werden dies aus eigener Erfahrung bestätigen können. Die Menschen von heute wollen tendenziell weniger Kinder als die Generation ihrer Eltern, geschweige denn die Generation ihrer Großeltern. Aber wir müssen uns nicht auf Anekdoten verlassen. Wie James betont, gibt es zahlreiche handfeste Beweise, die diese Intuition stützen.

Laut Gallup-Umfragen ist die Zahl der Amerikaner, die glauben, dass zur idealen Familie drei oder mehr Kinder gehören, seit ihrem Höchststand nach dem Zweiten Weltkrieg um fast die Hälfte gesunken:

Gleichzeitig hat der allgemeine gesellschaftliche Trend, später oder gar nicht zu heiraten, dazu geführt, dass ein größerer Prozentsatz der Bevölkerung in ihren besten reproduktiven Jahren unverheiratet bleibt. Der Prozentsatz der Amerikaner, die mit 30 Jahren verheiratet sind, ist beispielsweise in der jüngsten Kohorte der 30-Jährigen drastisch gesunken.

Hängen diese Phänomene – der Baby-Bust und der Heirats-Bust – zusammen?

Wie sich herausstellt: Wahrscheinlich!

Zunächst gibt es guten Grund zu der Annahme, dass der Baby-Boom – eine kurze Umkehrung eines jahrhundertelangen Trends hin zu sinkenden Geburtenraten – das direkte Ergebnis eines Heirats-Booms war. Obwohl die eheliche Geburtenrate im Westen während der Jahre des Baby-Booms nicht einheitlich anstieg, führte die Tatsache, dass die Heiratsraten insgesamt stiegen, zu mehr Geburten insgesamt.

Die Zusammenhänge zwischen Heiratsraten und Geburtenraten sind nicht schwer nachzuvollziehen. Schließlich sollte es nicht überraschen, dass die Geburtenraten von Frauen je nach Ehestatus variieren:

Es besteht kein Zweifel daran, dass bei der aktuellen Fertilitätskrise umfassendere sozioökonomische und kulturelle Kräfte im Spiel sind. In gewisser Weise ist der Babyboom ein Produkt des schwindenden Kinderwunsches der modernen Jugend und ihrer Unfähigkeit, langfristige Beziehungen einzugehen.

Angenommen, es gibt tatsächlich eine Ursache für diese gesellschaftlichen Phänomene, welche könnte das sein?

Eine Vermutung.

Ja, Sie haben richtig geraten:

Nun, fast richtig.

Nein, das Starren auf das Antlitz des dämonischen David Rockefeller ist nicht die Ursache für den Baby-Einbruch – obwohl nicht geleugnet werden kann, dass diese Handlung eine wirksame Form der Geburtenkontrolle ist. Es ist so, dass David und seine Mitverschwörer – die, wie wir bereits gesehen haben, seit Generationen offen nach einer globalen Entvölkerung lechzen – daran gearbeitet haben, diese Fruchtbarkeitskrise herbeizuführen. Sie sind nicht nur an dem biochemischen Angriff auf unsere Fortpflanzungssysteme beteiligt, der die Spermienzahl weltweit sinken lässt. Sie sind an einem Angriff auf die Zivilisation selbst beteiligt.

Es gibt viele Möglichkeiten, diesen Angriff auf die Menschheit zu verstehen.

Zunächst einmal gibt es einen klaren und gut dokumentierten Zusammenhang zwischen der Frauenrechtsbewegung der 1960er-Jahre, der Erfindung der Antibabypille, dem Aufstieg der „Free Love“-Bewegung und der anschließenden Auflösung der Familienstruktur. Dieser Zusammenhang wird von den Befürwortern dieser Entwicklungen nicht geleugnet. Vielmehr feiern sie sie als willkommene Angriffe auf die „eheliche Hegemonie“.

Dass dieser Angriff auf die eheliche Vorherrschaft mit einer Ära historischer Scheidungsraten und sinkender Geburtenraten zusammenfiel, ist kein Zufall. Diese Verbindung wurde bereits im Voraus von Ludwig von Mises vorhergesagt, der in seinem Werk Sozialismus: Eine wirtschaftliche und soziale Analyse von 1922 davor warnte, dass das lang gehegte sozialistische Ziel der „freien Liebe“ (die „radikale Lösung des Sozialisten für sexuelle Probleme“) unweigerlich zur Auflösung der Familie führen würde. Dieser Trend wiederum würde dazu führen, dass Kinder zu Mündeln des Staates werden und somit keine familiäre Liebe mehr erfahren, „die es [einem Jungen oder Mädchen] ermöglicht, zu einem gesunden Menschen heranzuwachsen“.

Vielleicht sahen die Rockefellers in Mises‘ Beschreibung keine Warnung, sondern einen Plan. Wie der verstorbene Aaron Russo in einem 2009 geführten Interview offenbarte, hatte seine enge Freundschaft mit einem Mitglied (?) des Rockefeller-Clans ergeben, dass die Frauenrechtsbewegung in Wirklichkeit von der Rockefeller Foundation gesponsert und gefördert wurde, und zwar im Rahmen eines Plans, der genau das zum Ziel hatte, wovor Mises gewarnt hatte.

Ein weiterer Aspekt des Angriffs auf die Familienbildung (und damit auf die Geburtenrate) ist die Digitalisierung des gesellschaftlichen Lebens, die ein wesentliches Element der „Vierten Industriellen Revolution“ ist, die von Leuten wie Klaus Schwab vorangetrieben wird. Man muss kein Statistiker sein, um zu vermuten, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Aufkommen von Dating-Apps und dem Anstieg von Jungfräulichkeit und Sexlosigkeit in Amerika in den letzten anderthalb Jahrzehnten geben könnte . . . aber man kann sich trotzdem Statistiken zu diesem Phänomen besorgen.

Ja, wie schon oft beobachtet wurde, hat die Digitalisierung unserer sozialen Erfahrung (und ihre Kommerzialisierung durch Dating-Apps) die „Dating-Ökonomie“ ruiniert und zu einer Kultur der schnellen Verabredungen geführt, die die körperlich Attraktivsten überproportional belohnt und langfristige Paarbeziehungen zugunsten einer „postromantischen Liebe in digitalen Gesellschaften“ entmutigt.

Aber der vielleicht heimtückischste Angriff auf die Familie geht von der intensiven entvölkerungsfreundlichen Stimmung und dem Anti-Natalismus aus, die den Kern der (eugenisch begründeten, globalistisch kontrollierten, technokratischen) modernen Umweltbewegung bilden. Die Vorstellung, dass Menschen ein Krebsgeschwür auf der Erde sind und dass die ideale, natürliche Welt keine Menschen mit ihrem lästigen „CO2-Fußabdruck“ beinhaltet, ist – wie ich in der Vergangenheit schon oft ausführlich dargelegt habe – eine Kernbotschaft, die Generationen von Kindern durch Indoktrination in öffentlichen Schulen eingetrichtert wurde. Sie wurde von wohlmeinenden Aktivisten, denen die Umwelt wirklich am Herzen liegt, wie ein Mantra wiederholt.

Diese Botschaft hat ihre Wirkung nicht verfehlt.

„Sollten wir im Zeitalter des Klimawandels Kinder bekommen?„ fragt NPR.

„Wenn der Klimawandel Ihren Kinderwunsch beeinträchtigt, sind Sie nicht allein“, beruhigt uns Popular Science.

Klimaforscher fragen sich: „Möchte ich wirklich ein Kind in diese Welt setzen?“ informiert uns Mother Jones.

„Junge Amerikaner haben Angst, wegen des Klimawandels Kinder zu bekommen“, berichtet Gizmodo.

„Die Wissenschaft beweist, dass Kinder schlecht für die Erde sind. Die Moral legt nahe, dass wir aufhören sollten, sie zu bekommen.“ (Das sagen zumindest unsere guten Freunde von NBC ‚News‘.)

Ich könnte noch weiter fortfahren. Und weiter. Und weiter. Aber Sie haben es verstanden.

Die erstaunlichste Leistung der Sozialingenieure geht über die Verschmutzung unserer Umwelt mit ihren EDCs und anderen Giftstoffen hinaus, die uns davon abhalten, Kinder zu bekommen.

Sie haben uns davon überzeugt, dass wir uns aktiv unser eigenes Aussterben wünschen. Wenn wir ihre Agenda unterstützen, wird die Arbeit dieser Entvölkerer um so vieles einfacher.

Was ist zu tun?

Keine Sorge, die japanische Regierung hat einen Plan, um die Bevölkerungskrise zu bewältigen! Und dieser Plan ist . . .

. . . Trommelwirbel, bitte . . ..

. . noch mehr Geld in das Problem zu stecken und zu hoffen, dass es dadurch gelöst wird!

Konkret hat die Regierung 5,3 Billionen Yen (ca. 34 Milliarden US-Dollar) vorgesehen, um „jungen Familien zu helfen“, indem sie „das Kindergeld erhöht und die Unterstützung für Kinderbetreuung und Bildung aufstockt“.

Das Problem bei diesem Plan ist natürlich, dass es derselbe Plan ist, der von jedem Land angewendet wurde, das mit einem Bevölkerungsrückgang konfrontiert ist – und er hat bei ihnen nie funktioniert. Und wie wir jetzt aus der heutigen Untersuchung wissen, wird er auch nicht funktionieren. Finanzielle Anreize an und für sich lösen das Problem nicht.

Ja, hier ist die bittere Pille, die Etatisten und Technokraten, die sich Sorgen über sinkende Fruchtbarkeitsraten und sinkende Bevölkerungszahlen machen, schlucken müssen: Es gibt keine schnelle staatliche Lösung für die tiefgreifenden ökologischen und sozialen Probleme, die diese Bevölkerungskrise verursachen. Kein noch so großer Betrag an gestohlenen Steuergeldern wird ausreichen, um das gigantische Loch im Boden unserer Familienstrukturen zu stopfen, das die Menschheit in die demografische Tiefe stürzen lässt.

Nein, um das Problem überhaupt angehen zu können, müssten wir die echten Umweltbedrohungen für das Gedeihen der Menschheit ernst nehmen. Wir müssten tatsächlich die Giftstoffe, endokrin wirksamen Chemikalien, GVO-Lebensmittelmonster und andere reproduktive Bedrohungen aus unseren Häusern und unserem Leben entfernen.

Noch wichtiger ist, dass wir in der heutigen Jugend tatsächlich den Wunsch nach Kindern fördern müssten. Dazu gehört, ihnen beizubringen, was jeder Generation unserer Vorväter und -mütter im Laufe der Menschheitsgeschichte bekannt war: dass Babys keine nutzlosen Esser sind, die als CO2-Fußabdrücke gemessen und dann reduziert werden. Sie sind wunderschöne, geliebte Freudenbündel, deren Leben selbst ein Beweis für den Überfluss um uns herum und den Triumph des menschlichen Geistes ist.

Oh, sicher, wir könnten die Statistiken und Daten durchgehen, die die Ungenauigkeit der malthusianischen Horrorgeschichte über „zu viele Menschen“ belegen.

Wir könnten erklären, dass es nach 200 Jahren, in denen Malthus immer wieder (und immer wieder!) widerlegt wurde, an der Zeit ist, nicht mehr auf die Schwarzseher zu hören, die uns davon abhalten wollen, Kinder zu bekommen, um eine hypothetische Katastrophe zu verhindern, die nie eintritt.

Wir könnten anderen klarmachen, dass wir nicht von einem festen Kuchen leben und dass jeder neue Mensch nicht einfach ein weiterer Mund ist, der mit dieser immer kleiner werdenden Ressource gestopft werden muss.

Wir könnten ihnen beibringen, dass die ultimative Ressource nicht Zink oder Kupfer oder Eisen oder Öl oder irgendeine andere Chemikalie oder Verbindung ist, sondern das menschliche Gehirn, das in der Lage ist, die Welt um uns herum auf unzählige verschiedene Arten zu verändern.

Wir könnten argumentieren, dass die Ausmerzung der zukünftigen Bevölkerung durch unsere Entscheidung, keine Kinder zu haben, die Welt des nächsten Genies beraubt, das eine Lösung für eines unserer vielen Probleme erfinden wird, oder des nächsten großen Visionärs, der die Menschheit dazu inspirieren wird, ein noch größeres Gleichgewicht mit der Welt um uns herum zu erreichen.

Aber vielleicht geht es bei einer intellektuellen Auseinandersetzung mit diesem Thema darum, den Punkt völlig zu verfehlen.

Stattdessen sollten wir den Todeskult einfach ablehnen.

Geht hin und vermehrt euch, Freunde.

Ich überlasse Ihnen heute meine Studie aus dem Jahr 2021 zu diesem Thema. Viel Spaß damit.